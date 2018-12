Area bowling (Dec. 22)

EDEN: Jerry Haag Memorial — Jim Hart 287-684, Bob Paterson Jr. 279-679, Ken Bartz-268-677, Rod Haag 676, Jim Losel 256.

KENMORE: Joan Bovo Memorial — Nicole Bongiovanni 300-268-789, Mike Digati 269-268-769, Steve Currin 288-735, Dennis Loomis 278-728, Matt Zasowski 258-719, Donna Fitzpatrick 234-651, Courtney Wilke 256-634.

LANCASTER: French Pub — Dave Kirsch 255-712, Jim Demola III 258-702, Curk Burgess 289-686, Paul Stottele 253.

MANOR: JJ Mover’s — Mike Wozniak 678. Wednesday Night Men — Patrick A’Hearn 299-714, Jim Kinbaum 257-710, Stephen Hussar 265-702, Ryan Hussar 267-701, Tenno Kullerkupp 277-690.

SPARE TIME: Best Approach Trios — Pat Brick 299-774, Pete Zmozynski, 258-259-752, Joe Dinardo 257-702, Andy Ochal 677, Joe Wagner 256. Tuesday Buffalo Fire Fighters — Bob Senker 269-761, Steve Hejmanowski 258-701, Tim Strauch 267-695, John Orsini 268, Greg Lung 258.

STRIKERS: Wednesday Night Businessmen — Bill swiat 299-771, Ken cybulski 267-751, David Koteras 261-730, Kyle McIntyre 687, Jeff Smith 686.

THE EDGE: Toledo Tuesday — Jordan Kulbacki 717.

TONAWANDA: Jimmy Schroeder Senior Classic — Len Pimm 269-259-729, Linus Ratajczak 261-663. Brady Electric — Bill Bronson 298-265-777, Tom Brady 269-258-763, Marc Cutting 254-721, Dom Montaldi 656, Tony Galfo Jr. 277, Carm Carey 255.

TRANSIT: Storm Bowlers — Fred Back 257-727, Keith Oswald 679, Dave Hodgson 300-763, Chuck Jagodzinski 253-671, Lavern Dietz 258-668. Bowlers Choice 4 Man — Holly Parrish 300-259-783, Chris Daniels 257-258-762, Mark Buffington 300-758, Mike Zarcone 255-258-750, Ryan Hochrad 268-254-749, Brandon Stewart 267-268-749, Kathy Geissler 279-232-708, Constance McMillian 235-674, Tammy Derkovitz 232-641, Tavia Davidson 252-638.

WIMBLEDON: South Buffalo Church — Tony Kohl 257-287-757, Bob Zink 251-676, Jim Zalawski 257, Larry Komendat 252. Memorial League — Connor Lajoy 259-300-252-811, Joe Dirienzo 299-768, Bill Swiat 258-703, Kevin Volker 257-700, Don Kubicki 689, Hot Shots — Dan Garvin 676, John Volker 259, Joe Scapillato 255.

300 Games

Dan Antkowiak, in a 748 series in Jeff Giancarlo Memorial at Transit.

Nicole Bongiovanni, in a 789 series in Joan Bovo Memorial at Kenmore.

A. J. Harhigh, his third, in a 717 series in A to Z Memorial at Broadway.

Dave Hodgson, in a 763 series in Storm Bowlers at Transit.

Holly Parrish, in a 783 in Bowlers Choice 4 Man at Transit.

Chris Wilkinson, in a 749 series in Rainbow Air at Island.