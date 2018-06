area golf

International Junior Masters

at East Aurora CC (Par 71)

Pre-Quarterfinals

Will Thomson, Pittsford, d. Andres Gonzalez, Mexico, 1-up; Maxime Laoun, Montreal, d. Matt LeMay, Waterloo, Ont., 19 holes; Colin Dubnik, Rochester, d. Emilio Gonzalez, Mexico, 5 and 4; Nolan Ditcher, Randolph, d. Brandon Lacasse, Chateauguay, Que., 1-up; Blake Gerber, Mesa, Ariz., d. Ivan Ramirez, Colombia, 3 and 2; Nick Hofland, Anaster, Ont., d. Christian Chapman, Victor, 2 and 1; Baker Stevenson, Hartland, Mich., d. Alex Miller, Pittsford, 2 and 1; Trevor Ranton, Waterloo, Ont., d. Javier Gonzalez, Mexico, 6 and 5.

Quarterfinals

Thomson d. Laoun, 6 and 4; Ditcher d. Dubnik, 2 and 1; Gerber d. Hofland, 3 and 2; Ranton d. Stevenson, 4 and 2.

LANCASTER: 2014 Women’s Invitational — Overall champions: Barb Michalski, Ellen Sommer, Debbie Schmidt, Kathy Sweet 125; runners-up: Margarita Caballero, Aleece Burgio, Kim Broadbent, Doris Brand 128.

PARK: WNYPGA Assistants Assn. — 1, Tim Falkner (Park Club) 71, 2t, Rodney Blair (Transit Valley) 74, 2t, Tim Greene (Park Club) 74, 2t, Liam Friedman (Orchard Park) 74, 2t, Chris Stoddard (Park Club) 74.

TRI-COUNTY: 2014 Ladies Shop and Save Tournament — Overall champions: Margaret Montondo, Brenda Clarke, Maureen Krause, Sallie Locke 80; runners-up: Ruth Dolce, Rosemary Mancuso, Nancy Taaffe, Beverly Nappo 84.