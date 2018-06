Area golf (June 5)

Area Golf

WNYPLGA Senior 2-Man Better Ball

Firday at Niagara County Golf Course

9:30: Mark Ryzda, Brian Branka, Chris Drongosky, Chris Miller.

9:38: Paul Stefanick, Brian Spencer, Stan Tubinis, Pat Ciccarelli.

9:46: John Kielich, Paul Gramza, Mike Daniels, Tim Knott.

9:58: Greg O’Callaghan, Pete Campbell, Tim Rickard, Bill Clingersmith.

10:02: Ron Witt, Chris Jentsch, Daryl Gallineau, Dale Gallineau.

10:10: John Spanbauer, Gerry Signore, Jim Lyons, Jeff Spriegel.

10:18: Rod Lindstrom, Tom Gantress, Gary Neuschel, Tom Connors.

10:34: James Henesey Jr., James Henesey Sr., Bill Lindner, Joe Gugino.

10:42: Dick Piechowicz, Larry Oliveri, Jim Ciurczak, Phil Holody.

10:50: Craig Cummings, Harry Frank, Jim Claus, Glen Eberhardt.

10:58: Steve Butcher, Robert Bosma, Rich Bartula, Ken Fierle.

11:06: Mike Spanbauer, Rick Horn, Dave Borchard, Russ Miller.

11:14: Tim Reilly, Tom Wilson, Joe Abbarno, Dana Harrington.

BROOKFIELD: Spring Fling Couples Tournament — Overall champion: Ron and Peg Toski, Bob & Tammy Laughlin 117. Singing in the Rain Flight: Steve and Nancy Nappo, Andy and Mary Pellitieri 220. Backyard Barbeque Flight — Sal Sciandra and Erin Sullivan, Brian and Jennifer Perelstein 222.