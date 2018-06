Hanes advances

Only one former champion advanced through the winners' bracket during the 43rd annual George A. Obenauer Masters Tournament on Thursday.

Mike Hanes, the Niagara Falls native who won the event last year and in 1979 and 1985, defeated Bruce Heim of Tonawanda, 600 to 488, at Airport Lanes. Hanes will face Lancaster's Chuck Jagodzinski in tonight's 6:30 p.m. winners' bracket matchup.

The 2000 champion, Joe Ciccone of Buffalo, dropped his first match of the night to Jagodzinski, 593-540. Ciccone won his losers' bracket match over West Seneca's Ray Bellet, 594-556, to advance.

Also dropping into the losers' bracket was Ryan Ciminelli of Cheektowaga. Ciminelli lost to Tom Sorce of Blasdell, 613-518, but beat John Staniszewski of Sloan, 686-493, to stay alive.

***

Thursday's results

Winners' bracket--Chuck Jagodzinski (Lancaster) 593 d. Joe Ciccone (Buffalo) 540; Mike Hanes (Niagara Falls) 600 d. Bruce Heim (Tonawanda) 488; Tom Harkins (Amherst) 586 d. Ken Kuebler (North Tonawanda) 552; Dan Patterson (West Seneca) 543 d. Joe Kress (Cheektowaga) 490; Gary Kinyon (Lockport) 615 d. Sean Parry (Kenmore) 474; Tom Sorce (Blasdell) 613 d. Ryan Ciminelli (Cheektowaga) 518; TJ Ruggiero (Buffalo) 630 d. Pete Zmozynski (Depew) 554; George Spencer (Tonawanda) 659 d. Carl Kinyon (Lockport) 633.

Ed Lavery (Williamsville) 562 d. Ray Bellet (West Seneca) 476; Joe Piejda (Cheektowaga) 558 d. Joe Wagner (Cheektowaga) 494; Kevin Smith (Tonawanda) 646 d. Matt Ciminelli (Derby) 555; Andy Rettig (Hamburg) 573 d. Cody Westfield (Depew) 559; Jason Ciliberto (Lockport) 584 d. Jim Piesczynski (Cheektowaga) 531; Matt Zachowicz (Buffalo) 577 d. John Staniszewski (Sloan) 564; Adam Collura (Buffalo) 620 d. Pat Desjardins (St. Catharines) 571; Glenn Hauptman (Cheektowaga) 608 d. Jay Nephew (West Seneca) 597.

Losers' bracket--Ciccone 594 d. Bellet 556; Wagner 669 d. Heim 517; M. Ciminelli 564 d. Kuebler 500; Westfield 604 d. Kress 524; Piesczynski 565 d. Parry 480; R. Ciminelli 686 d. Staniszewski 493; Zmozynski 552 d. Desjardins 526; C. Kinyon 609 d. Nephew 569.

Today's winners' bracket matchups--6:30 p.m.: Jagodzinski vs. Hanes; Harkins vs. Patterson; G. Kinyon vs. Sorce; Ruggiero vs. Spencer; Lavery vs. Piejda; Smith vs. Rettig; Ciliberto vs. Zachowicz; Collura vs. Hauptman.