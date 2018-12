2018 All-Western New York football first, second, third teams and honorable mentions

The 2018 All-Western New York football team is selected by the Buffalo News with input from Dick Gallagher and area coaches.

PHOTOS: Capsules of the first team offense and defense

First team offense

Pos. Name School Ht. Wt. Year

QB Aaron Chase Starpoint 6-0 170 12

RB D’Jae Perry Bennett 5-10 185 11

RB Aaron Wahler Cleveland Hill 6-0 235 12

RB Mike Rigerman Pioneer 6-3 235 12

WR Malik Brooks Lockport 6-2 180 12

WE Alex Card Southwestern 5-11 170 12

OL Stephen Boyd Jr. O’Hara 6-3 290 12

OL David Gaca Lancaster 6-1 240 12

OL Joe Powers Lew-Port 6-1 235 12

OL Tyler Doty St. Joe’s 6-5 296 12

OL Nick Hamme W. Seneca East 6-0 260 12

K/P Tristian Vandenberg Canisius 6-3 220 12

First team defense

Pos. Name School Ht. Wt. Year

DL Jihad Loynes Bennett 6-3 250 12

DL Trevor Smith Pioneer 6-5 240 12

DL Jayon Renfro South Park 6-1 235 12

LB Taivaughn Roach Cheektowaga 5-10 195 12

LB Conor Mahony Lancaster 6-0 200 11

LB Shaun Dolac W. Seneca East 6-1 215 12

LB Mike Glinski W. Seneca West 6-2 215 11

DB Joe Jamison Canisius 5-10 175 12

DB Rashad Law Maryvale 5-11 175 12

DB Bryan Ball W. Seneca West 5-11 155 12

DB Dylan Kelly Will North 6-2 195 12

U Jon Stevens Clarence 5-10 175 12

U Cole Snyder Southwestern 6-2 200 12

Second team offense

Pos. Name School Ht. Wt. Year

QB Jake Ritts St. Francis 6-0 185 10

RB Derek Ecklund CSP 5-10 160 12

RB John Speyer W. Seneca West 5-9 190 12

RB Dylan Mann Williamsville North 6-1 190 12

WR Matt Spina Starpoint 5-11 145 12

WR Dominik Thomas St. Francis 6-1 185 12

OL Andrew Bernard Randolph-Frews. 6-3 280 12

OL James Desiderio Canisius 6-0 280 12

OL Jordan Smouse CSP 6-0 225 12

OL Jack Turner West Seneca East 6-3 225 12

OL Jeremiah Wilkes Grand Island 6-1 205 12

K/P Jaiden Schultz Jamestown 5-10 170 12

U Robbie Penhollow Falconer/CV 5-9 195 12

U Chris Diem Cleveland Hill 5-10 195 11

Second team defense

DL Syncier Middlebrooks Maryvale 5-8 252 12

DL Liam Scheuer West Seneca West 6-2 240 11

DL Elijah Lewis South Park 6-3 195 12

LB Scott Becht Williamsville North 6-3 242 12

LB Matt Marschner Lancaster 6-1 200 11

LB Joel Nicholas Canisius 5-11 190 12

LB Michael Pataky Orchard Park 6-0 190 11

DB Tyler Bailey Frontier 6-0 180 12

DB Javon Thomas Cleveland Hill 5-10 180 12

DB Mitch Klima Lancaster 5-7 160 12

DB Joe Stewart Kenmore West 6-2 180 12

Third team offense

Pos. Name School Ht. Wt. Year

QB Gerrit Hinsdale CSP 5-11 160 11

RB Joell Colon Fredonia/Brocton 5-10 195 12

RB Quantavis Kleckley Dunkirk 6-2 205 12

RB Kaiyer Fields McKinley 5-11 220 12

WR Joe Carlson Starpoint 5-8 150 11

WR Jermaine Haynes Jr. O’Hara 6-1 175 12

OL Donovan Cornelis Canisius 6-0 265 11

OL Cole Cambino St. Joe’s 6-2 295 12

OL Cooper Pannes Southwestern 6-1 210 11

OL Eric Schon St. Francis 6-3 285 11

OL Alex Westcott Orchard Park 6-3 310 12

K Karlson Hurlburt Pioneer 5-6 145 11

U Zach Fisher Chautauqua Lake/Westfield 6-1 175 12

Third team defense

DL Rob Giancarlo Sweet Home 5-11 200 12

DL Greg Braswell South Park 6-0 265 12

DL Jemelle Jones Williamsville South 6-1 205 12

LB Dylan McNulty West Seneca East 5-10 170 12

LB Quinton Burke Clarence 5-9 165 12

LB Reilly Wood St. Joe’s 5-10 185 12

LB Dawson Tyger St. Francis 5-11 200 12

CB Cam Barmore CSP 6-4 180 11

DB Carson Crist Maple Grove 6-2 195 12

DB Kyle Haettich West Seneca West 6-3 185 12

DB Juston Johnson West Seneca West 6-0 160 12

U Easton Tanner Maple Grove 5-9 165 12

Honorable mention

QB: Mitchell Theal (Bishop Timon-St. Jude), Christian Veilleux-11 (Canisius), C.J. Masters (Cardinal O’Hara), Keshone Beal (Cheektowaga), Jack Putney (Clarence), Joe Pagano (Depew), Cam Sionko (Grand Island), Jayden Robinson (Hutch-Tech), Jason Mansell-10 (Lancaster), Nick Cascia-11 (Lockport), Connor Desiderio-11 (Maryvale), Izaiah Rhim (Medina), Jordan Parks (Niagara Wheatfield), Jack Sharp-11 (Orchard Park), Daebeyon Humphrey (South Park), Maurice Robertson (West Seneca West), Joe Nusall (Williamsville North), Steve Frerichs (Wilson).

RB: Ugene Harrison (Albion), Brillance Johnson-11 (Albion), Justin Campbell-11 (Bennett), Semaj Clemons (Bennett), Brandon Broadnax (Cardinal O’Hara), Fran Rodriguez (Jamestown), Brandon Wingard (Lancaster), Jaden Heers (Newfane), Xzvaier Janczylik-11 (St. Francis).

WR: Jake Blidy (Bishop Timon-St. Jude), Jason Martin (Canisius), Tamell Bass (Cheektowaga), Justin Gorrell (Grand Island), Juan Rodriguez (Lackawanna), Archie Bartolotti (Orchard Park), Antonio Corsi-10 (St. Francis), Max Bowden (Starpoint).

OL: Antonio Norwood (Burgard), Steve Ryan (CSP), Kenny Yockey (Grand Island), Max Anderson (Hutch-Tech), Noah DiBello (Kenmore West), Lane Patton (Pioneer), Denton Tilly-11 (Pioneer), Nolan Thomas (St. Francis), Jake Argo (Starpoint), Cam Cacciotti-11 (West Seneca East), Chase Pirro-11 (West Seneca East), Colin Wiley (West Seneca East), George Newcomb (West Seneca West), Josh Wilson (West Seneca West), Josh Walter (Williamsville North).

Utility: D’Mario Grant (Cleveland Hill), John Swabik-10 (CSP), Cory Day (Iroquois), Jimmy Scott-9 (St. Joe’s).

DL: Brennan Hughes (Albion), Ben Restivo (Albion), Alex Reinhardt-11 (Timon-St. Jude), Grayson Myers (St. Francis), Reilly Miller (St. Francis), Jason Walker (St. Joe’s), Teryon Vernon (WNY Maritime-Health Sciences).

LB: Connor Dean (Timon-St. Jude), Jordan Marks (Canisius), Remir Velazquez (Cardinal O’Hara), Caleb Graves (Cheektowaga), Robert Overton (CSP), Dante Dirienzo (Depew), Finn O’Brien (East Aurora/Holland), Jacob Skinner-11 (Fredonia/Brocton), Peyton Olson (Jamestown), Nick Fratercangelo-11 (Olean), Matt Jaworski-10 (St. Francis), Sam Murphy-11 (St. Joe’s)

DB: Matt Kovaleski (Albion), Taivonn Martin (McKinley), Brian Fry-10 (Medina), Jake DeWolf (Niagara Wheatfield), Dan Browning (St. Francis), Anthony McCarley-11 (St. Joe’s), Sam Kline-11 (St. Joe’s), Tyler Hedlund (Salamanca), Faizan Munir (Southwestern), Jesse Pfeiffer (West Seneca East), Coran Peterson (Williamsville South).

Kicker: Clark Whiteside-11 (Lancaster), Mark Arrizza-11 (St. Francis), Matt Sztaba (West Seneca East), Josh Clifton (West Seneca West), Thomas Baia (Wilson).

Punter: Jack Westermeier (Canisius), Kyle Gold (St. Mary’s).