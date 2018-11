Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Sept. 14.

AMHERST

• 118 Harbridge Manor, Richard D. Kaplan; Robin Kaplan to Carole R. Vukelic; Eugene P. Vukelic, $885,000.

• 42 Olde Ivy Drive, Lawrence P. Galassi; Deborah A. Niezgoda to Jianhong Chen; Fangyi Gu, $475,000.

• 84 Stonebridge Drive, Ryan Homes of New York to Kristin Anne Hilton; Richard Lance Hilton, $468,985.

• 87 Stonebridge Drive, Ryan Homes of New York to Erikson Neilans; Jessica Neilans, $388,970.

• 184 Shellridge, Debra J. Hilfstein; Howard R. Hilfstein to Lindsay Dobos; Ryan Dobos, $330,000.

• 11 Laurie Lea, Jennifer E. Loveless; Matthew J. Loveless to Jason Benten; Sara Benten, $303,000.

• 153 Rockdale Drive, Barbara J. Powers; Charles E. Powers III to Ashlyn M. Capote; Richard R. Capote, $296,000.

• 203 Darwin Drive, Mlg Contracting to Crisostamo Trevino; Pam Trevino, $290,000.

• 29 Spicebush Lane, Irene C. Kuhn to Anthony Marzucco; Sheila M. Marzucco, $275,000.

• 19 Dappled Drive, Zachary Mcdonald to Dwight A. Clark; Emily R. Clark, $265,000.

• 92 Lake Ledge Drive, Stephen Calipari; Chavez Luis Alberto Hernandez to Margaret Conroy, $255,000.

• 201 Wedgewood Drive, Carole A. Mordino to Francine Lee Russo; Jack Russo, $229,900.

• 33 Coolidge Drive, Rebecca Talmud-Booke; Rebecca Jo Talmud-Booke to Heidi E. Billittier, $224,000.

• 295 South Ellicott Creek Road, Nasrin Fatima to Junting Liu, $212,000.

• 136 Northington Drive, Kevin M. Geraci; Pamela M. Geraci; Anthony Lana; Pamela M. Siuda to Kalyani Kapil Verma, $211,040.

• 60 Fairways Boulevard, Margaret T. Centola; Robert B. Centola to Jason W. Pappas; Jessica A. Pappas, $203,500.

• 11 Siegfried, James N. Salamone to Barinder Multani; Dukhant Singh Multani, $200,000.

• 142 Oakwood Dr Drive, Judith A. Burley; Steven H. Burley to Douglas Ruisi; Leanne Ruisi, $193,500.

• 316 Windermere Boulevard, Buffalo Empire to Santosh Gyawali, $190,500.

• 188 Reist St., Bergman & Associates to Joanne M Scanlon Prestia Revocable Trust 021109 Tr; Paul F Prestia Revocable Trust 021109 Tr, $175,000.

• 385 Lakewood Parkway, Sean Daniel Schoenborn; Sean Schoenborn; Leonard Warren; Leonard G. Warren; Leonard Glenn Warren to WNY Property Partners, $171,000.

• 194 New Road, Susan M. Beach to Gregory J. Duckworth, $166,500.

• 20 Dann Rd Unit G, Stacy N. Duringer; Spong Marie K Dec to Cheryl A. Boser, $164,000.

• 27 Brauncroft Lane, Robin B. Olejniczak to Zsanett Czvikli, $162,250.

• 15 Pierpont Ave., Peter Paulus to Veselinka N. Tancheva, $161,500.

• 425 Robin Road, Robert A. Mcrae to Leonard Gostkowski, $161,000.

• 312 Mt Vernon Road, Deborah A. Bonvissuto to Emily Scaringi, $160,000.

• 42 Gaspe Drive, Ronald H. Felger; Rosanne Felger to Deanna L. Guagliano; Ronald F. Guagliano, $152,000.

• 630 Youngs Rd Unit A, Helen Vergos to Nancy M. Lagattuta; Vincent N. Lagattuta, $150,000.

• 224 Dellwood Road, Paul W. Sutton to Christopher P. Twarozek, $145,000.

• 209 Berkley Road, Mary U. Lichtenthal; Robert J. Lichtenthal Sr. to Dawne M. Vullo, $141,500.

• 339 Lamont Drive, Jesse Denardin; Megan M. Denardin; Megan M. Maher to Emalyn Mogavero, $135,000.

• 3890 Bailey Ave., Robert H. Frey to Michael G. Pietka, $131,000.

• 4855 North Bailey Ave., Richard T. Eliah to Teairra L. Overton, $130,000.

• 2055 Youngs Road, Stonebridge Estates to Ryan Homes of New York, $104,000.

• 756 Edgewater, HSBC Bank USA NA to Fallsconnection Holdings, $103,000.

• 182 Lafayette Boulevard, Patricia J. Lauer to David Kukulka; Lizabeth Kukulka, $91,000.

• 73 Henel Ave Unit 3, Isidore Dinga Madou to Darian R. Wilkom, $89,900.

• 1104 Maple, Gopaul Naidoo to Adrienne Giordano; Michael Giordano, $27,000.

• Tralee Ter Garage 2, Stephen J. Goldstein to Ellen L. Cahill, $6,500.

ANGOLA

• 13 Parkside Ave., Ervolino Revocable Living Trust 051815 Tr to Lee Ann Miller; Richard L. Miller, $190,000.

• 16 Stellane Drive, Joseph S. Plummer to Jake P. Gajkowski, $68,000.

AURORA/EAST AURORA

• 472 Griggs Place, Barry G. Phillips; Suzette A. Phillips to Kathryn E. Johnstone; Timothy W. Johnstone, $455,000.

• 1032 Falls Road, Carol A. Baer; Baer G. David to Kenneth H. Henrich; Lauren A. Tent, $423,200.

• 1200 Mill Road, Karen Sievenpiper; Timothy S. Sievenpiper to Barbara B. Karrer; Mark W. Karrer, $400,000.

• 99 West Falls Road, Susan Bermingham; Donald J. Berminham to Craig D. Harder; Julia A. Harder, $329,900.

• 514 Snyder Road, Angelo Lattanzio Sr.; Grace Lattanzio to David Reinbolt; Jo Reinbolt, $315,000.

• 169 West Fillmore Ave., Deborah J. Davis; Deborah Joanne Davis to Debra C. Healy; Patrick J. Healy, $140,000.

BLASDELL

• 15 Oakwood Ave., 8112 Group to Lan Kwai Fong, $595,000.

BOSTON

• 7422 Back Creek Road, Evelyn Tournour; Gregory P. Tournour to Mark House; Susan House, $286,400.

• 7777 Hywood Drive, Robert W. Mckeever; Robert W. Mckeever Sr. to Robert W. Mckeever III, $168,100.

• 7369 Zimmerman Road, Lisa L. Ricci to Allen Steinberg, $154,255.

• 8212 Boston State Road, Caryn E. Urban; Chester G. Urban to Michael Malicki, $148,900.

BRANT

• 22 South St., Eleanore Persichini; John Persichini to Joseph Santone; Melissa Santone, $65,000.

BUFFALO

• 130 Elmwood South, Acquest Government Leases to Egp 130 Buffalo, $89,000,000.

• 40 Bradley, Buffalo Niagara Business Park to 2225 East 7 Properties; Jemf Buffalo Industrial, $3,600,000.

• 33 Gates Cir Unite 8d, Grace S. Walsh to James Brandys; Joy E. Brandys, $650,000.

• 58 Park, Ae Buffalo Properties to Nicholas Joel Giambra, $550,000.

• 192 Bidwell Parkway, Jaclyn Wisz; Scott Wisz; Eric R. Ziobro to N Rockingham Properties, $455,000.

• 102 Tillinghast Place, Joseph P. Crangle; Kimberly Ann Crangle to Anes Ali, $364,900.

• 213 Mortimer, Howden North America to Saakc Buffalo Forge, $350,000.

• 108 Dorchester, Leonard J. Genovese; Mary Ann Genovese to Kathleen M. Knoer; Robert E. Knoer, $319,900.

• 40 Park, Benjamin L. Kulick to Stephanie M. Bifano, $305,000.

• 131 Wellington, Anna Gelino; Alexander Means to Caitlin M. Littlefield; Craig M. Voigt, $280,000.

• 876 Parkside Ave., Anthony F. Trillizio; Susan B. Trillizio to James A. Marotto, $259,900.

• 44 University Circle, Lance Rintamaki to Linda M. Kennedy; Michael F. Kennedy, $258,250.

• 343 Mckinley Parkway, Blanche Talty Trust 040898 Tr to Jeremy Connolly; Karen Connolly, $210,000.

• 32 Fuller St., Affluens Properties to Jameson T. Richard, $200,000.

• 231 Richmond, Meyer R. Mark; Delwyn P. Milander to Matthew J. Cywinski; Maxwell J. Cywinski, $190,000.

• 699 Prospect, Rsr Homes to Valerie Rettberg-Smith; Jordan M. Smith, $170,000.

• 2555 Main, Donald C. Roberts; Heather M. Roberts to Buffalo Gates, $165,000.

• 17 Naragansett Road, Jessica M. Baker; Stephen A. Schaefer to Corey A. Dils, $162,000.

• 248 Delavan East, Delisa D. Robinson; Leslie Jerome Robinson to Grayson Unlimited, $150,000.

• 150 Ontario, Andrea G. Leong to Redae Andemichael, $150,000.

• 65 Trinity, Trinity Hill Development to Khurshid Guru; Lubna Guru, $150,000.

• 393 Downing, Diane Miller; Carol Ratajczak; David Urban; Donald Urban to Barbara M. Maloney; Timothy J. Maloney, $140,000.

• 86 Roanoke, Lions Development Group to Anthony S. Lojacono, $135,000.

• 238 Oxford Ave., Nega Abajobir to Shark Flips, $130,000.

• 77 Armin, Kristen D. Gronquist to Dale A. Hibbard, $125,500.

• 8 Heussy, Jared Hojnacki to Aurelius M. Chaves Jr., $125,000.

• 58 Marbeth Court, Lisa M. Armbruster to James E. Montour, $125,000.

• 77 Mariemont, Corey Dils to Jessica Bolsei, $125,000.

• 293 Phyllis Ave., Over The River Project to Claude R. Russell Jr.; Kimberly D. Russell, $123,000.

• 87 Avondale, Edward J. Mack Jr.; Michelle Mack to Mohammed Sahi, $120,000.

• 29 Clayton, Pauline Ann Kirst; Robert W. Kirst to Ganga Magar; Mana Magar, $113,000.

• 152 Ramsdell Ave., Stella M. Golba to Taverna Donna Lee K, $106,000.

• 45 Northrup Place, Jessica Doucette to Buffalo Student Housing, $105,000.

• 696 Abbott, Tripod Properties to Ben Ayres, $105,000.

• 57 Simon, James J. Kaznowski; Joseph S. Kaznowski; Josephine S. Kaznowski; Joyce A. Trautman to Clcre, $102,000.

• 1166 Abbott Road, Mario A. Giacobbe; Cindra P. Halloran; Daniel P. Halloran to Lina Capital, $100,001.

• 654 Minnesota, Jamh WNY to Nasrin Sultana, $95,000.

• 81 Buffum St., Leo Reiter to John Pastore, $90,000.

• 416 West Ferry St., In The Jazz to Huntress of Buffalo, $90,000.

• 335 Germania St., Franron Corp to Aws 76 Company, $90,000.

• 69 Red Jacket Parkway, Scott Grant to William Smith, $90,000.

• 335 East, Michael Young to Kelly D. Batt; Timothy F. Batt, $89,000.

• 19 Lansing St., Laird Family Limited Partnership; Laird Flp to Mohammed Sadi Baten, $89,000.

• 32 Tuxedo, Tika Dahal to Zaw Oo, $88,000.

• 155 Orleans, Annette M. Kicinski to Kazi Iqbal Hossain, $81,500.

• 310 Weimar, Hooks Handyman Service to 310 Weimar St. , $81,000.

• 552 Fargo Ave., Allaho Emad Y A Y to Burmese Muslim Communtiy, $80,000.

• 2036 South Park, Martin Schobel to Almadhrahi Ali H N, $80,000.

• 40 Lyth, Vernon Clinton; Vernon L. Clinton; Herlene P. Snell; Herlene Patricia Snell to Andrea G. Leong, $78,000.

• 114 Domedion Ave., Badruddaza C. Noman; Badruddaza Chowdhury Noman to Arsul Corporation, $73,000.

• 420 Stockbridge, Basit International Corporation to Falcon&sons Real Estate, $73,000.

• 166 Crowley, Carrie A. Horvath; Paul A. Horvath to Gidey Abraha; Samuel Woldermariam, $71,000.

• 538 East Amherst St., Gda Properties to Mohammed S. Uddin, $70,151.

• 39 Poplar, Euclyn Williams to Umme Mariam Ripa, $70,000.

• 98 Martha Ave., Jeffrey T. Patterson to Mohammad Nuruz Zaman, $70,000.

• 52 Kamper St., Ronald T. Garrett; Joel C. Moore to Secretary of Veterans Affairs; United States of America, $69,371.

• 562 East Amherst, Allen Andrew; Yvonne Andrew to Talha Ansari; Bagum Mobarra; Mohammad Maksudur Rahman; Rahman Zubair Bin Mohammad Maksudur, $65,000.

• 95 Hammerschmidt, Barry W. Johnson to Emily T. Johnson; Iaian S. Johnson, $60,000.

• 60 Hillery Ave., Kay Boothby; Kay A. Boothby-Zagorski; Sandra Marzec to 60 Hillery, $60,000.

• 83 Courtland Ave., Jeffrey Hughes to Regina Henderson, $60,000.

• 162 Hastings, Joseph J. Tempski to Jahirul Islam, $57,000.

• 65 Forman, Steven Gardanis to Begum Sufia, $55,150.

• 81 Elgas, Carol M. Fields; Caroline M. Fields; Edward A. Fields to Sasa Vagic, $55,000.

• 76 Kerns, Wing Properties to Nafesa Properties, $51,000.

• 554 Suffolk, Peter Sciandra to Shah Mohamed Masud, $50,000.

• 63 Stevens, Mohammed Osman to Mohammed Asafuddowla; Asma Ruhi, $50,000.

• 64 Weyand Ave., Jeffrey S. Walton to 416 Homez, $48,500.

• 330 Landon, Lawrence Johnson; Loretta J. Johnson; Loretta Johnson to Abu Rashed, $48,000.

• 95 Hazel, Susan J. Holmes; Thomas Holmes to Jamuna Corporation, $47,750.

• 94 Warwick, Jashim Uddin to Md Mainul Hossain, $45,000.

• 290 Hazelwood, Rgj Properties to Mohammad Kader, $40,000.

• 248 Holly St., Maryanne Aubin to Daniel P. Carroll, $40,000.

• 20 Manhattan Ave., Peggy Lee Robinson to Rejwan Hussain Chowdhury, $40,000.

• 30 Hazelwood Ave., Sm Al Momin; Syeda Mustary to Faanaz Estates, $40,000.

• 397 Woodlawn Ave., Abu Rashed to Abdul Awal, $40,000.

• 23 Connelly Ave., Joe L. Barrow to Morium Begum, $36,000.

• 441 Cornwall, Vision Niagara International to Asim K. Roy, $35,000.

• 496 Cornwall St., Linnette Woods to Annette Harper, $35,000.

• 1175 Bailey, Bennett Enterprises of Buffalo to Rahman Anayetur, $35,000.

• 32 Verplanck, Vmax Holdings to Great Star Capital, $33,000.

• 158 Floss, Mary Ann Slon; Patrick Slon to Sherwood James, $25,000.

• 151 Deerfield, Robert Baxter to Rvb Properties, $23,931.

• 51 Richlawn, Robert Baxter; Vicki Baxter to Rvb Properties, $22,439.

• 68 Thornton, Robert D. Baxter; Vicki Baxter to Rvb Properties, $21,798.

• 146 Dartmouth, Robert Baxter; Vicki Baxter to Rvb Properties, $20,477.

• 281 Hoyt, Jack M. Kupczyk to Saleh Ali Naser Mohamed, $20,000.

• 1048 East Ferry, Damone Cannon to Ivy R. Kabir; Shajahan Mir Kabir, $20,000.

• 1297 Michigan, Robert Baxter; Vicki R. Baxter to Rvb Properties, $19,855.

• 68 Sears, Rsr Homes to Muhammad Z. Zaman, $18,250.

• 54 Kerns Ave., Alfaraj Alyah Mohammed A to D&r Realty NY, $17,000.

• 76 Landon, Douglas Greene to Nargis Akhter, $15,000.

• 220 Gorton, Charles A. Lamendola to Deborah Laporta; William F. Laporta, $12,500.

• 142 Farmer, Charles A. Lamendola to Deborah Laporta; William F. Laporta, $12,500.

• 134 Kingsley, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Hilaire Christopher St, $11,000.

• 199 Jewett Ave., Akher Hussain to Muhammed S. Ahmed, $10,000.

CHEEKTOWAGA

• 40 Cromwell Drive, Eileen A. Boland to Amber A. Nati; Andrew J. Nati, $222,000.

• 84 Parwood Trl, John S. Cutrona; Mildred Cutrona to Lois J. Tripp; Thomas N. Tripp, $215,000.

• 87 Colony St., Daniel M. Toole; Kathleen M. Toole to Lynn M. Wheaton, $209,000.

• 299 Barbados, Edward J. Lelonek Jr.; Regina A. Lelonek to Mohammed W. Talukder, $195,000.

• 38 Ellsworth Drive, Ian Johnston; Jessica Siepierski to Daniel P. Hager; Elizabeth J. Hager, $185,000.

• 26 Redoak Drive, Christopher Converse; Patricia Converse to Brett Kaska; Julie Kaska, $182,000.

• 88 Danielle Drive, Kelly K. Grant; Michael J. Grant to Jaclyn Eckhardt; James Fort, $175,900.

• 372 Barbados, Patricia A. Schwartz to Ryan Boggs; Mary G. Bostwick, $168,000.

• 14 Judith Drive, Clara Frontera; Vincenzo J. Frontera to Kathleen Brown; Richard Brown, $168,000.

• 63 Babbette Drive, Brian Smigiera; Karen J. Smigiera to Joseph Cotter, $161,000.

• 57 Grand Prix Drive, Michel Caccard; Michele S. Caccard; William R. Caccard to Matthew N. Raymo, $160,000.

• 40 Lynncrest Terrace, Philip Cole to David Spada; Miranda Spada, $159,000.

• 44 Gary Lane, Thomas Legierski; Thomas M. Legierski to Ryan P. Maher, $157,190.

• 14 Mckenzie Court, Jacob G. Samulski to Craig A. Gawlak; Hannah E. Gawlak, $155,000.

• 1420 Harlem Road, Natasha Kriegbaum to Jacqueline M. Robbins; Michael A. Robbins, $155,000.

• 58 Mary Lou Drive, Kristine M. Kania to Brooke L. Guay; Mitchell J. Jurkowski, $150,900.

• 243 Merrymont Road, Kristina A. Fekhtman to John R. Ewell; Erin Kathleen Rozewicz, $147,000.

• 21 Gaby Lane, Jst Property Group to Jason Malcolm, $147,000.

• 106 Princeton Court, Andrew J. Nati to Sara Gruszka; Kevin Story, $145,000.

• 98 St Felix Ave., Katherine E. Young to Thomas W. Kramer, $140,000.

• 65 Lackawanna Ave., Edwina Beszczynski; Eugene Beszczynski to Ronald Kochinski, $139,900.

• 51 Patton Lane, Brian J. Budziszewski to Zachariah Hidare, $138,000.

• 337 Ellen Drive, Richard W. Hillman to Matthew R. Gordon, $137,300.

• 19 Nagel Drive, Shirley A. Jaskier; Adrian Kania; Elizabeth A. Kania; Leonard A. Kania; Audrey Turnwall to Jeffrey S. Kania; Kristine M. Kania, $135,000.

• 19 North Transithill Drive, David E. Grzechowiak; Linda M. Leblanc to Amanda M. Plueckhahn, $135,000.

• 75 Cresthaven Drive, Queen City Visions to Pamela Hill, $134,700.

• 59 Northcrest Ave., Susan Heater to Peter J. Raber, $130,500.

• 3 Lucerne Court, David P. Salley; Eugenia R. Salley to Derek R. Lipp, $130,000.

• 12 Delray Drive, Joseph T. Wutz to Koren Chruscicki, $120,000.

• 197 Rosewood Terrace, Kathleen E. Little to Matthew Bennett, $113,000.

• 32 Chesterfield, Brandon Michael Watts to Haley N. Farino; Matthew R. Farino, $110,000.

• 125 Columbus Ave., Joseph N. Barbera; Valerie L. Barbera to Evan Burgos; Katie L. Dutkiewicz, $105,000.

• 95 Westbrook Drive, Amanda M. Bostick to Martha M. Gloss, $105,000.

• 81 Randolph Ave., Dorothy Blachowicz to Michael Picone, $102,000.

• 30 Westchester Drive, Christina L. Martin; Christina L. Siembida; Ryan J. Siembida to Patrick Lawrence, $100,000.

• 117 Vern Lane, Lori E. Prelewicz; Michael J. Prelewicz to Hiba Khalil; Moussa Khalil, $99,450.

• 46 Glidden St., David B. Porzio to Mark Banas, $89,500.

• 132 Ivanhoe Road, Keith Canazzi Ira Ben; Equity Trust Company Cust to Thomas Joseph Lymer, $85,500.

• 137 Marne Road, Benjamin H. Bachman; Betty Lou Bachman; Bachman Larry C Agt; Sandra Jane Baehre; Patti Tantillo Maerten; Serafina Maerten; Theresa J. Paluch to Isiah Autry, $72,160.

• 65 Gardenvale Drive, Kydale Staten to Faris Mohammed, $72,000.

• 22 Harbour Drive, Thomas M. Unverzart; William H. Unverzart to Westendorf Family Trust 050517, $69,520.

• 3445 Harlem Road, Joel L. Daniels; C&d Enterprises of WNY to Kathlene Franasiak; Scott Franasiak, $60,876.

• 46 Alpine Place, Joseph J. Hirtzel; Mary F. Hirtzel to Shirajum Monira, $47,500.

• 1783 Kensington Ave., Deborah J. Frank to Gardenview Properties, $42,500.

• 75 Woodell Ave., Roksana Begum to Mian O. Rahman, $30,000.

CLARENCE

• 6032 Wexford Manor Court, Daniel J. Shanahan; Rose L. Shanahan to Andrea Karin Bradley, $740,000.

• 9062 Somerset Way, Essex Homes of WNY to Nancy Prell, $669,040.

• 6230 Emily Court, Carolyn Back; Carolyn R. Cimato to Brad Shipston, $399,500.

• 5692 Ferncrest Court D, Villas At Spaulding Green to Richard D. Kaplan; Robin I. Kaplan, $383,495.

• 6351 Woodland Court, Austin S. Scaccia; Sandra M. Scaccia to Jennifer L Mack Trust 071415 Tr, $348,000.

• 5901 Kamner Drive, John R. Darlak; Teresa N. Darlak to Kevin Wilbur Lee; Susan Yvonne Lee, $316,000.

• 4165 Clardon, Bernadette Clark; Patrick F. Clark to David H. Gray; Linda K. Gray, $299,900.

• 4920 Smiley Terrace, Glenn H. Crawford; Jeffrey S. Crawford; Steven E. Crawford to Deborah A. Wirth, $285,000.

• 5675 Thompson Road, Charles L. Griffasi Jr.; Pamela L. Griffasi to David Kaminska; Nancy Kaminska, $263,000.

• 5917 Donegal Manor, Donegal Manor to Anthony J. Costanzo; Ariel L. Costanzo, $125,000.

• 8300 Lapp Road, Linda L. Lucente; Rocco Lucente II to Andrea Phipps; Justin Phipps, $110,000.

• 5456 The Village Station Circle, Denise T. Meissner to Gary M. Meissner, $106,000.

• 5950 Creekview Drive, Edward Reed to Eric Fenar, $95,000.

COLDEN

• Blanchard Road, Jonathan H. Beck; Sharon T. Beck to Brian R. Tumiel; Marla Steele Tumiel, $48,000.

CONCORD

• 10505 Manchester Road, Linda A. Jackson to John A. Klementowski, $152,100.

EDEN

• 8625 Highland, Donald C. Brockman to Thaddeus Kucharski, $208,625.

• 2754 Oakland Drive, Melissa A. Gleason to Charles L. Geraghty, $205,000.

• 4249 Mary Drive, Nancy Anne Leiffer to Schwanz Family Trust, $192,500.

• 8635 Hunt Ave., Edward M. Lanc; Marilyn F. Lanc to Susan M. Hawkins; Timothy D. Hawkins, $155,000.

ELMA

• 53 Springbrook Shores Drive, John G Rothrock Revocable Trust Tr to Michael Reitano; Wendy Reitano, $333,000.

• 90 Tiffany Lane, Judith Biondi; Ronald H. Lewecki to Alison C. Raichel; Daniel J. Raichel Jr., $290,000.

• 730 Schultz Road, John A. Schmelzer; Nancy R. Schmelzer to Amy Guard; Joshua Jacob Konovitz, $230,000.

• 6880 Seneca St., Katherine J. Hessel to Elizabeth A. Marchiano; Joseph P. Marchiano, $165,000.

• 580 Northrup Road, Fischione Construction Co to Craig Clark; Laurie Clark, $97,000.

EVANS

• 8700 Lake Shore Road, Darlene Grd Fenik; Kelly Agt Hansen; Erie County Surrogates Court Grd to Frank J. Campofelice, $850,000.

• 6873 Delamater Road, Diane M. Gavin; Michael Poretta to Deutsche Bank National Trust Company Tr; New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-D Asset Backed Pass-Through Certificates Tr, $242,115.

• 9021 Newcomb Road, Santiago Negroni to Carol M. Newland, $191,000.

• 9703 Maplewood, Kathleen V. Miller to Heather L. Nadolny, $156,000.

• 707 Beach Road, Kevin Wojtas; Marcia Wojtas to Eric Kurdorfer; Nicole Kurdorfer, $134,000.

• 6897 Schuyler Drive, William N. Buil Jr.; Jeremy A. Evans to Hillary Worthington; Jason Worthington, $115,010.

• 517 Summer Ave., Brandy G. Lombardo; Craig S. Owens to Rachel Courson, $107,000.

• 343 Kennedy Ave., Maria R. Gallivan to Mary Jo Hartzell; Eric J. Lough, $84,800.

• 501 Adams Ave., Mary Wallace; William Wallace to Marianne Buchwald; Wade Buchwald, $30,000.

GRAND ISLAND

• 108 Marlin Court, Patricia E. Scott; John C. Sentz to Faye M. Vilardo; Thomas J. Vilardo, $415,000.

• 1971 Harvey Road, Brenda Ann Mrkall; Cynthia Ann Mrkall; Norman J. Mrkall II to Nancy M. Luescher; Thomas C. Luescher, $255,000.

• 2511 West River Parkway, Editha Kapoor Trust 092089 Tr to Amanda M. Pike; Christopher R. Pike, $240,000.

• 534 Prospect Ave., Edward J. Griffin; Heather B. Parmelee to Stephanie Winarske; Thomas Winarske, $165,000.

• 1551 Cox Road, Kjerstin M. Owens; William W. Owens to Jennifer L. Carrigan; Timothy J. Homa, $162,000.

• 1121 Carter Drive, Casey Ann Burns; John Patrick Burns; John W. Burns; Marian T. Burns; Theresa Canavan; Edward J. Kopra; John R. Kopra; Stephen W. Kopra; Kim Marie Parasiliti; Nancy Wells to Joshua Delong; Mark Delong, $151,063.

• 1378 East Park Road, Catherine D. White; Eric T. White to Christopher S. White, $130,000.

• 1606 Ferry Road, Gary R. Ebersole to Paul E Long Trust, $107,000.

HAMBURG

• 5882 Shamrock Court, Thomas Preziosi to John Robbins; Noel Robbins, $439,000.

• 6233 Tupelo Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Christine Newhouse; John Newhouse, $333,140.

• 4460 Valley View Ave., Richard J. Ranic to Deborah Welch; Michael Welch, $325,000.

• 1442 North Creek Road, Pauline Mcnamara; Timothy M. Mcnamara to Amanda L. Englert; Steven E. Englert, $305,000.

• 5538 Coachmans Lane, Catherine K. Kresconko; Catherine R. Kresconko; Edward J. Kresconko to Matthew Hanley; Amy Lynn Hoffman, $278,000.

• 4437 Valley View Ave., Deborah Niejadlik; Michael Welch to Michael Downs; Barbara Moore, $255,000.

• 6628 Boston State Road, Jeffrey E. High; Teresa High to Justin J. Weixlmann; Rachel E. Weixlmann, $230,000.

• 10 Scooter Lane, Angelis Lisa De; De Angelis Michael A to Jyotin C. Goswami; Kinnariben Goswami, $224,000.

• 5569 Coachmans Lane, Jean C. English to Catherine Kresconko; Edward Kresconko, $215,000.

• 6365 Mayflower Lane, Jennifer L. Newman; Jennifer L. Szustakowski; Kevin J. Szustakowski to Jessica Schaefer; Stephen Schaefer, $204,900.

• 116 Lenora Drive, Lawrence Aroneseno; Lawrence J. Aroneseno to Michael C. Barberio; Wayne M. Kriger, $185,000.

• 4275 Quinby Drive, Dennis W. Whitted; Donna M. Whitted to Cari A. Terpin, $180,250.

• 2798 Amsdell Road, Catherine M. Campbell; Julia A. Harder; Arlene J. Kaminski; Catherine M. Kaminski; Julia A. Kaminski; Steven M. Kaminski to Bonnie H. Mulroy; Thomas I. Mulroy, $173,000.

• 5813 East Lane, Kevin A. Michalski; Terri L. Michalski to George T. Fischer, $154,000.

• 34 Wanakah Heights, Ricky Sayler; Robert B. Sommertein to Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Mortgage Loan Asset-Backed Certificates Series&see; US Bank NA Tr, $144,703.

• 4697 Morgan Parkway, George C. Gates Jr.; Gates George Charles Jr to Alexis S. Ventura; Ryan A. Ventura, $140,000.

• 4782 East Highland Parkway, Ellen M. Rodo to Nathan Meutsch, $139,999.

• 29 Donald Place, Faith M. Lesandro; Ronald M. Lesandro to Katelyn Springer; Ryan Springer, $135,000.

• 121 Martha Place, Maurice J. Carroll to Thomas Jachimowicz; Elizabeth A. Schaefer, $74,000.

• Lakewood Drive, Scott J. Oakley to Justin Zoyhofski, $15,500.

• Vacant land Lakewood Drive, Scott Oakley to Emilia Sanfilippo, $12,400.

HOLLAND

• 382 South Main, Deborah Ann Dresser; Sandra Ann Henry; Van Splunder James R; Van Splunder Mary Jo; Splunder Timothy Van to Courtney N. Craig; Mark B. Craig, $178,000.

• 7849 Whitney, Marie Shattuck Becker; Richard Allen Becker to Amy Vinette; Gary Vinette, $60,000.

• Skyline Drive, John Trala; Michele Trala; Michelle Trala to William F. Campbell, $7,000.

LACKAWANNA

• 96 Madison Ave., Christy M. Stachura to Mashir A. Alasri, $59,900.

LANCASTER

• 16 Saybrook Drive, Marrano/marc Equity Corporation to Leon J. Biernat, $369,392.

• 14 Cherryfield Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Collins E. Jaskowiak; Mary Ann Jaskowiak, $362,565.

• 633 Pavement Road, Steven L. Apple to Joan F. Wienckowski; Michael Wienckowski, $300,000.

• 2116 Como Park Boulevard, Daniel W. Burr to Steven A. Gajewski, $262,600.

• 59 School St., Therese Teepell to Matthew J. Calo; Yurie Calo, $250,000.

• 12 Transit Boulevard, David L. Ostrom; Marilyn A. Ostrom to Eileen A. Boland, $245,000.

• 32 Petersbrook Circle, Wendy Nunn to Lindsay Cardella; Matthew Cardella, $245,000.

• 34 Camner Ave., Charmagne Macey; Robert A. Macey to Christina L. Siembida; Ryan Siembida, $207,500.

• 10 Cemetery Road, Darryl Davis; Jenny Davis to James R. Alley; Marion L. Alley, $175,000.

• 305 Westwood Road, Carmen G. Ciccarelli to Nancy A. Tambe; Thomas A. Tambe, $170,000.

• 138 Olde Stone Lane, Sardina A. Frank; Frank Sardina; Lenore Sardina to Judith Stencel, $135,000.

• 47 Court St., David V. Kolb; Diane M. Kolb to Ashley Breier, $75,000.

• 993 Erie St., Andrea Krah to Scott Pease, $26,000.

• 4841 William St., Mark S. Brown; Donna Leahr Hardy; Herbert L. Hardy; Herbert Lovell Hardy to Laura A. Connolly; Paul E. Connolly III, $14,000.

MARILLA

• 3640 Two Rod Road, John Apgar to Patricia Jakuminiak; Justin Brady Strauch, $175,900.

• Vacant land Bullis Road, Jordan Schneider to Adam A. Obrokta; Erica E. Obrokta, $102,500.

NORTH COLLINS

• 10498 High St., Jane Becker; Linda Militello to Earl J. Farina, $110,000.

ORCHARD PARK

• 56 Knoche Way, Essex Homes of WNY to Gareth Johnson; Laurie Johnson, $483,725.

• 3623-3625 Eggert Road, Donald Webber; Florence Webber to Quaker Professional Center, $400,000.

• 7985 Quaker Road, Michele R. Storto to Douglas W. Bald; Laura N. Bald, $375,000.

• 11 Thomaston Lane, Rene A. Horbachewski; Robert W. Schaer II to Jerrod L. Chojnicki; Katherine E. Chojnicki, $312,000.

• 92 Hawthorne Drive, Gary R. Rifenburg to Eric W. Musso; Katherine H. Musso, $292,500.

• 18 Wildwood Lane, Chris A. Horton; James M. Horton to Joshua Carpenter; Natalie Vetter, $274,300.

• 73 South Lincoln St., Joseph A. Caruso; Lorea J. Caruso to Lisa N. Beres, $246,001.

• 7 Boldt Court, Peggy Olm to Alex Popiela; Tyler Popiela, $238,000.

• 5554 Webster Road, Dana E. Lewis to Abby J. Ruzzene, $220,000.

• 4155 California Road, Carol E. Whittaker; Carol Eileen Whittaker; Catherine Dec Whittaker to Carleton Technologies, $202,000.

• 49 Wellington Lane, John R. Finster to Megan E. Sutton; Paul W. Sutton, $180,000.

• 5749 Scherff Road, Holly P. Johnson; Leif J. Johnson to Justin R. Cronise; Christina J. Walsh, $165,000.

• 11 Christina Lane, Essex Homes of WNY to Daniel Shanahan; Rosa Shanahan, $117,500.

• 6 Hearthstone Terrace, Brompton/caesar Associates Joint Venture to Forbes Homes, $114,000.

• 6 Solitude Court, Essex Homes of WNY to Vanderbilt Properties, $110,000.

• 2 Aspen Lane, Oak Orchard Development to Kathryn E. Michalewski; Thomas J. Michalewski, $80,925.

• Vacant land Old Farm Road, Carmen Ehlinger to Jeffrey M. Ehlinger, $12,000.

CITY OF TONAWANDA

• 560 Fillmore Ave., Nysarc to Premier Plus Properties, $601,000.

• 51 Clark St., Peter P. Strusienski III to Phyllis D. Gibb, $120,885.

• 310 Canton St., David M. Mersdorf to Zane R. Britton, $120,000.

• 339 Fletcher St., Sandra M. Peresie to Christopher Wallak, $90,000.

• 175 Delaware St., Robert K. Fuller; Thomas D. Fuller to Gladys R. Peralta, $85,000.

TONAWANDA

• 1250 Niagara Falls Boulevard, 1250 Niagara Falls Boulevard Tonawanda to Ahuja Development, $1,900,000.

• 2593 Sheridan Drive, Nlf Ts Tonawanda to Agree Stores, $1,189,000.

• 319 Woodcrest Boulevard, Chelsea E. Kelly to Monahan John Weber Jr, $317,500.

• 50 Raintree Parkway, Vincent P. Giglia; Lorraine Taradena to Ashley M. Durrell; John J. Durrell, $210,000.

• 504 Fries Road, Kevin J. Hamm; Kimberly Hamm to Barbara A. Dodd; Donald R. Dodd, $200,000.

• 16 Greendale, Martha A. Dudas; Elizabeth A. Hearnley to Zinhue Hernandez Juarez, $189,900.

• 80 Cortland Ave., John J. Durrell to Rifat Sakib, $185,000.

• 138 Green Tree Road, Cheryl Boser to Lynne M. Krisnosky; Rick F. Krisnosky, $177,700.

• 691 Parkhurst Boulevard, Margorie D. Gower; Marjorie D. Gower; Robert W. Gower Jr. to Barbara J. Nelson-Thomas; Everett Thomas, $175,000.

• 497 Fries Road, Joyce P. Sparkes; Robert George Sparkes to Ryan Palmer, $173,000.

• 333 Paramount Parkway, Gloria Nowakowski to Carolyn A. Caruso, $167,500.

• 154 Traverse Boulevard, Property One Management to Janessa I. Vandegriff, $166,500.

• 24 Washington Ave., Barbara Capozzi; Ginine M. Capozzi; Igino Capozzi to Matthew R. Fahs, $152,000.

• 473 Orchard, Ellen Chiazza; Deborah Okun to Eric Chiazza; Gina Chiazza, $150,400.

• 28 Colonial Ave., Andrew Esposito to Eileen Cwanek; Jason Cwanek, $147,400.

• 214 Cleveland Drive, Jason B. Carr; Shannon J. Prince to Amanda L. Tober, $145,500.

• 311 Victoria Boulevard, Young Hee Tato to Eric Redmond, $145,000.

• 283 Wilmington Ave., Holly M. Patterson to Christopher Thomakos, $145,000.

• 91 Neumann Parkway, Frank Hrynczak to Jennifer M. Hubacher, $142,500.

• 148 Lasalle Ave., Plev Venture to Joshua Cook, $140,000.

• 27 Harding, Christopher A. Bonito to Jonathan D. Haynes, $137,500.

• 726 Moore Ave., Mark D. Mitschang Jr.; Rene Mitschang to Allison M. Balcerzak; Lauren N. Talcott, $135,445.

• 188 Cable St., Jessica A. Hardick; Jason W. Pappas; Jessica A. Pappas to Daniel J. Mahoney-Gielow, $135,000.

• 66 Westgate Road, Isabel V. Vallencourt to Ian L. Haskins, $120,000.

• 14 Vulcan St., Abigail Rivera to Carol Lee Curvin, $99,000.

• 46 Huetter Ave., Michael H. Young to Mark A. Garcia, $90,500.

• 107 Lyndale Ave., Joseph J. Czapczynski to Nicholas Kozminski; Jonathan Kurtz, $76,000.

• 310 Fairfield St., Douglas Coppola; Paul Hausle to JPMorgan Chase Bank NA, $74,973.

• 29 Cortland Ave., James N. Mcdonald to Kathleen Walsh Mcdonald, $60,000.

WEST SENECA

• 52 Mayfield Drive, Ann Ettipio; Anne Ettipio to Bruce F. Simmeth; Lynn R. Simmeth, $220,000.

• 1 Naples Drive, Carrie L. Myers; Christopher J. Myers to Jason C. Dwyer, $200,000.

• 590 East&west Road, Christopher M. Courtney; Sarah M. Courtney to Brian Budziszewski; Deborah Budziszewski, $197,000.

• 2 Cheryl Road, Judith A. Stencel; Paul R. Stencel Sr. to Joseph R. Giardina; Kristina Lighten, $180,000.

• 85 Idlewood Drive, Daniel J. Slazak to Kristin L. Seifert; Thomas E. Seifert, $180,000.

• 24 Wedgewood Dr3624, Katie Lynn Almeida; Katie Lynn Hourihan to Sarah J. Skelton, $170,000.

• 519 Center Road, Daniel A. Kent; Kenneth J. Kent to Jeffrey Paul Dean; Tami Evancho, $159,000.

• 84 Ebenezer Drive, Glenn W. Cunningham; Sharon P. Cunningham; Wayne E. Cunningham; William G. Cunningham Jr. to Mary K. Ells; Matthew J. Ells, $127,000.

• 400 West Ave #, Varnita Tahiliani; Vikas Tahiliani to Sarah C. Smith, $117,000.

• 31 Flohr Ave., John P. Morrison to David I. Richards; Dennis J. Richards, $65,000.

• 373 East&west Road, Mary Ann Logaridis to Carolann J. Walker, $50,000.