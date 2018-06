August 26, 1995

New York: 920

Win Four: 8340

Pick 10:

10 11 16 18 19

24 29 31 33 34

35 38 40 42 43

54 59 65 69 77

New York Lotto 54:

8 14 21 25 31 52

Supplementary number: 11

Pennsylvania: 004

Big 4: 7067