FEBRUARY WEATHER SUMMARY

Character Temperatures % of

Date of day High LowAvg. Lake Sun Prec. Snow

1 Tranquil .... 38 28 33 32 0 .06 .4

2 Decent .... 37 30 34 32 4 .07 T

3 Mostly cloudy .... 37 26 32 32 18 .05 T

4 Rain .... 40 24 32 32 0 .69

5 Overcast .... 41 28 35 32 0 .12 .5

6 Raw .... 31 26 29 32 2 .01 .1

7 So-so .... 31 27 29 32 2 .02. 2

8 Dull .... 28 14 21 32 1 .01 .3

9 Brilliant .... 24 9 17 32 83

10 Brisk .... 27 19 23 32 7 T T

11 Flurries .... 30 22 26 32 3 .03 .7

12 Light Snow .... 28 13 21 32 0 .14 1.7

13 Sharp .... 25 2 14 32 99

14 Cloudy .... 34 19 27 32 0 .03 .4

15 Flurries .... 32 16 24 32 5 .05 .6

16 PM Snow .... 24 12 18 32 0 .21 3.7

17 Warming .... 36 5 21 32 69 .01 .1

18 Spring .... 54 35 45 32 69

19 Dank .... 53 33 43 32 1 .19 T

20 Beautiful .... 50 26 38 32 79 .09

21 Incredible .... 70** 43 57 32 48 .06

22 Gusty .... 60 21 41 32 18 T T

23 Reality .... 33 22 28 32 12 .06 .6

24 Blustery .... 27 14 21 32 44 T T

25 Bright .... 29 10 20 32 49 T T

26 Sun to Rain .... 48 27 38 32 60 .24

27 Wild .... 63* 31 47 32 33 .83

28 Great .... 43 28 36 32 80

Totals .... 38.321.8 30.1 32-3229 2.97 9.3

Normals.... 31.617.4 24.5 32-3236 2.31 18.4 Line is overdrawn

Heating Degree Days: 970

Highest Pressure: 30.70 (13) Lowest 29.27 (22)

1997 Precipitation: 7.22; Norm 5.01

Average Windspeed: 12.3 mph Peak gust 70 mph from SW on 27th

*Record temperature

** Monthly record

All Data Official -- Compiled from National Weather Service Records.