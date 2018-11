Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Oct. 19.

ALDEN

• 115 Birch Creek Run, Severyn Development to Gregory A. Czajka; Camilla S. Czakja, $301,500.

• 1669 Meadow Drive, Michael A. Molenda to Brett Kelly, $191,300.

AMHERST

• 30-34 Wilson Road, Amherst Technology Park to Arc Erie County New York; Nysarc dba, $4,150,000.

• 42 Spring St West, Rtl Pia Properties to Iskalo Spring St. , $700,000.

• 186 Arcadian Drive, Donna Kossow; Ronald Kossow to Semidey Kristina M F; Robert C. Semidey, $526,500.

• 6 Pennington Court, Ishmael Abrahim to Erica C. Manhardt; Gregory M. Manhardt, $496,000.

• 106 Old Tower Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Fdvs24 Trust 101018 Tr, $454,658.

• 91 Rolling Meadow, Janet K. Ostrow; Peter T. Ostrow to Alexander C. Brownie; Willy Brownie-Bakhuizen, $385,000.

• 23 Wyndrock Lane, Jennifer A. Hill; Robert R. Hill to Anthony Gisonda; Marina Rozov, $369,000.

• 49 Redspire Way, John Scott Thomas; Susan Thomas; Suzanne K. Thomas to Amar C. Ghosh; Anushri Mazumdar, $344,100.

• 66 Carriage Circle, Judith A. Kaprove; Robert E. Kaprove to Edward F. Brown; Lisa Marie Azzarelli-Brown, $335,000.

• 46 Shadow Wood Drive, Margaret S Burns Living Trust 021902 Tr to Purna P. Gurung, $322,500.

• 40 Woodhurst Road, David W. Baker; Patricia A. Baker to Edmund A. Juncewicz; Nina F. Juncewicz, $295,000.

• 56 Shade Tree Court, Patricia J. White; Richard D. White to David G. Angerbauer, $286,400.

• 9 Spicebush Lane, Richard M. Handel; Roberta F. Handel to Charles P. Bridge, $270,000.

• 379 Teakwood Terrace, Karen A. Stone to Nathalie Y. Docker; Sean T. Docker, $265,000.

• 41 Rosewood Drive, Ronald W. Zackem; Sharon Zackem to Judith S. Kaufman; Janet L. Macdonald, $250,001.

• 137 Huntleigh Circle, Mary Ellen Sweeney; Sean P. Sweeney to Qingyou Cheng, $250,000.

• 3 Bywater, Patricia A. Littlefield to Brian Rauber; Sandra Rauber, $246,488.

• 1255 Dodge Road, Roberta Ehrman; Leo Ehrmann to Patricia Knight; Ronald R. Knight, $246,013.

• 4905 Chestnut Ridge Road, Richard J. Gonsalves to 4905 Chestnut, $240,000.

• 65 Cimarand Drive, Susan Stefano to Joseph G. Dimaria, $237,000.

• 109 Glen Ave., Cheryl J. Parr; Robert Parr to Iskalo Spring St. , $221,500.

• 22 October Lane, Eileen S Harris Living Trust 111008 Tr to Jeromy Allsop; Lauren Allsop, $220,000.

• 105 Culpepper Road, Audrey C. Hurd to Marley M. Mckenica, $218,000.

• 42 Woodbury Drive, Jeanne Rimar Hanny to Timothy E. Knop; Philip Salemi Jr., $215,000.

• 46 Macarthur Drive, Elizabeth T. Henry; Paul A. Henry to Kimberly J. Wilkinson; Scott R. Wilkinson, $212,000.

• 354 Burroughs Drive, Thomas N. Tripp; Lois J. Tripp to Jeffrey R. Tripp, $208,000.

• 70 Stanton St., Matthew A. Johnson to Katrina E. Holmes, $204,900.

• 71 Little Robin Road, Tricia A. Mcmahon to Chris X. Edwards; Kimberly Jo Unger, $199,000.

• 100 Cottonwood Drive, Amy M. Fairl; Robert A. Fairl Jr.; Thomas P. Hurley; Manufacturers&traders Trust Company to Highland Properties of Buffalo, $198,600.

• 397 Callodine Ave., Andria Lyn Mccarthy; Michael L. Mccarthy Jr. to Jst Property Group III, $194,500.

• 3109 Tonawanda Creek Road, Daniel J. Dedo; Lucille A. Dedo to Brandon W. Small; Kayla M. Small, $190,000.

• 112 Old Meadow, Charles A. Obrien; Marcella Obrien to Richard V. Gorski; Elizabeth A. Ledyard, $188,500.

• 42 Mahogany Drive, Libuse Bobek; Miroslav V. Bobek to Amy L. Thompson, $185,000.

• 120 East Maplemere Road, Myra S. Razik; Taher A. Razik to Deep Singh, $180,000.

• 63 Park Ledge Drive, Deborah J. Hopkins; Raymond E. Hopkins to Kevin C. Knowles; Erin A. Warford, $180,000.

• 65 South Drive, Carl S. Gerace; Carmela Gerace to Janice S. Waugaman; John L. Waugaman, $176,825.

• 371 Frankhauser Road, Diane M. Mure; Joseph E. Rizzo to Jason A. Berner, $164,500.

• 2755 North Forest Rd Ug, Benton Wood Enterprises to Maria Guzzetta, $158,250.

• 154 Brompton Road, David Rost to Alexander Rost, $155,000.

• 752 Forest Edge Drive, Beverley L. Jacobi; James J. Jacobi to Donald K. Towndrow, $146,000.

• 543 Park Club Lane, Arcane Properties Group to Billy Homes, $140,000.

• 94 Farber Lane, Suzanne Murphy to Patrick D. Smithers, $138,900.

• 1270 Dodge Road, Luanne Castronova; Peter D. Castronova to Sujon Sarowar, $127,500.

• 16 The Courtyards, Gloria D. Chodrow to Xinlan Cao, $127,000.

• 30 Stoneledge Court, Josephine Woloszyn; Walter Woloszyn to Jennifer Rhee, $125,000.

• 83 Elm Road, Raymond Dietz to Peter J. Gudmundson; Cheryl A. Wagner, $123,000.

• 319 Cadman Drive, William R. Rost; Peggy Ann Spoth; Kathleen R. Visciano to David C. Rost, $120,000.

• 28 The Courtyards, Charles P. Davis to Dandrstaze, $110,000.

• 101 Margaret Road, Deirdre Evans; Thomas I. Evans to Van Thi Truong, $110,000.

• 439 Uc Burroughs Drive, Muriel A. Savit; Muriel A. Savitt to Elizabeth Malinowski, $100,000.

• 4609 Chestnut Ridge Road, Margaret A. Brooks to Katherine V. Balon, $89,900.

• 3928 Ridge Lea Rd Unit D, Jimmy Cancino to Donald E. Detwiler II, $85,000.

• 4545 Chestnut Ridge Rd 114a, Erin O. Mccarthy; Kevin J. Oshaughnessy; Margaret T. Oshaughnessy; Kathryn O. Parker to Abu Saeed Islam; Farzana Islam, $81,000.

• 3 Bywater, John R. Mckenna to Brian Rauber; Sandra Rauber, $23,512.

ANGOLA

• 80 Lake St., Lille Arms to Melissa S. Grover; Michael R. Grover, $64,900.

• 18 Maple St., James F. Pingitore; Patricia L. Pingitore to Nicholas J. Pingitore, $50,000.

AURORA/EAST AURORA

• 769 Mill Road, Elaine Dillon; William P. Dillons to Karen M. Reichert; Thomas A. Reichert, $338,900.

• 102 Ellicott Road, Karen M. Reichert; Thomas A. Reichert to Erik A. King, $160,000.

• 8 Woodbrook Drive, Lisa Com Gordon; Marszalek Alice M Com to Lina Capital, $96,000.

BOSTON

• 8321 Zimmerman Road, Dolores R. Paciorek to Patrick G. Haefner; Susan M. Haefner, $173,500.

• 9690c Trevett Road, Michael J. Sheppard to Joan Erickson; Robert Erickson, $159,000.

• 8554 Cole Road, Catherine Cherry-Myers to David J. Wahler; Kathleen M. Wahler, $76,500.

BUFFALO

• 117 Eagle East, Nysarc to Iskalo 101 Oak, $3,920,000.

• 370 Franklin, Trinity Rising to 370 Franklin St. , $1,200,000.

• 565 Elmwood Ave., Giuliano L. Deganis; Patricia A. Deganis to 100 Sylvan, $910,000.

• 772 Forest Ave., Nancy E. Paton; Richard A. Paton to Robert J. Caruso Sr.; Mary M. Feeney, $860,000.

• 115 Highland, Kara E. Elvin; Joann Hess to Christina R. Oliver; Sean Oliver, $450,000.

• 28 Manchester Place, Julie Anne Wesolowski to Joseph D. Conjerti; Laura K. Fisher, $431,500.

• 110 Chatham, Robert J. Caruso Sr. to Kathryn S. Moss; James E. Omps, $399,900.

• 1088 Delaware Ave., Carolyn Gallivan; Carolyn Grace Gallivan to Margaret Prentice Gordon, $350,000.

• 311 North Drive, Carmen J. Panaro; Deborah Panaro to David W. Coleman; Susan S. Coleman, $317,000.

• 849 Delaware Ave., Executive Star Limited to Susan Shieberl, $305,000.

• 800 Ferry West, Carmel Oaks to Janet Galanter, $285,000.

• 40 Waterfront Cir Unit 306, Lottie M. Gordon to Steve Smith, $285,000.

• 853 Prospect, Gitty Harfenes to Chaim Wieder, $279,000.

• 148 Evelyn St., Wesley A. Miller to Sontag Brothers, $270,000.

• 42 Rugby, Madden Maria C Arraiz; Timothy Madden to Jesse Meyer, $255,000.

• 133 Baynes, Wayne Magyar to Abigail Levin; Robert Selkowitz, $252,000.

• 211 Potters, Thomas P. Oakley; Thomas P. Oakley Jr. to Jason E. Locke; Rebecca L. Locke, $232,400.

• 191 Wallace Ave., Kathleen J. Slon; William P. Slon to Margaret King Harris, $232,000.

• 1527 Clinton, Mark P. Desiderio to Joseph Sapienza, $225,000.

• 40 Hedley Place, John J. Janosky; Paula M. Janosky to Dana E. Clark; Ronald J. Schaeffer, $215,000.

• 40 Blaine, 40 Blaine Ave to Dana E. Clark; Ronald J. Schaefer, $205,000.

• 83 Baynes St., Moving Feet to Jake Schechter, $199,900.

• 31 Harvard, Samuel P. Fleming to Michael Christopher, $199,000.

• 165 University, Sisters of Saint Mary of Namur Incorporated to Joseph A. Ognibene; Rosemary S. Ognibene, $185,000.

• 347 Sanders, Michael A. Johnson to Chelsea Howarth; Sheila Mcgowan, $185,000.

• 79 Meech, Marie Kreimann to Richard A. Anderson, $182,000.

• 367 Huntington Ave., Feroza Aslam to Kathleen Tarquin-Opiel, $174,500.

• 134 Congress, Les Chateau Della to Jonathan C. Cantwell, $172,000.

• 136 Pontiac, Kimberly A. Janaski; Kimberly A. Mauricio to Michael R. Schmitt; Angela M. Sitarski, $155,000.

• 1418 Kenmore, Silver Grass Development to Jameson T. Richard, $155,000.

• 286 Vermont St., Lucille J. Altieri to William Patrick Mathewson, $154,000.

• 73 Ryan St., Henry G. Kleinfelder to Michael Awad, $146,000.

• 1775 Hertel Ave., Erie Rental to Laura J. Barriere; Sebastien F. Barriere, $144,900.

• 228 Herkimer, Denise Stearns to Michael Joseph Stearns, $140,000.

• 14 Hedley Place, Nicholas F. Dewitt to Adam Wigdorski, $140,000.

• 463 Busti, Habitat For Humanity/buffalo to Jamila Abagidi, $127,000.

• 85 Shenandoah Road, Robert J. Haefner to Jessica L. Brunetto; Louis J. Brunetto, $125,000.

• 2 Yale Place, Lawler M. Darlene; Patrick J. Lawler to Amanda K. Kline, $120,000.

• 477 Goethe, Samantha J. Lutz; Jeffrey J. Szafraniec to Cilicia T. Williams, $115,000.

• 495 Woodlawn, Rita Woodard to Ralph C. Megna, $115,000.

• 450 Breckenridge St., David Krehbiel to Katherine Frachetti; Timothy P. Weigel, $110,000.

• 899 Delavan East, Derek Baker; Oscar Baker to Alhajj Muqtadir Hussain; Asif Muqtadir, $105,000.

• 53 Armin Place, Thomas J. Bacon to Gtg Properties, $102,000.

• 232 Ora Wrighter Drive, Asuncion Jaluague Carneo to L&r Lighthouse, $100,000.

• 209 Ogden S, Matthew T. Mccormick to Emily R. Bays, $97,000.

• 159 Ladner Ave., Timothy J. Mcsweeney to Edward A. Oneil; Rowena B. Oneil, $90,000.

• 47 Yale, Ian M. Coyle to Lmr Capital, $90,000.

• 103 Pomona, Rony A. Nehme; Melody Rajacic-Nehme to Dajuan J. Strickland, $89,900.

• 75 Bradley St., Lc Strategic Holdings to Dana E. Clark; Ronald J. Schaefer, $88,500.

• 3 Courtland Ave., North South Bd to Nazma Akther; Mohammed Nazmul Hoque, $85,000.

• 227 Forest Ave., Lizbeliz Cruz-Mestre to Tenagne Haile, $84,900.

• 45 Wright Ave., Altruia S. Vereen to Cyrus Hines, $83,100.

• 242 Gorton St., James P. Mccarthy to Stephanie N. Stroye, $80,000.

• 67 Trowbridge St., Rita Mucciaccio to Aws 76 Company, $78,000.

• 361 Utica East, Cheryl D. Bergey; Cheryl Dalene Bergey to Belgin Ergun, $75,000.

• 147 Eden, Eva Marie Edukonis; Thomas Edukonis to Robert M. Evans Jr., $75,000.

• 153 Ryan St., Rene M. Moawad; Rimon A. Moawad to Karol R. Sunderland, $72,100.

• 17 Krakow, Ian M. Coyle to Lmr Capital, $70,000.

• 15 Parkview, Ian M. Coyle to Lmr Capital, $70,000.

• 2027 Niagara, Frank M. Bogulski; Michael S. Montaldi to Fannie Mae, $69,382.

• 1037 Ferry East, Carousel Woods to Bigat, $68,000.

• 282 Fillmore Ave., Housing Link to Great Lakes Property Maintenance, $65,000.

• 257 Esser Ave., Laura J. Degennaro; Thomas J. Degennaro to Rock Property Group, $60,000.

• 514 Glenwood, Queen City Invest to Theresa Cox, $60,000.

• 197 Cable, Ian M. Coyle to Lmr Capital, $60,000.

• 109 Maryland St., Clive P. Joels to Thao Lai, $58,500.

• 467 Wyoming, Hassan R. Khanafer to Felicia Williams, $57,000.

• 24 Como Ave., Kevin P. Clough; Michael Dwan to Ghh, $56,000.

• 48 Domedion Ave., Arthur Allete to Kamruz Zaman, $56,000.

• 16 Abbott Road, James Russillo; Paul Russillo to Theresa Smith Goldfuss; Glen Miller, $55,000.

• 501 Riley St., Brenda Brown-Tillett to Sm Hasan Ali, $55,000.

• 1902 Niagara St., Imre Herdics to Deborah Darnley; Ronald Darnley, $55,000.

• 82 Pulaski St., Mark Simoncelli to Jamie E. Hanes; Michael E. Hanes Jr., $53,000.

• 532 Moselle, Esb Group to Firoz Chowdhury, $53,000.

• 55 Countess, Sam Bangla Realty to Sarwar Quazi, $52,000.

• 25 Wright, Richard Juda; Sean Waller; Sean D. Waller to Honesty Property Management&multi Services, $50,200.

• 235 Keystone, Muzammel Haq to Akmol Hossain; Sayeda Parven, $50,000.

• 407 Newburgh, Enfeoff Andrew&associates to M Esquire, $50,000.

• 1514 Clinton, Mark Desiderio to Joseph Sapienza, $50,000.

• 128 Stevens, Florence V. Johnson; Lee E. Johnson to Saiful Islam; Nursat Jahan, $48,000.

• 121 Fleming St., Donald Sanok; Donald J. Sanok to Charlene D. Sarouna, $47,000.

• 391 Herkimer, Venkatesh Solaiyappan to Carlos Alejandro Darby; Diana Sandra Darby, $46,000.

• 436 Dartmouth, James Dematteo; Gloria E. Nelson to Naznin Alam; Sufia Begum, $45,000.

• 69 Millicent, Kusiyo R. Frazier to Zevi, $43,500.

• 3 Roebling, Billy Thompson to Ab&ah Business, $43,000.

• 6 Ernst, Property Ltd Jfn to Manik Hossain; Khairia Akter Mousumi, $43,000.

• 63 Wyoming, Rq Management to Musammat H. Rahman; Tariqur Rahman, $43,000.

• 440 Willett St., Katherine M. Hammersmith; Joseph F. Prendergast to Gmp Property Group, $42,500.

• 179 Cambridge, Banks Mary C Dec; Mary Dec Banks; Sharon Hr Banks; Sheila Hr Banks; Clency Sheila B Hr; Sheila Hr Clency; Clency Sheila S Hr; Joseph Demarie; Stella Hr Smith to Mahmud Hossain Khan, $42,000.

• 1995 Bailey Ave., Fara Enterprise Real Estate Group to Mohammed Shipon, $40,000.

• 119 Roosevelt, Abul K. Azad; Amena Sultana to Hossain Mohammad Mamun; Mossammat Hazara Sultana, $40,000.

• 1054 Kensington Ave., Mattie L. Mauldin to Hawanya Henley, $39,900.

• 104 Wick, Finehomes Holdings to Raita&ramisa Properties, $37,500.

• 61 Zelmer, Mohamad Ballee; Mohammed Ballee; Shanta Ballee to Jamh WNY, $36,000.

• 142 Kehr, Florence V. Johnson; Lee E. Johnson to Saiful Islam; Nusrat Jahan, $36,000.

• 732 Prospect Ave., Missreezadah Emad to Miloman, $36,000.

• 278 Roslyn, Pansy Goffe; Pansy M. Goffe to Sarwar Hossain, $35,000.

• 38 Frankfort, Property Ltd Jfn to Nazma Begum, $30,000.

• 350 Herkimer St., Jerome M. Rodriguez to 716 Homes4u, $30,000.

• 354 Davey, Thu Le Tran to Thu Lam Quach, $26,000.

• 75 Harmonia, Mohammed M. Lasker to Yusuf Mohamad Ismail Bin Mohamad, $25,000.

• 96 Detroit, Tanya Manley to Shaheda Parveen, $25,000.

• 33 French, Elton Mcdaniel to Fatama Begum; Md Iskander Meah, $25,000.

• 274 Brinkman, Hobaib I. Yunus to Farhad Hossain, $22,500.

• 127 Hirschbeck, Md Hamidur Rahman to Tareque Abu Sayeed Molla Md, $20,000.

• 214 Purdy, 716 Homes4u to Mariam Akther, $20,000.

• 260 Stevens St., Kk Property King to Ishaque Ahmed, $20,000.

• 1162 Kensington, Kapil Bhargava to Michael Seaman Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $19,000.

• 94 Nevada, Bkj Properties to Hosna Easmin, $13,000.

• 1437 East Delavan, Kevin M. Cummings to Bros Pros Investment Firm, $12,500.

• 195 Howell, Amy G. Bush; Frank Giogas to Linda Levalley, $10,000.

• 55 Johnson St., James Paul to Tenowave, $8,704.

• 55 Thomas, James M. Gawron; Kim M. Gawron to Theresa Smith Goldfuss; Glen Miller, $8,000.

• 76 Townsend, Yeasmin Sultana to Hosna Easmin, $7,000.

CHEEKTOWAGA

• 495 Aero Drive, Alisa A. Lukasiewicz; Erie Investment Properties to Lake Shore Savings Bank, $1,165,113.

• 2345 Union Road, Buffalo Rapkin Corporation to 570 Associates Vi, $500,000.

• 4395 Union Road, White Hall Associates; White Hall Trust to Happy Investments, $375,000.

• 24 Woodside Lane, Carisa B. Avalos; Richard Avalos to Carolyn Hepp; Christopher Hepp, $310,000.

• 82 Hillpine Road, Louis William Berecz; Steven Edward Berecz; Agnes Elizabeth Shabat to Evan Thomas Jones; Jennifer D. Jones, $240,000.

• 1388 Losson Road, Heidner Yormark Suspenzi Properties to Hiu&kai, $230,000.

• 252 Barbados Drive, Brian Hejmanowski to Tara L. Smith, $225,000.

• 1231 Losson Road, David T. Loncz to Michael Reczek; Kimberly Reszetucha, $200,000.

• 96 East Toulon, Lmb Capital to Adam Pijanowski; Angela Pijanowski, $193,000.

• 54 Bellevue Ave., Edward R. Church; Arcangelo J. Petricca to Alden State Bank, $185,312.

• 41 Ellsworth, Leona A. Ulm; Leona Ulm; Theodore Ulm to Artem Yaramishyan, $160,000.

• 88 Groell Ave., Maria A. Schroeder to Alan Malke, $160,000.

• 87 Old Stone Road, Finance of America Structured Securities Acquisition Trust 2017-Hb1 Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr to Mohammad A. Bari, $152,000.

• 2405 William St., Joseph Przemielewski; Justine T. Przemielewski to Joseph E. Przemielewski, $150,000.

• 98 Princeton Court, Henry S. Furman III to Gregory M. Southern; Sharnika S. Southern, $142,900.

• 10 Fairview Drive, David Robida to Sandra R. Parsons, $137,000.

• 45 Bay Lane, Kathrine A. Panzarella to Rozana Melandinidis, $135,700.

• 2808 George Urban Boulevard, Jillian A. Trehy to Carlton Witkowski, $127,000.

• 23 Temple Drive, Ronald Bough; Ronald F. Bough to Pabitra Kafley; Prem L. Kafley, $126,000.

• 113 Susan Lane, Phyllis L. Philipps to Brian H. Kingsbury, $125,500.

• 176 St Felix Ave., Sherry Wieczorek; Thomas Wieczorek to Matthew Wolski, $125,000.

• 95 Nandale Drive, Richard J. Kajtoch to 95 Nandale, $121,000.

• 49 Biscayne Drive, Patricia E. Batina; Rhonda L. English to Stacy Lobaugh, $120,000.

• 35 Sherry Drive, Donelle Fuller to Michael R. Lewandowski, $120,000.

• 477 Dick Road, Bridget M Howard Medicaid Qualifying Irrevocable Trust 112514 Tr; John T Howard Medicaid Qualifying Irrevocable Trust 112514 Tr to Majdy A. Alharbi, $117,000.

• 48 Aurora Drive, Robert P. Hartmann; Carol A. Meehan to Rhonda K. Bedow, $115,000.

• 4844 Union Road, Abdou M. Farah; Christa L. Farah to Mitchell Wielgosz, $110,000.

• 66 Burdette Drive, Ronald T. Zagrabski to Tina F. King, $100,000.

• 319 Wagner Ave., Christy Rydzynski; Dennis Rydzynski to Nicole M. Tinnell, $100,000.

• 38 Markus Drive, Charles N. Muscato; Lorraine T. Muscato to Wen Di; Lal Hmun Lian, $98,000.

• 817 Sherwood Court, Anthony J. Peters; Anthony Peters; Deborah J. Peters to Thomas L. Evans Sr., $95,000.

• 7 Frederick St., Christina B. Daniels; Susan J. Bartolucci to Jessica L. Bartolucci, $90,000.

• 119 Toelsin Road, Francis T. Hoelzl to Lauren Boehm, $89,800.

• 28 Kaufman Road, Brian Tomaszewski; Nancy Tomaszewski to Badrul A. Chowdhury, $85,000.

• 24 Pendennis Place, Todd M. Sobierajski to Marufa Akter; Torikulislam Mir, $85,000.

• 128 Bissell Ave., Dziedzic Joanne C Hr; Joseph S. Dziedzic; Joseph Michael Latona to Federal Home Loan Mortgage Corporation, $82,360.

• 204 Evergreen Place, Joel D. Simon to Eye On Design Homes, $78,000.

• 168 Century Road, Murch Burfoot; Murcy D. Burfoot; Burfoot Murcy Dean Hough; Inez Sharay Burfoot-Paige; Lewis Saundra Jean Burfoot; Brian K. Parker to Redbird Properties, $75,423.

• 19 Blick St., Nancy A. Wojtulski to Jamie A. Sidell, $74,000.

• 42 St Lucian Court, Brian F. Roehmholdt; David R. Roehmholdt to Joseph W. Schriever, $58,000.

• 83 Kilbourne Road, Lc Strategic Realty to Buffalo Bay Properties, $56,200.

• 83 Kilbourne Road, Secretary of Veterans Affairs to Lc Strategic Realty, $55,200.

• 212 Griffith St., Joseph L. Maciejewski; County of Erie to Marufa Akter, $35,000.

• 75 Shanley St., Joseph L. Maciejewski; County of Erie to Saadat, $35,000.

• 130 Willowlawn Parkway, Joseph L. Maciejewski; County of Erie to Marufa Akter, $30,000.

• 88 East Windwood Court, Chester A. Korczak; Debra L. Korczak to Garrett Stephens, $25,500.

• 31 Alpine Place, Vickie L. Zoeller to Brian Natalizia, $14,000.

CLARENCE

• 6483 Deerview Court, Nancy A. Prell to John J. Varecka, $590,000.

• 5484 Firefly Court, Bielmeier Builders to Ljn Irrevocable Trust 041118 Tr, $489,900.

• 8475 Eastmoor Lane, Harris Hill Commons Condominium Development to Garfield Jones; Vernae Jones, $426,000.

• 5396 Raintree Court, Ryosuke Osawa to Nivedita Vichare; Vikrant Vichare, $420,000.

• 6022 Jessica Place, David W. Baker; Bonnie K. Bennett; Laurie B. Kuhn to David W. Baker, $253,334.

• 4324 Shimerville Road, Jason Chandler Adam; David Paul Gasak to Jessica L. Rapone; Jeb K. Rivait, $185,777.

• 5451 Waterlefe Drive, Reserve Development to Tesmer Builders, $177,375.

• 5445 Waterlefe Drive, Reserve Development to Tesmer Builders, $177,375.

• 5439 Waterlefe Drive, Reserve Development to Tesmer Builders, $177,375.

• 5433 Waterlefe Drive, Reserve Development to Tesmer Builders, $177,375.

• 4285 Circle Court, Donald M. Burlingame; Kimberly L. Burlingame to Joanne Forbach; Mark Forbach, $151,000.

• 5911 Donegal Manor, Donegal Manor to Nicole K. Maciejewski; Michael T. Mangione Jr., $150,000.

• 8463 Sheridan Drive, Thomas W. Bender; James J. Liolos; Yvonne S. Pilichowski; John James Futures Group Ltd; United States of America to 6831 Seneca St. , $127,500.

• 8995 Roberts Grove, Cimato Enterprises to Forbes Homes, $122,000.

• 5861 Goodrich 5b, Daniel R. Metschl; Stephen J. Metschl to Stephen J. Metschl, $85,000.

• Vacant land Sheridan Drive, Iris Jean Kolberg; Iris Jean Kolberg-Scott to Christopher D. Carollo; Reinhold Richard C, $57,500.

• 5575 Salt Road, Howard Floyd Melancon; Patricia Marie Melancon to John Kevin Burns, $7,500.

COLDEN

• 9410 Holland Glenwood, 9410 Holland Glenwood Trust 110216 Tr to Chelsea M. Len, $138,000.

COLLINS

• 9198 Knapp Road, John E. Hopkins to Jesse W. Mroz, $261,500.

• 77790 Hayes Hollow Road, William E. Rupert to Dorothy Ahrens; Jeffrey Singleton, $165,000.

CONCORD

• 6180 Brown Hill Road, Bonnie H. Mulroy; Thomas I. Mulroy to Jennifer L. Carozzi; Paul R. Carozzi, $235,100.

• 21 Ridge Trail, Polly A. Ehmke to Kelly A. Campbell, $105,000.

• 7124 Collins Springville Road, Michael R. Herlan; Maureen A. Roche; Maureen Ann Roche; Thomas P. Roche to Thomas J. Roche; Thomas P. Roche, $20,000.

EDEN

• 8865 Woodside Drive, John K. Brenner; Katherine E. Brenner to Catharine A. Kidder; Robert E. Kidder, $285,000.

• 2139 Hemlock Road, Robert E. Kidder to Michael L. Minton, $190,000.

• 2434 Sandrock Road, Norma Thomas to Conor H. Ogorman; Joyce L. Ogorman, $87,000.

ELMA

• 1890 Rice Road, Thomas Slawatycki to David Marzo; Eileen M. Marzo, $420,000.

EVANS

• 7020 Erie Road, Charles J. Andolina to Derby Med Realty; Derby Partner, $875,000.

• 6881 Derby Road, Carmella Gehl; Ronald C. Gehl to Amanda L. Schmitz, $180,500.

• 379 Colgate Ave., Dawn M. Kent; Timothy P. Kent to Diana Limina; Philip Limina, $165,000.

• 6550 Wellington Drive, Vass Real Estate to Deanna J. Ramse, $125,000.

• 9154 Meadow Lane, Bonnie L. Justinger to Susan E. Melski; William J. Melski, $110,000.

• 8597 Larch St., Donald Bielefeld; Donald C. Bielefeld to Harold Kennedy; Susan Kennedy, $106,700.

• 9686 Lenox St., Bruce J. Mack Jr. to Nathan Watson, $42,000.

• 6900 Putnam Drive, Rebecca Stewart to Jordan Reickart, $19,000.

GRAND ISLAND

• 3905 East River Road, Margo Rosato to Diane M. Kowalak; Thomas M. Kowalak, $580,000.

• 2005 Stony Point Road, Charles H. Grunzweig; Gina M. Grunzweig to Gregory A. Brown; Lori E. Brown, $368,000.

• 361 White Oak Lane, Chirag P. Parikh to Robert D&margaret P Smith Irrevocable Trust, $235,000.

• 1948 Marjorie, Robert Koerntgen Ira Ben; Equity Trust Company Cust to Billie Lee Ambrusko; Darlene Ruth Hewitt, $185,000.

• 3042 Baseline Road, Arabelis D. Esquivel; David O. Esquivel to Melanie R. Grabek; Michael J. Grabek Jr., $180,000.

• 57 Monica Road, James Tagliarino to Stacy M. Verost, $158,000.

• 3372 Sandy Beach Road, Robert W. Miller to Bonnie J. Miller, $100,000.

HAMBURG

• 6152 Old Lake Shore Road, Dean Becker; Dean E. Becker to Timothy G. Dezastro, $655,000.

• 3366 Cedar Valley Way, Forbes Homes to Robert C. Brown; Tracy A. Brown, $495,000.

• 6668 Burke Road, Parker Road Development Company to Cheryl A. Wailand; Gary R. Wailand, $323,350.

• 3642 Delilah Lane, Eddy&lewin Homes to Jonathan Orcutt III, $307,900.

• 4668 Logans Lane, Ryan Homes of New York to Christine M. Schulz; Robert J. Schulz, $302,155.

• 4582 Logans Lane, Ryan Homes of New York to Leslie Mcnamara, $296,960.

• 6425 Engel Drive, Bcat 2015-13btt Tr; Christiana Trust Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr dba to Adam Hamm; Kimberly Hamm, $231,000.

• 73 North St., Jill O. Otwell to Russell H. Bickert Jr., $220,000.

• 206 George St., Dean J. Jackson; Diana M. Jackson to Cassandra L. Hall; Richard J. Hall, $215,000.

• 4814 Mosey Lane, Auer Trust 042792 Tr to Margaret M. Henline, $208,000.

• 2205 Harbor Run Lane, Amy B. Strasser to Benjamin D. Bartz, $205,000.

• 3915 Sharondale Drive, Mary Jane Artymowicz; Mary Jane Dudek to Erik J. Balcerzak; Jessica L. Balcerzak, $197,500.

• 21 Euclid Ave., Barbara Moore to Breanne E. Pieszak; Brenden J. Pieszak, $190,000.

• 4551 Deerfield Road, Patrick G. Haefner; Susan H. Haefner; Susan M. Haefner to Erica N. Haefner; Robert J. Haefner, $182,000.

• 70 Brookwood Drive, Linda A. Bidney; Linda A. Lacelle to Cheryl L. Andolino; Todd J. Andolino, $175,000.

• 3706 Marlowe Ave., Amanda M. Shea; Michael E. Shea to Christopher Watroba; Diane Watroba, $140,000.

• 5748 Apollo Drive, Carol L. Malek to Brian R. Malek, $140,000.

• 4231 South Park Ave., Christopher M. Watroba to Douglas W. Emerick, $91,000.

• 4994 City View Ave., Frank Silleman; Frank J. Silleman to Lawler M. Darlene; Patrick J. Lawler, $30,101.

LACKAWANNA

• 1212 Abbott Road, Tomaro Holdings II to 243, $775,000.

• 18 Palm St., Rachael C. Irizarry; Racheal C. Irizarry-Sauer; Racheal Sauer to Ahmed Abuhamra, $195,000.

• 240 South Shore Boulevard, Kozera Family Trust 050411 Tr to Mushtaq Kaid, $185,000.

• 34 Wiesner Road, Carl Wodzinski to Samuel N. Harvey, $169,900.

• 38 Relich Ave., Kathryn M. Capodicasa; Thomas F. Capodicasa to Abdulnaser Saleh, $158,000.

• 154 Edison, Tnt Investment Firm to Jeremy L. Bolyard; Olivia L. Bolyard, $135,000.

• 33 Crescent Place, Mark Steven Reed; Suzanne Reed to Patrick A. Ishimwe, $127,500.

• 1720 Abbott Road, Ronald Jakubczyk; Therese Jakubczyk to Kim Beres; Michael Beres, $75,000.

• 29 Green, Joyce Warthling; City of Lackawanna to Burham Ahmed, $14,800.

LANCASTER

• 64 Tranquility Trl, Essex Homes of WNY to Brianna L. Fiocco; Nicholas A. Fiocco, $366,000.

• 14 Oakwood Cmn, Carolyn A. Gorczynski; Ronald R. Gorczynski to Jaclyn M. Yager; Thomas W. Yager, $360,000.

• 8 Regency Court, David Marzo; Eileen Marzo to John V. Pastore, $295,000.

• 77 Robert Drive, Joseph A. Bish; Julie A. Bish to Julie Anne Papero, $199,000.

• 36 School St., Edward R. Church; Arcangelo J. Petricca to Alden State Bank, $175,735.

• 28 Brady Ave., WNY Homeworks to Dylan Deuser, $170,001.

• 149 Irwinwood Road, Lori A. Graziani; Lori L. Graziani to Darwin L. Overholt, $159,900.

• 32 Iroquois Ave., Ann M. Cross to Carolyn R. Horrigan, $132,300.

• 3901 Bowen Rd Unit 66, Marlo A. Shehadi to Amie L. Schirching, $82,400.

• 19 Hidden Meadow Crossing, Hidden Meadow Lan to John P. Cavar; Sandi M. Cavar, $69,000.

MARILLA

• 12643 Williston Road, Amelia M. Vogel; James R. Vogel to Lawrence J. Kosinski, $110,000.

NEWSTEAD

• 12250 Meahl Road, Arleen Young; Shawn Young to Michael Dipirro, $300,000.

• 7440 Maple Road, Gale Evans; Thomas L. Evans Sr. to Nicole L. Wolfe, $277,500.

• 6395 Dye Road, David J. Dix; Nicole M. Naegely to Scott P. Lavery; Zachary Lavery, $200,000.

• 6021 Crittenden Road, Michael J. Herberger; Matthew T. Roesch; Michelle L. Roesch to State of New York Mortgage Agency, $73,906.

NORTH COLLINS

• 2371 Shirley Road, June L. Padalino; Vincent V. Padalino to Joshua R. Bartholomew, $272,000.

• 2835 Genesee Road, Robert H. Leverentz Sr.; Suzanne M. Leverentz to Frank Robert Serafin, $150,000.

• 10596 Valone St., Jennifer Carozzi; Paul Carozzi to Kathleen A. Filer; Nicholas P. Quiter, $149,000.

ORCHARD PARK

• 6055 Armor Duells Road, Hcp Sh Elp3 Properties to Bishop Orchard Glen Owner, $17,124,484.

• 23 Alyson Drive, Vanderbilt Properties to Laurie B. Scioli; Michael A. Scioli, $425,000.

• 34 Golden Crescent Way, Forbes Homes to Daniel R. Dinardo; Diana M. Dinardo, $405,682.

• 119 Burbank Drive, Pamela S. Knaszak to David J. Dix Jr.; Nicole M. Dix, $345,000.

• 4619 Abbott Road, Ann Morlock; Maria Nuchereno; Kathleen Schmitt to Racheal C. Irizarry-Sauer; Jason J. Sauer, $250,000.

• 5765 Cole Road, Douglas W. Emerick to Andrea Furby; Brian Furby, $230,000.

• 3776 North Buffalo Road, Jeremy J. Lindstrom to 3776 North Buffalo Road, $220,000.

• 11 Lakewood Drive, Anne Marie Szyszkowski; Stanley R. Szyszkowski to Gary Bliss, $190,500.

• 6893 Jewett Holmwood Road, Daniel J. Honer to Courtney A. Honer, $190,000.

• 40 Minden Drive, Andrew T. Clarke; Kathryn Sarah Clarke to Brian N. Fancher; Kara E. Hannon, $182,000.

• 6714 Webster Road, Peter Michael Clauss to Michael T. Sylvester, $175,000.

• 6053-2 Quaker Hollow, Nancy A. Dzimian to Amy L. Pastor; Shane M. Pastor, $160,000.

• 62 Bridle Path, Maureen E. Gau to Sharon A. Merckel, $159,900.

• 4626 Abbott Road, Donna S. Slojkowski; Donna A. Stone to Patrick J. Healy IV, $145,220.

SARDINIA

• 12589 Savage Road, Larry D. Petri Jr.; Travis S. Petri to Brian Krom; Shannon Krom, $120,000.

CITY OF TONAWANDA

• 199 Highland Ave., Kim M. Thuman to Kathryn A. Boeckel; Michael A. Cioppi, $186,000.

• 45 Westbourne Drive, Priscilla E. Palmer to Michael Skillington; Patricia Skillington, $85,000.

• 307 Fillmore Ave., Lissette M. Ruotolo; Sherwood C. Slovick to HSBC Bank USA, $73,412.

• 36 Schuler Ave., Gregory Diaz to Rafael A. Diaz, $70,000.

• 257 Broad St., Roger A. Shepler to Kelly A. Lyons; Russell J. Lyons, $55,000.

TONAWANDA

• 1890 Colvin Boulevard, Russell G. Knapp Jr. to Esther Gulyas Tax Service, $515,000.

• 1107 Sheridan Drive, Robert A. Maccubbin; Ralph M. Mohr to Bank of New York Tr; Metropolitan Mortgage Funding Mortgage Pass-Through Certificate Series 2000-B, $354,330.

• 4229 Delaware Ave., Buffalo Branch of The New Apostolic Church of North America to Open Bible Baptist Church, $230,000.

• 522 Woodland Drive, Jaclyn M. Yager; Thomas W. Yager to Mark Roetzer; Marlo Roetzer, $215,000.

• 183 Warren Ave., Stephen Macdonald; Lance Shotwell to Jennifer Shotwell, $200,000.

• 3043 Delaware Ave., Thomas J. Giambra to Lake Shore Savings Bank, $191,704.

• 395 Ashford Ave., David J. Lever to Ashley R. Mohney; Jefrey M. Mohney, $190,000.

• 1889 Colvin Boulevard, David Lisacchi; Rekha Lisacchi to Samantha M. Chapman, $168,000.

• 343 Mckinley Ave., Andrew L. Spitler; Bridget Q. Spitler to Nasya Watson, $160,638.

• 495 Wendel Ave., Claudette L. Jones to Kevin W. Clifford, $155,000.

• 122 Hampton Parkway, Jessica L. Rapone to Kelly M. Rogers, $155,000.

• 198 Warren Ave., Eva M. Lopez to Nancy A. Gerbracht; Sharon A. Gerbracht, $154,900.

• 436 Victoria Boulevard, Jason F. Wimble to Derek Badon, $149,000.

• 144 Euclid Ave., Marissa L. Didio to Kenisha Velez-Lopez; Pedro Velez-Lopez Jr., $149,000.

• 716 Brighton Road, All Pro Property Services to Sarah Lorraine Hendel, $139,000.

• 3080 Delaware Ave., Edward J. Markarian to Sci Funeral Services of Florida, $135,000.

• 141 Grandview Ave., Brynn M. Digiacomo to Carmen U. Desiderio, $130,000.

• 295 Koenig Road, Judith A. Yendall; Wayne N. Yendall to Michael J. Klemann, $128,500.

• 260 Moore Ave., Christopher M. Steinagle to Damian A. Tetkowski, $125,000.

• 490 West Hazeltine Ave., Steven J. Usiak to Nicholas Leonard Hersey, $120,000.

• 204 Renwood Ave., Ellwood O. Bearss to Adam L. Bronstein; Krista Bronstein, $120,000.

• 284 Harrison Ave., Paula L. Daniel to Aimee Christopher, $117,000.

• 40 Wrexham Court, Alda Beltrami to Taoyu Liu, $115,000.

• 418 Niagara Falls Boulevard, Madison Manor Services to Marvin L. Gill Jr., $112,890.

• 390 Abbington Ave., Carol Mecca; Donald Mecca to Christopher Draksic; Slavo Draksic, $105,000.

• 26 Eisemann Ave., Henry A Brachmann Trust 102092 Tr to Jason Mang, $97,500.

• 68 Tulane Road, Caterina M. Stanek; Jerome N. Zuppardo to Robert M. Karp, $95,000.

• 222 Hampton Parkway, Wells Fargo Bank NA to Jason M. Camacho, $93,056.

• 269 Oakridge Ave., Barbara A. Boyle; Robert P. Boyle to Safehome Property Services, $90,000.

• 25 Blackmore St., John Domagala; Penberthy Brittany L to Mtglq Investors, $86,633.

• 1425 Kenmore Ave., Kyle J. Nichols to Hassan M. Faisal, $79,000.

• 230 East Hazeltine Ave., John D. Bauer to Jeffrey Murawski, $65,222.

• 304 Niagara Falls Boulevard, Walsh M Geraldine Agt; Erie County Department of Social Services Com Grd to Mohamed Emam, $53,000.

WALES

• 5719 Hunters Creek Road, Amy M. Blab; Shirley Ann Blab; Susan M. Rutkowski to Michael V. Buttino; Sarah E. Buttino, $270,000.

• 11240 Big Tree Road, Debra M. Gumulak; William Gumulak; William M. Gumulak to James Suchocki, $180,000.

• 13611 Schang Road, 6831 Seneca St. to Jacob Brauen; Korey Brauen, $75,000.

WEST SENECA

• 39 Clearview Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Darlene M. Rajczak; Joseph A. Rajczak, $319,900.

• 23 Pine Tree Ln4146, Donald J. Laughlin; Mary J. Laughlin to Andrew D. Pelow; Stacy R. Pelow, $238,000.

• 1800 Union Road, Cuda King to Joseph Demarco Ira Ben; Equity Trust Company Cust, $230,000.

• 385 Lein Road, Gina M. Hopkins; Christopher Schmidt to David Lee Sell, $228,500.

• 21 Princess Lane, Jenna M. Sullivan to Amy M. Blab; Susan M. Rutkowski, $200,000.

• 15 Northridge Dr4408, Erin Marshall to Michael P. Mccowan, $195,000.

• 28 Woodmar Ter4135, Michael A. Scioli to Alexander J. Bruce; Rosamaria Tartaro, $185,000.

• 72 Greenmeadow Drive, Daniel R. Ryan; Eileen C. Ryan to Matthew R. Mcclelland, $173,000.

• 211 Woodcrest Drive, Darlene M. Rajczak; Joseph A. Rajczak to Joseph W. Castanza; Alison M. Smolinski, $167,000.

• 170 Leydecker Road, Martin B. Wendle to Andrew Larsen, $163,000.

• 44 Bosse Ln1624, Robert H. Hahin to Ben J. Weremblewski; Temperance Weremblewski, $159,500.

• 214 Ehinger Drive, James D. Rautenstrauch; Jean C. Rautenstrauch to Frederick J. Gravius Jr.; Julieann B. Gravius, $143,100.

• 66 Cathedral Dr2373, Kenneth D. Hurd to Madison Mcculligan; Paul Wujek, $140,000.

• 1246 Indian Church Road, Rt 277 to James L. Murphy, $114,300.

• 164 Chamberlin Dr2655, Deutsche Bank National Trust Company Tr; Gsamp 2002-He2 Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-He2 Tr to James E. Dingeldey, $103,908.

• 4676 Clinton St., Gary Wezki to Christopher C. Kloc, $82,000.

• 88 Creekward Drive, Carol A. Zajac to Brandon Sullivan, $80,000.

• 136 Christopher Dr4004, Curt T. Radder; Kathleen J. Radder to Crestview Property Holding, $75,000.

• 71 Barnsdale Ave1101, JPMorgan Chase Bank NA to Mushtaq Kaid; David Safir, $64,500.

• 159 Langner Road, Elaine Hartnett; William T. Hartnett Sr. to Philip C. Tripi, $25,000.

• 103 Knox Ave., Peter Kane to Matthew Kane, $20,188.