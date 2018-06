High school scores & schedules (June 12)

high schools

Boys golf

NYS Federation Golf Championships

Late Sunday results

at Bethpage State Park (Black Course), Farmingdale

League results

1, NYSPHSAA 386 (Staduerman 74, Xiao 74, Shaw 78, Ferrari 80, DelVecchio 80), 2, CHSAA 410 (MacDonald 81, Haxton 81, Jackson 82, Bonvino 83, Minerva 83), 3, AIS 421 (Purcell 78, Sample 80, Simon 86, McCaffery 88, Higgins 89), 4, PSAL 447 (Chan 83, Kim 87, Inak 89, Polemarhakis 93, Yang 95).

Individual results

1, Erik Stauderman, Spakenkill, 74; 2, Adam Xiao, Manhassett, 74; 3, Tate Purcell, Trinity School, 78; 4, Aiden Shaw, Orchard Park, 78; 5, Luke Sample, Trevor Day School, 80; 6, Matt Ferrari Croton, 80; 7, Cristian DelVecchio, Friends Academy, 80; 8, Connor MacDonald, St. Joe’s, 81; 9, Jack Haxton, St. Francis, 81; 10, Matt Jackson, Canisius, 82; 11, Evan Sitts, Oneonta, 82; 12, Chris Chan, Stuyvesant, 83; 13, Angelo Bonvino, Chaminade, 83; 14, Matt Minerva, Iona Prep, 83; 15, Matt Simon, Riverdale Country Day, 86; 16, Matt Helsin, Chaminade, 86; 17, Tyler Kim, Hunter College, 87; 18, Birk McCaffery, Ethical Cultural/Fieldston, 88; 19, Will Higgins, Poly Prep Country Day, 89; 20, Hamsa Inak, Bronx HS of Science, 89; 21, Phoenix Polemarhakis, Edward R. Murrow, 93; 22, Jerry Yang, Bronx HS of Science, 95; 23, Aiden Smith, Bronx HS of Science, 99; 24, Sam Henes, Collegiate School, 112.