2018 Boys Volleyball Honor Roll: Top teams and stars from across WNY

As selected by Western New York coaches.

ALL-WESTERN NEW YORK

Coach of the Year: Robert Pierce (Eden).

First Team

Name School Cl.

Jake Couzens Hamburg 12

Adam Gulick Will. North 12

Tome’ Filkov Eden 12

Gavin Musielak Eden 12

Sean Denniston Lockport 12

Zach Schneider Lockport 12

Brian Norsen Frontier 12

Brandon Dunz Frontier 12

Second Team

CANISIUS: Ethan Weislo-10. CLARENCE: Teddy Payne-11. FRONTIER: Ben Taylor. GRAND ISLAND: Billy Weiberg-10. LANCASTER: Matt Garry. LOCKPORT: Rhees Perry. SWEET HOME: Kaleb Luton. WEST SENECA WEST: Nate Petrik-11.

All-Catholic

Player of the Year: John Scrocco (Canisius)

First Team

Name School Cl.

Daniel Busha St. Francis 12

Brendan Leong Canisius 12

Michael Mayer St. Joe’s 12

Luke Mistretta St. Joe’s 12

Mario Moretti St. Francis 11

Ethan Weislo Canisius 10

Noah Weislo Canisius 10

Nathan Wojcinski St. Joe’s 11

Second Team

CANISIUS: Connor Booth-10, Christian Cugino-12, Saferino Dour-12. ST. FRANCIS: Thomas Moore-12, Jacob Sacilowski-10. ST. JOE’S: Jacob Balcerzak-12. ST. MARY’S: Sean Brown-10, Jacob Wilk-12.

ECIC I

First Team

Name School Cl.

Nick Pozzuto WestSeneca West 12

Joe Dreyer Frontier 12

Jackson Wurtz Clarence 12

Joe Nicometo Orchard Park 10

Hudson Harris Orchard Park 10

Nick LaPaglia Frontier 12

Zach Ciraolo Clarence 11

Bo Johnson Hamburg 12

Second Team

CLARENCE: Pat Wiesinger. FRONTIER: Chris Jones. LANCASTER: Damian Bauer, Andrew Reimer. HAMBURG: Jacob Wicher, Connor McDonnell. ORCHARD PARK: Ethan Swaitek-11. WEST SENECA WEST: Noah Petrik-9.

ECIC II

First Team

Name School Cl.

Dylan Aarum Sweet Home 12

Solomon Shabazz Sweet Home 12

Andrew Thiele Sweet Home 12

Nico Zhilevich Starpoint 12

Zach Evans Lake Shore 11

Cole Wishman Lake Shore 12

Josh Weissert Will. East 11

Jackson Strong West Seneca East 10

Second Team

AMHERST: Marcus Hall-11. LAKE SHORE: Nate Lockwood, Bryan Rechin-11, Tyler Hassell-11. STARPOINT: Owen Jauch. SWEET HOME: Kenny Naples-11. WILLIAMSVILLE EAST: Ryan Parks. WILLIAMSVILLE SOUTH: Nico Zanelotti.

ECIC III

First Team

Name School Cl.

Jake Basinski Eden 10

John Snyder Eden 12

Alex Overhoff Eden 11

Josh Williams Eden 12

Tom Frain Maryvale 12

Alex Sivcev Iroquois 12

Malachi Jackson Cheektowaga 12

Zaire Rogers Cheektowaga 12

Second Team

EAST AURORA: Henry McLaughlin-11, Caleb Heigl-10, Danny Farrell-10. EDEN: Lucas Schlegel-11. HOLLAND: Alex Wiech-8. IROQUOIS: Austin Grucza-12, Shane Guasteferro-11.

NIAGARA FRONTIER

First Team

Name School Cl.

Zach Schneider Lockport 12

Sean Denniston Lockport 12

Billy Weiberg Grand Island 10

Josh Roy N. Tonawanda 11

Rheese Perry Lockport 12

Dylan Russo Grand Island 12

Josh Trenchard N. Tonawanda 10

Zach Brydges Niagara Falls 11

Second Team

GRAND ISLAND: Zack Cramer-10, Nick Keller-11, Tom Shenik-11. LOCKPORT: Duane Barrow, Colin Fragale-11. NIAGARA WHEATFIELD: Dylon Klidonas-9. NORTH TONAWANDA: Dylan Suiter, Noah Fox-11.

Third Team

GRAND ISLAND: Chris Ferraro, David Wynne-11. KENMORE EAST: Alex Simmons-11. KENMORE WEST: Ryan Emlar. LOCKPORT: Andrew Mullane-9, Larente Shelton-11. NIAGARA FALLS: Aaron Kifer-10, Michael Uhrich. NIAGARA WHEATFIELD: Evan Rohring.

STATE

Regional N.Y. State/AVCA Player of the Year: Zach Schneider-12 (Lockport)

Class A Sectional All-Star: Sean Denniston-12 (Lockport)

Class B Sectional All-Star: Gavin Musielak-12 (Eden)

New York State Tournament All-Star: Tome’ Filkov-12 (Eden)