Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Jan. 19.

ALDEN

• 13361 Broadway, Lesley A. Jordans; Warren E. Jordans to Elwood-Jordans Agency, $120,000.

AMHERST

• 2215&2277 Niagara Falls Boulevard, Ajz-Amherst to Nac Real Estate, $8,000,000.

• 7440-7460 Transit Road, 7460 Transit Road to Lithia Real Estate, $3,500,000.

• 19 Timberlane Drive, Ann F. Arnold; John Stein to Fannie Mae, $707,552.

• 26 Ambrose Court, Gail A. Anderson to Scott J. Charleson, $525,000.

• 6600 Main St., Main Genesis Group to 6600 Main Street, $507,000.

• 68 Ivyhurst Road, Joanne Wu to Christopher C. Battaglia, $370,000.

• 174 Dockside Parkway, Albert J. Saffire; Kathleen A. Saffire to Joseph P. Ciliberto, $315,000.

• 49 Honeysuckle Way, Laura Vitanza; Nicolas P. Vitanza to Hongyu Wang, $310,200.

• 3 Guinevere Court, Susan Fenster to Ashley Wyant; Edward Howard Wyant, $285,000.

• 58 Dutchmill Lane, Carol Ann Makara; Stephen Agt Makara to Nancy J. Smyth, $280,000.

• 35 Spicebush Lane, Ava M. Bartfay-Szabo; Stephen A. Bartfay-Szabo to Fernando Lemonje Westrupp; Vanessa Favarin Westrupp, $249,500.

• 633 Cottonwood Drive, George W. Yuhasz Jr.; Kirsten Lisa Yuhasz to Mark J. Hufnagel, $249,000.

• 174 Pin Oak Drive, Joseph P. Ciliberto to Elizabeth A. Dirienzo; Frank J. Dirienzo, $238,500.

• 231 Robin Road, Raepple Real Estate to Boyko S. Atanassov; Maria N. Atanassova, $232,500.

• 8 South Long St., Betty L. York; Donald A. York to 20 South Long St. Associates, $230,000.

• 124 Cadman Drive, Mark L. Jagow; Sharon A. Jagow to Carolyn M. Celeste, $197,500.

• 430 Country Parkway, Salvatore J. Trippi; Shirley M. Trippi to Carla M. Kuffel; Edward L. Kuffel, $190,000.

• 255 Oakwood Drive, Adam J. Karl to Cara L. Moss, $190,000.

• 3071 Sweet Home Road, Robert Adamski Jr.; Sarah K. Griebner to Brian Farley; Jessica Farley, $189,500.

• 323 Capen Boulevard, Carol A. Janicki; Paul M. Janicki to Kevin J. Kegler; Felice Koenig, $178,100.

• 46 Lynett Lane, Lorraine Hess to Heather Cahill, $158,000.

• 66 Argyle Ave., Jill M. Hufnagel to Adam P. Rodriguez; Marissa L. Rodriguez, $155,000.

• 15 Hillcrest Drive, Edward C. Grimmer to Sarah Cooper, $152,900.

• 135 Hopkins Road, Billy L. Huffer; Susan B. Huffer to Francia Z. Aldao, $150,000.

• 209 Margaret Road, Bernard E. Kotlik; Diane Mcfarland to Maria Joyce Chapman, $144,000.

• 4745 Chestnut Ridge Rd #11, Angela Rego; Elwin Rego; Susan Rego to James David Frys; Kyung Hui Frys; Michael E. Frys; Michael Edmund Frys, $98,000.

• 40 Charter Oaks Dr Unit 1, Amie Chan; David Chan to Dimitrios Papachatzis, $86,500.

• 316 Windermere Boulevard, HSBC Bank USA NA to Buffalo Empire, $78,600.

• 88 Reist St., Trudy Kanaby to Robert Mccue, $67,500.

AURORA/EAST AURORA

• 2525 Farrier Lane, Carole A Greenauer Living Trust 063003 Tr to Mark E. Kirk; Peggy L. Kirk, $420,000.

• 211 Hamlin Ave., Donald H. Smyczynski; Donna M. Smyczynski to Marnie E. Smith; Scott R. Uebelhoer, $390,000.

• 225 Porterville Road, WNY Real Property Holdings to Kristen E. Little, $219,900.

• 687 Hilliker Court, Petrina Vento to Jordan Bonanno; Amy King, $30,000.

BOSTON

• 6360 Pfarner Road, Ellen P. Henning; Joel R. Henning to Cara M. Mcevoy; Michael J. Mcevoy, $330,000.

BRANT

• 1826 Milestrip Road, Robert L. Bencini; James W. Gearin to Lsf9 Master Participation Trust Tr; US Bank Trust NA Tr, $154,890.

BUFFALO

• 334 Bryant St., Two Hundred Ten Summer St. to Bryant Orange, $3,950,000.

• 128 Fargo Ave., Jergo to Cardiff Stand, $550,000.

• 546 Richmond, Elaine Gulino; Robert C. Gulino; Robert G. Gulino to Christa A. Adymy; Meredith Battin, $359,500.

• 4 Dorothy, Lancorp Suc; National Energy Resources to Buffalo Wire Works Company, $350,000.

• 476 Crescent, Almh Development to Katheryn Augustine; Matthew Augustine, $308,000.

• 1088 Delaware Ave 13b, John P. Mctigue Sr. to Sue W. Brown, $294,400.

• 329 Baynes, Mark Valle to Timothy K. Graves, $269,900.

• 367 Voorhees Ave., William L. Leeper to Mary C. Orourke; Timothy C. Orourke, $266,000.

• 676 Richmond Ave., Buffalo Heron Properties to Adam Clement, $257,628.

• 32 Henley, Maria R. Nespeca to Theodore C. Jarmuz, $247,700.

• 186 Norwalk Ave., Jenny F. Batchen; Michael F. Batchen IV to Christopher Savage, $230,000.

• 356 Parker Ave., Lucy Andrus to Kenneth A. Smith; Mary Jane Smith, $211,150.

• 414 Delavan West, David Weiner to Julio L. Esquilin Jr.; Christa M. Perrello, $204,000.

• 163 Norwalk, Bryan A. Kaiser to Brandon Richard Palumbo, $196,000.

• 125 Edward #3c, Keith R. Fagnan to Margaret Jan Meek, $192,100.

• 418 Hoyt, Robert Keohane to Elena Levine, $160,000.

• 21 Stevenson St., Ty J. Gajewski to Melissa E. Dunne, $145,000.

• 771 Taunton Place, Jennifer L. Weinreber to Ashenafi A. Yalew, $135,000.

• 296 Crowley, Daniel J. Schmidt to Lana D. James, $112,500.

• 138 Adams, R&r Holdings of WNY to Harriet T. Oliver, $108,500.

• 1790 Clinton, Roy Schukraft to Galvin Ventures, $100,000.

• 140 Parkview, Eugene D. Prendergast to Corey Lee, $98,500.

• 109 Ross Ave., George W. Junn; Janice S. Junn to Karen A. Laity, $97,000.

• 579 Winspear, Elaine E. Fuhlbruck to James Phillips; Ternisha Phillips, $96,000.

• 198 Altruria St., Kevin J. Kuhni to Mark J. Mather; Elizabeth Schelble, $95,000.

• 15 Sunset, Constance Kough to Mark P. Kransler; Trishanth Vallurupalli, $93,500.

• 483 Willett, James E. Walker; Mary K. Walker to Daniel Garcia-Casillas; Gina M. Waterfield, $90,000.

• 1418 Kenmore Ave., Abdul Wadood to Silver Grass Development, $89,500.

• 66 Mineral Spring Road, Kurtz Development to Joseph N. Ventura, $88,000.

• 538 Glenwood Ave., Sweet Home Solution to Andrew West, $88,000.

• 46 Langfield, Jeffrey L. Moore to Wilbert R. Taylor Jr., $84,800.

• 100 Shirley, Daniel S. Workman III; Workman Joanne E Dec; Latrise Workman to Sharon Bell, $80,340.

• 563 Walden, Decent Property NY to Ismatara Rahman Jasmin, $73,500.

• 2471 Bailey, City of Buffalo; Seaman Michael A to Mojammel Hossain; Abu S. Talukder; Zakir H. Talukder, $72,000.

• 432 Eggert, City of Buffalo; Seaman Michael A to Mohammed Ahamed, $70,000.

• 40 Clio, Christopher Shriver; Madonna Shriver to Go Legacy Properties, $68,000.

• 76 Beverly Road, Mary L. Gillespie; Rachel Gillespie; Priscilla Smith to Joshua L. Parker, $68,000.

• 69 Urban St., Ricado Pierre; Louis P. Violanti to Bank of America NA, $67,970.

• 2204 Kenmore Ave., Jodi L. Ode to Saw Kyaw, $65,500.

• 301 Roesch, City of Buffalo; Seaman Michael A to Arrm Brokerage, $64,000.

• 1895 Clinton St., Marcia L. Pokszywka; Marcia Louise Pokszywka; Randolph M. Pokszywka to Shut Up&drink, $64,000.

• 130 Bickford Ave., Eugenia Washington to Md Omar Faruque, $63,500.

• 131 Loepere, Naieem Chowdhury to Queess Investor, $60,000.

• 36 Henrietta Ave., Ammar Mohammed to Smg Enterprises, $60,000.

• 45 Durham, Heather J. Anderson; Cheryl Hr Malone; Malone Norman L Dec to Wendover Financial Services Corporation, $59,018.

• 50 Ogden North, Louis C. Ambrose to Hannah Elminowski, $58,000.

• 35 Rounds, City of Buffalo; Seaman Michael A to M Nazim Uddin, $55,000.

• 276 Potomac, Irene Interests to Tayrona Development, $50,000.

• 2120 Fillmore, Georgia M. Lewis to Akil Properties, $46,000.

• 116 Gold, Carl A. Greentaner III to Peninsula Wholesale Holdings Corp, $45,000.

• 715 Northumberland, City of Buffalo; Seaman Michael A to Charles Lockwood, $44,000.

• 9 Congress, 139 Chenango to Robert E. Snow; Virginia J. Snow, $42,000.

• 215 Greene St., Marjorie E. Heeb to Taslima Tuz Zohora, $42,000.

• 781 Northampton St., Charles L. Hunter Sr. to Decent Property NY, $40,000.

• 180 Brunswick, Deirdre M. Mcmiller to Decent Property NY, $40,000.

• 104 Cable, America The Beautiful; America The Beautiful Properties to Cdd Enterprises Ltd, $40,000.

• 113 North Ogden St., Lawrence J. Williams; Ruth J. Williams to Curtis Whitehill, $40,000.

• 1230 Delavan East, Delavan Associates to Sar Bana, $40,000.

• 18 Kermit, City of Buffalo; Seaman Michael A to Bangla Ghar, $40,000.

• 2020 Clinton, City of Buffalo; Seaman Michael A to Mohammed Nazmull Hasan; Mollah Kabir; Main Uddin, $37,000.

• 245 Fourteenth, City of Buffalo; Seaman Michael A to Farzana Rita, $36,000.

• 156 Roma, City of Buffalo; Seaman Michael A to Yankee Buffalo Properties, $36,000.

• 511 Doat, City of Buffalo; Seaman Michael A to Mamun Ahmed; Mohammed Ulla, $35,000.

• 28 Domedion Ave., Demetrius Byrd; Michael Denz to Shahid Ullah, $33,100.

• 19 Ruspin, Investvantage to Creekview Properties, $33,000.

• 120 Kail, City of Buffalo; Seaman Michael A to Mohsen Ahmed, $32,000.

• 48 Spaulding, City of Buffalo; Seaman Michael A to Mohammed A. Mannan, $32,000.

• 63 Leslie, City of Buffalo; Seaman Michael A to Zakir Talukder, $32,000.

• 760 Amherst East, City of Buffalo; Seaman Michael A to Abu Saleh Sikder, $31,000.

• 79 Mills, Akil Properties to Sathi Akter; Rakibul Hasan Rubel, $30,000.

• 916 Glenwood, Akil Properties to Fatema Jahan, $27,000.

• 940 Northland Ave., Willie Jones to Tarana Zaman, $27,000.

• 459 Masten, City of Buffalo; Seaman Michael A to Jahed Alam, $26,000.

• 821 Genesee St., April Kozakiewicz to Muneer Alarefi, $25,000.

• 20 Ward Court, Marcus Rogowski; Tara Rogowski to Kurt Heffle, $25,000.

• 60 Dorris, City of Buffalo; Seaman Michael A to Hemel Ahmed, $25,000.

• 115 Pooley Place, Louis Ayala to Nasima Begum, $25,000.

• 208 Carl, Alkhadhari Mohammad J H Sh to Reliance Property Solutions, $25,000.

• 1061 Sycamore St., Mt Zion Ame Church to Junahid Ahmed, $23,000.

• 467 Howard, City of Buffalo; Seaman Michael A to 85 Group, $21,000.

• 2230 Fillmore, City of Buffalo; Seaman Michael A to Dream Amari, $21,000.

• 48 Dorris, City of Buffalo; Seaman Michael A to Danielle Rae Pruitt, $20,000.

• 540 Riley, City of Buffalo; Seaman Michael A to Rhino Villas, $20,000.

• 652 Norfolk, Kastle Holmes to F&f Brothers, $17,155.

• 100 Howard, City of Buffalo; Seaman Michael A to Sidney Mellerson, $16,000.

• 415 Winslow Ave., Alkharaza Essa F Th A S to Mahabbat Ali Akhund, $16,000.

• 61 Pershing, City of Buffalo; Seaman Michael A to Abdul Jalil Khan, $15,000.

• 131 Stevens Ave., Floyd E. Tompkins to Halima Haque, $10,000.

• 114 Henrietta, City of Buffalo; Seaman Michael A to Cho Cho Vasanti; Soemin Vasanti, $9,500.

• 11 Gerhardt St., James H. Ruff; James H. Ruff Sr.; Ruff James Horace Sr to Decent Property NY, $6,000.

CHEEKTOWAGA

• 3083 William St., Phl Series I to 3083 William, $440,000.

• 114 Bloomfield Ave., Ricamo Holdings to 114 Bloomfield Ave. , $185,000.

• 212 North Creek Drive, Saddam Sifyan; Saddam Saleem Sifyan to Bridgitte M. Womer, $175,000.

• 1425 Losson Road, Michael A. Sargente to Katherine R. Basil-Cline; David R. Cline, $160,000.

• 4 Rosemead Lane, George J. Lewis; Mary Ellen Lewis to Marc A. Slazak, $159,000.

• 34 Warsaw St., Fathi Alawad to Crystal N. Kotei, $149,000.

• 98 Alaska St., Paul Napora; Paul T. Napora to Ashley Ohara, $137,800.

• 99 Transithill Drive, Kelly L. Chapman; Kimberley D. Chapman to Kathryn E. Klein, $136,000.

• 1064 Cleveland Drive, Sammi Rustici to Miri Salamone-Burnett, $135,000.

• 4659 Broadway St., Peter J. Piccillo; Jason Brydges to Jennifer Robison, $132,500.

• 67 East Cavalier Drive, Philip D. Leone; Debi Salah; Deborah R. Salah; Mutasem Salah to Truman 2016 Sc6 Title Trust Tr; US Bank NA Tr, $131,814.

• 59 A St., Lc Strategic Holdings to Jamie R. Hubbard; Madison Hubbard, $130,000.

• 40 Sprucewood Drive, Horwitz Morris L Bkr Tr; Stilson Carol A Bkr Tr to Jeffrey T. Crawford; Giavanna Wojnar, $123,000.

• 40 Sprucewood Drive, Eugene H. Tomczyk Jr.; James B. Tomczyk; James P. Tomczyk; Susan H. Tomczyk to Jeffrey T. Crawford; Giavanna Wojnar, $123,000.

• 39 West 3rd St., Marquee Residential to Frank R. Simmeth, $120,000.

• 6 Queens Drive, Michael M. Blotnik; Robert J. Brill to Wells Fargo Bank NA, $117,221.

• 75 Theresa Drive, Theresa Pawlowski Maslo to Yu Yang; Ping Yu, $114,000.

• 252 Eastland Parkway, Betty A. Chrostowski to Jason L. Robinson, $110,000.

• 310 Wagner Ave., Buffalo Erie Niagara Land Improvement Corporation to James L. Padin II, $106,000.

• 102 George Urban Boulevard, Robert P. Mayne to Lavaughans Holcomb Jr., $85,000.

• 42 Burdette Drive, Anita F. Smith; Anita Frieda Smith; William F. Smith Sr.; Williams F. Smith Sr. to True Blue International, $75,000.

• 4489 Union R, Muriel A. Suwinski; Norbert Suwinski to Samuel C. Zink, $69,500.

• 67 Ivanhoe Road, Jason Wang to Nick John, $67,000.

• 32 Eastvale Court, Residential Asset Mortgage Products Mortgage Asset-Backed Pass-Through Certificates Series&see; US Bank NA Tr to Equityrise, $67,000.

• 10 Mayberry Drive, Bcat 2015-13att Tr; Christiana Trust Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr dba to Olive M. Hill, $65,000.

• 83 Kilbourne Road, David G. Celmer; Richard F. Daly to Secretary of Veterans Affairs, $58,023.

• 91 Colby St., HUD to Ruth V. Nguyen, $45,555.

• 26 Brookhaven Drive, Richard Szewczyk to Pietro Enterprises, $20,000.

CLARENCE

• 6261 Transit Road, Kran-Mill Development to 6261 Enzo Jag, $500,000.

• 6371 Walnut Creek Drive, Anne P. Sarles to Jason M. Huck; Rebecca E. Huck, $375,000.

• 9460 Greiner Road, Bruce J. Radka; Kathleen Radka to Maria Rose Cook; Cook Walter Edward IV, $352,500.

• 6172 Clarence Lane N, Catherine M. Galbo to Peter D. Shirk; Susan M. Shirk, $300,000.

• 9150 Main St., Lawrence M Newman Revocable Trust 072916 Tr to 9315 Main St. , $200,000.

• 5463 Waterlefe Drive, Reserve Development to Mcw Const, $139,900.

• 8971 Hillview Drive, Carol A. Eberhard; Sara A. Eberhard; William P. Eberhard to Julie Rusin; Richard Rusin, $135,000.

COLDEN

• 7790 Hayes Hollow Road, Kimberly Woodring to William E. Rupert, $37,000.

COLLINS

• 0 Vail Road, Marvin K. Nagel; Mary R. Nagel to Larry P. Bowman, $20,000.

CONCORD

• Vacant land Springville-boston Road, Penny E. Kester; Wayne D. Kester to Laura P. Colligan; Robert J. Colligan, $41,500.

EDEN

• 8639 Depot St., Laing Family Properties to Timac Agro USA, $2,566,400.

• 2989 Hillbrook Drive, Joyce E. Hull; Relmond D. Hull to Ellen P. Henning, $193,000.

• 2425 March Road, Amanda Williams; Jacob Williams to Andrew J. Szkutak, $137,500.

ELMA

• 271 Cragburn, Jean M Wattles Family Trust Tr to Donald H. Smyczynski; Donna M. Smyczynski, $365,000.

• 90 Treehaven Lane, Michael J. Pelechaty; Michael J. Pelechaty Jr. to Christopher M. Kolasa; Erica E. Pelechaty-Collins, $270,000.

• 290 Winspear Road, Justin J. Selapack; Lindsay M. Selapack to Rachel H. Dah; Tha Dah, $240,100.

• 6345 Clinton St., Henry James Bolis to Justin J. Zawistowski; Olivia M. Zawistowski, $110,000.

• 740 Willardshire, Annemarie Herlihy; Thomas M. Herlihy to Ann Marie Helfeldt; James M. Helfeldt, $82,500.

EVANS

• 9184 Lakeside Ave., Lavonne L. Siembieda; Stanley F. Siembieda to Raymond Giannini; Tara Giannini, $527,500.

• 9166 Erie Road, HUD to Gregory M. Burke, $115,185.

• 9725 Lake Shore Road, Richard E. Miller to Joshua J. Nolan, $87,500.

• 114 Summerdale Road, Paul J. Dorsheimer to Kelly Ann Pfluger; Robert Pfluger, $50,000.

• 147 Timber Ave., Wesley Schunk to Brian M. Campbell; Susan C. Campbell, $40,000.

• 6775 Prescott Drive, Keybank NA to Casey Bossert; Justin Dalton, $38,000.

GRAND ISLAND

• 25 Briarwood Lane, Janet L. Green; Steven P. Green to Cheryl Rang; Matthew R. Rang, $355,000.

• 399 White Oak Lane, Paul B. Adams to Kenneth J. Radig, $225,000.

• 329 White Oak Lane, Andy Harel; Ruth V. Harel to Lori K. Barr, $225,000.

• 1945 Bush Road, Leah Garzarelli; Todd M. Garzarelli to Jay R. Lindell; Teresa A. Lindell, $222,000.

• 54 The Commons, Debbie G. Hoffman; Steven E. Hoffman to Katie E. Weiser, $190,000.

• 986 Stony Point Road, Barbara Jean Kilmer; Wilton Eric Kilmer to Charles H. Grunzweig Jr., $123,700.

• 48 Bishops Gate, Milherst Construction to Bradley M. Weiser; Renee A. Weiser, $41,000.

HAMBURG

• 250 Lake St., Charles J. Lazarony Jr.; Lazarony Rose M R to 250 Lake St. , $413,000.

• 1493 Evergreen Drive, Eddy&lewin Homes to Lisa M. Azzarella; Philip J. Azzarella, $273,877.

• 2296 Hobblebush Lane, Tami L. Morford to Glenn Zdazenski; Kelly Zdazenski, $248,000.

• 131 Lenora Drive, Jennifer Blackhall; Catherine Falletta-Cinfio to Bank of America NA, $234,141.

• 4277 Arthur Court, Ryan Homes of New York to David W. Janca Jr., $222,572.

• 3709 Dogwood Lane, Diane M. Spinuzza to Brittany J. Seibert, $200,000.

• 260 Lake St., Charles J. Lazarony Jr.; Lazarony Rose M R to 260 Lake St. Real Estate, $168,000.

• 3711 Saxony Place, Rachael Kegler to Pamela Koch, $166,420.

• 5804 Lakeview Terr, Christopher Saracina to Shannon Kahabka, $150,000.

• 3716 Grafton Ave., Frances Reed; Theresa Wierzba; Richard Ziobro to Amber N. Rokitka, $147,000.

• 3565 Wabash Ave., Brian R. Farley to Steven Geary, $135,000.

• 3943 Allendale Parkway, Bmg Property Holdings; Milhap Capital Group to Joshua G. Almond; Megan M. Almond, $100,839.

• 3275 Wildwood Drive, Edna E. Newton to Anthony M. Zwara; Kelly M. Zwara, $99,000.

• 6790 Taylor Road, Frank S. Skrzypek; Marjorie A. Skrzypek to Jnr Property Holdings, $95,000.

• 4863 Hickory Road, 333 Elmwood to Ireneeusz Brudek; Malgorzata Lebiedzinski, $90,000.

• 3790 Howard, Dato Development to Ryan Homes of New York, $54,900.

• 6830 Taylor Road, Frank S. Skrzypek; Marjorie A. Skrzypek to Ryan D. Seufert; Sumangaly Thambiaiyah, $52,500.

• 6810 Taylor Road, Frank S. Skrzypek; Marjorie A. Skrzypek to Jason J. Weber, $52,500.

LACKAWANNA

• 278 Willet Road, Kimberly Klubek; Todd Klubek to Lauren Mahdi; Mohamed Mahdi, $190,000.

• 23 Sandra Drive, Zennat A. Habir to Maher I. Said, $134,800.

• 316 South Shore Boulevard, Betty Jane Mariani; Bruno J. Mariani to Brian K. Gallivan, $119,000.

• 52 Kirby Ave., Carol M. Duchmann; James R. Duchmann to James E. Burns, $90,000.

• 61 Fernald, Joanne T. Scofield; Walter J. Wilk Jr. to Highland Properties of Buffalo, $62,000.

• 1409 Electric Ave., Joseph G. Lamastra; William Lamastra; Tamara L. Pukalo to Douglas L. Rank; Wendy S. Rank, $26,000.

LANCASTER

• 5255 Genesee, Schmitts Garage to Towne Re6, $1,100,000.

• 44 Hillside Park, Louis M. Manko to Cindy L. Zappo, $375,000.

• 1294 Ransom Road, Gary F. Mong; Jeanne M. Mong to Susan C. Ballard, $279,900.

• 11 East Home Road, Christine A. Ohlson to James E. Walker; Mary K. Walker, $165,500.

• 43 Glendale Drive, Daniel P. Siresi to David A. Dake; Jean E. Dake, $150,000.

• 86 Caswell St., Pamela Derkovitz; Erica Hypnarowski; Jamie Hypnarowski; Jeffrey Hypnarowski; Rhonda Hypnarowski to Rachel A. Neilans, $125,000.

• 131 Richmond St., Sharon M. Falkowski; Michael J. Gallo to Lindsay M. Selapack, $125,000.

• 35 Olde Stone Lane, Louise Gahagan to Anwar Rizek, $120,000.

• 149 Irwinwood Road, Rita C. Jarmuz; William J. Jarmuz to Lori A. Graziani, $75,000.

MARILLA

• 12142 Anne Drive, Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed Certificates Series 2004-2 Tr; US Bank NA Tr; Wachovia Bank NA Tr Suc to Sean Daigler, $155,500.

ORCHARD PARK

• 3590 Southwestern Boulevard, 3590 Southwestern Boulevard to Lithia Real Estate, $6,500,000.

• 5 Ventura Drive, Thunder Road Holdings to Christina Lombardo; Ryan Lombardo, $355,000.

• 3573 North Buffalo Road, Paula Anne Sepanik to Raine Enterprises, $249,900.

• 34 Woodview Drive, Philip S. Rosinski to Julie Stockhausen; William P. Stockhausen, $212,000.

• 7421 Michael Road, Linda Duever; Dawn Marie Forrest; Karen Saville; Dorothy C. Shotwell; Herbert W. Shotwell to Amy Zolnowski, $189,000.

SPRINGVILLE

• 119 North Central Ave., Frank Strainese to Herc Properties, $50,000.

CITY OF TONAWANDA

• 331 Fletcher St., Robert Sweeney; Joan Warren to Kondaur Capital Corporation Tr; Matawin Ventures Trust Series 2014-3 Tr, $128,243.

• 22 Karen Drive, Edward S. Nowotarski to Rose M. Roa-Higgins, $122,000.

• 95 Grove St., Lance Ladewig; James Schultz to JPMorgan Chase Bank NA, $117,409.

• 89 Mitchell Drive, Manufacturers&traders Trust Company to Bison Storage&warehouse Corp, $81,000.

• 12 Murray Terrace, Hogenkamp Joseph M Treas; City of Tonawanda Treas to Revive WNY, $80,000.

• 119 Fletcher, Hogenkamp Joseph M Treas; City of Tonawanda Treas to Joseph Dellavalle, $37,000.

• 100 Cleveland Ave., Hogenkamp Joseph M Treas; City of Tonawanda Treas to Chimel J. Gardner, $14,000.

TONAWANDA

• 290 Overbrook Ave., All Pro Property Services to Rachel A. Dahlin, $215,000.

• 163 Rochelle Park, Anthony Lelito to Vincene F. Baldi-Berlinski; Ronald T. Berlinski, $185,000.

• 457 Somerville Ave., Serena T. Todaro to Tatiana E. Yeargin; Walter W. Quinn III, $172,000.

• 130 Oakridge Ave., Cheryll L. Barratt; William G. Barratt to Michael R. Crimi; Nancy H. Zoricak, $151,500.

• 15 Green Court, Roberta F. Kane; John J. Riccardi to Secretary of Veterans Affairs, $150,116.

• 393 West Hazeltine Ave., Morganne Holdings to Anchelle Berrios-Irizarry, $148,936.

• 202 Jamaica St., Albert E. Petermann IV; Anne E. Petermann; Vivien F. Petermann to Khonesavanh Janiszeski; Michael Janiszeski, $147,900.

• 2324 Parker, Richard Labarba to Jacqueline J. Ogeen, $144,000.

• 2792 Eggert Road, Smith Ronald R to Anthony Mansour, $140,000.

• 180 Glencove Road, Paul D. Krotz to Elizabeth Miller, $140,000.

• 145 Calvin Ct N, Susan Darata to Karol L. Henderson, $133,900.

• 69 Dolphann Drive, June Rosenbaum to Kevin Armstrong, $130,400.

• 30 Deumant Terrace, Karen Koerntgen Ira Ben; Equity Trust Company Cust to Shawn A. Amann, $130,000.

• 450 Wabash Ave., Frances A. Gorginzadeh to Paw E. Wah; Lah Pweh, $115,500.

• 125 Shepard Ave., Trisha L. Crowley to Maggie R. Coffas, $110,000.

• 15 Nadon Place, Marie Flohr; Marie J. Flohr; Daniel M. Killelea to Lc Strategic Realty, $98,001.

• 213 Brighton Road, John Apgar to James P. Gerace; Carl A. Oshensky, $95,000.

• 65 Canterbury Lane, Specialty Underwriting&residential Finance Trust Mortgage Investors Trust Mortgage&see; US Bank NA Tr to Jeremy Colby, $93,450.

• 443 University Ave., Catherine M. Dill to Earvetta Bizzell, $92,500.

• 237 Wabash Ave., Nine Lives Holdings to Ali Aljebori, $80,000.

• 1 Dale Drive, Kevin J. Flaherty; Maryanne Francavilla to Kevin J. Flaherty; Edwin G. Koester, $69,000.

• 108 Old Colony Ave., Scott J. Gielow to Lidia Oleinic; Veniamin Oleinic, $68,000.

• 293 Wabash Ave., Christopher J. Moriarity; Sue Ann Sarra; Bruce S. Zeftel to Robert Flynn; Mario Vacanti, $67,000.

• 22 Keller Ave., Reverse Mortgage Funding to James M. Mackinnon, $61,750.

WEST SENECA

• Vacant land North America Drive, West Seneca Joint Venture to Conway Buffalo, $850,000.

• 2055 Union Road, West Seneca Fire District 2 to Zaphiris Family Limited Partnership, $375,000.

• 28 Gardenville On The Grn6310, Karen P. Werynski to Sandra M. Walentynowicz, $152,900.

• 198 Northwood Ave., Arlene F. Rice to Lisa Demarzio, $150,000.

• 1443 East&west Road, Jeanette Gallagher to Mary Katherine Becher; Peter G. Becher, $145,000.

• 105 Columbia Pkwy1801, Anna M. Hoffman; Anna Marie Hoffmann to Christopher Thurston; Katrina Thurston, $134,900.

• 109 Norwood Dr3005, Joseph F. Caruana to Dana Andrzejewski, $110,000.

• 270 Tudor Boulevard, HUD to Standard Property Management, $86,400.

• 185 Knox Ave1211, Heather A. Davis; James B. Davis; Bradley J. Stamm to M&t Bank, $71,250.

• 219 North Ave., Fannie Mae to Maryandra, $68,500.