MOVIE POLL

AUDIENCE NUMBER

MOVIESAPPROVAL OF STARS

PUBLIC CRITICS

THE SANDLOT

1. 91% 3.82.7

BOUND BY HONOR

2. 80% 3.52.4

3.BENNY & JOON 78% 3.52.4

4.SIDEKICKS 75% 3.51.7

COP AND A HALF

5. 71% 3.41.5

DAVE

6. 70% 3.43.5

THE DARK HALF

7. 68% 3.32.0

INDECENT

8.PROPOSAL 67% 3.32.5

HOT SHOTS! PART

9.DEUX 67% 3.32.7

THREE OF HEARTS

10. 67% 3.32.5

DRAGON

11. 60% 3.32.5

THIS BOY'S LIFE

12. 55% 3.33.1

LOST ON YONKERS

13. 54% 3.22.7

POSSE

14. 51% 2.92.3

INDIAN SUMMER

15. 47% 3.12.4

SLIVER

16. 46% 2.92.2

BY THE SWORD

17. 45% 3.02.3

THE NIGHT WE

18.NEVER MET 44% 2.82.5

MAP OF THE

19.HUMAN HEART 40% 3.13.3

SPLITTING HEIRS

20. 22% 2.51.7

TOP 20 AUDIENCE APPROVAL AVERAGE: 62 PERCENT