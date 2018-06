High school scores & schedules (May 29)

High schools

Baseball

MONSIGNOR MARTIN CHAMPIONSHIPS

All games at 4:30 p.m. unless noted

Semifinals

Best-of-three series; x - if necessary

4-St. Mary’s/Lanc. vs. 1-St. Joe’s

May 29: 4-St. Mary’s/Lanc. at 1-St. Joe’s

May 30: 1-St. Joe’s at 4-St. Mary’s/Lanc.

x-May 31: 4-St. Mary’s/Lanc. at 1-St. Joe’s

3-St. Francis vs. 2-Canisius

May 29: 3-St. Francis at 2-Canisius

May 30: 2-Canisius at 3-St. Francis

x-May 31: 3-St. Francis at 2-Canisius

FAR WEST REGIONALS

CLASS AA

Saturday, June 2

at Frontier Field, Rochester

Lancaster vs. V-Victor, 5 p.m.

CLASS A

Saturday, June 2

at Niagara Falls

Maryvale vs. V-Canandaigua/V-Wayne winner, noon

CLASS B

Saturday, June 2

at Frontier Field, Rochester

Roy-Hart vs. V-Midlakes, 2 p.m.

CLASS C

Saturday, June 2

at Frontier Field, Rochester

Silver Creek/Forestville vs. V-Avon/V-Geneseo winner, noon

CLASS D

Saturday, June 2

at Diethrick Park, Jamestown

V-Bolivar/V-Avoca winner vs. Brocton, noon

Softball

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

CLASS AA

Tuesday’s final

at Williamsville East

5-Lancaster vs. 3-Niagara-Wheatfield, 5 p.m.

CLASS A

Tuesday’s final

at Williamsville North

Williamsville East vs. Iroquois, 4 p.m.

CLASS B

Tuesday’s final

at Williamsville North

Eden vs. Olean, 6:30 p.m.

CLASS C

Tuesday’s final

at St. Bonaventure

2-Chautauqua Lake vs. 1-Portville, 6:30 p.m.

CLASS D

Tuesday’s final

at St. Bonaventure

3-North Collins vs. 1-Franklinville, 4 p.m.

Boys lacrosse

SECTION VI CHAMPIONSHPS

CLASS A

Wednesday’s final

at Williamsville North

2-Orchard Park vs. 1-Lancaster, 3:30 p.m.

CLASS B

Wednesday’s final

at Williamsville North

2-Wmsv. East vs. 1-Hamburg, 5:30 p.m.

CLASS C

Wednesday’s final

at Williamsville North

2-West Seneca East vs. 1-Eden, 7:30 p.m.

CLASS D

Wednesday’s final

at Williamsville North

2-Medina vs. 1-Akron, 3:30 p.m.

Girls lacrosse

SECTION VI CHAMPIONSHPS

CLASS A

Thursday’s final

at Williamsville North

2-Orchard Park vs. 1-Lancaster, 5:30 p.m.

CLASS B

Thursday’s final

at Williamsville North

2-Hamburg vs. 1-Frontier, 6 p.m.

CLASS C

Thursday’s final

at Williamsville North

2-Amherst vs. 1-Lake Shore, 3:30 p.m.

CLASS D

Thursday’s final

at Willilamsville North

2-Gowanda vs. 1-Eden, 4 p.m.

Rowing

Monday’s results

Fontana All-High Regatta Buffalo City Championships

at West Side Rowing Club

Men’s results

1V 1X: 1, West Side Rowing Club 6:54.9; 2, City Honors 7:48.6; 3, Nichols 8:11.0. LTWT 4+: 1, Canisius A 5:55.0; 2, Canisius B 6:08.2; 3, Nichols 6:22.8; 4, City Honors 7:07.6. Freshman Novice 4+: St. Joe’s B 6:23.4; 2, Canisius B 6:46.8; 3, St. Joe’s C 7:04.3; 4, West Side Rowing Club 7:26.2. 2V 4+: 1, St. Joe’s 5:50.7; 2, Canisius 6:07.0; 3, City Honors 6:18.8. 1V 4+: 1, Nichols 5:39.3; 2, Canisius 5:45.4. Freshman/Novice 8+: 1, St. Joe’s 5:41.6; 2, Canisius 6:03.3; 3, Nichols 6:10.8; 4, City Honors 6:26.7. 4X: 1, West Side Rowing Club 5:59.8; 2, Canisius 6:11.7. 2V 8+: 1, St. Joe’s 5:24.7; 2, Canisius A 5:26.0; 3, Canisius B 5:59.9. 1V 8+: 1, St. Joe’s 5:10.0; 2, Canisius 5:15.1; 3, Nichols 5:33.6; 4, City Honors 5:51.5. Freshman/Novice 4+: 1, St. Joe’s 6:31.8; 2, West Side Rowing Club 6:45.0; 3, Canisius 7:02.2; 4, Bishop Timon-St. Jude 7:06.9.

Women’s results

Freshman/Novice 4+: 1, Buffalo Seminary 7:46.0; 2, City Honors 7:59.5; 3, Nardin 9:10.5. LTWT 4+: 1, Nichols 6:25.4; 2, Nardin 6:44.7; 3, City Honors 6:48.3. Freshman Novice 4+: 1, Nardin 7:21.3; 2, West Side Rowing Club 7:44.5; 3, Nichols 7:51.8; 4, Mount St. Mary 7:53.5; 5, Buffalo Seminary 7:59.3. 1V 4+: 1, Nardin A 6:22.0; 2, West Side Rowing Club 6:28.2; 3, West Side Rowing Club LTWT 6:32.4; 4, Nichols 6:49.0. Freshman/Novice 8+ A: 1, West Side Rowing Club 6:31.6; 2, Mount St. Mary 6:31.8; 3, Nichols 6:55.3; 4, Buffalo Seminary 7:41.5. Freshman/Novice 8+ B: 1, West Side Rowing Club B 7:16.2; 2, Nardin B 7:43.5. 2V: 1, Nardin 6:16.9; 2, West Side Rowing Club 6:26.8. 1V 8+: 1, West Side Rowing Club 6:04.8; 2, Nardin 6:31.7; 3, Buffalo Seminary 7:24.4.