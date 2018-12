Area bowling (Nov. 20)

Area bowling

THE BPA of WNY Travel

at Rapids

Jeff Pohlman 259-279-778, Tony Dolan 258-277-770, Ian Hartnett 256-258-760, Chris Weiler 288-746, James McNaney, Jr. 265-740. Next week at The Edge, 2 p.m.

BRIERWOOD: John Rosiek Memorial — Paul Zagorski 699, Chad Joseph 258-688, Biaggio Hinton 279, Greg Beckwith 265.

CHICKS: Norco Don Guest Memorial — Gary Ginnitti 256-268-704, John Wilson 268-705, John Catalano 266-685, Alicia Alguire 233-662.

EDEN: Jerry Haag Memorial — Jeff Rowe 253-693, Carl Norman 679, Rob Turnbull 677, Paul Krayna 252.

HAMBURG LEGION: Family and Friends — Jimbo Scott 255-675.

ISLAND: Friday Nite Mix — Jeremy Zimmerman 751, Ross Aydelotte 695, Tim Gorrell 687, Lisa Bugenhagen 267-667.

K&L: Paul Hill Memorial — Steven Grimm 268-268-760, Eric Chimino 671, Mike Howard 669, Ed Howard 666.

SPRINGVILLE: Freedom Tire Men’s — Ricky Fuller, Jr. 276-707.

THE EDGE: Sloan Businessmen: Mike Stebbins, Jr. 298-757, Dan Stschowiak 279-746, John Sweeney 278-727, Anthony Gioia 255-720, Tom Reformat 254-695, Anna McIntyre 246-690, Sue Jeziorski 236. Donnie O Memorial — Tim Glaz 696, John Jankowski 280-696, John Winslow 684, Jim McNaney 681.

TRANSIT: Friday 4-Man — Steve Braun 256-255-715, Bob Ehrmann 268-698, Tom Ptak 268, Doug Zywicki 255, Forrest Weaver 253.

TONAWANDA: TBC Friday — Tom Dowell 275-675, Mike Hulbert 254-713, Jake Wisner 259-676, Tim Schutte 680, Kurt Haentges 679. Gem Design — Mike Sousis 266, Mike Nucci, Sr. 675, Allen Hoerner 675, Henry Winkfield 676, Cody Regian 256-701. Vito’s Sports Bar — Richard Austin 256-745, Jeff Hollfelder 257-717, Joe Doherty 720, James Wilson, Jr. 675, Chris Paine 677. Friday Majors — Rick Evers 267, Sam Turner, Jr. 279-675.