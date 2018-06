THE NEWS CAGE POLLS

How They Fared This Week

SMALL SCHOOLS

1) Wilson (14-1): d. Newfane, 74-53.

2) Traditional (11-3): d. Olean Walsh, 50-44 OT.

3) Akron (14-1): d. Pembroke, 61-51; d. Starpoint, 53-44.

4) John F. Kennedy (11-2): d. West Sen. East, 75-56; d. Gow, 71-48; L. to Cleveland Hill, 68-64.

5) Olean (10-3): d. Bradford (Pa.), 53-41; d. Fredonia, 55-44.

6) Riverside (7-4): Did not play.

7) Southwestern (9-3): L. to Gowanda, 66-43.

8) Westfield (13-1): d. Maple Grove, 62-42.

9) Fredonia (9-6): L. to Olean, 55-44.

10) Clymer (11-3): L. to Brocton, 54-47.

Large Schools 1) LaSalle (14-1): d. Grand Island, 62-36; d. Runnymede (Ont.), 88-75; L. to Rochester East, 82-66.

2) St. Joe's (13-0): d. St. Mary's L., 80-43; d. Tur./Carr., 87-70.

3) Nichols (10-2): d. North Tonawanda, 76-65.

4) Hutch-Tech (12-2): Did not play.

5) Niagara Falls (12-3): d. Lew-Port, 64-50.

6) Lancaster (13-1): d. Depew, 64-51; d. Sweet Home, 78-57; d. Jamestown, 66-61.

7) Lackawanna (13-1): d. Amherst, 99-54.

8) Grover Cleveland (8-3): Did not play.

9) Canisius (10-2): Did not play.

10) Kensington (5-2): Did not play.