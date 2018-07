Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending May 25.

AKRON

• 72 Jackson St., Kelkenberg Homes to Cortney Hansen; Matthew Hansen, $350,000.

• 5 Cummings Ave., Wkb Properties to Melissa A. Baehr, $180,000.

• 72 Jackson St., K&d Development to Kelkenberg Homes, $60,000.

ALDEN

• 664 Bauder Pk Drive, Suzanne M. Allen to Steven C. Holcomb; Megan M. Kavanagh, $254,400.

• 13633 North Road, Anthony P. Depczynski; Dolores A. Depczynski to Renee I. Mueller; Steven M. Rammacher, $227,900.

• 2613 Peters Corners Road, Laurie J. Orszulak; Laurie Jean Orszulak to Shannon N. Arent; Collin M. Folger, $176,000.

• 12290 South Blossom Lea, Steven C. Holcomb to James R. Barr Jr., $161,000.

AMHERST

• 44 Brice Landing Court, Alicia Marie Moulson; Matthew Keith Moulson to Nathaniel P. Billings; Alyssa S. Shon, $1,120,000.

• 52 Nicole Court, Avalon Meadows to Emmanuel Egamino; Joanne Egamino, $455,300.

• 49 Ravensbrook Court, Elizabeth A. Porzucek; Jan M. Porzucek to Jill S. Palmeter; Wayne Palmeter, $422,000.

• 11 Waterway Lane, Marrano/marc Equity Corporation to Flash Kimberly A Brayley, $376,900.

• 194 Forestview Drive, Brian S. Joseph; Carol Joseph to David S. Myers; Michelle M. Myers, $355,000.

• 76 Valley Brook Lane, Colleen M. Hughes; Lawrence J. Hughes to Jordan L. Day; Shawn A. Day, $335,000.

• 65 Plantation Court, David Malkowich; Donna Malkowich to Bethany Thompson; Mark Thompson, $332,000.

• 280 Reist, Kim M. Berghash to Craig P. Jagiello; Kerri L. Jagiello, $312,750.

• 79 Chassin Ave., Joseph R. Murphy; Sarah E. Viksjo to Brandon Samson; Tiffany Samson, $299,000.

• 178 Sherbrooke Ave., Tracey A. Homberger to Amanda F. Ryan; Thomas W. Ryan, $276,000.

• 385 Mt Vernon Road, Lawrence C. Digiulio; Shelly L. Digiulio to Abigail E. Connick; Andrew J. Kirschmeyer, $268,000.

• 805 Casey Road, Walter Krafft; Walter G. Krafft to R&d Contracting, $266,000.

• 2271 Hopkins Road, Catherine S. Stainbrook to Isabelle Renda, $265,000.

• 98 Ponderosa Drive, Patricia Kompos; Stergios Kompos to Nicole R. Moeller, $247,000.

• 382 Mckinley Ave., Jason Ryan Darlak to John R. Darlak; Teresa Darlak, $245,000.

• 187 Sagewood Terr, Ruth K. Buettner to Brett D. Christmann; Megan E. Christmann, $240,000.

• 36 Carriage Circle, Alfred T. Caffiero; Karen M. Caffiero to Erin Otto; Jamie Otto, $238,000.

• 661 Mill St., Elizabeth Q. Schmink to Rached M. Ibrahim; Kawthar Kotob-Ibrahim, $235,000.

• 1415 Dodge Road, Richard F. Miller to David Marciano; Michelle Marciano, $235,000.

• 301 Lakewood Pky, Mack Singleton Hawes; Mack S. Luchey; Mack Samuel Luchey to Roy Brown; Royetta Brown, $230,000.

• 709 Robin Road, Thaer Khoury to David M. Comas; Felecia Comas, $210,000.

• 217 North Union Road, Dennis Hartman; Maryann Hartman; Alisa Lukasiewicz to Deutsche Bank Trust Company Americas Tr; Residential Accredit Loans Mortgage Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2006-Qs11 Tr, $207,307.

• 331 Sprucewood Terrace, Janis M. Barwell; William P. Barwell Jr. to Thomas Barwell, $189,500.

• 235 Stevenson, Jeffrey M. Rose to Timothy Mahoney Jr.; Hannah C. Schwartz, $188,000.

• 22 Newgate Road, Agamemnon Crassidis; John Crassidis; Melanie Crassidis to Anthony J. Tubiolo, $180,000.

• 78 Coronation Drive, Daria A. Adolph-Bukowska to Bojan Percevic, $165,000.

• 20 Dann Road, Thomas J. Davies to Andrew T. Robinson, $164,000.

• 195 Bernhardt Drive, Anthony R. Lister; Kathryn J. Lister to Kaitlyn A. Luksch, $160,000.

• 761 North Forest Road, Michael Daumen; Diana H. Davis; Davis Larry G Est to Njcc Fund #5 Reo Subsidiary, $159,974.

• 10 Canterbury Court, Jian Hua Li; Chun Yun Liu to Daniel P. Shaver, $158,000.

• 32 Bernhardt Dr Unit 8, Debra A. Brunett to Philip J. Schneider, $156,000.

• 6740 Main St Unit 1, Teressa R. Alderson; Thomas N. Alderson to Frank T. Minisci III, $155,000.

• 273 Donna Lea Boulevard, Nancy E. Brink-Oconnor; Jerome S. Oconnor to Ramona Nowak, $153,000.

• 84 Periwinkle Court, Keith K. Kuehlewind; Lora W. Kuehlewind; Philip D. Leone to Christiana Trust Tr; Residential Credit Opportunities Trust V Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr dba, $151,746.

• 2 Unit Keph Drive, Jamie Griebner; Ian Leberer; Jamie Leberer to Ekow Daniels, $140,000.

• 50 Hamlin Sq Unit G, Charles R. Mergenhagen; Margaret M. Mergenhagen to Andrew Lee; Okja Lee; Yongmin Lee, $137,700.

• 157 Penny Lane, Gramercy Park Development to Laura J. Vitanza; Nicolas P. Vitanza, $135,000.

• 5940 Sheridan Drive, Ann Marie Leising; Anna Marie Leising; Norman A. Leising to Michael A. Carrato, $130,000.

• 9 Apollo Drive, James J. Scherer to Matthew T. Krumm, $129,900.

• 1250 Youngs Rd Unit B, Carol A. Behm; Rebecca Grosso; Rebecca M. Grosso; Kathleen A. Fedak to Lisa M. Mayer, $119,500.

• 247 Stevenson Boulevard, Ryan C. Forguson to Wright Houses, $110,000.

• 105 Forestview Drive, Gregory A. Witman to Tracy Witman, $20,000.

ANGOLA

• 12 Woodland Parkway, Nanya Business International; Nanya Business International to Dianna Rainville; Paul D. Rainville, $127,659.

AURORA/EAST AURORA

• 33 Park Place, Armin Properties to Caelainn A. Macaluso; Michael A. Macaluso, $333,500.

• 4150 Martingale Court, Legacy Polo Grounds to Mona Livingston, $329,900.

• 61 Paine St., Michael P. Riehle to Grace F. Killion; Brent M. Wangelin, $220,000.

• 1034 Lawrence Ave., Kim M. Kruse; William P. Kruse to Elizabeth Zaworski, $219,000.

• 2097 Davis Road, Casimer M. Witkowski; Nancy C. Witkowski to Jacob J. Ingoldsby, $170,000.

• 400 Girard Ave., Lynn A. Menza to Oa Buffalo 1, $147,500.

• Vacant land Mill Road, Custom Builders of WNY to Marrano/marc Equity Corporation, $60,000.

BLASDELL

• 5 Marlowe Ave., Nova John Popovich to Patrick L. Markey, $72,000.

BOSTON

• 5969 Old Orchard Drive, Betty G. Stevens; Craig N. Stevens to Amanda B. Lyle; Eric A. Lyle, $240,000.

BUFFALO

• 24 Hertel Ave., Niagara River Basin to Rm&psg, $4,400,000.

• 100 Beck St., Piotr Stadnitski Gardens to Rm&psg, $4,000,000.

• 125&127 Skillen, Buffalo-Skillen Fds 714952 to A Wasthi Limited Partnership; Awasthi Limited Partnership, $1,662,800.

• 33 Gates Circle, Diane S. Busch; Toby Hollander; Jacqueline Matheny; Lisa Zeimer to Janice F. Friedman, $620,000.

• 312 Summer, Gerhardt Yaskow to Constance M. Koch; Leonard D. Koch, $600,000.

• 92 Claremont Ave., Christopher J. Dandrea to Mgm Creekside; Mgm Dakota, $462,000.

• 210 Ellicott St Unit 701, Heather L. Graham to Anand P. Sharda; Pradeep S. Sharda; Varsha P. Sharda, $385,100.

• 450 Starin Ave., Kenneth T. Kobee to William Hildebrant; Urhan Kenneth Mersimovski, $360,000.

• 431 Colvin Ave., Anne Marie Pegg; Matthew C. Pegg to Anthony S. Nanula, $284,500.

• 440 Massachusetts, Cynthia Gaasch to Judith E. Goldman; Damien D. Keane, $280,500.

• 36 Cottage St., Jean M. Branicky to Anne M. Noble, $238,750.

• 365 Bird Ave., Joshua M. Schlageter; Keri A. Schlageter to Robert J. Holden, $235,000.

• 482 Taunton, Scott Harold Becker to Kathleen Huber Long; Mark Long, $195,000.

• 45 Villa, Alissa M. Pioli to Elizabeth Czapski, $180,000.

• 65 Whitney Pl Unit 5, Leown E. Darrell to Harrison C. Bacon, $179,900.

• 300 Tupper West St., James Rusk to David J. Carpenter, $170,000.

• 88 Pierce, Kelly R. Greaves; Mary E. Greaves to Danielle M. Moran; Sean M. Moran, $155,500.

• 2047 Clinton, John M. Aquino to Ten of Tan Homes, $150,000.

• 52 Herkimer, Self Directed Capital Partners to Ga Far, $145,000.

• 32 Tamarack St., Danielle S. Pilarski to Kristen Paler, $143,000.

• 109 Geary, Karen S. Mcfarland to Nolan R. Skipper, $140,000.

• 397 Fourteenth, Daisy Lopez to Andrew Odonnell, $130,000.

• 267 Minnesota Ave., Paul B. Locke; Paul Bryan Locke; Locke T. Archie to Mohammed R. Alam; Mosammet Ferdoushi Alam, $115,000.

• 104 Taunton Place, Deutsche Bank National Trust Company Tr; Morgan Stanley Abs Capital I Trust 2002-He3 Tr to 104 Taunton, $104,500.

• 246 Delavan West, Derek J. Malis; Derek Malis; Daria Pratcher to HSBC Bank USA NA, $102,721.

• 395 Eden, Michael P. Flynn; Kathleen A. Hoffstetter to Michael Mahoney, $100,000.

• 229 Davidson Ave., Masuma Sultana to Md Rohizul Islam, $93,000.

• 27 Eden, Meghan E. Landseadel to Kirsten M. Regan, $92,000.

• 345 Austin St., Barbara J. Hanley; Kenneth L. Hanley; Mathew K. Hanley; Matthew K. Hanley to Rey F. Falero Jr., $90,100.

• 789 Division North, Jose Cruz to Phong D. Bui; Christopher I. Park, $89,500.

• 125 Deerfield, Bros Pros Investment Firm to Humayun K. Rubel, $87,000.

• 77 Duerstein St., Renee Pierce Ira Ben; Horizon Trust Company Cust to Heather V. Hastings; Nicholas Siracuse, $85,500.

• 149 Crestwood, Jeffrey Baker to Nathan Binder, $85,000.

• 208 Schiller, Francis A. Vito; Nicholas Vito to Allison L. Smith, $84,800.

• 25 Galloway, Lloyd C. Wolf to Potentia Property Group, $84,100.

• 61 Roanoke, Gerald Thompson to Jimmie L. Byrd, $80,000.

• 69 Roanoke, Gerald P. Thompson to Jimmie L. Byrd, $80,000.

• 72 Heussy, Gerald P. Thompson to Jimmie L. Byrd, $80,000.

• 18 Pleasant, Nancy Rodriguez to Mercer Vantage Real Estate, $80,000.

• 3355 Bailey, Etiemar G. Negusse to Yosef Gebre, $80,000.

• 253 Holly, James L. Moscato to Travis E. Moscato, $80,000.

• 91 Chauncey St., Philip A. Bauer to Lawrence Kiener, $80,000.

• 73 Ideal St., Sean M. Schindler to Nndg Buffalo I, $77,500.

• 109 Dartmouth Ave., Clarence Houston; Victoria Houston to Tekoa Jordan, $75,000.

• 107 Kelburn, Moscato Lorraine M Est; Vera Venkova to Keybank NA, $71,636.

• 270 Holly St., Rodney J. Roberts to Ryan X. Miller, $69,000.

• 2289 Seneca, Victor Torres to Jimmie L. Byrd, $68,000.

• 163 Crystal Ave., Clayton P. Fanning to Kelly M. Pirro, $65,000.

• 66 Suffolk St., Monica Mcentire Ira 3012411 Ben; Quest Ira Cust to Noor Mohammed, $62,000.

• 226 Vermont, Greenhouse of Buffalo to Eisa Ahmed; Angie Suliman, $60,000.

• 32 Minton St., Christopher J. Panek to Van Volkenburg J Joseph, $60,000.

• 222 Pine St., Beverly Ortez-Johnson to Taheera Z. Shaheed, $60,000.

• 370 Amherst St., 370 Amherst St. to Empire Development of WNY, $60,000.

• 519 La Salle, Kick Start Ventures Michigan Limited Partnership to Basanti Rani Mazumder; Swadesh Chandra Mazumder, $57,000.

• 32 Leamington Place, Michael Boisvert to Jessica Ahrens, $55,000.

• 197 Locust, Lorraine Washington to Mje Enterprises of WNY, $55,000.

• 31 Peru, Stephen Kokotajlo to Scott Cramer; Stacy Wroblewski, $53,000.

• 35 Kofler Ave., Fannie Mae to Mohit Kumar, $51,500.

• 15 Barnard St., Deborah M. Eason; Frank E. Eason; Gayle T. Murphy to Ridgeline, $50,900.

• 106 Reiman, Esb Group to Farjana Akter; Mohammed Manik, $49,000.

• 361 Riverside, Eileen M. Schwenk to Omar Abdi; Yarey Ahmed, $48,000.

• 124 Courtland Ave., Aac Investment to Tapantor Shongith Group, $40,000.

• 72 Weaver St., John Mistalski; Marianne Mistalski to Cedar Property Group, $36,000.

• 96 Ivy, Eric Tamel Mallory to Golearjan Mustafa; Jannatul Ferdous Mustafa, $36,000.

• 91 Mendola, Mark Pearson Ira Ben; Equity Trust Company Cust to Excellent Houses, $35,000.

• 337 Hewitt, Mark Pearson Roth Ira Ben; Equity Trust Company Cust; High Spirit Investments to Excellent Houses, $35,000.

• 179 Courtland Ave., Aac Investment to Jewel Baidya, $35,000.

• 215 Ideal St., Dominic C. Russo; Teresa Vincenzi Russo to 545 Willett Ave, $34,000.

• 112 Gorski St., Dominic C. Russo to 545 Willett Ave, $34,000.

• 30 Roehrer, Parikh Real Estate Northeast to Courtney Joseph, $30,000.

• 56 Poplar, Larry Sanders; Larry Sanger to Sadia Kahn, $30,000.

• 32 Freund, Great Lakes Property Maintenance to Ainun Nahar Aonu; Md Solaiman Hossain, $29,000.

• 3351 Bailey, Etiemar G. Negusse to Yosef Gebre, $25,000.

• 966 Grant St., Marc S. Whitelaw to Empire Development of WNY, $22,500.

• 451 Monroe, Queen City Invest to Mohd N. Habibullah, $20,000.

• 19 Krakow St., Gregory F. May to Lions Development Group, $17,500.

• 406 Utica West, Van Schoonhoven Tyler J to Ryan M. Mcqueeney, $15,000.

• 2471 Bailey, Salman International to Mojammel Hossain; Abu Talukder; Zakir Talukder, $15,000.

• 119 Peter, Daniel James Herkey to Elizabeth Higgins; Joseph Higgins, $13,000.

• 391 Military Road, Mary Ellen Ferrini; Thomas G. Ferrini to Randolph Monterro, $12,900.

• 218 Ludington, Mitchell Viapiano to Angelo Canna Jr., $10,000.

• 23 Gibson St., Shah Rahman to Mohammad Y. Ali, $10,000.

• 73 Manitoba, Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation to Habitat For Humanity/buffalo, $7,500.

• 393 Walnut, City of Buffalo to Tatanka Acquisition, $6,000.

CHEEKTOWAGA

• 51 Parktrail Lane, Colleen W. Dekowski; Richard M. Dekowski to Lauren Y. Begay; Stephen G. Begay, $218,900.

• 99 Jerome Drive, Eddie A. Lopez; Tracy Lopez; Tracy Matyjasik to Danielle L. Kotas, $190,000.

• 5 Rushford Lane, Linda M. Winfield; Linda Marie Winfield to Morgan C. Ennis; Bradley C. Lepovich, $185,000.

• 581 Beach Road, John E. Thomas; Suzanne E. Thomas; Eric Thomas Vallone; Suzanne E. Zerkowski to Christiana Trust Tr; Rmac Trust Series 2015-5t Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr dba, $171,364.

• 277 Argus Drive, Brett Young; Christine Young to Andrew C. Chappell; Kathleen L. Mills, $166,000.

• 88 Bernice Drive, Jablonski Karen Ann Hr; Schrimmel Betty M Dec; Schrimmel Betty Marie Dec; Schrimmel John Robert Hr; Schrimmel Thomas Steven Hr to Kirsten Grimes; Matthew Grimes, $155,000.

• 146 Joseph St., Alexander J. Hury Jr.; Sheryl J. Hury to Jharna Sengupta; Mrityunjoy Sengupta, $152,000.

• 51 Lynncrest Terrace, Kori Grasha to Peggy L. Beach, $145,000.

• 130 Lou Ann Drive, Melinda M. Kaczmarek; Scott A. Kaczmarek to Amanda Elizabeth Nash; Christopher Peter Nash, $144,000.

• 75 Bonita Drive, Gardenview Properties to Ellen M. Whitmarsh, $140,000.

• 133 North Prince Drive, Betty F. Robinson to Alison Brown; Jensen Brown, $140,000.

• 23 Argus Drive, Richard Ryan Smith to Stacie S. Combs; William J. Linton Jr., $140,000.

• 59 Fairview Drive, Raepple Real Estate to Jessica Carter, $139,000.

• 1403 Cleveland, Melissa Martin to Caitlin Driscoll; John Driscoll IV, $139,000.

• 91 Gary Lane, Donald F. Gephart to Adam Robertson, $136,725.

• 32 Yvonne Ave., Anthony Tubiolo to Lorrie L. Wolski, $135,500.

• 18 Pleasant St., Kristen E. Hristov; Kristin E. Hristov to Angel M. Brucato, $135,000.

• 20 Park Place, Mary Jane Amadori to Lindsay Michelle Kranick; James Marvin Lewis, $134,000.

• 483 Dick Road, Winifred Campbell to Carie Battista; Richard Bieger, $132,500.

• 117 Garland Ave., Sandra E. Rutkowski to Emilio Castillo, $130,000.

• 498 Mapleview Road, Robert Souliske to Catherine M. Mann, $124,999.

• 1369 George Urban Boulevard, Gary J. Baran to Joseph A. Zangara Jr.; Kathy A. Zangara, $122,500.

• 4493 Union Road, Donna Wyzykowski to Craig R. Secor, $120,000.

• 147 Gardenvale Drive, Irene I. Jones to Paulette M. Czuba, $117,000.

• 135 Gardenvale Drive, David M. Comas; Felecia M. Comas to Alyce Herbert, $116,600.

• 86 Princeton Court, Christopher J. Brueckl; Howard B. Frank to HSBC Bank USA NA, $114,692.

• 306 Atlantic Ave., Zachary J. Bernfeld to Dallas D. Kelly; Tanya M. Webb, $100,000.

• 211 Evergreen Place, Michael D. Diestler to Melissa L. Janiszewski, $94,500.

• 24 Rossler Ave., Leonard Hayes; Leonard I. Hayes; Leonard I. Hayes Jr. to Kamran Mazhar, $86,000.

• 61 Hillsboro Road, Aysheh Y. Rahahleh to Mushtaq T. Alkarbagee, $85,000.

• 124 Cunard Ave., Arcangelo J. Petricca; Margaret M. Smith to Random Properties Acquisition Corp. III, $74,113.

• 110 Susan Lane, Jaime L. Codjovi; Dawn M. Volk; Dawn Volk; Diana M. Volk; Diana Volk to Redbird Properties, $72,100.

• 20 Federal Ave., Heather L. Fritz; Bochiechio Jeffrey to Raymond Szczepanowski, $70,501.

• 621 Rowley Road, Rmac Trust Series 2016-Ctt Tr; US Bank NA Tr to Mkc Property Preservation, $68,000.

• 10 Miami Parkway, State Farm Bank Fsb to James Paprocki Jr., $65,000.

• 19 Leonard Post Drive, Nyc Reo to Mohammed Hossain; Mosammed Papea Sultana, $60,100.

• 6 Rowan Road, Sevenonesix to Royal Realty Group WNY, $60,000.

• 10-12 Windcrest Drive, David J. Laycock to Vadim J. Hunter, $38,000.

CLARENCE

• 6385 Landstone Drive, Melissa A. Brown; Stephen P. Guziejka to Melissa Loecher; Richard Loecher, $505,000.

• 8464 Eastmoor Lane, Harris Hill Commons Condominium Development to Brenda L. Fronckowiak; Richard D. Fronckowiak, $478,900.

• 8205 Golden Oak Circle, Gerard M. Miknis; Mary J. Miknis to Adnaan Sheriff; Kulsoom Sheriff, $460,000.

• 5859 Selby Court, Daniel C. Bryndle; Patricia D. Thuman to Joyce M. Mcwilliams, $450,000.

• 10470 Tillman Road, Deetta Silvestro; Frank B. Silvestro to Dana A. Graber; James J. Graber Jr., $430,000.

• 5692 Ferncrest Ct-c, Villas At Spaulding Green to Craig H. Bernhardt, $397,051.

• 9380 Kristina Circle, Essex Homes of WNY to David G. Schlott; Elizabeth J. Vanderlaan-Schlott, $389,900.

• 8754 Greiner Road, Samuel Lanasa to Scott H. Becker; Mindy Lee Shear, $341,600.

• Vacant land Martin Road, John J. Krantz Sr. to John J. Krantz, $135,000.

• 8885 Main St., Catherine B. Dempsey; Andrew R. Germann to 8885 Main St. , $134,001.

• 9700 Cobblestone Drive, David A. Hohl to Double Four Development, $121,000.

• 4950 Alexander Drive, Dennis M. Wetzler to Richard Reinhold, $37,000.

COLLINS

• 3680 Route 39, Milhap Capital Group; Western New York Property Holdings to Alesia Green; Erik Green, $63,600.

• 2286 Orchard Place, HSBC Bank USA NA to Christopher A. Sacher, $35,000.

• Vacant land Route 62, Van Wey Joana N to Norman J. Anderson Jr., $6,500.

CONCORD

• 6877 Concord Road, Emerling Family to Alexandra J. Gould, $52,900.

EDEN

• 2205 Derby Road, Carol M. Crossan to Rachael E. Reimondo, $110,000.

ELMA

• 691 Stolle Road, Philip Luzio; Ruth Luzio to Jennifer R. Murtha; Kevin L. Murtha, $303,000.

• 11 Pleasantview Drive, Morgan Stanley Abs Capital I Trust 2005-Wmc4 Mortgage Pass-Thorugh Certificates Series&see; Wells Fargo Bank NA Tr to Lc Strategic Realty, $251,111.

• Vacant land Bowen Road, Mark W. Sieber to William Burke, $79,000.

EVANS

• 1701 Briaridge Lane, Della Calabrese; James Vincent Calabrese to Barbara M Reineck Family Trust, $192,000.

• 7576 Derby Road, Dale R. Witherell; Mary E. Witherell to Kyle L. Hoffman, $161,000.

• 1459 Cardinal Court, Sherry C. Sam; William D. Sam to Donald O. Cartagena; Brandy M. Harvey, $133,500.

• 6966 Brandywine Drive, Grace M. Burruano to Catherine J. Majtyka; Robert J. Majtyka, $129,400.

• 118 Middle Lane, Marjorie M. Pelz; Michelle A. Radder; Veronica L. Schultz; Trub Y Joseph R; Leonard J. Truby Jr. to Kathryn A. Mccloskey, $125,000.

• 516 Kennedy Ave., Karen M. Nelson; Keith T. Spurlock to Courtney Szal, $116,500.

• Vacant land Kennedy Ave., Deborah A. Slawinski; Michael A. Slawinski to Strohs On The Lake, $110,000.

• 680 Beach Road, Melissa Hr Cudjoe; Alisa Lukasiewicz to Stanwich Mortgage Loan Trust Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr, $55,800.

GRAND ISLAND

• 3054 Bedell Road, Randy T. Gleave; Robert M. Goldstein to Fannie Mae, $567,167.

• 115 Stonebridge Road, Ryan Homes of New York to Russell Mantione; Sandra Mantione, $331,665.

• Vacant land Grand Island Boulevard, 2675 Grand Island Boulevard to Hidden Meadow Trail, $250,000.

• 108 Winkler Drive, Charles R. Aronica; Robin Aronica to Peter J. Aronica, $150,000.

• 1564 Love Road, Robert Koerntgen Ira Ben; Equity Trust Company Cust to Eleasa J. Hayes, $145,900.

• 338 Orchard Road, Ginger M. Bidell; John Bidell to Donnalee A. Livingston, $124,000.

• 2226 Stony Point Road, Frank V. Misuraca III to Aaron W. Lutz; Alice B. Strobele, $120,000.

• 88 Riverdale Drive, Peter J. Ragnar to William H. Colley III; Leighann Smouse, $100,000.

• 1543 Cox Road, Lyle R. Dinsmore to Ginger Bidell; John Bidell, $65,000.

HAMBURG

• 4924 Bernadette Drive, Justin J. Cook to Heather M. Becker; Paul J. Becker, $415,000.

• 5980 South Park, Noco Express Properties to Buffalo Trotting Association, $400,000.

• 84 Therin Drive, Elizabeth L. Batorski; Elizabeth Dimpfl to Karrie A. Kuhn; Timothy P. Kuhn, $285,000.

• 2383 Agassiz Drive, Brian J. Bingeman to Jennifer L. Cordia; Scott L. Cordia, $280,000.

• 4576 Logans Lane, Ryan Homes of New York to Alyssa Lee; Rob Smith, $258,625.

• 108 Maple Ave., Paul J. Becker to Colleen M. Gallivan; Matthew J. Gallivan, $250,000.

• 4465 Buckingham Lane, Colleen Gallivan; Matthew J. Gallivan to Kelly J. Anderson; Michael A. Anderson, $234,900.

• 4729 Crestwood Drive, Luba Alami to Howard J. Bell Jr., $234,500.

• 2239 Foxchase Road, Barbie Ann Jenkins; Chad Phillip Jenkins to Mark A. Dudziak Jr., $224,900.

• 5274 Roberts Road, Jane Kwiatkowski-Radlich; John Radlich to Nicholas James Keppel, $223,600.

• 4243 Arthur Court, Ryan Homes of New York to Kimberly Pumm, $215,440.

• 129 Euclid Ave., Eric R. Phillips; Melanie M. Phillips to Stephen D. Owens, $155,000.

• 5222 Innesbrooke Court, Fannie Mae to Timothy P. Mann, $155,000.

• 4517 Clark St., Michael J. Stachowski; William L. Vail to Galina Tumash, $150,000.

• 1585 Sundance Trl, Mark A. Dudziak Jr. to Thaddeus P. Stypowany IV, $134,900.

• 2657 Lakewood Ave., Cara Fadeley to Candace M. Pixley, $112,270.

• 3790 Howard Sl 5, Dato Development to Ryan Home of New York, $54,500.

• 3790 Howard Road, Dato Development to Ryan Homes of New York, $54,500.

• 67 Allie Lane, Country Meadows Associates to Ryan Homes, $48,000.

• 65 Allie Lane, Country Meadows Associates to Ryan Homes, $48,000.

• 4192 Johnson St., Dan Kohane; Richard D. Reukauf to Bmg Property Holdings; Milhap Capital Group, $39,588.

HOLLAND

• 156 Pearl St., Susan M. Liddle to Chad Yale, $125,000.

LACKAWANNA

• 36 Baker Court, Karrie A. Kuhn; Karrie A. Sullivan to Fawzi A. Al-Arashi, $156,000.

• 113 Cleveland Ave., Dawn M. Quinn; Michael D. Quinn to Tyler Mihalovich, $94,900.

• 68 Baker Court, Secretary of Veterans Affairs to Mushtaq M. Kaid, $89,250.

LANCASTER

• 67 Heritage Drive, Denise C. Fleck; Roy Fleck to Linda M. Emser; Michael Spong, $295,000.

• 30 Heritage Drive, Deborah A. Lange; Steven D. Lange to Mary Ellen Gadra; Timothy H. Gadra, $243,000.

• 34 Foxhunt Road, Elaine T. Sansone; Frank D. Sansone to Melinda M. Kaczmarek; Scott A. Kaczmarek, $212,000.

• 128 Laverack Ave., James E. Housman Jr. to Kellie Lynn Ploch; Kevin D. Wyckoff, $159,000.

• 43 Roosevelt Ave., Michael A. Krakowiak to Joshua K. Dudziak, $152,000.

• 22 Roosevelt Ave., Patti-Ann Baehre; John T. Sergi; Mary Ellen Sergi to Christopher J. Rusinski; Janet L. Rusinski, $130,000.

• 6 Wainwright Court, Daniel Andrusz; Kirk Andrusz; Scott Andrusz to Keo Lafleur, $127,500.

• 105 Irwinwood Road, Steven Bengart; Patrick Est Kane to Buffalo Group, $101,200.

• 366 Town Line Road, Fannie Mae to Robert J. Pontrello, $80,100.

• 22 Roosevelt Ave., Sergi John T Bkr Tr; Sergi Theresa L Bkr Tr to Christopher J. Rusinski; Janet L. Rusinski, $53,700.

• 15 Brandel Ave., Michelle Mead Trust 092413 Tr to Oa Buffalo I, $30,000.

MARILLA

• 11487 Tomarsue Drive, Krisanne M. Discipio; Thomas D. Discipio to Brian T. Richards, $291,000.

• 381 Townline Road, Stephen C. Whittingham to Cartus Financial Corporation, $280,000.

• 381 Townline Road, Cartus Financial Corporation to Howard S. Lobaugh; Karen A. Lobaugh, $280,000.

• 11903 Parker Road, Gladys Fullington; Gladys V. Fullington to Gary Woronowski, $85,000.

NEWSTEAD

• 6902 Sandhill Road, Isabelle Renda; Joseph Renda to William D. Weigand II, $415,000.

• Vacant land Sandhill Road, Muffett M. George; Thomas George to Jack Wagner III; Maureen Wagner, $53,000.

• Vacant land Barnum Road, Jonathan J. Krempa; Rebecca A. Krempa to Nancy A. Andrycha; Robert J. Andrycha, $40,000.

NORTH COLLINS

• Vacant land Stearns Road, Allene Smith; Marion E. Smith; Richard Smith to Peter T. Gabel; Yvonne M. Gabel, $10,000.

ORCHARD PARK

• 3115 Baker Road, Darrell J. Joy; Lynnette R. Joy to Arthur L. Walters Jr.; Mischelle A. Walters, $260,000.

• 5161 Armor Duells Road, Summerchase Circle to Danielle Andres; Leslie H. Andres Jr., $250,000.

• 5801 Armor Duells Road, Kimberly S. Lata to Christine Helminiak; James M. Helminiak, $230,000.

• 5314 Chestnut Ridge Road, John J. Schmitt; Rose M. Schmitt to Niall J. Murphy, $199,900.

• 93 Southwick, Richard C. Hamister to Polly Hamister, $160,000.

• Vacant land Colony Drive, Rene Cooley; William J. Cooley to David N. Schultz; Lynnmarie Schultz, $125,000.

• 40 Carriage Dr #3, Carol L. Gay to Mary Gangloff, $125,000.

• 36 Golden Crescent Way S14127, Pleasant Acres West to Forbes Homes, $110,000.

• 31 Golden Crescent Way S14127, Pleasant Acres West to Forbes Homes, $110,000.

• 6255 Powers Road, Edward J. Posenjak to Brendan Paul, $82,400.

SPRINGVILLE

• 20 Chestnut St., Kevin Ploetz to Gabrielle R. Clark; Max A. Clark, $170,800.

CITY OF TONAWANDA

• 140 Niagara Shore Drive, Donna L. Baker; William G. Baker to Brendan Brick; Deborah A. Brick, $265,000.

• 87 Amsterdam, Betty Kelley; Betty J. Kelley to Kelly A. Lyons, $140,000.

• 23 Cleveland Ave., Christie A. Campbell to Brockton A. Malenke; Garrett E. Weaver, $137,200.

• 210 Delaware St., Christopher Lee Koepsell to Arthur E. Robinson, $135,500.

• 32 Fremont St., John J. Delmonte; Michael D. Hoffman to HSBC Bank USA NA, $99,598.

• 16 Cordes Drive, Bank of America Suc Tr; Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-1 Asset-Backed Certificates Series 2004-1 Tr; US Bank NA Tr to 149 Robin Ln, $66,500.

• 282 Young St., M&t Bank; Manufacturers&traders Trust Company to Christian Licata, $58,001.

TONAWANDA

• 285 East Park Drive, Clarence L Harrison Intervivos Revocable Trust Tr to 332-346 South Elmwood Ave, $390,000.

• 237 Irving Terrace, Kathleen G. Bates; Robert S. Bates to Gabrielle Ebsary; Taylor Ebsary, $215,000.

• 838 Starin Ave., Allison Kasperczyk to Linseman Edward Nathan Leon; Moncia Ann Linseman, $192,000.

• 116 Lasalle Ave., Thomas Barwell to Joseph E. Fluet III; Jennifer Rath, $190,000.

• 171 Louvaine Drive, Kristen L. Sokolski; Thomas J. Sokolski to Jennifer L. Bauer; Philip A. Bauer, $182,000.

• 63 Westchester Boulevard, William L. Hildebrant; Urhan K. Mersimovski to Stephanie L. Joerger, $180,000.

• 26 Traverse Boulevard, Mary Gangloff to Anne M. Foerster; James A. Foerster, $175,000.

• 583 Montrose Ave., Mam Development to Jawad Izhaiman, $165,000.

• 129 Traverse Boulevard, John L. Elliott to David Amfahr; Donna Amfahr, $160,100.

• 34 Greendale Ave., Christine A. Fontaneda; Juan Carlos Fontaneda to Michael Bondrow, $156,000.

• 116 Snug Haven Court, Samuel&theresa Martorana Revocable Living Trust to Zeeshan Khan, $152,500.

• 13 Fallwood Court, Kimberly B. Wainwright to Brianna Meyer; Matthew Meyer, $145,000.

• 1587 Parker Boulevard, Judith M. Palmer to Sean E. Frye, $142,900.

• 293 Woodmere Drive, Mary Ann Macgregor to Deanna Marie Burton, $139,900.

• 177 Conant Drive, Nicole J. Besancon to Tyler Fleck; Kelsey M. Riggi, $138,900.

• 25 Fairlane Ave., Francis J. Pisarski to Karen L. Dziuba, $138,000.

• 62 Cable St., Judith A. Ali; Judith Ali; Elizabeth Kraengel to Citimortgage, $118,440.

• 222 Niagara Falls Boulevard, Barbara Gisel; John C. Gisel to Bouchra Dedovets; Dmitry Dedovets, $114,500.

• 102 Stoneleigh Ave., Joseph F. Martucci to Christopher Chapin; Patricia M. Chapin, $110,000.

• 205 Puritan Road, Valerie D. Stirling to Edward J. Miller; Mary D. Monteleone, $109,000.

• 340 Wardman Road, Charles F. Solazzo Sr.; Gloria Solazzo; Gloria C. Solazzo to Charles F. Solazzo Jr.; Rosemarie A. Solazzo, $102,000.

• 15 Calvin Court, Ashley Bulger; Eric C. Lewis to Citizens Bank NA, $94,211.

• 8 Oakview Drive, Fannie Mae to Anthony T. Candino, $52,100.

• 50 Twain Court, Donna L. Magolis; Ronald Magolis to V&f Property Management, $25,000.

WEST SENECA

• 4000 Seneca St., Ralph C. Lorigo to Jimmy Seneca, $700,000.

• 1277 Center Road, Marquee Residential to East Seneca Management, $379,000.

• 3995 Clinton St., Phyllis J. Glaub to Carrie A. Centra-Vella, $315,000.

• 27 Tanglewood Dr4444, Amy L. Conley to Phyllis Glaub, $205,000.

• 227 Carriage Park4461, Amy L. Pfister to Christopher Palma; Robin Palma, $196,000.

• 400 Mill Rd3520, Arthur L. Nagel; Carol A. Nagel to Edward A. Klein, $186,170.

• 76 Round Trail Road, Norma C. Sluce to Mary Catherine Popovski, $184,700.

• 90 Thomas Dr4023, Frank J. Darlak; Kimberly A. Darlak to Jenie L. Andrzejewski; Robert M. Andrzejewski, $180,000.

• 46 Laurelton Drive, Christina M. Almeida to Kelly N. Kuwik, $175,100.

• 60 Southridge Drive, Dexter M. Carlo; Cassandra M. Myers to Richard J. Zielinski, $165,000.

• 214 Covington Drive, Gabriel Mario Arnone; Arnone M. Rosalind to Patrick J. Mccarthy Jr.; Kaitlyn E. Nolan, $162,000.

• 12 North Hill Dr2582, Kathleen A. Bronowski; Lawrence J. Bronowski to Roger J. Folts; Rosalie F. Folts, $160,000.

• 962 Mineral Springs Rd1037, Kathleen Ann Broda to Alexander J. Hury Jr.; Sheryl J. Hury, $155,000.

• 124 Brookside Drive, Lisa Waczkowski to Ryan M. Waczkowski; Teri L. Waczkowski, $139,000.

• 18 Wichita Rd2606, John A. Dandrea to Andrew Joseph Mcgregor, $119,000.

• 227 East &west Road, Ralph C. Lorigo to Duplexes of New York, $117,500.

• 265 Wimbledon Court, Jamie Kapturowski to Michelle Ellis, $104,500.

• 1189 Indian Church Rd #5f, Anne T. Lepczyk to Daniel F. Crawford, $73,000.