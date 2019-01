2018 Girls Volleyball Honor Roll: Top teams and stars from across WNY

As selected by Western New York coaches.

ALL-WESTERN NEW YORK

First Team

Pos. Name School Cl.

MH Beth Miller Portville 12

L Jenna Sonnenberg Niagara Wheatfield 12

L Jasmine Brundage St. Mary’s 11

MB Hannah Mulhern St. Mary’s 12

OH Aspen Moore Roy-Hart 12

OH Jaide Cummings Clarence 12

OH Rachel Steffan Williamsville East 12

OH Sierra Keim Portville 12

S Olivia Alessia East Aurora 11

OH Megan Muehlbauer Williamsville South 12

OH Paiton Basinski Eden 12

OH Shelby Kersten Alden 12

OH Madalyn Bowen Panama 12

OH Abby Ryan Orchard Park 11

Honorable Mention

NIAGARA WHEATFIELD: Danielle Brochey. ORCHARD PARK: Kate Hennessey. PORTVILLE: Syndey Colligan. WILLIAMSVILLE SOUTH: Gabby Presutti.

ALL-WESTERN NEW YORK

LARGE SCHOOLS

First Team

Pos. Name School Cl.

OH Natalie Turck Grand Island 12

OH Danielle Brochey Niagara Wheatfield 12

OH Jaide Cummings Clarence 12

L Lexi MacDonald Clarence 11

OH Shelby Kersten Alden 12

S Olivia Alessi East Aurora 11

OH Abby Ryan Orchard Park 11

OH Rachel Steffan Williamsville East 12

OH Katie Hennesey Orchard Park 12

OH Megan Muehlbauer Williamsville Soluth 12

L Jenna Sonnnenberg Niagara Wheatfield 12

L Gabby Presutti Williamsville South 12

Second Team

Pos. Name School Cl.

S MacKenzie Franks Niagara Wheatfield 12

S/RS Kourtney Krchniak Lockport 12

S Samantha Veronica Kenmore West 12

OH Allie Macon Williamsville North 12

S Abby Vincent Williamsville North 12

OH Madi Popielski Williamsville South 11

OH Olivia Covington East Aurora 12

L Christy Mack Williamsville East 12

L Brianna Acquard Lancaster 12

S Meadow Wittman Springville 12

L Haley Callahan Orchard Park 11

MB Kyra Wood City Honors 10

Honorable Mention

ALBION: Sierra Newton. GRAND ISLAND: Lindsay Robinson. KENMORE EAST: Jordan Taylor. KENMORE WEST: Chloe Moore. LOCKPORT: Samantha Coakley-11, Jana Fluellen. MEDINA: Maddie Williams. NIAGARA WHEATFIELD: Katelyn Kostin. SPRINGVILLE: Devyn Rowe.

All-WESTERN NEW YORK

SMALL SCHOOLS

First Team

Pos. Name School Cl.

L Jasmine Brundage St. Mary’s 11

MB Hannah Mulhern St. Mary’s 12

MH Marie Rhodes St. Mary’s 11

OH Aspen Moore Roy-Hart 12

OH Darion Jonathan Akron 12

MH Beth Miller Portville 12

OH Sierra Keim Portville 12

OH Sydney Colligan Portville 12

L Erika Carlson Portville 12

OH Madalyn Bowen Panama 12

OH Paiton Basinski Eden 12

OH Kelly Cleversley St. Mary’s 11

Second Team

Pos. Name School Cl.

OH Danielle Gugino Mt. St. Mary 12

L Hannah Tudor Sacred Heart 11

S Emma Hawkes Nichols 12

S Sara Vicari Mt. St. Mary 12

OH Helena Hill Akron 12

OH Siobhan Ryan Sacred Heart 11

S Jesse Jonathan Akron 10

S Kylie Blessings Portville 9

MH Olivia Anderson Chautauqua Lake 12

OH Deanne Wilson North Collins 10

L Emma Sutfin Eden 12

L Jill Stahley Randolph 11

Honorable Mention

MAPLE GROVE: Maddie Welsh. MOUNT MERCY: Kate Ryan-10.

ALL-CATHOLIC

Player of the Year: Daniella Gugino (Mt. St. Mary).

First Team

Name School Cl.

Daniella Gugino Mt. St. Mary 12

Jasmine Brundage St. Mary’s 11

Kelly Cleversley St. Mary’s 11

Emma Hawkes Nichols 12

Hannah Mulhern St. Mary’s 12

Siobhan Ryan Sacred Heart 11

Hannah Tudor Sacred Heart 11

Sarah Vicari Mt. St. Mary 12

Second Team

MOUNT MERCY: Kate Ryan. MT. ST. MARY: Samantha Hare-11. NARDIN: Amanda Chmiel. NICHOLS: Jenna Hafner-11. SACRED HEART: Gabriella Berardi. ST. MARY’S: Courtney Kurkowiak-9, Marie Rhodes-11.

BUFFALO

PUBLIC SCHOOLS

First Team

Pos. Name School Cl.

OH Shian Wright Olmstead 12

S Lauryn Whiteside Olmstead 12

L Bryanna Reuther Olmstead 12

RS Francheska Tejada Olmstead 12

MB Imani Burch Olmstead 12

L Tooly Paw Hutch Tech 11

MB Desha Renshaw Hutch Tech 11

OH Marissa Dusza Hutch Tech 11

RS Lexie Czajkowski Hutch Tech 12

OH Kendyl Kinsey Hutch Tech 12

S Nailyn Sanchez McKinley 12

S Gay Doh McKinley 10

OH Gabriela Ortiz Lafayette 10

S Genesis Olmo MST Prep 12

OH Eh Pho Kaw Nyaw MST Prep 12

Second Team

HUTCH TECH: Taniya Crosby-10, Hannah Abraszek-11. LAFAYETTE: Amy Bonilla-10. McKINLEY: November Paw Thoo, Melverlyn Toe, MST PREP: Johanette Rodriguez, Kasandra Arroyo-11, Gabriella Garcia. OLMSTEAD: Jaiden Fisher, Kayla Norman, Kylie Hilarie, Julianna Leon-11.

ALL-ECIC

First Team

Pos. Name School Cl.

OH Allie Mason Williamsville North 12

L Lexi MacDonald Clarence 11

OH Jaide Cummings Clarence 12

OH Me. Muehlbauer Williamsville South 12

L Gabby Presutti Williamsville South 12

OH Shelby Kersten Alden 12

OH Paiton Basinski Eden 12

S Olivia Alessi East Aurora 10

L Emma Sutfin Eden 12

OH Rachel Steffan Williamsville East 11

OH Abby Ryan Orchard Park 11

OH Kate Hennesey Orchard Park 12

Second Team

CHEEKTOWAGA: Alisiana Muscoreil-11. EAST AURORA: Olivia Covington. HAMBURG: Emma Moscato. IROQUOIS: Katie Jacobs. LANCASTER: Brianne Acquard. ORCHARD PARK: Haley Callahan-11. SPRINGVILLE: Meadow Wittman, Devyn Rowe. STARPOINT: Haley Lucas. WILLIAMSVILLE EAST: Christy Mack. WILLIAMSVILLE NORTH: Abby Vincent. WILLIAMSVILLE SOUTH: Maddy Popielski-11.

ECIC I

Sportsmanship Team: Lancaster

Sportsmanship Award: Brianne Acquard-12 (Lancaster)

First Team

Pos. Name School Cl.

RS Leah Victor Clarence 11

OH Olivia Walczak Clarence 10

OH Meghan Vona Lancaster 11

MH Maia Reed Williamsville North 11

MH Ashley Dugal Orchard Park 11

OH Kennedy Izzo Frontier 12

OH Summer Harris Orchard Park 10

L Maddie Farber Williamsville North 11

Second Team

CLARENCE: Izzy Kocz-10. FRONTIER: Haley Gerken-9, Jiana Krescoko-11. JAMESTOWN: Karleigh Haines. LANCASTER: Jessica Clark, Vanessa Uhteg-11. WEST SENECA WEST: Samantha Sigler-11. WILLIAMSVILLE NORTH: Bri Brown.

ECIC II

Sportsmanship Team: Amherst

Sportsmanship Award: Erica Norris-12 (Amherst)

First Team

Pos. Name School Cl.

RS Summer Clarke Williamsville East 10

MH Madelyn Harrison Hamburg 9

MH Amari DeBerry Williamsville South 10

MH Cecilia Brooks Williamsville South 10

RS Katie Putney Starpoint 11

RS Madison Smith Williamsville East 11

MH H. Abramowitz Williamsville South 12

S Lauren Hubert Sweet Home 8

Second Team

AMHERST: Valerie Sullivan-11. HAMBURG: Dana Bacher-11, Georgia Farry-11. STARPOINT: Emily Reed-11. SWEET HOME: Dayna Edholm-11. WEST SENECA EAST: Heather Borodzik. WILLIAMSVILLE EAST: Madeline Reid-12. WILLIAMSVILLE SOUTH: Haley Marchewka-10.

Honorable Mention

HAMBURG: Kiana Storey-11. STARPOINT: Claire Koepnick-11. WILLIAMSVILLE SOUTH: Riley Domin-11.

ECIC III

Sportsmanship Team: Pioneer

Sportsmanship Award: Olivia Alessi-11 (East Aurora)

First Team

Pos. Name School Cl.

OH Julia Peinkofer Iroquois 12

MH Sarah Wittek Iroquois 12

RS/S Kelly Gampietro East Aurora 12

L Hannah Duderwick Lake Shore 12

OH Abbey Hanes Lake Shore 10

MH Christie McGee-Ross Maryvale 11

OH Samantha Kirsch Pioneer 12

L Bella Pezzino Cheektowaga 12

Second Team

CHEEKTOWAGA: Angelina Garcia-10, Aaliyah Jones-10. DEPEW: Briana Lelonek-10. IROQUOIS: Laina Caparaso. LAKE SHORE: Tabitha Allen, Asah White. MARYVALE: Amiah George. PIONEER: Coti Owens-11.

Honorable Mention

MARYVALE: Brianna Schlierf. PIONEER: Tera Tatko-10.

ECIC IV

Sportsmanship Team: Cleveland Hill

Sportsmanship Award: Alison McIntosh-12 (Cleveland Hill)

First Team

Pos. Name School Cl.

S Kristen Toth Tonawanda 12

OH Lainey Overhoff Eden 11

S Ashley Ballou Eden 7

OH Kaitlyn Schmitz Eden 10

OH Gabby Liberati JFK 12

OH Nicole Wojciechowski JFK 12

S Lydia Catalino Cleveland Hill 12

MH Aqe’lah Douglas Cleveland Hill 11

OH Emma Wlostowski Alden 11

Second Team

ALDEN: Jenna Kersten-9. CLEVELAND HILL: Amanda Duminico-11, Elizabeth LaCourse-10. EDEN: Eve Musielak-10, Brianna Rigley-9, Emalee Ballou-9, Rachel Nordblum-11. HOLLAND: Megan Armbrust-11. JFK: Kaitlyn Gribble, Jenna Urban-11.

NIAGARA FRONTIER

First Team

Pos. Name School Cl.

OH Danielle Brochey Niagara Wheatfield 12

OH Samantha Coakley Lockport 11

S Mackenzie Franks Niagara Wheatfield 12

S K. Krchniak Lockport 12

L Jenna Sonnenberg Niagara Wheatfield 12

OH Jordan Taylor Kenmore East 12

MB Natalie Turck Grand Island 12

Second Team

GRAND ISLAND: Lindsay Robinson. KENMORE WEST: Chloe Moore, Samantha Veronica. LOCKPORT: Samantha Chilcott, Jada Fluellen. NORTH TONAWANDA: McCartney Geartz-11, Chase Steingasser.

Third Team

GRAND ISLAND: Grace Carey-10, Hannah

Pyc-10. LEW-PORT: Adelaide Buth-10. NIAGARA FALLS: Avianna Peterson. NIAGARA-WHEATFIELD: Emily Brochey-10, Katelyn Kostiw, Kelsey Tylec-9.

NIAGARA-ORLEANS

Player of the Year: Aspen Moore-12 (Roy-Hart)

Sportsmanship Award: Ellie Gross-11 (Medina)

Pos. Name School Cl.

OH Aspen Moore Roy-Hart 12

OH Darion Jonathan Akron 12

OH Helena Hill Akron 12

S Maddie Williams Medina 12

S Jessee Jonathan Akron 10

OH Sierra Newton Albion 12

Second Team

MEDINA: Elle Gross-11, Camri King-11. NEWFANE: Faith Morgan. ROY-HART: Paige Dent, WILSON: Jenn Myers, Maddy Seeley-10.

Honorable Mention

AKRON: Aurora Hockwater, Madison Kaczmarek-11. MEDINA: Brandi Guild. NEWFANE: Bailey Boyer, Megan Knoll, Mackensie Perry. ROY-HART: Ella Brown, Kristina Burdick, Alyssa Kubas. WILSON: Brooke Wisor.

CCAA NORTH

Most Valuable Player: Deanne Wilson (North Collins)

Sportsmanship Team: Brocton

Sportsmanship Award: Madison Mott (Silver Creek)

First Team

Name School Cl.

Deanne Wilson North Collins 10

Baylee Romano North Collins 12

Katrinah Bretl Cassadaga Valley 12

Marleah Stevens Gowanda 11

Nagely Vazquez Fredonia 11

Miya Scanlan Gowanda 10

Anna Valone Fredonia 10

Brooke Repine Cassadaga Valley 12

Second Team

BROCTON: Sophia DeMarco. CASSADAGA VALLEY: Heidi Williams-11. GOWANDA: Summer Allen. FORESTVILLE: Rachael Goodrich, Rhianna Nasal. NORTH COLLINS: Makenna Williams. SILVER CREEK: Kierra Brennan, Julia Hill.

Honorable Mention

DUNKIRK: Amari Carter, Nadra O’Dell. FORESTVILLE: Sylvea Cleary.

CCAA CENTRAL

First Team

Pos. Name School Cl.

OH Madalyn Bowen Panama 12

MB Olivia Anderson Chaut. Lake 12

MB Maddie Welsh Maple Grove 12

OH Abby Manelick Southwestern 12

OH Natalie Angeletti Panama 11

S Abbie Henry Chaut. Lake 12

S Alyssa Steen Maple Grove 12

MB Kylie Schnars Panama 11

OH Breanna Hill Maple Grove 11

MB Grace Camarata Falconer 12

MH Hannah King Clymer 12

S Angela Lunz Southwestern 12

Second Team

CHAUTAUQUA LAKE: Molly Meadows-11, Jena Waters-8, Sophie Woods-11. MAPLE GROVE: Coutney Hemminger. PANAMA: Maddie Johnson-10. PINE VALLEY: Sadie Fadale. SHERMAN: Teddy Hayes, Rowan Fisher, Amaya Lewzcyk. SOUTHWESTERN: Katie Brinkley.

CCAA EAST

Most Valuable Player: Beth Miller-12 (Portville)

Sportsmanship Award: Ellicottville

First Team

Pos. Name School Cl.

OH Sierra Keim Portville 12

L Destiny Custer Olean 11

L Jill Stahley Randolph 11

OH Brooklyn Hill Cattaraugus/LV 12

L Ericka Carlson Portville 12

S Cameron Riordan Allegany-Limestone 11

MH Ashley Hogan Cattaraugus/LV 11

OH Linnea Jimmerson Ellicottville 12

OH Sydney Colligan Portville 12

RS Alyssa Adams Randolph 10

Second Team

ALLEGANY-LIMESTONE: Alexis Kinney. CATTARAUGUS/LV: Bridget Murphy. ELLICOTTVILLE: Malorie Chamberlain, Cyrene Moore-11, Makenna Smith-11. OLEAN: Adele Dwaillabee-9, Sophia Renaud-11. PORTVILLE: Kylie Blessing-9. RANDOLPH: Joan Adams, Brynn Pagett-11. SALAMANCA: Quiana Stevens.

ALL-STATE

CLASS AA

Fourth Team: Abby Ryan-11 (Orchard Park), Katie Hennesey-12 (Orchard Park), Jaide Cummings-12 (Clarence).

Sixth Team: Lexi MacDonald-11 (Clarence).

CLASS A

First Team: Jenna Sonnenberg-12 (Niagara Wheatfield), Danielle Brochey-12 (Niagara Wheatfield).

Second Team: Rachel Steffan-12 (Williamsville East).

Third Team: Megan Muehlbauer-12 (Williamsville South).

Fourth Team: MacKenzie Franks-12 (Niagara Wheatfield).

Fifth Team: Gabby Presutti-12 (Williamsville South).

Sixth Team: Christy Mack-12 (Williamsville East).

CLASS B

Second Team: Shelby Kersten-12 (Alden).

Third Team: Olivia Alessi-11 (East Aurora).

Fifth Team: Meadow Wittman-12 (Springville).

Sixth Team: Olivia Covington-12 (East Aurora), Devyn Rowe-12 (Springville).

CLASS C

First Team: Beth Miller-12 (Portville), Sierra Keim-12 (Portville), Sydney Colligan-12 (Portville).

Second Team: Paiton Basinski-12 (Eden).

Third Team: Erika Carlson-12 (Portville).

Fourth Team: Emma Sutfin-12 (Eden)

Fifth Team: Aspen Moore-12 (Roy-Hart).

CLASS D

First Team: Madalyn Bowen-12 (Panama), Natalie Angeletti-11 (Panama).

Second Team: Kylie Schnars-11 (Panama).

Third Team: Olivia Anderson-12 (Chautauqua Lake).

Fifth Team: Deanne Wilson-10 (North Collins), Maddie Welsh-12 (Maple Grove).