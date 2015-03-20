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Area Colleges for March 21

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colleges

BASEBALL

Plattsburgh 6, Fredonia 5

SOFTBALL

Hamilton Coll. 8, D’Youville 4

Bowdoin 6, Fredonia 5

MEN’S VOLLEYBALL

Medaille 25-25-25, D’Youville 23-19-11

Medaille 25-25-25, Hilbert 19-20-23

D’Youville 25-25-25, Hilbert 18-18-21

H (1-21): Korey Schwab 22 kills

MEN’S LACROSSE

NCCC 14, Hudson Valley CC 10

NCCC: Nick Garlock 23 saves, Jace Hill had 5g, Austin Herman 3g

WOMEN’S TENNIS

Toledo 5, UB 2

For information

UB: www.buffalobulls.com

Canisius: www.gogriffs.com

Niagara: www.purpleeagles.com

Bona: www.gobonnies.com