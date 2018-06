New York: 685

Win Four: 9965

Pick 10:

3 5 13 18 24

27 29 39 40 48

55 56 58 61 63

66 69 70 74 77

New York Lotto 54:

3 5 26 41 46 50

Supplementary number: 13

Pennsylvania: 711

Big 4: 6537.