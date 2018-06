Area bowling (May 26)

Area bowling

Tonawanda USBC City Tournament

at Tonawanda Bowling Center

Team Event

1, TBC 3671; 2, Team ODE 3651; 3, Island Lanes 3636; 4, WHO THE HELL KNOWS 3571; 5, Team Ferger 3565; 6, Team Carson 3553; 7, Durkee 3550; 8, Augustana 3525; 9, Marbles 3511; 10, George Wants I.P.A. 3506.

Doubles Handicap

1, Donald W. Kiblin/Jeremiah M. Kiblin 1562; 2, Donna R. Claus/Brenda L. Fox 1559; 3, Scott D. Ode/Steve F. Bochniarz 1512; 4, Josh A. Nowak/David E. Klamut 1511; 5, William C. Gearhart Jr./Robert W. Ricketts 1505; 6, Jared C. Simonds/Steven P. Simonds 1496; 7, Jeffrey J. Krywcum/Michael G. Krywcum 1494; 8, Edward O. Mousseau/Chris J. Labiak 1487; 9, Frank A. Cascio/John J. Masiello 1486.

Doubles Women’s Handicap

1, Diane M. Kamens/Barbara Maddigan 1423; 2, Lauren A. Sutton/Danita J. Harrison 1417; 3, Maria Bjarnov/Karen Baryza 1342; 4, Karen Baryza/Maria Gearhart 1335; 5, Dawn M. Crouch/Lorrie A. Nole 1314.

Mixed Doubles Handicap

1, Karla Ferger/Brian L. Ferger 1466; 2, Peggy G. Kuhn/Terry W. Kuhn Jr. 1387; 3, Lisa M. Wilson/Ronald E. Wilson 1382; 4, Gail A. Krywcum/Jeffrey J. Krywcum 1368; 5, Michael J. Zarcone/Terry Zarcone 1353.

Singles Handicap

1, Christopher R. Wilkinson 833; 2, Steven P. Krafft 805; 3, CJ Wilkinson 793; T4, Steven R. O’Keefe 792; T4, William C. Burg 792; 6, Michael A. Zukowski 783; 7, David W. Bishop 774; T8, Douglas A. Barney 767; T8, Jared C. Simonds 767.

All Events Handicap

1, Michael G. Krywcum 2333; 2, Frank A. Casio 2292; 3, Tyler G. Mondoux 2283; 4, Brian L. Ferger 2277; 5, David W. Bishop 2276; 6, William C. Burg 2257; 7, Robert W. Ricketts 2233; 8, Brenda L. Fox 2205; 9, Steven P. Krafft 2197; 10, Paul L. DiCanio 2180.