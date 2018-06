High school scores & schedules (May 23)

Baseball

MONSIGNOR MARTIN CHAMPIONSHIPS

All games at 4:30 p.m. unless noted

Friday’s quarterfinals

Niagara Catholic at St. Joe’s, 4 p.m.

Card. O’Hara vs. Canisius, at Delaware Park

Bishop Timon-St. Jude at St. Mary’s/Lanc.

Saturday’s quarterfinals

Nichols at St. Francis, 12:30 p.m.

Semifinals

Best-of-three series

May 29-31

Lowest remaining seed vs. Top seed

Third seed vs. Second seed

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

All games at 5 p.m. unless noted

CLASS AA

Wednesday’s quarterfinals

1-Lancaster 12, Jamestown 0

3-Niagara-Wheatfield 5, 6-Lockport 1

Thursday’s semifinals

1-Lancaster 10, 5-Orchard Park 0

L (17-2): Ryan Mansell WP, 6 IP, 4 H, 6 Ks; Max Giordano, Vinny Stutz, Tom Bednarski 3 hits each

7-Wmsv. North 3, 3-Niagara-Wheatfield 2

WN (9-9): PJ Chearmonte WP, 4 IP, 0 H; Austin Mann save; Justin Konotopskyj 2-4, 2 RBIs

Final

Saturday, May 26

at Niagara Falls

7-Williamsville North vs. 1-Lancaster, 3 p.m.

CLASS A1

Wednesday’s semifinal

7-West Seneca West 5, 3-Hamburg 4

Thursday’s final

at Kenmore West

1-Williamsville East 13, 7-West Seneca West 6

WE (19-1): Charlie Mack 3-4, HR, 2 RBI, 3 runs; Joe Mack 2-4, HR, 2 RBI, 2 runs; Sam Pastore 3-run HR

CLASS A2

Wednesday’s semifinal

2-Maryvale 2, 6-Starpoint 1

Thursday’s final

at Orchard Park

2-Maryvale 10, 4-Lew-Port 8

CLASS A FINAL

Saturday, May 26

at Niagara Falls

Maryvale vs. Williamsville East, noon

CLASS B1

Wednesday’s semifinal

3-Fredonia 3, 2-Depew 1

Thursday’s final

at Gowanda

4-Olean 12, 3-Fredonia 8

CLASS B2

Thursday’s final

at Gowanda

2-Roy-Hart 4, 4-Medina 2

CLASS B FINAL

Saturday, May 26

at Orchard Park

Roy-Hart vs. Olean, noon

CLASS C

Wednesday’s quarterfinals

1-All.-Limestone 11, 8-Chautauqua Lake 0

4-Maple Grove 3, 5-Holland 2

7-Randolph 17, 2-Cassadaga Valley 7

Thursday’s semifinals

1-Allegany-Limestone 2, 4-Maple Grove 0

3-Silver Creek/Forestville 6, 7-Randolph 3

Final

Saturday, May 26

at Martin Sports Complex, Jamestown

3-S. Creek/For. vs. 1-All.-Limestone, 3 p.m.

CLASS D

Wednesday’s quarterfinals

4-Franklinville 6, 5-Pine Valley 5

3-Frewsburg 8, 6-Westfield 4

Thursday’s semifinals

1-Brocton 1, 4-Franklinville 0

B (15-2): Charlie Rexford game-winning RBI; Ronald Brown CG 4-hitter, 0 BB, 10 Ks

3-Frewsburg 14, 7-Clymer 3

Final

Saturday, May 26

at Martin Sports Complex, Jamestown

3-Frewsburg vs. 1-Brocton, noon

Softball

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

All games at 4:45 p.m. unless noted

CLASS AA

Thursday’s semifinals

5-Lancaster 13, 1-Orchard Park 4

L (11-5): Erin Colucci 2-4, 2B, HR, 5 RBIs; Olivia Kincanon 2-3, 2B, 5 RBIs; Madisyn Pepke 2-5, 2B, 3 RBIs

3-Niagara-Wheatfield 8, 2-Wmsv. North 4

NW: Mackenzie Quider WP, 6 IP; Mackenzie Franks 2-4, 2 RBIs; Carly Milleville 2-3, 2 2B

Final

Tuesday, May 29

at Williamsville East

5-Lancaster vs. 3-Niagara-Wheatfield, 5 p.m.

CLASS A1

Thursday’s final

at Williamsville North

1-Williamsville East 1, 3-West Seneca East 0

CLASS A2

Thursday’s final

at Williamsville North

2-Iroquois 5, 1-Lew-Port 0

CLASS A FINAL

Tuesday, May 29

at Williamsville North

Williamsville East vs. Iroquois, 4 p.m.

CLASS B1

Thursday’s final

at Williamsville North

1-Olean 2, 2-Fredonia 1

CLASS B2

Thursday’s final

at Williamsville North

2-Eden 9, 1-Roy-Hart 6

CLASS B FINAL

Tuesday, May 29

at Williamsville North

Eden vs. Olean, 6:30 p.m.

CLASS C

Thursday’s semifinals

1-Portville 11, 5-Cattaraugus/Little Valley 4

P (17-1): Karly Welty 3-3, 2 RBIs; Bryn Milne 3-5, RBI, SB; Kara Howard 2-4, 3B, 2 runs, 3 RBIs

2-Chautauqua Lake 4, 3-Cassadaga Valley 1

Final

Tuesday, May 29

at St. Bonaventure

2-Chautauqua Lake vs. 1-Portville, 6:30 p.m.

CLASS D

Thursday’s semifinals

1-Franklinville 4, 5-Frewsburg 1

F (13-1): Ally Haskell CG 2-hitter, 12 Ks, HR; Abby Burrell HR

3-North Collins 1, 2-Forestville 0

NC (14-4): Baylee Romano game-winning HR; Rebecca Cyrek CG 2-hitter, 0 BB, 4 K; Alexa English 3B

Final

Tuesday, May 29

at St. Bonaventure

3-North Collins vs. 1-Franklinville, 4 p.m.

Boys lacrosse

MONSIGNOR MARTIN CHAMPIONSHIPS

Wednesday’s championship

at Canisius College

1-St. Joe’s 9, 2-Nichols 4

SECTION VI CHAMPIONSHPS

All games at 5 p.m. unless noted

CLASS A

Thursday’s semifinals

1-Lancaster 9, 4-Frontier 8

L (15-2): Brett Beetow 2g, gwg; CJ DiRienzo 2g

3-Clarence at 2-Orchard Park, no report

Finals

Wednesday, May 30

at Williamsville North

Clar/OP winner vs. 1-Lancaster, 3:30 p.m.

CLASS B

Thursday’s semifinals

1-Hamburg 10, 4-West Seneca West 5

H (12-5): Jared Milley 3g, 7 ground balls; Brett Chiodo 2g-a; Jacob Phillips 9 saves

2-Williamsville East 9, 3-Wmsv. North 6

WE (12-5): Joel Stoddard 5g, Sam Meltser 2g-a, Joe Amicci 14 saves

Finals

Wednesday, May 30

at Williamsville North

2-Wmsv. East vs. 1-Hamburg, 5:30 p.m.

CLASS C

Thursday’s semfinals

1-Eden 8, 5-Iroquois 6

E (13-2): Drew Hesse 5g

2-West Seneca East 15, 6-Amherst 7

WSE (10-8): Danny Flynn 7g-2a; Shaun Dolac, Colin Schmatz 3g each

Finals

Wednesday, May 30

at Williamsville North

2-West Seneca East vs. 1-Eden, 7:30

CLASS D

Wednesday’s semifinal

2-Medina 18, 3-Gowanda 6

Thursday’s semifinal

1-Akron 26, 4-Salamanca 6

A (16-1): Nelson Logan 3g-5a, Ryan Yaeger 3g-3a, Donovan Nephew 5g

Finals

Wednesday, May 30

at Williamsville North

2-Medina vs. 1-Akron, 3:30 p.m.

Girls lacrosse

MONSIGNOR MARTIN CHAMPIONSHIPS

Wednesday’s championship

at Canisius College

2-Sacred Heart 4, 1-Mount St. Mary 3

SECTION VI CHAMPIONSHPS

All games at 5 p.m. unless noted

CLASS A

Thursday’s semifinals

1-Lancaster 19, 4-Niagara Falls 2

L (13-4): Hannah Kirisits 2g

2-Orchard Park 13, 3-Clarence 12

OP (12-5): Morgan Baxendale 4g-a, Olivia Lucidi 3g, Madison Stevens 12 saves

C (7-10): Madison Leeper 4g

Finals

Thursday, May 31

at Williamsville North

2-Orchard Park vs. 1-Lancaster, 5:30 p.m.

CLASS B

Thursday’s semifinals

1-Frontier 15, 4-West Seneca West 8

F (17-0-1): Taylor Gehen 6g, Haylee Tatar 5g-4a

2-Hamburg 17, 3-Niagara-Wheatfield 7

Finals

Thursday, May 31

at Williamsville North

2-Hamburg vs. 1-Frontier, 6 p.m.

CLASS C

Thursday’s semifinals

1-Lake Shore 21, 5-Williamsville East 3

LS (11-2): Jalyn Jimerson 4g-7a, Ivy Santana 5g-2a, Maggie Jimerson 4g-4a

2-Amherst 7, 6-Williamsville South 5

A: Leah Shutts, Grace Van Buren 2g-a each; Teresa Palermo 9 saves

Finals

Thursday, May 31

at Williamsville North

2-Amherst vs. 1-Lake Shore, 3:30 p.m.

CLASS D

Wednesday’s semifinal

2-Gowanda 13, 3-Springville 9

Thursday’s semifinal

1-Eden 19, 4-Salamanca 4

Finals

Thursday, May 31

at Willilamsville North

2-Gowanda vs. 1-Eden, 4 p.m.

Track and field

Wednesday and Thursday

at Adams Field, Kenmore East

Boys results

Team: 1, Lockport 178.5; 2, Lew-Port 124.5; 3, Grand Island 85; 4, Kenmore East 62; 5, North Tonawanda 41; 6, Niagara-Wheatfield 37; 7, Kenmore West 31; 8, Niagara Falls 30.

Individual: 100: Michael Allender (Lew-Port) 11.30. 200: Malik Brooks (Lockport) 22.69. 400: Brooks (Lockport) 49.34. 800: Sebastian Melendez (Grand Island) 1:58.99. 1600: Ryan Buzby (Grand Island) 4:30.95. 3200: Buzby (Grand Island) 9:36.80. 110H: Mark Marrelli (Kenmore West) 16.41. 400H: Melendez (Grand Island) 56.23. 3000 Steeplechase: Buzby (Grand Island) 9:46.7. 4x100: Lockport (Jalyn Jones, Rashaun Johnson, Brooks, AJ Hill) 43.76. 4x400: Lockport (Jones, Brooks, Tranx Caubang, Johnson) 3:32.22. 4x800: Lew-Port (Miguel Bautista, Ben Wisto, Andrew Perreault, Corey Stack) 8:26.87. HJ: Tanner Pysz (Lew-Port) 6-2. PV: Micah Rice (Niagara-Wheatfield) 13-0. LJ: Johnson (Lockport) 21-1. TJ: Jonathan Litten (Niagara Falls) 43-3. SP: Nick Calhoun (Kenmore East) 45-5. D: Jacob Szymanski (Lockport) 132-8. Pentathlon: Nicholas Carey (Grand Island) 2552.

Girls results

Team: 1, Niagara-Wheatfield 139; 2, Lockport 137; 3, Kenmore West 86; 4, Lew-Port 79; 5, North Tonawanda 50; 6, Grand Island 39; 7, Niagara Falls 36; 8, Kenmore East 23.

Individual: 100: Kahniya James (Lockport) 12.49. 200: James (Lockport) 25.53. 400: Legary Jackson (Niagara-Wheatfield) 58.55. 800: Sydney Nowicki (Lockport) 2:19.82. 1500: Nowicki (Lockport) 4:54.78. 3000: Nowicki (Lockport) 10:23.94. 100H: Christina Wende (Kenmore West) 15.38. 400H: Mackenzie Patterson (Niagara-Wheatfield) 1:08.47. 2000 Steeplechase: Victoria Achtziger-Hughes (Niagara-Wheatfield) 7:43.3. 4x100: Lockport (Jasmine White, Julia Larose, Alyssa Scheib, James) 50.60. 4x400: Niagara-Wheatfield (Patterson, Jackson, Amara Alviti, Brianna Zayatz) 4:13.96. 4x800: Niagara-Wheatfield (Alviti, Danielle Carlson, Achtziger-Hughes, Fike) 10:12.38. HJ: Lauren McGrath (Lew-Port) 5-3. PV: Kiara Smith (Kenmore East) 9-6. LJ: Wende (Kenmore West) 18-1.50. TJ: Wende (Kenmore East) 36-8.75. SP: Skylar Hartal (Lockport) 34-0.75. D: Ally Criswell (Lockport) 114-1. Pentathlon: Sophie Lindamer (Lew-Port) 2275.

Today’s meets

CCAA Championships

at Southwestern, 4 p.m.

ECIC Championships

at Williamsville South, 4 p.m.

Boys tennis

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

at Lancaster High School

Thursday’s results

Singles

Semifinals

Greg Hastings (North Tonawanda) def. Joe Baudo (Williamsville North), 6-1, 6-0.

Jonah Murphy (Sweet Home) def. Noah Sayoc (Orchard Park), 6-1, 6-0.

Third-place match

Sayoc (Orchard Park) def. Baudo (Williamsville North), 6-1, 6-2.

Championship

Hastings (North Tonawanda) def. Murphy (Sweet Home), 6-0, 6-4.

Doubles

Semifinals

J.Berkun/J.Xiao (Wmsv. East) def. C.Weidman/C.Donhauser (Lancaster), 6-2, 6-3.

S.Greco/R.Quinlivan (Amherst) def. D.Watson/J.Watson (Orchard Park), 3-6, 6-4, 6-3.

Third-place match

Weidman/Donhauser (Lancaster) def. D.Watson/J.Watson (Orchard Park), 7-6(5), 7-6(7).

Championship

Berkun/Xiao (Wmsv. East) def. Greco/Quinlivan (Amherst), 6-1, 6-1.