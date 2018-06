High school scores & schedules (June 9)

Baseball

N.Y. STATE CHAMPIONSHIPS

CLASS B

Friday’s semifinals

at Maine-Endwell High School

IV-Seton Catholic 7, Roy-Hart 1

CLASS D

Friday’s semifinals

at NYSEG Stadium, Binghamton

IV-Deposit/Hancock 3, Brocton 0

Softball

N.Y. STATE CHAMPIONSHIPS

at Moreau Recreational Park, South Glens Falls

CLASS A

Saturday’s semifinals

Iroquois vs. XI-Mount Sinai, 11:30 a.m.

II-Averill Park vs. IV-Maine-Endwell, 11:30 a.m.

Saturday’s championship

Semifinal winners, 4:30 p.m.

CLASS B

Saturday’s semifinals

Olean vs. II-Ichabod Crane, 9 a.m.

IV-Susquehanna Valley vs. I-Westlake, 9 a.m.

Saturday’s championship

Semifinal winners, 1:30 p.m.

CLASS C

Saturday’s semifinals

IX-East Plains vs. III-Sandy Creek, 11:25 a.m.

Chautuaqua Lake vs. II-Greenville, 11:30 a.m.

Saturday’s championship

Semifinal winners, 4:30 p.m.

CLASS D

Saturday’s semifinals

North Collins vs. IV-Deposit, 1:30 p.m.

II-Fort Ann vs. III-Fabius Pompey, 1:30 p.m.

Saturday’s championship

Semifinal winners, 5:30 p.m.

Track and field

NYSPHSAA CHAMPIONSHIPS

Friday’s meet

at Cicero-North Syracuse

Boys results

Pentathlon

Through three events

Division I

1, John Poplawski (Walt Whitman) 2069; 9, Jameson Reid (Williamsville East) 1817.

Division II

1, Ahmad Praileau (Albany Academy) 1978; 5, John Swabik (Clymer/Sherman/Panama) 1785; 6, Carson Crist (Maple Grove) 1778; 13, Brendon Murty (St. Mary’s/Lanc.) 1461.

Qualifying races

Division I

100: 1, Carlon Hosten (Taft Educational Campus) 10.48; 6, Nathaniel Davis (Sweet Home) 10.90. 200: 1, Hosten (Taft Educational Campus) 21.13; 4, Davis (Sweet Home) 21.80.

Division II

110H: 1, Michael Mullally (Sullivan West) 14.21; 6, Michael Wolfgang (Allegany-Limestone) 15.04. 100: 1, Glenmour Osbourne (Ardsley) 10.61; 5, Javon Thomas (Cleveland Hill) 10.89; 6, Michael Allender (Lew-Port) 11.06. 200: 1, Jaheim Jones (Our Lady of Lourdes) 21.78; 5, Thomas (Cleveland Hill) 22.03; 8, Allender (Lew-Port) 22.66.

Championship events

Division I

400: 1, Anthony Brodie (Christopher Columbus) 47.98; 5, Malik Brooks (Lockport) 49.00. 800: 1, Elijah Claiborne (Northport) 1:52.33; 13, Sebastian Melendez (Grand Island) 1:57.07. 400H: 1, Ryler Gould (Newburgh Free Academy) 53.04; 12, Joshua Peron (Frontier) 56.60. 4x100: 1, Cardinal Hayes 42.28; 3, Sweet Home (Anthony Williams, Thomas Rivera, Kyle Durwald, Davis) 42.43. 4x400: 1, Washingtonville 3:18.32; 11, Lancaster (Derek Walter, Matt Skakal, Zach Brainard, Jared Rogalski) 3:29.25. 3200: 1, Shea Weilbaker (Saratoga Springs) 9:07.26; 7, Ryan Buzby (Grand Island) 9:29.86. D: 1, Steven Vasile (Commack) 174-9; 5, Tyler Doty (St. Joe’s) 156-3; 10, Joseph Castiore (West Seneca West) 144-2; 11, Andy Pietrantoni (Lancaster) 136-4. TJ: 1, Jeremiah Willis (Cicero-North Syracuse) 49-9.25; 8, Kaleb Luton (Sweet Home) 44-8. SP: 1, Jon Surdej (Lancaster) 58-7; 3, Pietrantoni (Lancaster) 51-4; 9, Doty (St. Joe’s) 46-1.50. LJ: 1, Willis (Cicero-North Syracuse) 24-3; 6, Davis (Sweet Home) 22-8.75; 13, Peter Borzillieri (West Seneca West) 21-7.75.

Division II

400: 1, Thomas Wilson (Pearl River) 48.72; 2, Seth Conner (Cheektowaga) 49.14; 6, Collin Zimmerman (East Aurora) 50.82. 800: 1, Alex Rizzo (Bronxville) 1:53.81; 11, Josh Jeziorski (Alden) 1:57.81. 400H: 1, Michael Mullally (Sullivan West) 52.81; 6, Liam Coulter (Allegany-Limestone) 56.80; 8, Michael Wolfgang (Allegany-Limestone) 57.74. 4x100: 1, Cleveland Hill (Chris Diem, Aaron Wahler, D’Mario Grant, Thomas) 43.00; 5, Cheektowaga (Alek Bryant, JaQuan Pugh, CJ Krzanowicz, Robert Bragg) 43.87. 4x400: 1, Pearl River 3:21.94; 6, Cheektowaga (Bragg, Noah Williams, Seth Fonda, Seth Conner) 3:27.64. 3200: 1, Ian Russ (East Aurora) 9:13.39; 3, Michael Peppy (Maple Grove) 9:25.96; 8, Tommy Appenheimer (Cardinal O’Hara) 9:55.33. D: 1, Michael Gabriel (Greenwich) 150-10; 9, Art Jordan (Cheektowaga) 127-5. TJ: 1, Sebastian Pereira (Southampton) 49-1.75; 3, Shevaughn Allen (JFK) 47-11; 15 JaShawn Collins (St. Mary’s/Lanc.) 38-9.50. SP: 1, Anthony Ray (Batavia) 58-0.25; 7, Mike Parisse (Starpoint) 50-6.75; 9, Jordan (Cheektowaga) 48-2.50; 16, Michon Dudley (Cardinal O’Hara) 40-9.25. LJ: 1, Joshua McCleary (Greece Olympia) 24-1.25; 3, Allen (JFK) 22-10.50; 11, Josh Jeziorski (Alden) 21-0.

Girls results

Pentathlon

Through three events

Division I

1, Zaria Fuller (Uniondale) 2183; 3, Morgan Halt (Amherst) 2024.

Division II

1, Molly Baker (Newark Valley) 2005; 3, Lauren McGrath (Lew-Port) 1865; 6, Jayna Galley (Holland) 1677.

Qualifying races

Division I

100: 1, Lanae-Tava Thomas (Rush-Henrietta) 11.68; 2, Kahniya James (Lockport) 12.08. 200: 1, Thomas (Rush-Henrietta) 23.64; 2, James (Lockport) 24.66; 4, Jenna Crean (Orchard Park) 24.71.

Division II

100H: 1, Ama Boham (Ichabod Crane) 14.84; 2, Lydia Lanski (Fredonia) 15.11; 3, Marissa Klimczak (Pioneer) 15.61. 100: 1, Jayla Moss (Cheektowaga) 12.21; 2, Miquela Hunter (Olmsted) 12.24. 200: 1, Natalie Ricci (Cohoes) 25.27; 2, M.Hunter (Olmsted) 25.42; 4, Taylor Hunter (Tapestry) 25.60.

Championship races

Division I

1, Paris Peoples (Cardozo) 55.77; 2, Crean (Orchard Park) 56.40; 10, Maxana Grubb (Amherst) 58.98. 800: 1, Haley Riorden (Rush-Henrietta) 2:09.86; 6, Grubb (Amherst) 2:13.32; 16, Anna Rybczynski (West Seneca West) 2:15.62. 400H: 1, Vanessa Watson (Spencerport) 59.46; 4, Rybczynski (West Seneca West) 1:03.87. 4x100: 1, Rush-Henrietta 46.89; 13, Lancaster (Brianna Grazen, Alison Wojciechowski, Amanda Konieczny, Kendyl Kerner) 50.15. 4x400: 1, Rush-Henrietta 3:52.52; DQ, Lockport (Katie Pollock, Jada Fluellen, Alyssa Scheib, James). 3000: 1, Sarah Connelly (Mount Sinai) 9:52.24; 3, Megan McLaughlin (East Aurora) 10:26.61; 4, Riley Jones (Holland) 10:27.25. PV: 1, Alana Carroll (Averil Park) 13-0; 4, Leah Pasqualetti (Orchard Park) 12-6; T8, Gabrielle Gaygen (Williamsville South) 11-0. TJ: 1, Alexandra Tudor (Shenendehowa) 39-6.50; 4, Christina Wende (Kenmore West) 38-2.25; 13, Jamillyah Mallory (Amherst) 36-6.50. SP: 1, Amy Alagor (Christopher Columbus) 41-0.25; 12, Madelyn Harrison (Hamburg) 33-8.75. D: 1, Imoniri Aghomon (Bay Shore) 128-8; 13, Alexandria Criswell (Lockport) 110-4. LJ: 1, Nadia Saunders (North Rockland) 19-2.25; 9, Mallory (Amherst) 17-10.50; 13, Sara Puskar (Orchard Park) 16-8.75.

Division II

400: 1, M.Hunter (Olmsted) 57.33; 6, Samantha Shea (Starpoint) 58.34. 800: 1, Hali Ielfield (South Lewis) 2:11.35; 4, Molly McLaughlin (East Aurora) 2:13.07; 6, Kathryn Blair (Iroquois) 2:15.37. 400H: 1, Kayleigh Robinson (Mount Sinai) 1:03.03; 4, Payton Rowe (Springville) 1:04.83; 11, Klimczak (Pioneer) 1:07.35. 4x100: 1, Tapestry (Nevaeh Parker, T.Hunter, Mirielle Ngoopos, Nia Stevens) 48.86; 12, Cleveland Hill (Jasmine Cosme, Amani Scott, Skye Pratt, Christina Funderburk) 51.23; 16, Cardinal O’Hara (Chalise Brundage, Olivia Harrington, Morgan Applegate, Alyssa Harrington) 52.77. 4x400: 1, Bronxville 3:58.56; 2, Iroquois (Blair, Laina Caparaso, Logan Streety, Leah Streety) 3:59.703; 3, East Aurora (Mo.McLaughlin, Me.McLaughlin, Celia Cocca, Maddie McLaughlin) 3:59.710. 3000: 1, Katelyn Tuohy (North Rockland) 9:09.71; 6, Sydney Nowicki (Lockport) 10:14.30; 11, Maggie Maier (Sacred Heart) 10:21.91. PV: 1, Meghan Matheny (Lansing) 12-0; T3, Rachael Ward (Falconer/Cassadaga Valley) 10-0; T3, Mushirah Sheppard (Salamanca) 10-0. TJ: 1, Kaitlyn Bonczyk (Wayne) 38-2.25; 7, Ally Alvira (Cheektowaga) 37-0; 15, A.Harrington (Cardinal O’Hara) 35-2. SP: 1, Samantha Morillo (Valhalla) 44-10.25; 4, Rachel Donner (Iroquois) 42-1; 8, Maryam Akaic (Tapestry) 36-8.50; 14, Shea Warren (Park) 31-5.25. D: 1, Donner (Iroquois) 138-4; 13, Warren (Park) 89-9. LJ: 1, Brittany Castelluccio (Fonda-Fultonville) 18-10; 7, Emilee Hanlon (Dunkirk) 17-6.75; 8, Sara O’Connor (Alden) 17-3.75.

Saturday’s meet

at Cicero-North Syracuse, 10 a.m.

Boys golf

Sunday’s pairings

NYS Federation Golf Championships

at Bethpage State Park (Black Course), Farmingdale

Group 1: Luke Sample (Trevor Day School), Hamza Inak (Bronx HS of Science), Connor MacDonald (St. Joe’s), Adam Xiao (Manhassett). Group 2: Matt Ferrari (Croton), Chris Chan (Stuyvesant), Matt Minerva (Iona Prep), Will Higgins (Poly Prep Country Day School). Group 3: Jack Haxton (St. Francis), Alex Kyriacou (Suffern), Matt Simon (Riverdale Country School), Jerry Yang (Bronx HS of Science). Group 4: Tyler Kim (Hunter College HS), Birk McCaffery (Ethical Culture Fieldston School), Evan Sitts (Oneonta), Matt Helsin (Chaminade). Group 5: Matt Jackson (Canisius), Tate Purcell (Trinity School), Phoenix Polemarhakis (Edward R. Murrow HS), Erik Stauderman (Spakenhill). Group 6: Aidan Shaw (Orchard Park), Aiden Smith (Bronx HS of Science), Angelo Bonvino (Chaminade), Sam Henes (Collegiate School).