Area golf (May 27)

Area golf

WNYPGA Junior Tournament

at Fox Valley

Boys 16-18: Anddrew LaCongo 35-39-74, Tyler Edholm 40-48-80, Luke Stanley 45-38-83, Alec Hite 41-43-84, Anthony Tuber 44-40-84. 13-15: John Mittiga 39-43-82, Anthony Delisanti 41-42-83, Tyler Birdd 44-40-84, Dominic Nicastro 43-38-84. 9-hole: Joshua Bradley 36, Jack Tebeau 40, Matt Carpentier 44, Tommy Maidment 47.

Girls 16-18: Lydia Swan 36-46-82, Elena Lopez 41-46-87, Brenna Callahan 45-47-92, Hayley Mahoney 42-55-97. 13-15: Julia Zigrossi 45-48-91, Anna Swan 46-46-92, Amie Scherrer 47-47-94, Angeline Perillo 45-50-95. 9-hole: Brie Scozzafava 59, Adrianna Pliszka 66.

CC of BUFFALO: 97th Memorial Invitational — Seminole Golf Club Flight: Ron Raccuia & Michael Knott. Pinehurst No. 2 Flight: James J. Rehak, Jr. & Eric Krall.Scioto Country Club Flight: Richard Gilbert & Rick Gilbert. Oak Hill Country Club Flight: Kevyn Adams & Dennis Mulvihill.Oakland Hills Country Club Flight: David Young & Sunil Bakshi. Inverness Club Flight: Kevin Clarke & Steve Kneeland. Aronimink Golf Club Flight: Robert Fox & Cary Haller. Plainfield Country Club Flight: Nady Maouad & Chuck Allesi. Wannamoisett Country Club Flight: Thomas Rymarczyk & Mike Reitano. East Lake Golf Club Flight: Paul Shine & James Pacciotti. Congressional Golf Club Flight: David Desmon & Robert McLanahan. Bob O’Link Golf Club Flight: Howard Epstein & Justin Andreozzi.

LANCASTER: 2018 Member-Member (Modified Stableford Points) — Overall Champions: Matt Bourg/Rich Petschke 40-73 113; runners-up: Tom Urbanek/Ted Michalski 44-69 113. First Flight: Kevin Roberts/Bill McGowan 112. Second Flight: Robert Bart/Kevin Schmitt 106. Third Flight: Tom Faso/Paul McCallister 101.

RIVER OAKS: Memorial Tournament (Point Quota Stableford) — Overall Champion: Paul Adams +9. Army Flight: Andy Fretthold +7. Navy Flight: Steve Bresee +6. Air Force Flight: Pete Conrad +7. Marines Flight: Joe Belczak -1. Coast Guard Flight: Gayle Piershalski +3.

SOUTH PARK: Memorial Day Tournament — Overall champion: Sean McNamara 34; runner-up: Keith Dziak 35. B Flight: Jeff Langan 39. C Flight: Nick Schaefer 40.