BROOKFIELD: Men’s 2 Day Invitational — Overall champions: Chuck Oakes & Ben Whiting 130. St. Andrews Flight: Rich Rhoades & Brian Hutton 134. Carnoustie Flight: Pat Denisco & Steve Fretthold 134. Prestwick Flight: Brett Silverberg & Bob Crooks 134. Turnberry Flight: Angelo Veanes & Kevin Mislin 135 (MOC). Birkdale Flight: Chris Vasatka & Tony Favorito 137. Muirfield Flight: Robert Gauchat & Mark Hilbert 135. Hoylake Flight: William Lunney & Richard Argenteri 137 (MOC). Kingsbarns Flight: Kevin Handforth & Tom Cloen 135.

EAST AURORA: 2018 Harvest Tournament — Overall champions: Tim Connelly & Dan McDonnell 130.5; runners-up: Brett Burgher & Rob Stewart 133. Barley Flight: Jim Bodecker & Paul Vargovich 138. Corn Flight: Scott Uebelhoer & Shaun Mallen 136.5. Flax Flight: John Clouden & Anthony Day 138.5. Rice Flight: Mike Cleary & Jamie Franz 138. Rye Flight: Rick Dean & Rudy Ruschmann 134.

HAMBURG: Fall Classic — Black Flight Gross: Chris Jentsch 78; net Ken Weaver 68. Bronze Flight Gross: Don Bracci 76; net: Rich Bartula 62. Four-man Team Championship: Carl Stack-John Kennedy-Ken Fierle-Rich Bartula 125.

PARK: 2018 Women’s Club Championship — Overall champion: Christy Malo 76-77-153; runner-up: Barb Noe 89-85-174. Overall net champion: Kate Williams 70-71- 141. First Flight low gross: Beth Powalski 86-89-175; low net: Pam Zee 76-74-150. Second Flight low gross: Sara Stone 107-99-206; low net: Nancy Proulx 85-84-169. Third Flight low gross: Mary Kay Lonergan 111-104-215; low net: Kathy Pollock 75-76-151. 9-Hole Ladies Club Championship — Gross champion: Carolyn Barberio 90; net champion: Kathryn Murray 67.

RIVER OAKS: Fall Member-Guest — Overall champions: Andy Bernatovicz/Agent “99” 63. Flight 1: Dave Squires/Dillon Nadeau 64. Flight 2: Kelly Otto/Bruce Sutherland 64. Flight 3: Steve Roney/Greg Fitzpatrick 65. Flight 4: Mike Drennen/Dennis Sommer 65.