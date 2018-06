COACHES ALL-WNY BOYS SOCCER TEAM

First Team

Yr. Name, School Pos.

12 Dave Case, Clarence....G

12 Eric Shapiro, Wm. East....D

12 Rick Sweeney, Lew-Port....D

12 Guy Bauer, North Collins....D

12 Jim Wellington, Orchard Park....D

11 Matt Nisbet, Wm. South....MF

11 Jon Plezia, Sw. Home....MF

12 Ned Franz, Nichols....MF

12 Kevin Carter, Lew-Port....MF

12 Nathan Kampas, Wm. North....MF

12 Tom Barbopoulos, Sw. Home....F

12 Chris Alex, Lew-Port....F

12 Aaron Teijeira, North Collins....F

12 Shawn Clancy, Frontier....F

12 Chris Kopp, Wmsv. East....F

Second Team

(underclassmen denoted by year)

Goaltender -- Chris Maciejewski, Orchard Park. Defense -- Brendan Malley, Canisius; Ben Alderfer-11, Wmsv. South; Brent Wasylenko-11, Wmsv. North; Craig Marshall-11, Wmsv. North; Pat O'Connor, Holland. Midfield: Garrett Barr, East Aurora; Don Sauer, Frontier; Brian Sicigano-11, Wmsv. East. Forward: Andy Good, East Aurora; Chris Tassy-10, Grand Island; Pat Barras, Orchard Park; Andy Leardini-9, Lew-Port.