2018 All-league football teams

Teams are selected by each league's coaches:

MONSIGNOR MARTIN ALL-CATHOLIC A

Offensive Player of the Year: Jake Ritts-10 (St. Francis).

Defensive Player of the Year: Reilly Wood (St. Joe’s).

Special Teams Player of the Year: Tristan Vandenberg (Canisius).

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Micah Brown St. Joe’s 11

RB Xzvaier Janczylik St. Francis 11

RB Joe Jamison Canisius 12

OL Eric Schon St. Francis 11

OL Nolan Thomas St. Francis 12

OL Jim Desiderio Canisius 12

OL Donovan Cornelius Canisius 11

OL Tyler Doty St. Joe’s 12

OL Cole Gambino St. Joe’s 12

WR Dominik Thomas St. Francis 12

WR Antonio Corsi St. Francis 10

WR Jason Martin Canisius 12

K Mark Arrizza St. Francis 11

First team defense

Pos. Name School Yr.

DL Grayson Myers St. Francis 12

DL Reilly Miller St. Francis 12

DL Joe Nicholas Canisius 12

DL Jason Walker St. Joe’s 12

LB Dawson Tyger St. Francis 12

LB Matt Jaworski St. Francis 10

LB Jordan Marks Canisius 12

LB Sam Murphy St. Joe’s 11

DB Dan Browning St. Francis 12

DB J.T. Boyland Canisius 12

DB Anthony McCarley St. Joe’s 11

DB Sam Kline St. Joe’s 11

P Jack Westermeier Canisius 12

UT Jimmy Scott St. Joe’s 9

MONSIGNOR MARTIN ALL-CATHOLIC B

Overall Player of the Year: Jermaine Haynes Jr. (O’Hara).

Offensive Player of the Year: Jake Blidy (Timon-St. Jude).

Defensive Player of the Year: Stephen Boyd Jr. (O’Hara).

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Mitchell Theal Timon-St. Jude 12

RB Brandon Broadnax O’Hara 12

RB Ja’Qwan Manuel St. Mary’s 10

OL Janier Henderson St. Mary’s 11

OL Nigel Williams O’Hara 11

OL Luke McMahon Timon-St. Jude 11

OL Zach Randall O’Hara 12

OL Todd Perkovich Timon-St. Jude 11

OL Andrew Murphy O’Hara 11

WR Justin Hemphill O’Hara 12

WR Sullivan O’Dell Timon-St. Jude 11

K Jake Cianciosa St. Mary’s 11

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Connor Dean Timon-St. Jude 12

DL Alex Reinhardt Timon-St. Jude 11

DL Marty Latko O’Hara 11

DL C.J. Virella Timon-St. Jude 11

LB Ramir Velazquez O’Hara 12

LB Jamall Lewis Jr. O’Hara 12

LB Malachi Charleston Timon-St. Jude 10

LB Franele Johnson St. Mary’s 10

DB Makari Inabinett Timon-St. Jude 9

DB Quantrall Moss O’Hara 11

P Kyle Gold St. Mary’s 12

CLASS AA

Offensive Player of the Year: Malik Brooks (Lockport).

Defensive Co-Players of the Year: Justin Campbell (Bennett), Dylan Kelly (Wmsv. North).

Coach of the Year: Steve McDuffie (Bennett).

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Jack Putney Clarence 12

QB Joe Nusall Wmsv. North 12

QB Jack Sharp Orchard Park 11

OL Alex Westcott Orchard Park 12

OL David Gaca Lancaster 12

OL Jihad Loynes Bennett 12

TE Scott Hopkins Wmsv. North 11

WR Dylan Kelly Wmsv. North 12

WR Archie Bartolotti Orchard Park 12

WR Malik Brooks Lockport 12

WR Shawn Davis Lancaster 11

WR Anthony Whitfield Hutch-Tech 12

RB Dylan Mann Wmsv. North 12

RB D’Jae Perry Bennett 11

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Colton Brown Orchard Park 12

DL Dominic Chiarmonte Lancaster 12

DL Nashon Oliver Bennett 11

LB Justin Campbell Bennett 11

LB Semaj Clemons Bennett 12

LB Scott Becht Wmsv. North 12

LB Michael Pataky Orchard Park 11

LB P.J. Young Niagara Falls 12

LB Conor Mahony Lancaster 11

LB Matt Marschner Lancaster 11

LB Quinten Burke Clarence 12

DB Devotie Pompey Bennett 10

DB Mitch Klima Lancaster 12

DB Jon Stevens Clarence 12

SECOND TEAM OFFENSE: BENNETT: Dremair Herrod, Anthony Tedesco, Jeremiah Williams-11, Aaron Smith-11. CLARENCE: Zachary Norton-10. HUTCH-TECH: Otis Houston, David Bradshaw, Darion Jones. LANCASTER: Brian Martin, Brandon Wingard, Jason Mansell-10. LOCKPORT: Nick Cascia-11, Joshua Cooper-11, Anthony Haak-11. NIAGARA FALLS: Zion Paige-10. ORCHARD PARK: Louis Irizzary. WILLIAMSVILLE NORTH: PJ Chearmonte.

SECOND TEAM DEFENSE: CLARENCE: Ryan Culhane-11, Slade Murphy-11, Mason Davis. HUTCH-TECH: Emmanuel Greegba. LANCASTER: Ethan Jurkowski-11. LOCKPORT: Jaylyn Jones. NIAGARA FALLS: Brandon Bivins, Jamel Oliver, Jonathan Litten. ORCHARD PARK: Blake Harlock, Cayden Collins, Andrew Relosky. WILLIAMSVILLE NORTH: Josh Walter, Josh Dziama, Jaden Rynkewicz.

HONORABLE MENTION: BENNETT: Nukahri Funderburk, Jakari Nettles, Ja’Vair Walker-11, Austin Grimes. CLARENCE: Casey Esch, Jonathan White, Calvin Enderby, Sean Curry. HUTCH-TECH: Tyrell Fletcher, Khyree Jeader, Xavion Baines, Max Anderson, Reynaldo Velasquez. LANCASTER: Tim Gardner, Nick Meara, Derek Bauer, Gianluci Fulciniti-11. LOCKPORT: Cullen Snyder, Chase Valery-11, Nico Haney, Jeremiah Chambers. NIAGARA FALLS: JoJo Dixon-10, Moran Montgomery, Deonte Mathews, Colin Stine-10, Mike Cirritto. ORCHARD PARK: Jordan Prince, Jacob Shul-11, Matthew Wagner-11, Jacob Strycharz-11. WILLIAMSVILLE NORTH: Nick Maniscalco, Jake Bruno-10, Juan Antonetty, Max Obie-10.

CLASS A-1

Most Valuable Player: Juston Johnson (West Seneca West).

Offensive Co-Players of the Year: Joe Stewart (Kenmore West), Fran Rodriguez (Jamestown).

Defensive Player of the Year: Jake DeWolf (Niagara Wheatfield).

Lineman of the Year: Liam Scheuer-11 (West Seneca West).

Coach of the Year: Mike Vastola (West Seneca West).

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Zac Boyes Kenmore West 11

QB Maurice Robertson West Seneca West 12

OL Josh Zielinski Jamestown 12

OL Kevin Halford Niagara Wheatfield 12

OL John Wilson West Seneca West 12

WR Cam Crosier Kenmore West 12

RB John Speyer West Seneca West 12

RB Spencer Dix Hamburg 11

FB Peyton Olson Jamestown 12

FB Max Fleming Frontier 12

AT Jordan Parks Niagara Wheatfield 12

K Jayden Schultz Jamestown 12

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Chris Kaszynski Kenmore West 12

DE Antonio Conklin Niagara Wheatfield 12

DE Logan Garza Hamburg 11

LB Mike Glinski West Seneca West 11

LB Josh Thibeault Niagara Wheatfield 12

LB Taige White Jamestown 12

LB Nick Hafner Hamburg 12

DB Chris Schiavone Kenmore West 12

DB Kyle Haettich West Seneca West 12

DB Bryan Ball West Seneca West 12

DB Tyler Bailey Frontier 12

SECOND TEAM OFFENSE: FRONTIER: Hayder Korder-10. HAMBURG: Kyle Kawalek. JAMESTOWN: Drew Boggs, Cameron Panghorn, Dylan Neid, Elijah Rojas-10. KENMORE WEST: Noah DiBello, Eddie Vona-11. NIAGARA WHEATFIELD: Kenny Jungier, Nick Stott. WEST SENECA WEST: Jeremy Cuthbert-11, Nick Fazzio.

SECOND TEAM DEFENSE: FRONTIER: Jacob Stamboulis. HAMBURG: Geno Bruce-11, Jack Migliore, Dominic Manzella-11. KENMORE WEST: Jared Dias-11, Dom Brown-11, Ramon Hill. NIAGARA WHEATFIELD: Cody Guiliani, Noah Mixon. WEST SENECA WEST: George Newcomb, Trevor Stoddard-11, Nico Lowman-11, Jake Cooper.

HONORABLE MENTION: FRONTIER: Tyler Millich, Jeremy Klawon, Brennan Kilcoyne. HAMBURG: Zach Nyhart, Dillon O’Connor, John Haberman-11, Jack Schinzel, Alan Beyer-11, Matt Fumerelle. JAMESTOWN: Grant Moore, Takye Branch-10, Skylar Myers, Jeff Seager, Tyler Eganski. KENMORE WEST: Matt Chimera-11, Santo Falsone-11, Jon Gerbec, Joe Harris, Mike Miranda. NIAGARA WHEATFIELD: Thomas Peltier, Griffin Cornwell-11, Jake Leising, Kevin Cannon, Noah Bennett. WEST SENECA WEST: Daniel Cantafio, David Beard-11, Tremar Brice, Josh Clifton, Nick Cooper.

CLASS A-2

Offensive Player of the Year: Cam Sionko (Grand Island).

Defensive Player of the Year: Rob Giancarlo (Sweet Home).

Coach of the Year: Dean Santorio (Grand Island).

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Cam Sionko Grand Island 12

OL Parker Evans Wmsv. East 12

OL Tim Osborn North Tonawanda 11

OL Joe Crimi Kenmore East 11

WR Justin Gorrell Grand Island 12

WR Ben Moskala Grand Island 12

WR Ahmin Lester McKinley 12

RB Clayton Osborne Wmsv. East 12

RB D’Anzo Young Kenmore East 12

RB Kaiuyer Fields McKinley 12

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DE Jon Moran Wmsv. East 12

DE Jeremiah Wilkes Grand Island 12

DE Rob Giancarlo Sweet Home 12

DE Logan Jonathan Kenmore East 12

DT Zyon Kincannon McKinley 12

DT Zywan Young McKinley 12

LB Ben Morakis Wmsv. East 12

LB Joe Caporicci North Tonawanda 11

LB Kenny Yockey Grand Island 12

LB Liam Hart Grand Island 12

DB Nick Coburn Kenmore East 12

DB Taivonn Martin McKinley 12

SECOND TEAM OFFENSE: KENMORE EAST: Luke Mack-11, Dom Ferguson-11. MCKINLEY: Kalil Billups, Ryan McConnell. NORTH TONAWANDA: Wally Wisniewski-10, Jiavante Baldon, Chris Kinney-10. SWEET HOME: Brady Lock-11, Isaiah Killian-11. WILLIAMSVILLE EAST: Andrew Orsini, Cal Shifflet-11.

SECOND TEAM DEFENSE: GRAND ISLAND: Blake Bielec-11, Jake Nelson, Jack Dlugokinski-10, Easton Speer. KENMORE EAST: Anthon Niemann, Justin Marrero. NORTH TONAWANDA: Matt Monge. SWEET HOME: Ryan Marcil, Vlad Kovalchuck. WILLIAMSVILLE EAST: Nick Arno-11, Jacob Schopp-11.

HONORABLE MENTION: GRAND ISLAND: Hayden Backlund, Ryan Jellnick, Trevor Samplinski, Henry Grunzweig, Josh Oursler. KENMORE EAST: Dalton Gaugh, Desmond Leluwe, Jacob Butkowski, Emery Lange, Mike Haynes. MCKINLEY: Darrick Burts, Davon Williams, Davon Cotton, Sam Moss. NORTH TONAWANDA: Colin Beach, James Holler, James Wekenmann, Elijah Grisanti-Wake. SWEET HOME: Adam Laboy, Jalen Lewis, Michael Lisman, Keith Murphy. Kala Oberlander. WILLIAMSVILLE EAST: Colson Skorka, Bryan Turton, Ajay Chima, Parker McDermott, Noah Arno.

CLASS A-3

Player of the Year: Shaun Dolac (West Seneca East)

Offensive Player of the Year: Aaron Chase (Starpoint)

Defensive Player of the Year: Jayon Renfro (South Park)

Lineman of the Year: Jemelle Jones (Williamsville South)

Coach of the Year: Jim Maurino (West Seneca East)

Sportsmanship Award: Amherst (represented by Ryan Bitka)

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Joe Battagli Williamsville South 12

RB Devare Mathis West Seneca East 10

RB Brendan Gawel Starpoint 12

WR Max Boden Starpoint 12

WR Matthew Spina Starpoint 12

WR Joe Carlson Starpoint 11

OL Will Lacey Williamsviile South 12

OL Ryan Bitka Amherst 11

OL Teryon Vernon Maritime/Health Sciences 11

OL Nick Hamme West Seneca East 12

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Elijah Lewis South Park 12

DL Greg Braswell South Park 12

DL Dylan McNulty West Seneca East 12

DL Anthony Bullis West Seneca East 12

LB Justin Johnson South Park 12

LB Justin Mott Starpoint 12

LB Coran Peterson Williamsville South 12

LB Joe Byrne Amherst 12

DB Jessie Pfeiffer West Seneca East 12

DB Zach Arnone West Seneca East 12

DB Brandan Brown South Park 11

SECOND TEAM OFFENSE: AMHERST: Rashawn Allen-11, Ja’Kye Womack. MARITIME/HEALTH SCIENCES: LeMorris Jones. SOUTH PARK: Daebeyon Humphrey, Clarence Thomas-11. STARPOINT: Jake Argo. WILLIAMSVILLE SOUTH: Jeremy Matute-10. WEST SENECA EAST: Cam Cacciotti, Jack Turner, Colin Wiley-11.

SECOND TEAM DEFENSE: SOUTH PARK: Deon Burnett-11, Ethan Diaz, Donald Stewart. STARPOINT: Audan Davis-11, Jake Dean-11, Rob Roetzer. WEST SENECA EAST: Mark Ambroski, Tyshawn Thomas-11. WILLIAMSVILLE SOUTH: X’zavion Galarza-11.

HONORABLE MENTION: AMHERST: D’Shaun Barefield, Sean Murphy, Matt Mohan. MARITIME/HEALTH SCIENCE: Addison Copeland-9, Keane Kistner, Demetrious Potts-9, John Washington-11. SOUTH PARK: Sam Adgate-9, J’Son Shipman, Marquan Fluett-10, Mykel Whigham. STARPOINT: Riley Simpson-10, Jake Brooks-11, Dave Meyer-11, Braden Postula, Sam Hallock, Mike Hayes. WILLIAMSVILLE SOUTH: Mike Lorenz, Evan Ruch, Mike Masecchia-11, Nic Arminan-11, Zach Sutton-10, Jon Clifford-10, AJ Urbaniak-11. WEST SENECA EAST: Niam Bonner, Andrew Kocieniewski, Matt Sztaba, Alex Sarick, Chase Pirro.

CLASS B-1

Offensive Player of the Year: Mike Rigerman (Pioneer)

Defensive Player of the Year: Taivaughn Roach (Cheektowaga)

Coach of the Year: Jim Duprey (Pioneer)

Sportsmanship Award: Ryan Dier (Lake Shore), Cheektowaga (Keshone Beal)

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Keshone Beal Cheektowaga 12

QB Ethan Herbold Iroquois 12

OL Marc Maio Lew-Port 12

OL Lane Patton Pioneer 12

OL Austin Domanowski Cheektowaga 12

OL Lucas Grad EA/Holland 12

OL Austin Majewski Maryvale 12

TE Brian Wittmeyer Pioneer 12

WR Cory Day Iroquois 12

WR Jack Perry Lake Shore 12

RB Mike Rigerman Pioneer 12

RB Frank Previte Lew-Port 10

RB Rashad Law Maryvale 12

K Karson Hurlburt Pioneer 11

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Trevor Smith Pioneer 12

DL Joe Powers Lew-Port 12

DL Synceir Middlebrooks Maryvale 12

DL Evan Kingston Iroquois 10

LB Taivaughn Roach Cheektowaga 12

LB Paul Portorreal Cheektowaga 12

LB Finn O’Brien EA/Holland 12

DB Nick Rinker Pioneer 12

DB Dillon Giboo Pioneer 12

DB Jabari McDonald Cheektowaga 12

DB Jay Henley Maryvale 12

DB Jon Bool Iroquois 10

P Ryan Maloney EA/Holland 11

SECOND TEAM OFFENSE: CHEEKTOWAGA: Tamel Bass, Tamario Bass-11. EAST AURORA/HOLLAND: Jack Rogers-11. IROQUOIS: Noah Kege-10, Adam Reichert. LAKE SHORE: Jordan Kosnik-11, Adam Smith. LEW-PORT: Cole Murdoch. MARYVALE: Connor Desiderio-11, Jonah Law. PIONEER: Tyler Ellis.

SECOND TEAM DEFENSE: CHEEKTOWAGA: Daron Lewis, Caleb Graves. EAST AURORA/HOLLAND: Shane MacSwan-11, Connor Boss-11. IROQUOIS: Max McAnulty. LEW-PORT: Noah Coppins, Sam Torrie-10. MARYVALE: Zach Vaticano, Zacori Voliouis. PIONEER: Nate Agosti, Tyler Ely-11, Denton Tilly-11.

HONORABLE MENTION: CHEEKTOWAGA: Lamar Reeves, Brody Carr, Frederick Parsons. EAST AURORA/HOLLAND: Sebastian Stencil-DeGweck, Ryan Maloney-11, Joseph Kenefick. IROQUOIS: Ryan Current-10, Casey Phillips-11, Blake Nolan-10. LAKE SHORE: Branden Hutchinson, Nate Roth-11, Gavin Mendell-11. LEW-PORT: JP Stewart-11, Jon Wendt-11, Corey Stack-11. MARYVALE: Gavin Zbock, Deondre Rice-11, Paul Donohue-10. PIONEER: Jason Maul, Andrew Payne-11, Aaron Doyle-11.

CLASS B-2

Offensive Player of the Year: Izaiah Rhim (Medina).

Defensive Co-Players of the Year: Nick Fratercangelo (Olean), Matt Kovaleski (Albion).

Coach of the Year: Adam Krenning (Albion).

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Bryce Pritchard Albion 12

QB Izaiah Rhim Medina 12

QB Joe Pagano Depew 12

OL Alex Pantuso Olean 12

OL Blaine Prest Medina 12

OL Matt Russo Depew 10

OL Taye Cummings Lackawanna 12

WR Nate Moore Albion 12

WR Matt Kovaleski Albion 12

WR Dante DiRienzo Depew 12

WR Alex Rodriguez Lackawanna 12

WR Juan Rodriguez Lackawanna 12

RB Ugene Harrison Albion 12

RB Brilliance Johnson Albion 11

UT Alex Weakfall Olean 12

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Ben Restivo Albion 12

DL Dazmine Adams Olean 12

LB Icar Simon Olean 12

LB Nick Fratercangelo Olean 11

LB Chaise Prest Medina 12

LB Sean Berry Springville 12

DB Bryson Black Springville 12

DB Brian Fry Medina 10

DB Nabial Nasr Lackawanna 12

K Matt Hess Medina 12

K Alex Rustay Albion 12

SECOND TEAM OFFENSE: ALBION; John Depuy. DEPEW: PJ Burns-11, Max Cotton. LACKAWANNA: Jeremiah Caviness, Malik Snow, DeMarion Johnson-11. MEDINA: William Braswell, Tim Roy. OLEAN: Kevin Gulp=11, AJ Addotta-10. SPRINGVILLE: Nick Emmick-11, Aaron Keyser-11.

SECOND TEAM DEFENSE: ALBION; Brennan Hughes, Cody Wilson-11, Don Farley. DEPEW: Jake Wentland, Josh Goss, Zach Tominich-11. LACKAWANNA: Jovan Lopez. MEDINA: Rickie Pitts. OLEAN: Cole Anastasia-11, Nick Crandall, Max Linderman-11. SPRINGVILLE: Jake Cieszynski-11.

CLASS B-3

Offensive Player of the Year: Joell Colon (Fredonia).

Defensive Player of the Year: Jacob Skinner (Fredonia).

Coach of the Year: Greg Sherlock (Fredonia).

Sportsmanship Award: Newfane (represented by Jonah Wisniewski)

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Dexter Lee Burgard 12

QB Colton Stetz Eden 12

RB Joell Colon Fredonia 12

RB Quantavis Kleckley Dunkirk 12

RB Jayden Heers Newfane 11

RB Zach Braddell Tonawanda 12

RB Colin Skowronski Alden 12

WR Reese Casinelli Newfane 12

WR Carlos Lewis Burgard 12

OL Anthony Ortiz Dunkirk 12

OL Robert Woolcott Tonawanda 10

OL Antonio Norwood Burgard 12

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DE Nate Shuart Fredonia 12

DL Conrad Thomas Dunkirk 11

DL Zac Cooper Dunkirk 12

DL Koty Leeper Dunkirk 12

DL Jonah Wisniewski Newfane 12

DB Giovanni Russo Fredonia 12

DB Mason Lewis Medina 12

DB Logan Morgan Roy-Hart/Barker 11

DB Noah Gross Tonawanda 11

DB Zac O’Shei Alden 12

LB Jacob Skinner Fredonia 11

LB Dalton Gardner Fredonia 11

LB Keith Piper Fredonia 12

LB Louie Decarolis Eden 12

LB Peyton Moreland Dunkirk 12

LB Jason Frazer Tonawanda 11

LB Kaden Herman Tonawanda 10

SECOND TEAM OFFENSE: ALDEN: Luke Bush-11, Joe Motz-10. BURGARD: Jacquez Jones. DUNKIRK: Joel Burgos-10, Devin Land-11, Phil Messina-10, Eric Zasucha. FREDONIA: Alex Christy-11, Trey Swartz. NEWFANE: Ty Casinellii, Josh Everett-11, Shayne Harrington. TONAWANDA: Mason Fritze-11, Justin Mangold-10.

SECOND TEAM DEFENSE: ALDEN: Matt Boucher-11, Ethan Kent. BURGARD: Sincere Jefferson-11, Davon White. DUNKIRK: Rocky Radcliffe-11, Gabe Vega. FREDONIA: Yaniel Acevedo-11, Lucas Green, Dominic Gullo-10, Tanner Haas. TONAWANDA: Mike Butsch-11, Noah Gross.

HONORABLE MENTION: ALDEN: Tad Lacki-11, Justin Mason-11, Alex Rzepka. BURGARD: Sonny Hollingsworth, Demario Johnson, Davon Sanders. DUNKIRK: Angel Rios-10, Earl Stewart-11, Adrien Washington-11. EDEN: Connnor Blake, Tyler Robinson-11. CJ Sroda-10. FREDONIA: Ka’rim Levens, Raziel Pearl, Ian Wright. NEWFANE: Zach Aniolowski, Chance Caccamise-11, Garrett Srock-11. TONAWANDA: Dylan Cary, Ian Summerson-11, Jaden Yannarelli.

CLASS C NORTH

Co-Players of the Year: Steven Frerichs (Wilson) and Aaron Wahler (Cleve-Hill)

Coach of the Year: William Atlas (Wilson)

Sportsmanship Award: Gowanda

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

RB Aaron Wahler Cleve-Hill 12

RB Ryan Gernatt Gowanda/Pine Valley 12

QB Steven Frerichs Wilson 12

QB Brandon Orr Akron 12

ATH Javon Thomas Cleve Hill 12

OL Luke Szumigala Silver Creek/Forestville 12

OL Da’Rell Dabny JFK 11

OL Alex Rojek Cleve-Hil 11

TE Declan Faery Wilson 11

WR Macadam Gadewoltz Silver Creek/Forestville 12

WR Marcel Wilson Wilson 12

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Timothy Longwell Akron 12

DL Millard Young Akron 12

DL Andrew Musacchio Gowanda/Pine Valley 11

LB Adam Sisti Gowanda/Pine Valley 12

LB Chris Diem Cleve Hill 11

LB Angel Caraballo Silver Creek/Forestville 11

LB Drew Westmoreland Wilson 11

DB Jax Lighten JFK 11

DB Zach Manzella JFK 12

DB Damen MacLeod Gowanda/Pine Valley 12

DB D’Mario Grant Cleve Hill 12

SECOND TEAM OFFENSE: AKRON: Carter Jensen, Andy Mietz-10. CLEVE-HILL: Dopson Bulonza, Curtis Krajewski. GOWANDA/PINE VALLEY: Brady Andrews, Justin Kohn, Zach Smith. JFK: Andy Cegielski, Santino Aramini-10. WILSON: Aaren Horvath, Ben Mahar.

SECOND TEAM DEFENSE: AKRON: Nick Wood-11, David Kalinowski-10. CLEVE-HILL: Dar Cunningham, Carl Jackson-11. GOWANDA/PINE VALLEY: Caleb Mahoney. JFK: Scott Prell, Robert Witnauer-11. SILVER CREEK/FORESTVILLE: Sam Braidich-10, Dominic Jamison-11. Brady Woleben. Anthony Dispenza-10, Drayden Dunlap-11, Drew Westmorland-11.

HONORABLE MENTION: AKRON: Brian Covell-11, Mitch Dugan-10. CLEVE-HILL: Taylor Durkin, Devon Grant-11, Sean Jones, Zach Ransbury 12. GOWANDA/PINE VALLEY: Chelton Bellinger-11, Kevin Hunt, Christian Ortiz-10. SILVER CREEK/FORESTVILLE: Max Caccamese-11, Cole Golembieski-11, Quin Monroy-11, Brad Norton. WILSON: Robert Atlas-11, Marc Dolyk 11, Andrew Hadsell, Mitch Maher-11, Brayden Thompson-11.

CLASS C SOUTH

Player of the Year: Cole Snyder (Southwestern)

Offensive Player of the Year: Alex Card (Southwestern)

Defensive Player of the Year: Robbie Penhollow (Cassadaga Valley/Falconer)

Lineman of the Year: Andrew Bernard (Randolph/Frewsburg)

Sportsmanship Award: Franklinville/Ellicottville (represented by Ben Mooney)

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Connor Crabtree Cassadaga Valley/Falconer 12

RB Deter Miinte Randolph/Frewsburg 12

WR Zach Fischer Chautauqua Lake 12

WR Mayson Matthews Southwestern 12

WR Ben Giardini Allegany-Limestone 11

OL Ben Mooney Franklinville/Ellicottville 12

OL Chase Johnson Cassadaga Valley/Falconer 11

OL Drew Wigren Southwestern 10

OL Mason Pagett Randolph/Frewsburg 12

OL Levi Ganoung Portville 10

U Logan Frank Franklinville/Ellicottville 10

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Ben Szymanowski Chautauqua Lake 12

DL Cooper Pannes Southwestern 11

DL Collin Mower Cassadaga Valley/Falconer 11

DL Chris Quinn Southwestern 11

DL Tanner Hulse Allegany-Limestone

LB Skylar Wright Randolph/Frewsburg 12

LB Jayden Lassiter Cassadaga Valley/Falconer 10

LB Steven Rowland Franklinville/Ellicottville 12

LB Austin Bourgeois Chautauqua Lake 12

DB Faizan Munir Southwestern 12

DB Zishan Munir Southwestern 10

DB Jordan Dustin Cassadaga Valley/Falconer 12

DB Tyler Clear Franklinville/Ellicottville 11

SECOND TEAM OFFENSE: ALLEGANY-LIMESTONE: Connor Parsons, Pat Walsh. CASSADAGA VALLEY/FALCONER: Dylan Hokanson, Nick Saeger. CHAUTAUQUA LAKE: Ryan Jafarijan-11, Kyler Majka. FRANKLINVILLE/ELLICOTTVILLE: Zach Wolfer-11. PORTVILLE: Dalton Tobola-11. RANDOLPH/FREWSBURG: Jacob Zachar. SOUTHWESTERN: Dom Certo-11, Gaven Dewey-10, Nick Everson.

SECOND TEAM DEFENSE: ALLEGANY-LIMESTONE: Logan Klice-11, Connor Walsh-10. CASSADAGA VALLEY/FALCONER: Noah Abram-9, Brock Johnson-10, Mack Mikula-11. CHAUTAUQUA LAKE: Blane Thomas-11, William Sauerland. FRANKLINVILLE/ELLICOTTVILLE: Niklas Logel-11, Clayton Rowland-10. PORTVILLE: Roland Thompson-11. RANDOLPH/FREWSBURG: Tyler Hind-11, Peyton Hayes-11. SOUTHWESTERN: Charles Bailey-11, Seth Bennett-10.

HONORABLE MENTION: ALLEGANY-LIMESTONE: John Giardini-11, Connor Golley-11, Jayden Gustafson-10, Kyle herbert-11, Griffin Klice-11. CASSADAGA VALLEY/FALCONER: John Kozlowski-11. CHAUTAUQUA LAKE: Andrew Baribeau-11, Hayden Backus-11, Derek Martin. FRANKLINVILLE/ELLICOTTVILLE: Jordan Grinols-11, Jordan Peplinski-11. PORTVILLE: Austin Babb-11, Julian Morales-11, Jared Zenner-10. RANDOLPH/FREWSBURG: JOhn Brown-11, Alex Finch-11.

CLASS D

Player of the Year: Derek Ecklund (Clymer/Sherman/Panama)

Offensive Player of the Year: Easton Tanner (Maple Grove)

Defensive Co-Players of the Year: Robert Overton (Clymer/Sherman/Panama), Tyler Hedlund (Salamanca)

Coach of the Year: Ty Harper (Clymer/Sherman/Panama)

Sportsmanship Award: Cattaragus/Little Valley (Represented by Damion Ly).

First Team Offense

Pos. Name School Yr.

QB Gerrit Hinsdale Clymer/Sherman/Panama 11

QB Carson Crist Maple Grove 12

RB Derek Ecklund Clymer/Sherman/Panama 12

RB Easton Tanner Maple Grove 12

RB Ira John Salamanca 12

OL Jordan Smouse Clymer/Sherman/Panama 12

OL Asa John Salamanca 12

OL Elliott Jackson Clymer/Sherman/Panama 12

OL Mason Bestine Clymer/Sherman/Panama 12

OL Nik Milks Salamanca 12

TE Chance Meeder Clymer/Sherman/Panama 12

WR Cameron Barmore Clymer/Sherman/Panama 11

WR Zach Hendrick Maple Grove 12

First Team Defense

Pos. Name School Yr.

DL Steven Ryan Clymer/Sherman/Panama 12

DL DJ Brown Maple Grove 12

DL Vinnie Pascarella Cattaraugus/Little Valley 11

LB Michael Beatman Clymer/Sherman/Panama 12

LB Xavier Taylor Salamanca 12

LB Robert Overton Clymer/Sherman/Panama 12

LB Tristen Gillette Salamanca 12

LB Jake Tomlinson Maple Grove 11

DB Zavon Overton Clymer/Sherman/Panama 11

DB Tyler Hedlund Salamanca 12

DB John Swabik Clymer/Sherman/Panama 10

DB Sam Grey Cattaraugus/Little Valley 12

SECOND TEAM: CATTARAUGUS/LITTLE VALLEY: Hunter Furl-11, Damion Ly, Jason Miller. CLYMER/SHERMAN/PANAMA: Hunter Kochanowski, Garrett McClelland, Jevan Newman. MAPLE GROVE: Taige Jones, Caleb Roller, Darren Vaillancourt. SALAMANCA: Zach Helms, Kody Shinners-9, Kawliga Stahlman-11.

HONORABLE MENTION: CATTARAUGUS/LITTLE VALLEY: Nick Burroughs, Jake Harris, Brodie Hill, Michael Perkins, CLYMER/SHERMAN/PANAMA: Reece Bates, Mitchell Hovey. MAPLE GROVE: Alex Duncanson, Adam Reagle-11, Kyle Trimm-11. SALAMANCA: Zariah Armstrong, Jarrett McKenna-11, Lucas McKenna-10.