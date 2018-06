Area golf (August 21)

area golf

AUDUBON: Men’s Club Championship — AA: Derek Amerlinck 71-74-72-217. A: Eric Roca 81-74-154. B: Jim Link 81-80 -161. C: Ron Coniglio 86-86-172. D: Tim Okonczak 93-90-183.

ELKDALE: MGA Fall Scramble — Overall: Paul VanCuren, Bill Lewis, Mark Ward, Bill Krysick 60.

GOWANDA: Two Women Championship — Kathy Hubbard Kathy Bonanek 56.

ORCHARD PARK: Men’s & Senior Club Championships — Overall: Mike Sullivan Jr. 79-71-78-228; Runner-Up: Joe Filipski 83-78-80-241. Senior Champion: Pat Kerrigan 75-80-155. Super Senior Champion: John McDonnell 84-73-157. Super Duper Senior Champion: John Roesgen 77-86-163. A Flight Champion: Thomas Grys 78-82-160. B Flight Champion: James Holowka 84-78-162. C Flight Champion: Mike Purtill 86-85-171. D Flight Champion: Walter Kempa 90-94-184. Senior Junior Champion: Chris DeGrave 78-83-161. Junior Champion: Joe Cooley 78-77-155.

LOCKPORT: Club Championship — Overall: Brian Davis 79-74-72-225; runner-up: Chris Dolce 79-76-79-234. Scratch Flight: Tom McNamara 83-83-84-250. A Flight: Mike Starke 89-85-87-261. B Flight: Harry Apoito 84-91-86-271. C Flight: Bary Donohue 106-94-99-299. Women’s Championship — Oveall: Amy Birmingham 92-88-180; runner-up: Cythia Herberger 95-92-187. A Flight: Karin O’Neill 91-100-191. B Flgiht: Mary Marralie 91-101-237.

NIAGARA FALLS: Father Son Championship — Overall: John, Matt Burns 79. Net Division: Larry, Nick Morreale 75.

PARK: Club Championship — Overall: Jimmy Pizzutelli 71-71-75-217; runner-up: Greg Arnold 71-76-73-220. Flight 1: Andy Terranova 76-78-154. Flight 2: Tony Lana 85-82-167. Flight 3: Ken Goldstein 87-90-177. Flight 4: Joel Giambra 82-89-171. Flight 5: Rich Gold 93-100-193. Women’s Championship — Overall: Christy Malo 168; runner-up: Beth Powalski 179. Net Champion: Pam Zee 148. First Flight: Low Gross: Carrie Uba 183; Low Net: Mary Grace Bauer 161. Second Flight Low Gross: Bonnie Miller 201; Low Net: Sara Stone 153. Third Flight Low Gross: Kim Whipple 207; Low Net: Vicky Hurley 154. Ladies 9 Hole Championship — Overall Gross: Renee Mertz 93; Net: Patti George 63.

TRANSIT VALLEY: Mr. & Mrs. TVCC Couples Championship — Low Gross Overall: Tim & Laura DiGiulio 75. Low Net: Bob & Gail DeWitt 65.

TRI-COUNTY: Club Championship — Overall men: Dan Vona 156; senior: Gib Seegert 163; women: Nancy Taaffe 182. Champions Flight: Matt Vona 157. Presidents Flight: Larry Hayden 168. Vice Presidents Flight: Ron Taylor 179. Senior Championship Flight: Bob Mergenhagen 166. Senior Presidents Flight: Bob Edwards 180. Ladies Championship: Wendy Huff 196.