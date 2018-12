Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Oct. 12.

AKRON

• 39 Cedar St., Mary E. Vaughn to Meagan Mccadden, $125,000.

• 5 Washington St., Angela M. Hanft to Kenneth J. Stevens, $97,500.

ALDEN

• 111 Birch Creedk Run, Severyn Development to Patricia L. Mccabe, $276,300.

• 1481 Elm St., Stephen Campbell to Palitha Athaudage, $116,000.

• 2999 Peters Corners Road, James P. Walsh II to Adam Vilagy; Amanda Vilagy, $65,000.

AMHERST

• 785 Niagara Falls Boulevard, Jai Bhole to Shiv Hotel, $700,000.

• 141 Hidden Ridge Cmn, John V. Cousins; Judy A. Cousins to Judith Kaprove; Robert E. Kaprove, $435,000.

• 139 Greenaway Road, Elizabeth J. Brinkworth to Amelia D. Kermis, $390,000.

• 111 Crown Royal Drive, Yaru Fang; Jun Ru to Krista J. Blando, $369,000.

• 34 Wood Lee R, Lc Strategic Realty to Gayle A. Kenney; Thomas P. Kenney Jr., $345,000.

• 4 Village Gate Court, Richard Brodzik; Joan Gamler to Patricia Tufillaro, $292,000.

• 165 North Brier Road, Karen L. Lennon to Andrea Lennon; Ryan E. Lennon, $255,000.

• 360 Teakwood Terrace, Michael M. Blotnik; Mariann Christy to Fannie Mae, $242,653.

• 225 Briarhurst Road, Scott A. Beyer to Harold Tabi-Mensah, $194,300.

• 67 Millbrook Drive, Brian T. Rauber; Sandra K. Rauber to Dino Grenga, $188,000.

• 555 Schoelles Road, Muggelberg Larry H C to Luther P. Meyer, $170,000.

• 317 Walton Drive, Christine A. Newhouse; John E. Newhouse to Gabrielle Farah, $165,000.

• 2765 North Forest Road, David K. White; Mckenzie S. White to Charles Ferrigno; Jonah C. Ferrigno; Sally Ferrigno, $155,000.

• 386 Ayer Road, Peng Lin to Iakov Bosovets; Natalie Bosovets, $151,000.

• 473 Third Ave., Daniel P. Ratel to Mary E. Vaughn, $140,000.

• 4411 Bailey Ave., Kathleen M. Devine; Michael A. Devine to Anne M. Sabato; James J. Sabato, $135,500.

• 85 Tralee Terrace, Jason A. Isbrandt to Walter Koniarczyk, $135,000.

• 236 Hartford Road, Maureen C. Castonguay; Peter J. Mellerski to Jamie L. Brown; Valerie Brown, $135,000.

• 4585 Chestnut Ridge Rd (11), Maribeth A. Rick to Donna Jeeves, $123,000.

• 178 Meadow Lea Drive, Vito Asaro to Kaitlyn Howe; Kevin Krisiak, $120,000.

• 68b Foxberry Drive, Eric B. Petrie to Deborah Hicks, $115,000.

• 306 Sundown Trail14221, Kimberly L. Styka to Dale M. Howard; Kathy A. Howard, $114,000.

• 169 Harding Road, HUD to Tjm of WNY, $102,500.

• 625 Casey Road, Alexander J. Gounaris; Marty Jean Gounaris to Danielle Sitarski Wence, $100,000.

• 110 Groton Dr Unit 4, Victoria L. Chwalinski to Sean Macdonald, $100,000.

• 50 Groton Dr Unit 2, John P. Lennon; Teresa R. Paolini to Fannie Mae, $99,505.

• 4194 Harlem Road, Amy Lynn Counter; David R. Yeoman to Deutsche Bank National Trust Company Tr; Ffmlt Trust 2006-Ff13 Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-Ff13 Tr, $88,743.

• 44 Wyeth Drive, Johanna F. Kools to Kathleen N. Petit; Richard P. Petit, $69,000.

• 72 North Forest Road, People of The State of New York to Iskalo Office Holdings V, $60,300.

AURORA/EAST AURORA

• 156 Pratt St., Anne Dewey; Lowell B. Dewey to Max R. Lafer; Michelle Lafer, $460,000.

• 267 Parkdale Ave., Barbara A. Sherbeck; Roy J. Sherbeck to John Robert Becker; Suzanne Conrad-Becker, $275,000.

• 121 Pomander, Sandra K. Cassidy to Seija D. Magin; Eric L. Mcnally, $265,000.

BOSTON

• 7458 Lower East Hl, Perry E. Smith to Dean Robert Rugnetta; Sarah Lynn Rugnetta, $429,000.

• 5227 Mayer Road, Jason T. Gleason; Kayla E. Gleason to Leigh-Anne B. Diorio; Tyler P. Diorio, $195,000.

BUFFALO

• 114 Morris Ave., Margaret H. Fatin; Neal V. Fatin III to Chandra Fisher; Aubrey Lloyd, $592,000.

• 1920 Niagara, Opm Niagara to 1920 Niagara, $502,000.

• 128 Norwood, Eda Property Holdings to Keith Sandler Weinsaft; Michelle M. Weinsaft, $440,000.

• 1088 Delaware Ave., Clifford Hartman to Sandra Cookson, $370,000.

• 44 North Drive, Bergman&associates to Aaron J. Winkowski, $295,000.

• 847 Potomac, David J. Hastings to Charles T. Kritz, $245,100.

• 639 Linden Ave., Nickel City Rental Group to Samson S. Tessema, $239,500.

• 446 Linden Ave., Colangelo Anna M Dec; Colangelo James F Dec; James F. Colangelo Jr.; Nicholas J. Colangelo; Susan C. Lovallo; Carla M. Ruffino to Benjamin T. Johnson, $235,000.

• 812 Niagara, Marlene A. Agosto; Raul O. Agosto to Jose F. Lugo, $231,000.

• 821 Columbus Parkway, Matthew Valle to Carroll Ann Simon, $230,000.

• 146 Huntington, Nathaniel G. Halloran; Sara Mckenna to Anthony I. Wilson, $208,000.

• 282 Parkdale, Patrick D. Ryan to Fei-Wen Li; Che-Nan Sun, $200,000.

• 42 Carlyle, Edward M. Lillis; Kathleen D. Lillis to Marcia Tucci, $177,000.

• 605 Downing, Joan Vandewark; Joan S. Vandewark to Kelly Chalk, $173,000.

• 125 Edward #4a, Marguerite Oconnor; Marguerite M. Oconnor; Catherine Reardon to Anthony Perna; Susan Perna, $170,000.

• 78 Whitfield Ave., Kevin Churley to Ola Ronjeante Breggins; Tarris A. Breggins Jr., $159,500.

• 485 Downing, Matthew H. Smith to Denis M. Kitchen, $157,900.

• 47 Dempster, Firiddin T. Musayev; Rayfa M. Musayev to Johir U. Ahmed, $152,000.

• 277 Lisbon, Lulix to Nazma Akter; Md Mayen Uddin, $137,500.

• 92 Stevenson, Jodi Marie Winchell; John A. Winchell to 92 Stevenson, $136,000.

• 162 Riverside, Michael H. Young to Nai Blai Htaw, $132,000.

• 212 Abbott, Zenia F. Barrett to Robert Sciandra, $125,001.

• 33 Gallatin Ave., Christopher J. Bonnano to Lecandice M. Durham, $125,000.

• 211 Hertel, Bison Claremont Associates to Hertel Com Corp, $117,000.

• 97 Whitfield, Kelly N. Mccarthy to Bryan S. Matteson, $113,000.

• 189 Fenton, David F. Leszczynski to Joshua D. Walczak; Natalia Walczak, $110,000.

• 1219 Delavan East, Church of Pentecost USA Buffalo Assembly; Church of Pentecost USA to Ali A. Mussa, $105,000.

• 230 Abbott Road, Timothy J. Higgins to Connall Keane, $100,000.

• 93 Duerstein St., Shirley Fay to Angela Pastor, $100,000.

• 1311 Michigan, Lamont D. Perry to Roslynn Gaumer, $97,750.

• 85 Minnesota Ave., University Heights Redevelopment Associates to Stephen John Chowaniec; Phillip Marino III, $97,500.

• 101 Regent, Richard I. Gardner to Londa Alexander; Nyvon Calliste, $92,900.

• 484 Dartmouth, Edward Courton; Brittany Penberthy to Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2007-Shli Tr; HSBC Bank USA NA Tr, $90,729.

• 467 Lisbon, Robert B. Secor to Excellent Houses, $84,000.

• 339 Fifteenth, Angela Crocker; Danial J. Crocker Jr. to Khaing M. Naing, $80,957.

• 176 Delavan West, Julio Borrero to Finn Ely, $75,000.

• 61 Texas, Esb Group to Brian M. Petronsky, $70,000.

• 26 Cliff, Bankruptcy Exchange to Lmr Capital, $70,000.

• 77 King St., Brandon Williams; Brandon J. Williams; Susan L. Williams to Brandon J. Petrusek, $67,000.

• 110 Masten Ave., Trina Brown to Iris Ridge Estates, $62,000.

• 169 Wecker, Md Abdus Salam to Mohammad Omar Faruk, $62,000.

• 582 Winslow, 582-588 Winslow Ave. II to Myran Horton, $60,000.

• 1971 Niagara St., Yi Emily Wu to Nagm S. Fadel, $60,000.

• 22 Sunnyside, Kweb Properties to Sharon Relation, $59,900.

• 15 Chadduck, Donald Combs to Jorge L. Ginorio; Brendaly Rivera, $57,000.

• 62 Wilkes, Paul Gentile to Abul Kashem, $56,500.

• 155 Mineral Springs, Flayh Bashir to J Pod Investments, $56,000.

• 103 Congress St., Lorraine J. Marconi; Victor A. Marconi; Victor Marconi to William Blanda; Margaret A. Davidson, $55,000.

• 1891 Niagara, Buffalo Apartments to Eldar A. Khasanov, $55,000.

• 908 Humboldt, Lisa K. Lewis to Fortunes America, $53,000.

• 216 Skillen, Linda Bodamer; Thomas Calvaneso to Thomas Spencer, $50,211.

• 52 Allegany, Lois Bogacki; Kenneth R. Howard to Matthew H. Smith, $50,000.

• 136 Wright Ave., Alexis D. Craig to Suky Bdn Properties, $50,000.

• 219 Keystone St., Sam Bangla Realty to Sara T. Nawar; Mir H. Rahman, $49,000.

• 175 Texas, Glenda M. Jackson to Sharafat Hossain, $48,000.

• 630 Moselle, Stephen R. Lamantia; Gloria L. Robinson; Gloria Robinson to Kyle Monterro II, $47,000.

• 126 Marigold, Mohamad Ballee; Shanta Ballee to Mohammad N. Gany, $44,000.

• 127 Pontiac South 4206, Bear Stearns Asset Backed Secrities I Trust 2005-Cl1 Asset Backed Certificates Series 2005-Cl1; Wilmington Trust NA Tr to Zevi, $42,930.

• 339 Mystic, Igor Dyuzhev to Lamim, $42,000.

• 150 Macamley St., Susan S. Stone to Aaron Edward Matyjasik, $41,000.

• 2011 Bailey, Guiseppe Purpura to Mohammed Shohid, $41,000.

• 289 Jewett Ave., Sabya Chakraborty; Sudhan Roy to Shamsul Hoque, $40,000.

• 632 Delavan West, Marc Panepinto to Mara K. Montante; Matthew T. Montante, $40,000.

• 133 School, Buftex to Benedict Perrone, $38,000.

• 18 Arnold, Jacqueline Smith; James H. Smith to William F Pszonak Real Estate Ira, $35,000.

• 18 Weyand, Tripod Properties to Eric Fenar, $35,000.

• 800 Tonawanda, Anthony E. Menarad Jr. to Stephen E. Lalor, $35,000.

• 57 Norman, June S. Flannery; Thomas J. Flannery to Adam R. Weimer, $35,000.

• 25 Ada, Dynasty Realty&development to Mutka Enterprises, $30,000.

• 142 Krettner, Plutus Cat to Shah Amanat Home Development&management, $29,500.

• 172 Phyllis, Sherry A. Pelino to Kk Paradise, $25,000.

• 155 Arkansas, Anne Showers to Tony Croce; Keith Szczygiel, $25,000.

• 73 Sheffield, Eric V. Karcher to Francis J. Cunningham Jr., $25,000.

• 1556 Jefferson Ave., Lillian Morey to Darryl Gaiter, $25,000.

• 1333 Ferry East, Dynasty Realty&development to Nath Amal Kanti Deb, $20,000.

• 347 Dearborn St., Ralph Thomas to Joseph M. Jack, $17,000.

• 48 Kilhoffer, Rashma Akther to Dream House Realty USA, $12,000.

• 133 Durant, Raymond G. Hall to James J. Linkowski Jr., $10,000.

CHEEKTOWAGA

• 208 Messer Ave., Maureen W. Sullivan; Jerome S. Baker to Brian S. Gawel; Christianne E. Gawel, $227,000.

• 145 Cornell Drive, Beast To Beauty Development to Robert R. Adamski Jr.; Amy L. Revalas, $197,000.

• 27 Lackawanna Ave., Kristine R. Setzer; Matthew R. Setzer to Nicole J. Cueva, $186,000.

• 18 Steven Drive, Richard J. Wisniewski; Susan M. Wisniewski to Tyler M. Pocobello, $182,000.

• 16 Cromwell Drive, Gregory R. Codd to Shahlaa Alnuaimi; Salam M. Faraj, $177,000.

• 32 Eastvale, Equityrise to Jason C. Gemmer; Sara A. Griffin, $176,000.

• 79 East Toulon Drive, Kenneth A. Flatley to Heather C. Seufert, $170,000.

• 80 Santin Drive, Jill M. Martek to Heather L. Kane; Jason M. Kane, $162,000.

• 1114 Maryvale Drive, John J. Reczek; John J. Reczek Jr. to Doris Vick; James Vick, $160,000.

• 16 Rouen Drive, Marian V. Miller to Michael Eugene Klepfer; Vincenne Marie Klepfer, $155,000.

• 78 Louise Drive, Matthew K. Hanley to Donald A. Saj, $155,000.

• 55 Eileen Court, John N. Falkowski; Joseph J. Falkowski to Jason D. Scheer; Jessica L. Scheer, $145,055.

• 160 Diane Drive, Daniel J. Filipski; Kathleen Filipski to James M. Ipolito; Linda T. Ipolito, $140,000.

• 102 Gary Lane, Paul M. Eddy to Joseph Speyer, $135,000.

• 250 Creek Drive, Mary A. Pistorio; Mary Ann Pistorio to Joshua J. Weigand, $135,000.

• 64 Huxley Drive, Kelly M. Conti to Beverly M. Chaples; Shane A. Chaples, $133,000.

• 7 St James Road, Darren Paradowski to Richard J. Kirisitz, $125,122.

• 21 Hillsboro Road, Nicholas R. Tur to Lori A. Hoffman, $121,000.

• 4305 Union Road, Rose M. Serafin to Karima Amin; George Eng, $120,000.

• 276 Lackawanna Ave., Randolph C. Ashby to Latisha Griffin, $120,000.

• 215 Michael Ave., Albert H. Poniwas; Diane I. Poniwas to Donna M. Briatico; Thomas F. Briatico, $110,000.

• 49 Bissell Ave., David T. Uzdygan to Joseph James Kugel, $110,000.

• 34 5th St., Brian S. Gawel; Christianne E. Hill to Jeffrey Barton, $107,500.

• 3318 Walden Ave., Rosemarie A. Moring to Nancy J. Cardin; William T. Flint, $102,500.

• 233 Claudette Court, Joseph James Mesler; Susan T. Mesler to Yu Yang; Ping Yu, $102,000.

• 1283 Borden Road, Robert F. Byttner to David Falletta, $99,000.

• 111 Reo Ave., Heather L. Kane; Jason M. Kane to Robert Alemany Jr., $97,000.

• 141 Clover Place, Yvonne Janelle Baran to Patrick E. Ogrady; Carrie Sauls, $95,000.

• 60 Franklin Ave., Glenn J. Schierer; Cheryl A. Slomka to Patrick James Oconnell, $93,900.

• 85 Frederick St., Lori Anne Stevenson; James G. Wisniewski to Paul Wisniewski, $90,000.

• 250 Danbury Drive, Kristin L. Deutsch; Shaun J. Deutsch to Ram K. Adhikari, $88,000.

• 132 Greenway Boulevard, David W. Chadwick; Nicholas P. Demarco to Kevin Seaman Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $82,605.

• 23-25 Shirley Ave., Patricia J. Foster; Julia G. Young to Cooper&cooper Properties, $77,500.

• 138 Toelsin Road, Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation to Rjm Homes, $63,500.

• 268 Griffith St., Nrz Reo Vi Corp to Barbara Bryndle, $29,900.

• 895 Losson Road, Stefanie A. Leo; Jason R. Pagano to Gary Gniewecki; Lori Gniewecki, $23,000.

• 281 Bennett Road, Thaddeus L. Skowron to Grace A. Lougen, $23,000.

• 273 Orchard Place, Ronald J. Koestler; Sherri Koestler to Lawrence G. Erny; Peggy Erny, $20,000.

• 20 Andrews Ave., Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation to Habitat For Humanity/buffalo, $7,500.

CLARENCE

• 8255 Main St., Rasdip to Shriji Swami, $850,000.

• 8814 Hearthstone Drive, Norine Mcintyre to Jodie A. Reed; Kory B. Reed, $775,000.

• 6855 Transit Road, North America General Development to Burke Homes, $580,000.

• 5464 Marguerites Way, Marrano/marc Equity Corporation to Kevin N. Lo; Colleen E. Marren, $568,082.

• 5139 Thompson Road, Russell T. Trigilio to John M. Mikula Jr.; Lindy M. Mikula, $425,000.

• 5112 Eastbrooke Place, Michael G. Mangan; Veronica L. Mangan to Russell T. Trigilio, $408,000.

• 9025 Orchid Ledge, Christina Ryan; Edmond P. Ryan to Michael Armbruster; Elisabeth Armbruster, $345,600.

• 5451 The Village Station Circle, Carmela E. Caldiero to Bonnie Tang, $240,000.

• 4127 Connection Drive, Paul A. Lemere to Amber G. Stacy, $165,000.

• 8035 Clarence Center Road, 5989 Transit Road to 8035 Clarence Center, $147,500.

• 9332 Kristina Circle, Essex Homes of WNY to Christopher D. Martensen; Jessica L. Utzig, $102,000.

• 5379 Briannas Nook, Cimato Enterprises to Essex Homes of WNY, $100,000.

• 9308 Kristina Circle, Essex Homes of WNY to Matthew Trebes; Rachael Trebes, $95,500.

• 6835 Rivera Way, Mary Kate Mackinnon to Donald E. Lavocat Sr.; Teri A. Lavocat, $95,000.

• 6575 Bianchi Lane, Jerome J. Bianchi; Marsha A. Bianchi to Marianne Matuzic Myles, $70,000.

COLDEN

• 10778 Darien Road, Colin H. Stewart; Elizabeth Stewart to Michael S. Dugas, $240,000.

• 8775 Frantz Road, Kathleen Kern; Mary Ann Miano; Susan Adymy; David Arcara to John M. Antkowiak; Linda L. Ennesser, $168,000.

CONCORD

• 5962 Collins-springville Road, Mortons Corners Baptist Church to Richard Ellis Jr.; Tiffany Pompeo, $28,500.

EDEN

• 3094 Kulp Road, Eileen P. Stiller to Fannie Mae, $211,000.

• 2805 Oakland Drive, Fay J. Ermi; Joseph J. Ermi to Gary Balone; Karen Balone, $100,000.

ELMA

• 62 Springbrook Shores Drive, Tammy L. Ford; Alan R. Walker; Christopher M. Walker; Kathleen M. Walker; Keith A. Walker to Patricia K. Blickwedehl; Robert R. Blickwedehl, $320,000.

• 281 North Davis Road, Justine F. Wischman; Robert C. Wischman to Elizabeth V. Kraebel, $235,000.

• 1970 Bullis Road, Southtowns Development to Elizabeth A. Mcculloch, $219,900.

• 70 Stoneridge Lane, Nrcc Colony to Michelle Hanes, $128,000.

• Vacant land Rice Road, Rebecca Wyzykiewicz to Richard S. Walczak; Sharon A. Walczak, $63,500.

EVANS

• 982 Sturgeon Point Road, Janice L. Malinowski; Theodore S. Malinowski to Darren P. Paradowski; Stacy A. Paradowski, $245,000.

• 7097 Versailles Road, Eileen R. Szymanski to Randy Tubbs, $162,000.

• 7199 Taurus Ave., Dennis J. Gawlak; Lori L. Gawlak to Ryan S. Jablonski, $125,000.

• 6928 Putnam Drive, Randall J. Fisher; Sandra J. Fisher to Aneesa M. Saad, $95,400.

• 167 Grant Ave., Fred Maturski; Michele Maturski to John J. Bender, $81,000.

• Vacant land Southwestern Boulevard, John William Stanton to Rte Real Estate, $45,000.

• 9481 Elmwood St., Joseph A. Aguilar to Geoffrey J. Gane, $25,000.

GRAND ISLAND

• 3897 East River Road, Douglas M. Scheid; Patricia M. Scheid to Cynthia Mislin; Kevin Mislin, $995,000.

• 90 Park Place, Cynthia Ann Mislin; Kevin M. Mislin to Gabrielle A. Mann; Joseph D. Mann, $410,000.

• 31 Windham Lane, Dina Koloshuk; Nikolai Koloshuk to Robert C. Alvarado; Nellida Baez-Alvarado, $389,900.

• 27 Royal Oak Circle, Gregory P. Ringle; Lindsay E. Ringle to Jessica M. Bailey; Kyle Bailey, $250,000.

• 2228 Long Road, Elaine I. Skotnicki to Carmen Laurendi Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $162,000.

• 6 Towerwood Road, Gary N. Winter; Kim K. Winter to John A. Frentzel, $138,000.

HAMBURG

• 4740-l#25 Parker Road, John B. Mcdonnell; Virginia M. Mcdonnell to Vincent T. Lightcap, $334,500.

• 5665 Southwestern Blvd14075, Villas At Brierwood to Bruce F. Reisweber; Linda S. Reisweber, $284,515.

• 6053 Hewson Road, Bobbi Jo Glowacki; Paul Glowacki to Diane L. Martin; Paul A. Martin, $265,000.

• 2850 Amsdell Rd #41-, Donna L. Bohan to Timothy J. Drocy, $197,000.

• 5045 Daisy Lane, Eugene T. Bogacz to Robert Guard; Rachael Wood, $195,000.

• 4219 Sheva Lane, Gerald J. Lorenzetti to Jessica Weber; Justin Weber, $195,000.

• 96 Newton Road, Glass Revocable Trust 021716 Tr to Janice L. Malinowski; Theodore S. Malinowski, $189,900.

• 3636 Salisbury Ave., Andrew Dvornski; Heidi M. Dvornski to Jill M. Kujawa, $180,000.

• 202 Buffalo St., Catherine A. Picone to Katie M. Peterson, $175,000.

• 5767 Walden Drive, Brynn L. Simmons to Heather L. Dziwulski; Timothy Wesolek, $169,900.

• 30 Sharon Ave., Katherine M. Johnston; Robert S. Johnston Jr.; Sarah M. Johnston to Elisabeth M. Mars; Anthony J. Pavone, $150,100.

• 6687 Gowanda State Road, Lauren Janas Mann; David Alan Yonkosky; Lauren Yonkosky to John W. Duggan; Mackenzie A. Hafner, $136,000.

• 4740 Newton, Doris W. Benz; Howard A. Benz to Robert G. Benz Jr., $99,800.

• 4330-berkley Place, Carol A. Flaherty; Robert Horvath to Gabrielle P. Saeli, $87,000.

• 5036 Electric Ave., Joseph Matteliano; Dorothy E. Soefky; Dorothy Soefky; Dorothy E. Soefsky to Husted Builders, $85,000.

HOLLAND

• 67 Capitol Hts, Ruth E. Houghton; Ruth Elaine Houghton to Kendra Berger; Colby Smith, $118,000.

• Vacant land Hunters Creek Road, Lynn L. Widger; Marilyn L. Widger; Robert A. Widger to David Clemons, $50,000.

LACKAWANNA

• 959 Ridge Road, 959 Ridge Road Associates to Jnj Apartments, $1,970,000.

• 144 Roland Ave., Drnr Properties to 144 Roland Ave. , $380,000.

• 57 Kennedy Drive, Michele Vranjes to Kimberly A. Hensley, $147,500.

• 265 Orchard Place, Robert M. Kelly; Ruth J. Kelly to Heather Hartman; Ronald H. Hartman, $138,020.

• 2993 South Park Ave., Edward J. Krypel Jr. to Mohamed Habir, $121,000.

• 234 Maryknoll Drive, Daniel L. Harding; Karen M. Harding to Shane M. Whelan, $117,500.

• 49 Franklin St., HUD to Hatem Hassan; Saleh Ahmed Saeed, $110,776.

• 98 Madison Ave., Christopher Halley; Michael Kooshoian to Bank of America N.a., $42,000.

LANCASTER

• 1190 Ransom Road, Jill A. Pezzino to Branden D. Borowiak; Kathrine Panzarella, $440,000.

• 10 Saybrook Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Coleen A. Maulucci; Donald V. Maulucci, $399,056.

• 28 Saybrook Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Samuel P. Palumbo; Stephanie Palumbo, $390,797.

• 23 Tranquility Trl, Brian J. Schultz; Michele P. Schultz; Michele Philomena Schultz to Amresh Singh; Nidhi Singh, $390,000.

• 12 Saybrook Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Christina Ryan; Edmond P. Ryan, $369,900.

• 5 Cherryfield Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Christopher E. Vattimo; Joann Vattimo, $359,513.

• 2 Saybrook Drive, Marrano/marc Equity Corporation to David P. Lang; Linda M. Lang, $350,159.

• 34 Woodgate Drive, Charles L. Dipiazza; Julia Dipiazza to Sikney Nguyen; Son T. Nguyen, $345,000.

• 30 Hemlock Lane, Deborah F. Anthony; Paul J. Anthony Jr. to Jill A. Pezzino, $264,500.

• 3861 Walden Ave., Paul J. Lipke to Nicholas Buscaglia; Russell J. Licata, $210,000.

• 5932 Broadway St., Mary Ann Mcclary; Thomas G. Mcclary to Raelynn M. Marshall; Scott M. Marshall, $200,000.

• 14 Garfield Ave., Ashley A. Hirtzel; Joshua R. Hirtzel to Chelsea B. Mahaney, $168,000.

• 119 Fourth Ave., Joseph M. Castiglia to Liam H. Obrien, $159,900.

• 5291 Broadway St., Joseph C. Mcfarland; Linda L. Mcfarland to Michael R. Herron, $155,300.

• 44 Hinchey Ave., Michael G. Conover; Adam Stoltman to Charlene M. Setter, $125,000.

• 280 Miller St., Delphine A. Wichrowski; John A. Wichrowski to Douglas E. Sherman, $119,900.

• 175 Aurora St., Christine M. Schuster; Thomas P. Schuster to Joanne Simme Good; Mark M. Good, $115,000.

• 5639 Broadway St., Kathleen A. Wood to Patricia M. Bruce, $105,000.

• 31 Lombardy St., Edward R. Church; Arcangelo J. Petricca to Arthur George, $52,000.

• 126 Sawyer Ave., Lottie A. Kowalow; Walter J. Kowalow to Keith W. Suffoletto; Rebecca S. Suffoletto, $50,000.

• 182 Irwinwood Road, Dale T. Strassheim; Valerie L. Strassheim to Dale T. Strassheim, $39,500.

• 4585 Walden Ave., Richard Piasecki to David C. Kral, $14,000.

MARILLA

• 11777 Bullis Road, Jennifer L. Cichon; Marcin J. Cichon to Courtney C. Simonick; Ryan T. Simonick, $265,000.

NEWSTEAD

• 5976 Crittenden Road, Patricia Pasinski to Gwyn M. Kipfer, $95,000.

• Vacant land Stage Road, Mark J. Caroll to Andrew R. Krebuszewski; Deborah A. Krebuszewski, $75,000.

NORTH COLLINS

• 10519 High St., Daniel W. Lincoln; Debra A. Lincoln to Jayne Mulkey, $135,000.

ORCHARD PARK

• 2737 Southwestern Boulevard, Orchard Park Bts Retail to Kmcw, $1,633,300.

• 36 Golden Crescent Way, Forbes Homes to Deborah A. Lorenzetti; Gerald J. Lorenzetti, $388,575.

• 5 Lynchburg Court, Eleanor Yurchak to Simone Katherine Lines; Lines William Donald Jr, $375,000.

• 70 Arrowood Lane, Debra Feher; Nathan Feher to William D. Ford; Jennifer L. Mccarty, $372,500.

• 3980 North Freeman Road, Jillian Getter; Brian Szafranski to Morgan A. Bird; John Keating, $285,000.

• 29 South Lane, Molly Ann Anderson; Carol S. Thornton; Eric David Thornton; Thomas Richard Thornton; William J. Thornton; William John Thornton to Matthew J. Stegner; Shana B. Stegner, $267,500.

• 6 Bruce Drive, Dorothy M. Nadeau to Donald E. Marks Jr.; Rosanna Kay Marks, $206,900.

• 11 Royalcrest Road, Lois J. Blake; Robert Blake to Jack D. Wood Jr., $160,000.

• 190 Stepping Stone Lane, John Kacko; Melissa Viapiano to Jillian N. Szafranski, $142,000.

• Vacant land Murphy Road, Andrew Gernold Ira Ben; Equity Trust Company Cust to Andrea L. Heinold; Christopher W. Heinold, $89,000.

• 6088 Newton Road, Ronnie Smalt to Debra M. Braun; Marc S. Braun, $79,000.

• Vacant land Benning Road, Pamela S. Breidenstein to Donald M. Koglmeier; Gail G. Koglmeier, $65,000.

SARDINIA

• 10750 Matteson Crnrs Road, Andrew Root; Elizabeth Root to Michael Sarata, $139,900.

SPRINGVILLE

• 126 Pearl St., Marcie A. Wilkins to Gregory L. Culver, $129,000.

• 51 Prospect Ave., Ameriquest Mortgage Securities Quest Trust 2005-X2 Asset Backed Certificates Series 2005-X2 Tr; Deutsche Bank National Trust Company Tr to Derek Ryan Davie; Rodney Lynn Davie, $108,199.

CITY OF TONAWANDA

• 72 East Niagara St., Open Bible Baptist Church to 72 E Niagara, $315,000.

• 320 Utica St., Joseph J. Kovacs to Caesare Dagostino; Christine Dagostino, $170,800.

• 164 Kohler St., Anthony Adimey; Antoinette Adimey to Lisa Elibol, $160,000.

• 197 Dekalb St., Maureen A. Napoli to Ashley Lynn Territo, $145,000.

• 338 Grove St., Beatriz M. Douglas to Leanne M. Scherer; Mary Scherer, $106,000.

• 232 Utica St., Julia D. Titterington to Michael F. Helwig, $95,000.

• 151 Mullen St., Loucas Kalliantasis; Loucas Kallintasis to 149 Robin Lane, $80,000.

TONAWANDA

• 989 Kenmore Ave., James Jarvis; Monique Jarvis to Zitnik Prop, $230,000.

• 220 Irvington Drive, Nancy K. Burg; David M. Kaminska to Austin G. Brass, $220,000.

• 153 Highland Parkway, WNY Homeworks to Kyle T. Cuviello; Melinda N. Cuviello, $215,000.

• 872 Colvin Boulevard, Elizabeth A. Catalano; Emily G. Catalano to Emily M. Nuding, $195,000.

• 2226 Parker Boulevard, Nancy Gerbracht; Sharon Gerbracht to Stacey J. Keller, $195,000.

• 26 Briarlee Drive, Donald H. Rutter Jr.; Eileen G. Rutter to Nar Pradhan; Sita Pradhan, $190,000.

• 1255 Colvin Boulevard, Del Nuovo Frank A to Pauline T. Muto, $185,000.

• 221 Northwood Drive, Grady L. Smith Jr.; Mary Jane Smith to Rebecca A. Gorman, $170,000.

• 697 Colvin Boulevard, Jacqueline Cascardi to Teresa Castiglione; Sean Sullivan, $164,250.

• 890 Parkhurst Boulevard, Robert N. Brennan to Elisabeth G. Couch, $160,000.

• 225 Brighton Road, Michael Kirsch; Thomas Kirsch; Christine Taube to Cynthia A. Metzger; Robert C. Metzger, $158,300.

• 78 Cresthill Ave., Brian P. Doyle to Hayley Montgomery, $156,900.

• 98 Kingsbury Lane, Nancy S. Boettcher to Pamela F. Garshnick, $156,000.

• 319 Hartford Ave., Herbert L. Zimmer to Jesse W. Kohler; Michelle C. Kohler, $155,000.

• 114 Mayville Ave., Amanda J. Borellis; Stephanie M. Borellis to Richard T. Lynch, $130,000.

• 69 Edgar Ave., Frank R. Mogavero to Hoe Say, $126,000.

• 69 Paige Ave., Pkp Property Solutions to Patricia A. Starr, $124,000.

• 218 Parkhurst Boulevard, Clinton Johnston to Scott J. Giovino, $121,540.

• 154 Niagara Falls Boulevard, 154nfb to Kharmasri J. Liyanage; Venkatesh Solaiyappan, $120,000.

• 188 Evergreen Drive, Bonnie L. Radigan; Thomas C. Radigan to Dawt L. Sang, $120,000.

• 17 Winkler Drive, Fenlon Linda L Agt; Watz James H Grd to Luke Kelly, $114,900.

• 231 Tremont Ave., John J. Kelleher; John Kelleher; Maria E. Kelleher; Maria Kelleher; Franklin R. Pratcher to HSBC Bank USA NA, $77,595.

• 253 Wilmington Ave., Wells Fargo Bank NA to Queen City Invest, $77,500.

• 140 Grandview Ave., Gladys Deushcle to Edward M. Garwol; Linda M. Garwol, $75,000.

• 35 Riverview Ave., Nancy K. Dobmeier to Elmer Maldonato, $68,400.

• 301 Grandview Ave., Citimortgage to Samina Farooq, $54,000.

• 320 Hamilton Boulevard, Kathleen T. Henry; Kathleen Terese Henry to Mark M. Miller, $35,000.

WALES

• 5227 Hunters Crk Road, Bonnie M. Rees; Tim V. Rees to Daniel Driver; Jenna Driver, $270,000.

• 11906 Big Tree Road, Daniel S. Driver; Jenna N. Driver to Joseph R. Conti; Kelly M. Conti, $215,000.

WEST SENECA

• 39 Constitution Ave3741, Sharon A. Merckel to Linda Chatley-Critelli; Salvatore J. Sacco, $329,900.

• 50 Vista Court, Marrano/marc Equity Corporation to Eileen M. Schara; Scott E. Schara, $299,900.

• 149 Sky Hi Drive, Michael J. Benzinger to Christopher A. Deptula, $202,000.

• 3774 Clinton St., Kellie Boyd; Kim M. Coleman; Michael Mccoy to Rachel L. Gebhart, $180,000.

• 359 Woodward, Owczarczak 2018 Family Trust 082418 Tr to Kaitlyn Hoerner; Shawn Hoerner, $174,900.

• 114 Larkwood Road, Andrew D. Pelow to Zachary A. Palkowski; Rebeka M. Sorge, $158,000.

• 88 Briarhill Dr1902, Nicholas Szatkowski; Shannon Szatkowski to Lorenzo Eaton; Brooke Law, $130,000.

• 56 Gordon Ave., Nicole L. Roskwitalski; Scott H. Shriver to Susan S. Stone; David Tarquin, $124,900.

• 1325 Indian Church Road, Harrington Jane Michalek Grd; Hopper Clarence H Jr Agt to R2m2, $122,848.

• 197 Brookside Drive, Manuel V. Sanchez to Brent Barrie, $121,000.

• 163 Duerstein St., Kelly Duffy to Andrew F. Bermel, $114,894.

• 212 Knox Ave., HSBC Bank USA NA to Brandon Bingman, $56,500.