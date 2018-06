LOTTERY PICKS

Today's midday numbers

N.Y. Midday Number: 263

Win Four Midday: 8327

Winning numbers for July 25

N.Y. Evening Number: 587

N.Y. Midday Number: 882

Win Four Evening: 2160

Win Four Midday: 8028

Take Five: 3 8 19 32 36

Pick 10: 2 12 16 19 21 23 30 44 47 48

52 53 55 56 57 63 67 72 74 76

Penn. Evening Number: 228

Penn. Midday Number: 340

Big 4 Evening: 5260

Big 4 Midday: 3262

Saturday's Lotto and Take 5

N.Y. Lotto: 6 9 11 12 25 46

Bonus number: 35

Take Five: 1 4 15 24 26.