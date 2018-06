Area golf (June 11)

Area golf

BRIERWOOD: Ladies Member-Member — Overall champions: Kathy Schwinger-Jane Hoffman 63; overall runners-up: Sharon Wronski-Rutheanne Wannop 64.

DANDE FARMS: 46th Annual Heart Fund Tournament — Class A: Bill Fairchild 78-9-69. Class B: Rick Rollison 82-16-66. Class C: Elvin Morton 92-26-66.

EAST AURORA: Senior Club Championship — Men’s overall champion: Peter Lyons 161; Overall net champion: John Kozma 146. 50-59 Flight gross: Rick Dean. 60-69 Flight gross: Mark Melas; net: Bob Niederpruem. 70-79 Flight gross: Gordy Fitzgerald. Super Senior Flight gross: Dave Roetzer; net: Mike Mortimer. Women’s overall champion: Molly Zittel.

ELKDALE: WNYPGA Junior Tour — Boys 16-18: Jaxon Hummel 76, Benjamin Spitz 77, Andrew LaCongo 78, Lewis Markham 78. Boys 13-15: Isaiah Swan 73, Kevin Zhao 78, Alexander Schickling 85. Boys 9-hole: Evan Maloney 46, Halim Habib 48, Mason Greenley 49. Girls 16-18: Emily Kase 80, Gwendolyn Yarnall 82, Morgan Zaccarine 99.

Girls 13-15: Jayde Ford 86, Tori Leach 105, Emma Stephen 108. Girls 9-hole: Natalie DuShole 58.

ELMA MEADOWS: Men’s Club ABCD Tournament — Overall champions: Bob Ehms/Dave Rybak/Dick Waz/Bob Sikora 126; overall runners-up: Cameron Giancarlo/John Dudas/George Brodfueher/John Grannell 129.

HAMBURG: 41st Annual Memboer-Member Championship — Championship Flight: Charles Benzinger/Brett Benzinger 59-61-120. Flight 1: Jim Milks/Mike Zelaski 61-62-123. Flight 2: Sean Collins/Mark DiPasquale 62-63-125.

LOCKPORT TOWN & COUNTRY: 2018 Member-Member — Overall champions: Wincott-Sheeran 59-65-124; overall runners-up: Thunhorst-Mellor 66-59-125. Flight 1: Retell-Dy 58-67-125. Flight 2: Kapoor-Mazurek 65-65-130. Flight 3: Collier-Bieger 66-69-135. Flight 4: Hildreth-Vergils 67-66-133. Flight 5: O’Neil-Olson 69-62-131. Flight 6: Shepard-Zigler 72-66-138.