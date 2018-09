Area bowling/college scores for Oct. 23

AREA BOWLING

ABBOTT: Mixed Nuts — Ricky Yohannes 300-751, Brian Giermak 257-728. UAW 897 — Ed Brown 253-288-756, Deane Bragg 267-735, Dan Gretka 255-257-695, Wayne Ochal 278-695, Mike Pirog 694. Door to Door Home Improvement — Julie Selk 279-268-774, Tim Jensen 278-258-749, Andy Ochal 258-257-720, Rich Bigos 714, Gregg Smith 262-710, Tony Moffe 258-708. Monday Night Trios — Brian Guise 258-742, John Kustich 728, Rich Tomaka 708, Dan Gizzi 702, George Schadt 299-700. Tripi/Stoldt Memorial — Matt Ciminelli 268-752, Nicole Ciminelli 234-616, Verne Prior 277, Ed Gollwitzer 266, Bob Snyder 251.

BRIERWOOD: Joe Syta Memorial — Dave Arida 267-707, Frank Markott 257-682, Erine Miller 267, Mike Scott 257, Jin Nowak 255.

CLARENCE: Berghold Electric — Alex Petrie 258-267-279-804, Rob Ritzman 728, John Szczerbinski 700, Milt Cummings 258-675, Phil Tabbi 253.

CLASSIC: Alzena Wright Classic Doubles — John Masiello 296-259-777, Tammy White 244-242-249-735, Joe Burgio 258-731, Jim Wangler 276-259-726, Mike Preston 258-719, Mike Hanes 265-711, Tracey Stoddard 232-247-695, Kerri Meden 234-233-692, Tammy Burgstahler 279-685, Cindy Carroll 241-657.

ISLAND: Men’s A Best Roofing — Rich Freer 716, Brandon Digati 687, Bob Fitzpatrick 685, Dave Harris 680, Mike Mallwitz 680. A Best Ladies — Brenda Fox 225-634, Lisa Bugenhagen 227.

K&L: Frank Galfo Memorial — Brian Schulz 728, Ryan Robe 279-722, Mike Krzemien 710, Eddie Howard 258-692, Justin Clareus 268-675.

LANCASTER: Primetimers Mixed Couples — Bill Brian 268-712. Christian Church — Matt Mikula 269, Jeff Rejewski 705.

SPARE TIME: Highwayman’s — Joe Barone 267-683.

THRUWAY: Strikers — Bob Stoll 299-729, Paul Ditta 256-725, James Antkowiak 683, Dave Nawrot 675, Greg Wolff 675. Pro Shop — Doug Zaenglein 300-286-796, Tim Korn 256-254-757, Garland Overton 257-707, Dave Stachowiak 260-675. Trio — Marcus Fischer 279-255-780, Sam Bates 698, Ron Flatley 675, Sandi Osuch 244. Sportsmen — Dwayne Poblocki 268, Rita Brown 258, Steve Szuder 253.

TONAWANDA: Classic Mixed Trio — Henry Allenbach 279-739, Dennis Illig 258-727, Ted Denniston 279-726, Ron Chader 714, Brian Pimm 267-703, Jodie Nowak 257-681, Jackie Kinyon 604. Monday Early Men — Paul Murray 288-705, Tom J. Lyman 698, Brian Pimm 696, Jaremy Perry 256-688.

TRANSIT: Buffalo Insurance — Jeff Smith 268, Nick D’Alessandra 253, Rich Abbott 252. Monday Doubles — Henry Poole 715, Mike Zastrow 253-255, Kelly Masiello 251-654.

WIMBLEDON: Dick Smith Memorial — Jason Barren 252-733, Joe Pazych 289-699, Mike Rizzo 279-693, George Szczublewski 259-690, Paul Russo 267. No Round Holes — Doug Denny 265, Don Young 255. Sunnyside Seniors — Sandy MacDonald 253. No Round Holes — Frank Kwiatkowski 255-704, Pat Carollo 268.

COLLEGES

Monday’s results

WOMEN’S HOCKEY

Buffalo State 3, Niagara Rapids 2 (exh.)

BS: Kara Goodwin 2g

MEN’S GOLF

Old Dominion/OBX Invitational

12, St. Bonaventure 614. Individual: t20, Josh Stauffer 148.

AREA HOCKEY

Ontario Junior Hockey League

Buffalo Jr. Sabres 5, Toronto Lakeshore Patriots 4