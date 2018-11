High school scores and schedules (Oct. 27)

Football

WEEK 9

Friday’s games

Monsignor Martin

St. Francis 44, Bishop Timon-St. Jude 8

Timon-St. Jude 0 0 8 0 - 8

St. Francis 23 21 0 0 - 44

SF: Kunzman 48 pass from Ritts (Arrizza kick)

SF: Corsi 40 pass from Ritts (Arrizza kick)

SF: Safety (fumbled snap)

SF: Ritts 8 run (Arrizza kick)

SF: Thomas 59 pass from Ritts (Arrizza kick)

SF: Tyger 4 run (Arrizza kick)

SF: Janzzylik 44 pass Ritts (Arrizza kick)

B: Corkon 2 run (Humphrey run)

Saturday’s games

Monsignor Martin

Cardinal O’Hara at Canisius, 1 p.m.

St. Joe’s at St. Mary’s, 1 p.m.

SECTION VI PLAYOFFS

CLASS AA

Friday’s semifinals

Bennett 51, Orchard Park 27

Orchard Park 14 7 6 0 - 27

Bennett 12 14 12 13 - 51

B: Smith 2 run (kick blocked)

B: Perry 18 run (pass no good)

OP: Bartaletti 4 pass from Sharp (Hollander kick)

OP: Bartaletti 50 pass from Sharp (Hollander kick)

B: Grinds 11 run (Conversion good)

B: Smith 1 run (conversion failed)

OP: Patacki 20 pass from Sharp (Hollander kick)

B: Cambel 40 interception return (conversion failed)

B: Pompei 80 pass from Smith (kick failed)

OP: Bartaletti 65 from Sharp (conversion failed)

B: Pompei 30 pass from Smith (conversion failed)

B: Pompei 30 pass from Smith (Slewelhen good)

at All High Stadium, 7 p.m.

Lancaster 21, Williamsville North 20

Wmsv. North 0 6 14 0 - 20

Lancaster 7 7 0 7 - 21

Lan: Davis 17 pass from Mansell (Whiteside good)

Lan: Fulcinti 1 run (Whiteside good)

WLN: Richards 3 run (kick blocked)

WLN: Kelly 72 pass from Nusall (conversion failed)

WLN: Kelly 57 pass from Nusall (Mann run good)

Lan: Fulcinti 3 run (Whiteside good)

Class A

Friday’s semifinals

5-Starpoint at 1-West Seneca West, 7 p.m.

West Seneca East 30, Grand Island 13

W. Sen. East 0 9 14 7 - 30

Grand Island 7 6 0 0 - 13

GI: Sionko 1 run (Rustowicz good)

WSE: 12 Field goal Sztaba

WSE: Dolac 3 run (pass failed)

GI: Moskala 4 pass from Sionko (run failed)

WSE: Dolac 3 run (Sztaba good)

WSE: Dolac 79 run (Sztaba good)

WSE: Dolac 11 run (Sztaba good)

Class B

Friday’s semifinals

Cheektowaga 28, Albion 6

Cheektowaga 14 0 14 0 - 28

Albion 0 0 6 0 - 6

C: Beal 10 run (kick failed)

C: Saloman 30 pass from Beal (Beal run)

C: Beal 9 run (conversion failed)

C: Saloman 58 pass from Beal (Beal Run)

A: Moore 61 yd reception (kick blocked)

Pioneer 28, Fredonia 0

Pioneer 0 7 7 14 - 28

Fredonia 0 0 0 0 - 0

P: Wittmeyer 25 pass from Tinker (Hurlburt kick)

P: Rigerman 15 run (Hurlburt kick)

P: Rigerman 18 run (Hurlburt kick)

P: Rigerman 29 run (Hurlburt kick)

Class C

Friday’s semifinal

2N-Wilson at 1S-Southwestern, 7 p.m.

Saturday’s semifinal

2S-Rand/Frews vs. 1S-Cleve. Hill

at Cheektowaga, 2 p.m.

Class D

Friday’s semifinal

3-Salamanca vs. 2-Maple Grove

at Dunkirk, 7 p.m.

Saturday’s semifinal

4-Cattaraugus/LV at 1-Cly/Sher/Pan,

at Sherman, 1:30 p.m.

Boys soccer

SECTION VI PLAYOFFS

CLASS AA

Saturday’s finals

at Tonawanda

3-Lancaster vs. 1-Clarence, 7 p.m.

Friday’s games

Monsignor Martin semifinals

at Pierce Field

Bishop Timon-St. Jude 5, Cardinal O’Hara 0

T (7-9): Zach Haller, Ryan Cuddihy g each; Ryan Gall sho

St. Mary’s/Lanc. 4, Christian Central 1

SML (10-5-1): Luke Szablewski, Brendan Murdy 2g each

Girls soccer

SECTION VI PLAYOFFS

CLASS AA

Friday’s semifinals

3-Wmsv. North 2, 2-Orchard Pk 0

W: Lianna Van Sice g; Izzy Scanbella g

1-Clarence vs. 4-Frontier, 7:30 p.m.

Finals

Monday, Oct. 29, at Wmsv. East

Semifinal winners, 6 p.m.

CLASS A1

Saturday’s finals

at Williamsville North

3-Nia. Wheat. vs. 5-Wmsv. East, 11 a.m.

CLASS A2

Saturday’s finals

at Williamsville North

2-Lew-Port vs. 4-Amherst, 1 p.m.

Class A Championship

Tuesday, Oct. 30 at Wmsv. North, 5:30 p.m.

CLASS B1

Saturday’s finals

at Williamsville East

7-Olean vs. 4-Albion, 3 p.m.

CLASS B2

Saturday’s finals

at Williamsville East

4-Fredonia vs. 2-All.-Limestone, 5 p.m.

Class B Championship

Tuesday, Oct. 30 at Wmsv. North, 7:30 p.m.

CLASS C

Saturday’s finals

at Eden

2-Maple Grove vs. 1-Portville, 5 p.m.

CLASS D

Saturday’s finals

at Eden

1-Franklnville vs. 2-North Collins, 7 p.m.

Monsignor Martin playoffs

Nardin 2, Mount St. Mary 1

Nar: Katie Kostelny g; Abby Molloy gwg

Girls volleyball

SECTION VI PLAYOFFS

(all matches at 6 p.m. unless noted, at higher seed)

CLASS AA

Friday’s quarterfinals

1- Orchard Park 25-25-25, 8- Jamestown 17-22-8

OP: Summer Harris 4 kils 2 aces; Hailey Callaghan 8 digs 1 ace

4-Lockport 13-25-25-26, 5-Lancaster 25-20-21-24

Loc: Kourtney Krchniak 25 assts 8 digs; Samantha Coakley 17 kills 11 digs; Samantha Chilcott 22 digs

2- Clarence 25-25-25, 7- Niagara Falls 10-9-17

C: Jaide Cummings 8 kills; Olivia Walczak 11 kills

3- Wmsv. North 25-25-25, 6- Frontier 13-18-19

Wmsv. North: Allie Macon 14 kills; Abby Vincent 21 assts 7 kills

Semifinals

Tuesday, Oct. 30

4-Lockport at 1-Orchard Park

3-Wmsv. North at 2-Clarence

Finals: Nov. 3 at Daemen, TBA

CLASS A

Friday’s quarterfinals

Niagara-Wheatfield 25-25-25, Sweet Home 7-23-14

Nia. Wheat : Danielle Brochey 16 kills 10 digs; Katie Kostiw 6 kills 2 blocks

Grand Island 25-25-25, Kenmore West 15-22-14

GI: Natalie Turk 14 kills; Celia Jones 5 aces 28 assts

Williamsville East 25-25-25, Hamburg 15-16-15

Wmsv East: Rachel Steffan 22 kills; Summer Clark 32 assts 3 kills

Williamsville South 25-25-25, North Tonawanda 13-17-12

Wmsv. South: Megan Muhlbauer 7 kills

10-N. Tonawanda at 2-Wmsv. South

Semifinals

Tuesday Oct. 30 at higher seed

Finals: Nov. 3 at Daemen, TBA

CLASS B-1

Friday’s quarterfinals

1- East Aurora 25-25-25, 9- Maryvale 22-12-16

EA: Izzy Sell 5 kills 1 block; Olivia Alessi 9 kills 4 aces 1 block

4- City Honors 25-25-25, 5- I-Prep/Grover 22-18-19

CH: Kyra Wood 15 kills 1 ace; Lauryn Scott 7 kills 9 point serves

7-Olean at 2-Iroquois

3-Lake Shore 25-20-25-25, 6-Cheek. 15-25-20-19

LS (11-3): Abbey Hanes 9 kills, 7 aces; Tabitha Allen 9 kills

Semifinals

Monday, Oct. 29

4-City Honors at 1-East Aurora

Finals: Nov. 1 at Daemen, 8 p.m.

CLASS B-2

Friday’s quarterfinals

1-Alden 25-25-25, 8-Dunkirk 4-14-13

A: Shelby Kersten 12 kills 7 aces

5-Fredonia 25-19-25-26, 4-Medina 14-25-15-24

F: Anna Velone 11 kills 19 digs

7-Albion at 2-Springville, 5 p.m.

6-Tonawanda 25-25-25, 3-Buffalo Arts 8-13-20

T: Kelsey Wood 7 kills; Kristen Toth 18 assts, Hannah Reid 16 digs

Semifinals

Monday, Oct. 29 at higher seed

1-Alden vs. 5-Fredonia

3-Buffalo Arts vs. 7-Albion/2-Springville

Finals: Nov. 1 at Daemen, 6 p.m.

Class B Crossover

Monday, Nov 5 at Daemen, 6 p.m.

CLASS C-1

Friday’s quarterfinals

1- Olmstead 25-25-25, 8- Cleveland Hill 20-21-14

O: Shian Wright 6 aces 8 kills; Lauryn Whiteside 2 aces 12 assts

4-Roy-Hart 25-25-25, 5-Lafayette 12-16-17

RH: Aspen Moore 20 kills; Paige Dent 13 assts; Kristina Burdick 12 assts

2-Eden 25-25-25, MST Seneca 3-2-10

E: Paiten Bazinski 12 kills; Ashley Ballou 20 assts

3-Akron 25-22-25-25, 6-Southwestern 21-25-12-18

A: Helena Hill 8 aces 11 kills; Darion Jonathan 17 kills; Madison Kaczmerak 7 kills 2 blocks

SW: Angela Lunz 15 assts

Semifinals

Monday, Oct. 29 at higher seed

1-Olmstead vs. 4-Roy-Hart

2-Eden vs. 3-Akron

Finals: Nov. 1 at Jamestown CC, 8 p.m.

CLASS C-2

Friday’s quarterfinals

5-JFK at 4-Tapestry

7-All.-Limestone at 2-Gowanda

2-Gowanda 23-25-27-25, 7-All.-Limestone 25-18-25-18

G: Paige Gabel 8 kills 4 blocks 5 aces; Miya Scanlan 11 kills 10 blocks 5 aces 10 digs

3-Wilson 25-25-25, 6-Falconer 19-19-15

W: Maddy Sealy 4 aces 9 assts 14 digs; Izzy Dinse 5 kills 4 blocks; Sarah Nugent 9 kills

Semifinals

Monday, Oct. 29 at higher seed

5-JFK/4-Tap at 1-Portville

3-Wilson at 2-Gowanda

Finals: Nov. 1 at Jamestown CC, 6 p.m.

Class C Crossover

Tuesday, Nov. 6 at Jamestown CC, 6 p.m.

CLASS D-1

Friday’s quarterfinals

Cattaraugus/Little Valley 25-25-25, Global Concepts 7-6-6

C/LV: Brooklyn Hill 14 aces 1 kill 4 digs; Brie Nuttall 6 aces 21 serving points; Ashley Hogan 8 kills 4 digs 2 blocks

Chautauqua Lake 25-25-25, Salamanca 10-10-11

CL (12-3): Olivia Anderson 11 kills, 3 digs

7-Holland at 2-Cassadaga Valley

Randolph 25-25-25, Silver Creek 14-9-13

R: Alyssa Adams 8 kills 1 ace; Joan Adams 6 kills 4 blocks 1 ace

SC: Kiera Brennan 3 kills 1 block 7 dig

Semifinals

Monday, Oct. 29 at higher seed

Finals: Nov. 5 at Jamestown CC, 8 p.m.

CLASS D-2

Friday’s quarterfinals

5-Ellicottville at 4-Forestville

Panama 25-25-25, Pine Valley 9-9-11

Pan: Madalyn Bowen 9 kills 8 digs

6-Sherman at 3-Maple Grove

Semifinals

Monday, Oct. 29 at higher seed

Finals: Nov. 5 at Jamestown CC, 6 p.m.

Class D Crossover

Tuesday, Nov. 6 at Jamestown CC, 8 p.m.

Monsignor Martin quarterfinals

Friday’s quarterfinal

5-Nardin 25-25-25, 4-Nichols, 15-16-22

Nar: Amanda Schmiel 12 kills 3 blocks; Hannah Obrobhta 9 kills 6 aces

Semifinals

Monday, Oct. 29 at Cardinal O’Hara

1-St. Mary’s vs Nardin/Nichols, 4 p.m.

2-Sacred Heart vs. 3-Mount St. Mary, 5:30 p.m.

Finals: Nov. 1 at Cardinal O’Hara

Semifinal winners, 5 p.m.

Boys volleyball

SECTION VI PLAYOFFS

(all matches 6 p.m. unless otherwise noted)

DIVISION II-A

Friday’s prequarterfinals

Niagara-Wheatfield 25-25-25, Hutch-Tech 20-18-23

NW: Mark Albano 11 kills

Kenmore East 25-25-23-25, Kenmore West 23-14-25-23

KE: Alex Simmons 5 Kills 7 blocks 1 ace

10-Kenmore East at 7-Kenmore West

9-Williamsville East at 8-Hamburg

Quarterfinals

Tuesday, Oct. 30 at higher seed

8-Ham/9-WE at 1-Sweet Home

5-West Seneca West at 4-Wmsv. South

7-KW/10-KE at 2-Grand Island

11-NW/6-HT at 3-North Tonawanda

Semifinals

Saturday, Nov. 3 at Lackawanna

Finals

Tuesday, Nov. 6 at Lackawanna

Semifinal winners, 5:30 p.m.

DIVISION II-B

Friday’s prequarterfinals

7- East Aurora 25-25-25, 10- Holland 12-18-16

EA: Drew Wlodarczyk 25 assts; Henry McLaughin 12 kills

West Seneca East 25-25-25, Amherst 19-23-14

WSE: Jackson Strong 13 kills 13 digs; Nate Wurl 5 kills 3 digs

A: Marcus Hall 6 kills; Jackson Tan 14 assts

Quarterfinals

Tuesday, Oct. 30 at higher seed

9-WSE/8-Amh at 1-Eden

5-Iroquois at 4-Starpoint

10-Holl/7-EA at 2-Lake Shore

6-Cheektowaga at 3-Maryvale

Semifinals

Saturday, Nov. 3 at Lackawanna

Finals

Tuesday, Nov. 6 at Lackawanna

Semifinal winners, 7:30 p.m.

Div II-A/II-B crossover final

Wed., Nov. 7 at Lackawanna, 5:30 p.m.

MONSIGNOR MARTIN PLAYOFFS

Thursday’s quarterfinal

O’Hara at St. Mary’s 6:30 p.m.

Semifinals

Tuesday, Oct. 30 at Canisius

OH/SML vs. Canisius, 6 p.m.

St. Joe’s vs. St. Francis, 7:30 p.m.

Finals: Nov. 1 at Cardinal O’Hara

Semifinal winners, 7 p.m.

Field hockey

SECTION VI PLAYOFFS

CLASS A

Finals

Thursday, Nov. 1, at Wmsv. North

1-Wmsv. North vs. 2-Clarence, 5:30 p.m.

CLASS B

Finals

Thursday, Nov. 1, at Wmsv. North

1-Iroquois vs. 2-Pioneer, 5:30 p.m.

CLASS C

Finals

Thursday, Nov. 1, at Wmsv. North

1-Barker vs. 3-Eden 7:30 p.m.

Cross country

Friday’s games

CCAA Championships

at Benus Point, 3 p.m.

Girls swimming

Section VI Class A Championships

Team Rankings: 1, Orchard Park, 560. 2, Hamburg, 215. 3, Clarence, 203. 4, Lancaster, 179.5. 5, Frontier, 151. 6, Williamsville North, 141. 7, Jamestown, 138. 8, Sweet Home, 129. 9, Niagara Wheatfield, 126. 10, Williamsville East, 106.5. 11, Kenmore West, 95. 12, Niagara Falls, 92. 13, Buffalo, 79. 14, West Seneca West, 45. 15, Lockport, 28. 15, North Tonawanda, 28.

200 medley relay: Orchard Park (Mikulec, Isabella FR, Fischer, Mackenzie JR, Salmon, Paige SO, Jones, Katherine SO), 1:49.05;

200 freestyle: Carlson, Danielle (Niagara Wheat), 1:57.19; 200 IM: Hewett, Molly (Lanc.), 2:14.04 50 freestyle: Jones, Katherine (OP) 24.22; 1 mtr diving: Tripp, Elizabeth, (Ham.) 416.90; 100 butterfly: Shine, Jessica, (Wmsv. East) 57.59; 100 freestyle: Stockwell, Allison (J) 52.61; 500 freestyle: Spence, Lauren, (SH) 5:16.26; 200 freestyle relay: Orchard Park (Fischer, Mackenzie JR, Blake, Emily FR, Conley, Sarah JR, Jones, Katherine SO); 100 backstroke: Mikulec, Isabella, (OP) 59.57; 100 breaststroke: Flash, Maya (SH) 1:07.59;

400 freestyle relay: Orchard Park (Mikulec, Isabella FR, Conley, Sarah JR, McCune, Allison

SR, Blake, Emily FR) 3:38.32.

Class B Championships

Team Rankings: 1, Starpoint, 315. 2, Iroquois, 260. 3, Amherst, 251. 3, East Aurora, 251. 5,

Fredonia, 243. 6, Olean, 219. 7, Lewiston-Porter, 162. 8, Williamsville South, 141. 9, Grand Island, 113. 10, West Seneca East, 111. 11, Pioneer, 106. 12,

Cheektowaga, 39. 13, Kenmore East, 30. 14, Maryvale, 18. 200 medley relay: East Aurora ‘’ (Nicholl, Daisy JR, Zagrobelny, Bridget FR, Brinker, Mary SO, Tully, Sarah JR), 1:53.31; 200 freestyle: Bashor, Allie, (S) 1:56.27; 200 IM: Smith, Paige, (A) 2:14.34; 50 freestyle: Van Buren, Grace, (A), 24.34; 1 mtr diving: Weissman, Lindsey, (WSE) 457.35; 100 butterfly:

Bashor, Allie, (S) 59.10; 100 freestyle:

Brinker, Mary, (EA) 52.50; 500 freestyle:

Smith, Paige, (A) 5:19.64; 200 freestyle relay:

Amherst ‘’ (Smith, Paige SR, Parobek, Maggie JR, DeBoth, Carolyn SR, Van Buren, Grace SR), 1:40.21; 100 backstroke: Yunke, Julia, (WSE) 1:02.14; 100 breaststroke: Zagrobelny, Bridget (EA) 1:09.00; 400 freestyle relay: Amherst ‘’ (Smith, Paige SR, Parobek, Maggie JR, DeBoth, Carolyn SR, Van Buren, Grace SR), 3:42.02.

Class C Championships

Team Rankings: 1, Frewsburg, 346. 2, Southwestern, 329. 3, Springville, 289. 4, Panama, 272.

5, Eden, 210. 6, Allegany-Limestone, 178. 7, Chautauqua Lake, 146. 8, Alden,

123. 9, Holland, 98. 10, Cleveland Hill, 85. 11, Salamanca, 48. 12, Tonawanda,

200 medley relay:Southwestern (Fosberg, Natalie SO, Shedd, Teagan FR, Kranzo, Katja SR, Wood, Grace JR), 1:55.07; 200 freestyle: Wood, Grace, (SW)1:54.87; 200 IM: Kramer, Madison,(F) 2:17.79; 50 freestyle: Yuchnitz, Karianne, (P) 24.06; 1 mtr diving: Henning, Rachel, (E) 442.10; 100 butterfly: Li, Alice, (AL) 1:06.62; 100 freestyle: Scheu, Makayla, (E) 53.31; 500 freestyle: Wood, Grace, (SW) 5:16.61; 200 freestyle relay: Panama (Bailey, Isabel SO, Mozzi, Tessa SO, Saxton, Leah SR, Yuchnitz,

Karianne SR), 1:45.44; 100 backstroke:

Fosberg, Natalie, (SW) 59.91; 100 breaststroke: 1, Shedd, Teagan, (SW) 1:13.97; 400 freestyle relay: Southwestern (Fosberg, Natalie SO, Shedd, Teagan FR, Kranzo, Katja SR,

Wood, Grace JR), 3:48.44.