Area Colleges for March 21
colleges
BASEBALL
Plattsburgh 6, Fredonia 5
SOFTBALL
Hamilton Coll. 8, D’Youville 4
Bowdoin 6, Fredonia 5
MEN’S VOLLEYBALL
Medaille 25-25-25, D’Youville 23-19-11
Medaille 25-25-25, Hilbert 19-20-23
D’Youville 25-25-25, Hilbert 18-18-21
H (1-21): Korey Schwab 22 kills
MEN’S LACROSSE
NCCC 14, Hudson Valley CC 10
NCCC: Nick Garlock 23 saves, Jace Hill had 5g, Austin Herman 3g
WOMEN’S TENNIS
Toledo 5, UB 2
For information
UB: www.buffalobulls.com
Canisius: www.gogriffs.com
Niagara: www.purpleeagles.com
Bona: www.gobonnies.com
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