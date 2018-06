Area golf (June 10)

Area golf

WNY PGA Junior Tour

at Gowanda CC

Boys 16-18: Ryan Hart 38-36-74, Jackson Roskow 39-36-75, Tyler McDonnell 39-39-78, Ben Spitz 39-40-79, Tyler Edholm 41-39-80. 13-15: Anthony Delisamto 33-39-72, Max Vaughn 38-37-75, John Mittiga 40-38-78, Kevin Zhao 38-42-80, William Scherrer 38-42-80. 9-hole: Joshua Bradley 38, Mac Quinn 40, Tommy Maidment 42, Jack Reichard 47, Jack Tebeau 47.

Girls 16-18: Maddy Catalano 39-45-84, Emma Hastie 41-45-86, Gwendolyn Yarnall 45-41-86, Kristina Visniesky 40-47-87, Hayley Mahoney 45-50-95. 13-15: Alyssa Ballaro 39-43-82, Lily Zhang 44-42-86, Amie Scherrer 45-46-91, Angeline Perillo 44-48-92, Annika Michel 53-45-98.

CRAG BURN: 2018 Senior Club Championship — Overall champion: Dr. David Scamurra 76-76-152; runner-up: John Zygaj 82-76-158. Low Net Senior: Dr. Ron Emerson 150. Super Senior Club Championship: Tom Habermehl 77-77-154. Low Net Super Senior: John Hutz 146. Super-Super Senior champion: Dr. Glen Keffer 83- 80-163.

ORCHARD PARK: Quaker Two Day Invitational — Overall: Chuck Roskow & Marty Bauerlein 61-61-122; runner-up: Michael Borowiak & Joe Williams 65-59-124.

RIVER OAKS: Men’s Member-Member — Overall: Paul Adams & Pete Conrad 206. Flight Champions: John Fretthold & Andy Fretthold 214. Ladies Member-Member — Overall: Sue Stark & Sue Wilson 63; runner-up: Gayle Piershalski & Trish Cope 64.

TRI-COUNTY: 2018 Mike Irvin Member-Member — Overall champions: Art Buczkowski & Bob Mergenhagen 208. Flight 1: Austin White & Ryan Arnone 211. Flight 2: Cody Troutman & Derek Austin 213. Flight 3: Mike Orth & Mike McCarthy 213. Flight 4: Al Monaco & John Montondo 215. Flight 5: Ray Smith & Dick Thomas 217.

WANAKAH: 2018 Marc Comstock Memorial Invitational — Overall: Duffy O’Connor & Bob Nunn. First Flight: Simon Bennett & Marty Bergerson. Second Flight : Dean Jackson & Todd Griffin. Third Flight: Bill Covelli & Mark Baire. Fourth Flight: Chris Tryjankowski & Marc Davies. Fifth Flight : Don Crosby & Stephen Giroux. Sixth Flight: Joe Kandefer & Robert Broad. Seventh Flight: Paul Brown & Dave Mondry. Eighth Flight: Boris Soldo & Klaus Koeller. Ninth Flight: Mike Conway & Allen Baun. Tenth Flight: Rob Weissflach & Ray Miller.