High school scores & schedules (May 23)

Baseball

Wednesday’s games

Monsignor Martin

St. Francis 16, Niagara Catholic 1

SF (12-5, 10-4): Hitch Edwards 3 hits

St. Francis 7, Timon-St. Jude 3

SF (12-5, 10-4): Cole O’Connor 2 hits, 3 RBIs; Andrew Michalski 2 hits, 2 runs, 2 RBIs

St. Mary’s/Lanc. 5, Canisius 3

SML: Frank Propis 6.2 IP, 4 hits allowed, 4 Ks; Trent Rumley gw 2-run single in top of seventh

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

All games at 5 p.m. unless noted

CLASS AA

Wednesday’s quarterfinals

1-Lancaster 12, Jamestown 0

L: Tom Bednarski perfect game, 11 Ks; Vinny Stutz 3 hits, 3 RBIs; Ryan Voight 2 hits, 4 RBIs

3-Niagara-Wheatfield 5, 6-Lockport 1

NW (13-4): James Filippelli WP, 6 IP, 3 hits; Ethan Guthrie 2 hits, gw run

Thursday’s semifinals

at higher seed

5-Orchard Park at 1-Lancaster, 4:45 p.m.

7-Wmsv. North at 3-Nia.-Wheat., 4:45 p.m.

Final

Saturday, May 26

at Niagara Falls

Semifinal winners, 3 p.m.

CLASS A1

Wednesday’s semifinal

7-West Seneca West 5, 3-Hamburg 4

WSW (11-12): Connor Schmerhorn 3.2 IP, 4 hits allowed, 2 runs allowed, 2B, 3 RBIs; Chase Chodkowski 2-4, 2 runs, save

Thursday’s final

at Kenmore West

1-Wmsv. East vs. 7-W. Sen. West, 4:30 p.m.

CLASS A2

Wednesday’s semifinal

2-Maryvale 2, 6-Starpoint 1

M (13-8): Ryan Smith gwrbi; Paul Tripi 6.2 IP, 1 run allowed; Connor Desiderio WP

SP: Aaron Chase CG, 5 hits allowed, 5 Ks

Thursday’s final

at Orchard Park

4-Lew-Port vs. 2-Maryvale, 5 p.m.

CLASS A FINAL

Saturday, May 26

at Niagara Falls

Class A1 winner vs. Class A2 winner, noon

CLASS B1

Wednesday’s semifinal

3-Fredonia 3, 2-Depew 1

Thursday’s final

at Gowanda

4-Olean vs. 3-Fredonia, 4 p.m.

CLASS B2

Thursday’s final

at Gowanda

4-Medina vs. 2-Roy-Hart, 7 p.m.

CLASS B FINAL

Saturday, May 26

at Orchard Park

Class B1 winner vs. Class B2 winner, noon

CLASS C

Tuesday’s late quarterfinals

3-Silver Creek/Forestville 6, 6-Portville 1

Wednesday’s quarterfinals

1-All.-Limestone 11, 8-Chautauqua Lake 0

4-Maple Grove 3, 5-Holland 2

7-Randolph 17, 2-Cassadaga Valley 7

Thursday’s semifinals

at higher seed

4-Maple Grove at 1-Allegany-Limestone

7-Randolph at 3-Silver Creek

Final

Saturday, May 26

at Jefferson Middle School, Jamestown

Semifinal winners, 3 p.m.

CLASS D

Tuesday’s late quarterfinals

1-Brocton 11, 9-Sherman 0

7-Clymer 5, 2-North Collins 2

Wednesday’s quarterfinals

4-Franklinville 6, 5-Pine Valley 5

F (9-5): Brock Blecha 3-3, 3 RBIs; Jake Peters 5.1 IP, 5 Ks, 4 BBs

3-Frewsburg 8, 6-Westfield 4

Thursday’s semifinals

at higher seed

4-Franklinville at 1-Brocton

7-Clymer at 3-Frewsburg

Final

Saturday, May 26

at Jefferson Middle School, Jamestown

Semifinal winners, noon

Softball

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

All games at 4:45 p.m. unless noted

CLASS AA

Thursday’s semifinals

at higher seed

5-Lancaster at 1-Orchard Park

3-Nia.-Wheatfield at 2-Wmsv. North

Final

Tuesday, May 29

at Williamsville North

Semifinal winners, 5 p.m.

CLASS A1

Thursday’s final

at Williamsville North

1-Wmsv. East vs. 3-W.S. East, 4 p.m.

CLASS A2

Thursday’s final

at Williamsville North

1-Lew-Port vs. 2-Iroquois, 4 p.m.

CLASS B1

Thursday’s final

at Williamsville North

1-Olean vs. 2-Fredonia, 6:30 p.m.

CLASS B2

Thursday’s final

at Williamsville North

1-Roy-Hart vs. 2-Eden, 6:30 p.m.

CLASS C

Thursday’s semifinals

at higher seed

5-Cattaraugus/LV at 1-Portville

3-Cassadaga Valley at 2-Chautauqua Lake

Final

Tuesday, May 29

at St. Bonaventure

Semifinal winners, TBA

CLASS D

Thursday’s semifinals

at higher seed

5-Frewsburg at 1-Franklinville

3-North Collins at 2-Forestville

Final

Tuesday, May 29

at St. Bonaventure

Semifinal winners, TBA

Boys lacrosse

MONSIGNOR MARTIN CHAMPIONSHIPS

Wednesday’s championship

at Canisius College

1-St. Joe’s 9, 2-Nichols 4

SECTION VI CHAMPIONSHPS

All games at 5 p.m. unless noted

CLASS A

Thursday’s semifinals

4-Frontier at 1-Lancaster

3-Clarence at 2-Orchard Park

Finals

Wednesday, May 30

at Williamsville North

Semifinal winners, 3:30 p.m.

CLASS B

Thursday’s semifinals

at higher seed

2-Wmsv. East vs. 3-Williamsville North

4-W. Seneca West at 1-Hamburg, 7:30 p.m.

Finals

Wednesday, May 30

at Williamsville North

Semifinal winners, 6 p.m.

CLASS C

Thursday’s semfinals

at higher seed

8-WS/1-Eden vs. 5-Iroquois

6-Amherst at 2-West Seneca East

Finals

Wednesday, May 30

at Williamsville North

Semifinal winners, TBA

CLASS D

Tuesday’s quarterfinal

4-Salamanca 15, 5-Wilson 3

Wednesday’s semifinal

2-Medina 18, 3-Gowanda 6

M (9-8): Brendan Luthart 7g-4a; Zach Blount 4g

Thursday’s semifinal

4-Salamanca at 1-Akron, 5:30 p.m.

Finals

Wednesday, May 30

at Williamsville North

2-Medina vs. 4-Sal/1-Akr winner, 3:30 p.m.

Girls lacrosse

MONSIGNOR MARTIN CHAMPIONSHIPS

Wednesday’s championship

at Canisius College

2-Sacred Heart 4, 1-Mt. St. Mary 3

SECTION VI CHAMPIONSHPS

All games at 5 p.m. unless noted

CLASS A

Thursday’s semifinals

4-Niagara Falls at 1-Lancaster

3-Clarence at 2-Orchard Park

Finals

Thursday, May 31

at Williamsville North

Semifinal winners, 3:30

CLASS B

Tuesday’s late quarterfinals

2-Hamburg 15, 7-N. Tonawanda 3

3-Nia.-Wheatfield 15, 6-Lockport 5

4-W.S. West 10, 5-Wmsv. North 9

Thursday’s semifinals

at higher seed

4-W.S. West at 1-Frontier

3-Nia.-Wheatfield at 2-Hamburg

Finals

Thursday, May 31

at Williamsville North

Semifinal winners, 5:30

CLASS C

Tuesday’s late quarterfinals

5-Wmsv. East 9, 4-W.S. East 8

Thursday’s semifinals

at higher seed

5-Williamsville East at 1-Lake Shore

6-Williamsville South at 2-Amherst

Finals

Thursday, May 31

at Williamsville North

Semifinal winners, 7:30

CLASS D

Wednesday’s semifinal

2-Gowanda 13, 3-Springville 9

Thursday’s semifinal

4-Salamanca at 1-Eden

Finals

Thursday, May 31

at Willilamsville North

2-Gowanda vs. 4-Sal/1-Eden, 3:30

Track and field

Wenesday’s meets

All-High Championships

at All-High Stadium

Boys results

100: Jack Manue (HT) 11.1; KeShawn Bennett (HT) 11.2; Ngenda Elias (McK) 11.4.

200: Jack Manue (HT) 23.7; Dylan Williams (East) 23.9; Davon White SP 24.2.

400: Aaron Jones (HT) 52.0; Milton Tarpen (Olm) 54.7; Qwandrell Davis (Sen) 55.0.

800: Nate Jackson (McK) 2:09.7; Ali Sadik (IP) 2:11.3; Basquale Sale (Riv) 2:13.8.

1600: Sembel Koshi (HT) 4:54.3; Sale (Riv) 4:58.6; Gabe Flewelyn (Olm) 5:22.2.

3200: Koshi (HT) 10:36.9; Sadik (IP) 11:23.2; Adam VanKerkhove (CH) 11:24.5.

100 hurdles: Aaron Jones (HT) 15.5; Blake James (HT) 15.7; Dondrell Vance (McK) 17.0.

400 hurdles: Mark Manue (HT) 1:03.3; James 1:03.7; Troung Pham (CH) 1:05.5.

4x100: Hutch-Tech 44.1; Burgard 48.0; Emerson 48.4.

4x400: Hutch-Tech 3:41.3; City Honors 3:52.4; McKinley 4:09.4.

4x800: Hutch-Tech 9:15.5; McKinley 9:47.8; City Honors 9:53.1.

Long jump: Ngenda Elias (McK) 21-4; Jack Manue (HT) 18-11; Dylan Williams (East) 18-7.

Triple jump: Alhagie Sesay (HT) 41-10.5; Joe Cannizzaro (HT) 41-0; Milton Tarpen (Olm) 40-8.

High jump: Kaleb Cash 5-10; Yousif Kowa 5-8; Shamar Cross (MEC) 5-6.

Shot put: Mark Manue (HT) 44-4; Cameron Johnson (HT) 41-11; Nashon Oliver (Ben) 38-11.

Girls results

100: Markira Garner (McK) 12.0; Miquela Hunter (Olm) 12.4; Tatiana Cook (McK) 12.7.

200: Hunter (Olm) 25.4; Garner (McK) 26.0; Lendia Herring (Emr) 27.7.

400: Hunter (Olm) 1:01:3; Analyse Padilla (HT) 1:05.6; Meleverlyn Toe (McK) 1:07.5.

800: Angelina Sutton (Olm) 2:32.9; Ryan James (CH) 2:38.0; Amarionna McMillian (HT) 2:43.3.

1500: James (CH) 5:31.8; Brianna Grine (Olm) 5:35.8; Chloe Fuller (Olm) 5:36.7.

3000: Grine (Olm) 12:33.3; Fuller (Olm) 12:49.4; Daisy Holden (Olm) 12:52.1.

100 hurdles: Nisa Raqib (HT) 14.6; Aaliyah Banks (Olm) 15.4; Sasha Chandler (Olm) 17.2.

400 hurdles: Desha Renshaw (HT) 1:17.5; Nya Locket (McK) 1:18.9; Kayla Norman (Olm) 1:19.7.

4x100: Hutch-Tech 51.4; McKinley 53.7; Buffalo Arts DQ,

4x400: Olmsted 4:31; Hutch-Tech 4:49.5; McKinley 5:20.9.

4x800: Olmsted 10:52.6; City Honors 11:52.9; Hutch-Tech 12:37.7.

Long jump: Banks (McK) 16-1; Cook (McK) 15-3; Francheska Tajeda (Olm) 13-10.

Triple jump: Raqib (HT) 36-7.25; Lauryn Whiteside (Olm) 33-0.5; Mikeya Nesbit (Olm) 31-5.

High jump: Raqib (HT) 4-6; Brooklyn Fitzgerald (Arts) 4-4; Courtney Welch (HT) 4-4.

Shot put: Dylan Benedict (Arts) 29-4.5; Kayla Noman (Olm) 28-1; Shamara Cross (McK) 27.3.

Boys tennis

SECTION VI CHAMPIONSHIPS

Wednesday-Thursday at Lancaster

Singles

First round

Greg Hastings (North Tonawanda) def. Nasim Molla (Emerson), 6-0, 6-1.

Nate Canazzi (Grand Island) def. Jamison Sposato (Frewsburg), 6-2, 3-6, 7-6 (3).

Joe Baudo (Wmsv. North) def. Daniel Gifford (Fredonia), 7-5, 6-0.

Nate Chubb (Akron) def. Mark Brown (Olean), 6-2, 6-1.

Noah Sayoc (Orchard Park) def. Jimmy Jarvis (City Honors), 6-1, 6-0.

Zach Nazzarett (Cheektowaga) def. Patrick Sheelar (Roy-Hart), 6-0, 6-0.

Jonah Murphy (Sweet Home) def. Ben Weinmann (City Honors), 6-0, 6-0.

Anthony Markello (East Aurora) def. Neil Gens (Fredonia), 6-1, 2-6, 6-2.

Second round

Hastings (North Tonawanda) def. Canazzi (Grand Island), 6-0, 6-0.

Baudo (Wmsv. North) def. Chubb (Akron), 7-5, 6-0.

Sayoc (Orchard Park) def. Nazzarett (Cheektowaga), 6-4, 6-1.

Murphy (Sweet Home) def. Markello (East Aurora), 6-0, 6-2.

Thursday’s semifinals

Hastings (North Tonawanda) vs. Baudo (Wmsv. North).

Sayoc (Orchard Park) vs. Murphy (Sweet Home).

Doubles

First round

Jason Berkun/Jerry Xiao (Wmsv. East) def. Christian Bondo/Enoch Bondo (Burgard), 6-0, 6-0.

Matthew Kovaleski/Victor Benjovsky (Albion) def. Max Kinkela/Jimmy Rush (Fredonia), 6-3, 6-3.

Carter Weidman/Connor Donhauser (Lancaster) def. Bi Shea/Dalay Moo (I-Prep/Grover), walkover.

Filip Morawski/Thomas Bates (Olean) def. Nate Riley/Grant Asklar (Niagara Falls), 2-6, 7-5, 6-4.

Sam Greco/Steve Quinlivan (Amherst) def. Augusto Rodriguez/Trevor Napoli (Fredonia), 6-2, 6-4.

Quinn Payne/Carson Heimburg (Panama) def. Luke Ailinger/Steve Sweeney (Grand Island), 0-6, 6-3, 6-3.

Declan Watson/Jack Watson (Orchard Park) def. Mia Zo/Soe Soe Aye (Hutch-Tech), 6-0, 6-0.

Joey Moote/Kyle Lyon (Wilson) def. August Haegerdal/Brian Beck (Hamburg), 6-4, 6-1.

Second round

Berkun/Xiao (Wmsv. East) def. Kovaleski/Benjovsky (Albion), 6-0, 6-0.

Weidman/Donhauser (Lancaster) def. Morawski/Bates (Olean), 6-3, 6-0.

Greco/Quinlivan (Amherst) def. Payne/Heimburg (Panama), 6-2, 6-4.

Watson/Watson (Orchard Park) def. Moote/Lyon (Wilson), 6-0, 6-0.

Thursday’s semifinals

Berkun/Xiao (Wmsv. East) vs. Weidman/Donhauser (Lancaster).

Greco/Quinlivan (Amherst) vs. Watson/Watson (Orchard Park).

Girls golf

Wednesday’s event

Section VI Championships

at Gowanda

Individuals

*Top 9 finishers advance to state championships, 10th is an alternate

*Melanie Green (Medina) 39-35-74

*Brenna Callahan (Clarence) 43-44-87

*Elena Lopez (Clarence) 42-45-87

*Alyssa Ballaro (Clarence) 47-40-87

*Amanda Gaffney (Wmsv. East) 44-48-92

*Angeline Perillo (Lancaster) 46-48-94

*Allie Petschke (Alden) 48-48-96

*Victoria Leach (Clarence) 46-52-98

*Morgan Zaccarine (Lancaster) 51-50-101

a-Sophie Brown (Lancaster) 52-49-101

Annika Michel (Clarence) 51-50-101

Abbie Stellrecht (Wmsv. East) 50-52-102

Jersey Phillips (Depew) 51-53-104

Adrianna Pliska (Lancaster) 51-54-105

Kayla Buczkowski (Lancaster) 51-59-110

Allyson Fisher (Ellicottville) 53-58-111

Carly Riter (Wmsv. East) 55-56-111

Marina Heister (Olean) 58-54-112

Caroline Cameron (Fredonia) 53-60-113

Sarah Pilliteri (Jamestown) 60-54-114

Ashley Holt (Fredonia) 61-55-116

Ariana Musialowski (Lancaster) 59-57-116

Lexi Salvaggio (Jamestown) 58-59-117

Alex Mucci (Wmsv. North) 55-63-118

Taylor Evan (Jamestown) 58-62-120

Jenna Lukomski (Wmsv. East) 58-62-120

Samantha Maroshick (Depew) 62-59-121

McCarthy Lang (Roy-Hart) 60-61-121

Sami Spokane (Wmsv. North) 59-63-122

Lillie Sanborn (Wilson) 62-61-123

Emma Nugent (Wilson) 60-64-124

Molly Gustafson (Southwest.) 63-62-126

Haley Potenza (East Aurora) 61-66-127

Alex Fox (Roy-Hart) 59-68-127

Allison Davis (Roy-Hart) 62-66-128

Marcianna Rogacki (Depew) 64-65-129

Josephine Corey (Southwestern) 67-62-129

Elizabeth Maroshick (Depew) 67-68-135

Jenna Stockwell (Jamestown) 69-66-135

Dahlia Alphonce (Wmsv. Nor) 72-64-136

Rachel Jennetti (East Aurora) 72-65-137

Chaewon Kim (Wmsv. North) 73-67-140