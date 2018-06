High school scores & schedules (May 26)

Baseball

MONSIGNOR MARTIN CHAMPIONSHIPS

All games at 4:30 p.m. unless noted

Saturday’s quarterfinals

3-St. Francis 5, 6-Nichols 1

SF: Gavin Krawiec no-hitter, 8 Ks, 4 BB; Matt Devine 2-run 3B

Semifinals

Best-of-three series; x - if necessary

4-St. Mary’s vs. 1-St. Joe’s

May 29: 4-St. Mary’s at 1-St. Joe’s

May 30: 1-St. Joe’s at 4-St. Mary’s

x-May 31: 4-St. Mary’s at 1-St. Joe’s

3-St. Francis vs. 2-Canisius

May 29: 3-St. Francis at 2-Canisius

May 30: 2-Canisius at 3-St. Francis

x-May 31: 3-St. Francis at 2-Canisius

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

CLASS AA

Saturday’s final

at Niagara Falls

1-Lancaster 15, 7-Williamsville North 6

CLASS A

Saturday’s final

at Niagara Falls

Maryvale 5, Williamsville East 3

CLASS B

Saturday’s final

at Orchard Park

Roy-Hart 12, Olean 9

CLASS C

Saturday’s final

at Martin Sports Complex, Jamestown

3-Silver Creek/For. 9, 1-All.-Limestone 5

CLASS D

Saturday’s final

at Martin Sports Complex, Jamestown

1-Brocton 9, 3-Frewsburg 2

B: Hunter Rizzo WP, CG, 5-hitter, 2 Ks, 3-4, run scored, RBI; Charlie Rexford 3-4, 2B, 3B, 6 RBI

Softball

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

CLASS AA

Tuesday’s final

at Williamsville East

5-Lancaster vs. 3-Niagara-Wheatfield, 5 p.m.

CLASS A

Tuesday’s final

at Williamsville North

Williamsville East vs. Iroquois, 4 p.m.

CLASS B

Tuesday’s final

at Williamsville North

Eden vs. Olean, 6:30 p.m.

CLASS C

Tuesday’s final

at St. Bonaventure

2-Chautauqua Lake vs. 1-Portville, 6:30 p.m.

CLASS D

Tuesday’s final

at St. Bonaventure

3-North Collins vs. 1-Franklinville, 4 p.m.

Boys lacrosse

SECTION VI CHAMPIONSHPS

CLASS A

Wednesday’s final

at Williamsville North

2-Orchard Park vs. 1-Lancaster, 3:30 p.m.

CLASS B

Wednesday’s final

at Williamsville North

2-Wmsv. East vs. 1-Hamburg, 5:30 p.m.

CLASS C

Wednesday’s final

at Williamsville North

2-West Seneca East vs. 1-Eden, 7:30

CLASS D

Wednesday’s final

at Williamsville North

2-Medina vs. 1-Akron, 3:30 p.m.

Girls lacrosse

SECTION VI CHAMPIONSHPS

CLASS A

Thursday’s final

at Williamsville North

2-Orchard Park vs. 1-Lancaster, 5:30 p.m.

CLASS B

Thursday’s final

at Williamsville North

2-Hamburg vs. 1-Frontier, 6 p.m.

CLASS C

Thursday’s final

at Williamsville North

2-Amherst vs. 1-Lake Shore, 3:30 p.m.

CLASS D

Thursday’s final

at Willilamsville North

2-Gowanda vs. 1-Eden, 4 p.m.

Track and field

Saturday’s meets

ECIC Championships

at Williamsville South

Boys results

Team scores

Large schools: Sweet Home 129, Lancaster 97, Orchard Park 67, West Seneca East 47, Frontier 41, Hamburg 37, Clarence 33, West Seneca West 32, Williamsville South 28, Williamsville North 25, Williamsville East 22, Jamestown 21, Amherst 10.

Small schools: Cheektowaga 138, East Aurora 72, Cleveland Hill 59, Holland 48, Starpoint 48, Alden 44, JFK 44, Pioneer 42, Iroquois 29, Lake Shore 23, Eden 12, Tonawanda 12, Depew 12, Springville 5, Maryvale 0.

100: Javon Thomas (Cleveland Hill) 10.98, Nathaniel Davis (Sweet Home) 11.09, Jacob Maurino (W.S. East) 11.20.

100 hurdles: Shevaughn Allen (JFK) 15.12, JT Anderson (Wmsv. North) 15.78, Andrew Reichert (Cheektowaga) 15.80

200: Davis (Sweet Home) 22.05, Thomas (Cleveland Hill) 22.27, Peter Borzillieri (W.S. West) 22.70.

400: Davis (Sweet Home) 48.39, Seth Conner (Cheektowaga) 49.60, Collan Zimmerman (East Aurora) 50.02.

400 hurdles: Joshua Peron (Frontier) 55.39, Jared Rogalski (Lancaster) 57.11, Gunnar Clothier (Holland) 57.65.

800: Cal Puskar (Orchard Park) 1:56.74, Parker Tent (East Aurora) 1:58.83, Josh Jeziorski (Alden) 1:59.05.

1600: Puskar (Orchard Park) 4:21.04, Joshua Glaub (W.S. East) 4:24.51, David Bergamasco (Wmsv. South) 4:25.02.

3000 steeplechase: Sam Schultz (Sweet Home) 10:19.02, Dean Godios (Depew) 10:19.10, Seth Fonda (Cheektowaga) 10:22.18.

3200: Ian Russ (East Aurora) 9:25.87, Glaub (W.S. East) 9:28.91, Armani Merlino (Lancaster) 9:50.48.

4x100 relay: Cleveland Hill (Chris Diem, D’Mario Grant, Aaron Wahler, Bryuce Brown) 43.09, Sweet Home 43.54, Alden 43.76.

4x400 relay: Lancaster (Matt Skakal, Rogalski, Zach Brainard, Derek Walter) 3:28.46, Wmsv. South 3:33.77, East Aurora 3:35.55.

4x800 relay: East Aurora (Tent, Russ, Jack Watson, John Lyons) 8:11.03, Frontier 8:18.89, Clarence 8:24.84.

Long jump: Allen (JFK) 24-1.75, Davis (Sweet Home) 22-6, Jeziorski (Alden) 22-1.50.

Triple jump: Allen (JFK) 46-11.25, Kaleb Luton (Sweet Home) 44-5.75, Tamell Bass (Cheektowaga) 42-9.

High jump: Aiden Zerkowski (Lancaster) 6-4.50, Nate Lang (Starpoint) 6-2, Thomas Rivera (Sweet Home) 6-2.

Shot put: Jon Surdej (Lancaster) 61-0.50, Andy Pietrantoni (Lancaster) 51-11.50, Art Jordan 50-4.75.

Discus: Pietrantoni (Lancaster) 151-10, Joseph Castoire (W.S. West) 146-6, Mike Parisse (Starpoint) 140-6.

Pole vault: Max Bowden (Starpoint) 13-7.50, Kegan Mancabelli (Orchard Park) 13-3.25, Zac Chazen (Wmsv. North) 13-0.25.

Pentathlon: 1, Jameson Reid (Wmsv. East) 3030, Joseph D’Amico (Wmsv. East) 2891, Jon Park (Lake Shore) 2803.

Girls results

Team scores

Large schools: Orchard Park 115, Amherst 97, Hamburg 65, Williamsville North 60, Williamsville South 57, Lancaster 44, Clarence 40, Sweet Home 33, West Seneca West 32, Frontier 20, West Seneca East 10, Jamestown 8, Williamsville East 8.

Small schools: Iroquois 107, East Aurora 96, Starpoint 84, Holland 75, Cheektowaga 69, Alden 44, Cleveland Hill 26, Lake Shore 26, Springville 26, Pioneer 13, JFK 12, Tonawanda 7, Depew 2, Eden 2, Maryvale 2.

100: Jenna Crean (Orchard Park) 12.23, Jayla Moss (Cheektowaga) 12.52, Lezaya Shannon (W.S. East) 13.02.

100 hurdles: Jai’Lyn Knight-Oliver (Wmsv. South) 15.61, Morgan Halt (Amherst) 15.63, Christina Funderburk (Cleveland Hill) 15.66.

200: Crean (Orchard Park) 25.67, Claire Danyluk (Hamburg) 26.41, Moss (Cheektowaga) 26.54.

400: Crean (Orchard Park) 55.83, Maxana Grubb (Amherst) 57.79, Samantha Shea (Starpoint) 59.09.

400 hurdles: Halt (Amherst) 1:04.02, Anna Rybczynski (W.S. West) 1:06.19, Natalie Armon (Clarence) 1:06.91.

800: Rybczynski (W.S. West) 2:14.26, Molly McLaughlin (East Aurora) 2:15.05, Kathryn Blair (Iroquois) 2:15.47.

1500: Megan McLaughlin (East Aurora) 4:43.60, Mallory Grubb (Amherst) 4:43.97, Riley Jones (Holland) 4:54.86.

2000 steeplechase: Caitlin Caltagirone (Holland) 7:29.10, Marin Bogulski (Orchard Park) 7:35.91, Ariya Roberts (Wmsv. North) 7:40.85.

3000: Jones (Holland) 10:19.72, Me. McLaughlin (East Aurora) 10:28.53, Rachael Major (Orchard Park) 11:00.34.

4x100 relay: Iroquois (Megan Axelson, Logan Streety, Delphine Brodowski, Laina Caparaso) 50.04, Orchard Park 50.10, Lancaster 50.18.

4x400 relay: East Aurora (Mo. McLaughlin, Celia Cocca, Maddie McLaughlin, Me. McLaughlin) 4:05.84, Wmsv. North 4:09.18, Hamburg 4:11.44.

4x800 relay: East Aurora (Mo. McLaughlin, Ma. McLaughlin, Ava Danieu, Me. McLaughlin) 9:37.79, Amherst 9:52.61, Wmsv. North 9:47.82.

Long jump: Jamillyah Mallory (Amherst) 18-6.50, Sara Puskar (Orchard Park) 18-5, Amanda Konieczny (Lancaster) 18-1.

High jump: Halt (Amherst) 5-3, Kaitlyn Bulega (Holland) 5-0, Angela Carter (Sweet Home) 5-0.

Triple jump: Ally Alvira (Cheektowaga) 38-5, Mallory (Amherst) 36-9, Lanee Hall (Sweet Home) 36-3.

Shot put: Rachel Donner (Iroquois) 40-3, Natalia Surdej (Lancaster) 37-11.75, Madison Palmer (East Aurora) 36-1.25.

Discus: Donner (Iroquois) 133-0, Eleanor Clarke (Hamburg) 112-6, Jadyn Wagner (Sweet Home) 110-9.

Pole vault: Gabrielle Gaygen (Wmsv. North) 11-0, Leah Pasqualetti (Orchard Park) 11-0, Meadow Wistner (Wmsv. North) 10-6.

Pentathlon: Chloe Hurrell (Wmsv. North) 2664, Kaitlyn Golubski (JFK) 2232, Abby Kane (Hamburg) 2202.

CCAA Championships

at Southwestern

Boys results

Team scores

Division I: Southwestern 156.33, Olean 94.33, Fredonia 94, Dunkirk 80, Falconer/CV 70.33, Gowanda 54.

Division II: Allegany-Limestone 189, Randolph 102, Chautauqua Lake 87, Portville 80, Salamanca 68, Silver Creek/Forestville 8.

Division III: Maple Grove 206, Clymer-Sherman-Panama 131, Franklinville/Ellicottville/WV 68, Frewsburg 64, Westfield/Brocton 43, Cattaraugus/LV 34.

100: Issiah Velez (Dunkirk) 11.24, Joell Colon (Fredonia) 11.56, Joshua Walsh (Chautauqua Lake) 11.57.

100 hurdles: Michael Wolfgang (All.-Limeston) 15.33, Darius Jones (Maple Grove) 16.48, Austin Jankowski (Gowanda) 16.52.

200: Colon (Fredonia) 23.43, Nash Nelson (Maple Grove) 23.70, Walsh (Chautauqua Lake) 23.77.

400: Drew Pownall (Frewsburg) 51.14, Daunte Jeter (Olean) 52.13, Riley Auer (Maple Grove) 52.80.

400 hurdles: Wolfgang (All.-Limestone) 57.10, Liam Coulter (All.-Limestone) 57.46, Zach Heberlein (Frewsburg) 59.66.

800: Michael Peppy (Maple Grove) 2:00.69, Eddie Scroxton (Southwestern) 2:01.35, Diego Rey (Fredonia) 2:01.46.

1600: Peppy (Maple Grove) 4:25.54, Matthew Evans (Randolph) 4:28.88, Scroxton (Southwestern) 4:32.39.

3000 steeplechase: Dagon Bryant (Southwestern) 10:31.30, Joshua Johnson (Fredonia) 10:40.17, Sam Filbert (All.-Limestone) 10:50.20.

3200: Bryant (Southwestern) 10:15.40, Sam Chmielewski (Gowanda) 10:18.41, Anthony Ruiz (Dunkirk) 10:20.12.

4x100 relay: Dunkirk 44.54, Fredonia 45.47, Chautauqua Lake 45.66.

4x400 relay: Maple Grove (Carson Crist, Sam Cummings, Simon Olson, Peppy) 3:34.31, Frewsburg 3:35.25, Randolph 3:35.83.

4x800 relay: Falconer (Rayven Sample, Bryce Baglia, Collin Barmore, Andrew Young) 8:17.59, Southwestern 8:38.44, Maple Grove 8:45.12.

Long jump: Nick Decerbo (Olean) 20-0.50, Devin Eddy (Dunkirk) 19-9, Velez (Dunkirk) 19-8.

Triple jump: Decerbo (Olean) 42-0.50, Derek Miller (Southwestern) 41-3.50, Alex Card (Southwestern) 41-0.25.

High jump: Cameron Barmore (CSP) 6-0, Wolfgang (All.-Limestone) 5-10, Truman Purslow (Maple Grove) 5-10.

Shot put: Patrick Walsh (All.-Limestone) 47-8, Cooper Pannes (Southwestern) 43-3.75, Jake Guerra (Fredonia) 42-10.25.

Discus: Michael Nye (All.-Limestone) 131-0, Walsh (All.-Limestone) 128-9, Nick Fabrizio (Maple Grove) 123-11.

Pole vault: Grant Fox (Olean) 12-6, Wyatt Sluga (Randolph) 11-6, Chase Stevenson (Southwestern) 11-6.

Girls results

Team scores

Division I: Southwestern 206, Falconer/CV 103, Fredonia 81, Dunkirk 71, Olean 80, Gowanda 24.

Division II: Allegany-Limestone 156, Portville 123, Chautauqua Lake 93, Silver Creek/Forestville 86, Salamanca 47, Randolph 45.

Division III: Maple Grove 191, Franklinville/Ellicottville/WV 112, Clymer-Sherman-Panama 107, Cattaraugus/LV 104, Frewsburg 44, Westfield/Brocton 43.

100: Samantha Gilbert (Falconer) 12.85, Hannah Hoebener (Westfield) 13.19, Chloe Kibbe (Maple Grove) 13.23.

100 hurdles: Lydia Lanski (Fredonia) 15.72, Lauren Swan (Southwestern) 17.10, Alexis Aloi (Portville) 17.32.

200: Gilbert (Falconer) 26.22, Emilee Hanlon (Dunkirk) 26.49, Chloe Kibbe (Maple Grove) 27.64.

400: Jericha Petrella (Dunkirk) 59.85, Grace DeCapua (All.-Limestone) 1:00.70, Mackenzie Gratto (CSP) 1:02.64.

400 hurdles: Emily Brown (Fredonia) 1:05.54, Swan (Southwestern) 1:05.56, Katja Kranzo (Southwestern) 1:10.06.

800: Abby Gostomski (Cattaraugus/LV) 2:17.58, Kylee Odell (CSP) 2:18.20, Ava Crist (Maple Grove) 2:19.54.

1500: Bailey Gostomski (Cattaraugus/LV) 4:52.69, Odell (CSP) 4:53.13, Christina Peppy (Maple Grove) 4:54.29.

2000 steeplechase: A. Gostomski (Cattaraugus/LV) 7:19.09, Brown (Fredonia) 7:57.27, Karen Johnson (Southwestern) 8:22.83.

3000: B. Gostomski (Cattaraugus/LV) 10:45.14, Peppy (Maple Grove) 10:55.50, Ellie Decker (Silver Creek) 11:15.41.

4x100 relay: Dunkirk 51.35, Maple Grove 52.56, Olean 53.43.

4x400 relay: Cattaraugus/LV (B. Gostomski, Emma Pocobello, Lauren Eaton, A. Gostomoski) 4:12.04, Clymer-Sherman-Panama 4:17.50, Maple Grove 4:18.07.

4x800 relay: Maple Grove (Abby Brunenavs, Crist, Kristin Kelemen, Peppy) 10:16.13, Southwestern 10:23.29, Allegany-Limestone 10:24.87.

Long jump: Gilbert (Falconer) 16-2.25, Hanlon (Dunkirk) 15-11.25, Hoebener (Westfield) 15-1.75.

Triple jump: Gilbert (Falconer) 34-3, B. Gostomski (Cattaraugus/LV) 32-9, Bryar Childs (Portville) 32-6.

High jump: Hanlon (Dunkirk) 5-2, Claire Stokes (Fredonia) 4-11, McKayla Wolfe (Westfield) 4-8.

Shot put: Rena Riley (FEWV) 35-3.75, Emily Rybicki (Southwestern) 33-6.50, Abby Manelick (Southwestern) 32-0.75.

Discus: Grace Lillie (Southwestern) 99-0, Gianna Hoose (Southwestern) 97-0, Trisha Walker (CSP) 93-10.

Pole vault: Rachael Ward (Falconer) 11-0, Mushirah Sheppard (Salamanca) 11-0, Cassidy Allen (Southwestern) 9-0.

CHSAA Sectional Meet

at Icahn Stadium, New York City

St. Joe’s results: SP: 1, Tyler Doty (52-0), D: 1, Doty (145-0). Doty named outstanding field performer of meet