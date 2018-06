NHL SALARY LIST

TORONTO -- Base salaries of National Hockey League players (Ameri can-based teams paid in U.S. funds and Canadian teams in Canadian funds unless denoted by an x; y-denotes additional deferred compensation in volved):

BUFFALO SABRES

Rick Vaive ....$325,000

Mike Ramsey ....y-$260,000

Christian Ruuttu ....$245,000

Mike Foligno ....y-$240,000

Doug Bodger ....y-$225,000

Larry Playfair ....$225,000

Clint Malarchuk ....$217,500

Dave Andreychuk....$200,000

Ray Sheppard ....y-$200,000

Dean Kennedy ....$187,500

Phil Housley ....$186,000

Grant Ledyard ....$180,000

Scott Arniel ....$165,000

Kevin Maguire ....$155,000

Uwe Krupp ....$150,000

Jeff Parker ....$140,000

Alexander Mogilny....$130,000

Daren Puppa ....$130,000

Dave Snuggerud ....$130,000

Ken Priestlay ....$125,000

Pierre Turgeon ....$125,000

Mike Hartman ....$115,000

Benoit Hogue ....$ 85,000

BOSTON BRUINS

Ray Bourque ....$500,000

Cam Neely ....$325,000

Reggie Lemelin ....$285,000

Bob Carpenter ....$270,000

Andy Moog ....$270,000

Dave Christian ....y-$255,000

Dave Poulin ....$250,000

Gord Kluzak ....$230,000

Michael Thelven ....$210,000

Randy Burridge ....$200,000

Dave Galley ....$185,000

Andy Brickley ....$175,000

Bobby Gould ....y-$170,000

Allen Pedersen ....$170,000

Bob Sweeney ....$165,000

Criag Janney ....$150,000

Nevin Markwart ....$149,000

Glen Wesley ....$130,000

Jim Wiemer ....$130,000

Lyndon Byers ....$130,000

Greg Hawgood ....$110,000

Don Sweeney ....$110,000

Rob Cimetta ....$100,000

CALGARY FLAMES

Al MacInnis ....$475,000

Mike Vernon ....$425,000

Joe Mullen ....xy-$400,000

Doug Gilmour ....x-$375,000

Gary Suter ....x-$300,000

Joe Nieuwendyk ....$300,000

Jamie Macoun ....xy-$255,000

Joel Otto ....xy-$250,000

Mark Hunter ....x-$250,000

Brad McCrimmon ....$250,000

Rick Wamsley ....x-$250,000

Tim Hunter ....$210,000

Colin Patterson ....$210,000

Brian MacLellan ....x-$207,000

Gary Roberts ....$180,000

Sergei Makarov ....$175,000

Jonas Bergqvist ....$170,000

Dana Murzyn ....$160,000

Ric Nattress ....x-$153,000

Jiri Hrdina ....$150,000

Paul Ranheim ....$135,000

Theoren Fleury ....$125,000

Roger Johansson ....$110,000

Stu Grimson ....$100,000

CHICAGO BLACKHAWKS

Denis Savard ....$525,000

Doug Wilson ....$500,000

Steve Larmer ....$265,000

Troy Murray ....$265,000

Alain Chevrier ....$265,000

Steve Thomas ....$230,000

Keith Brown ....$225,000

Bob Murray ....$225,000

Steve Konroyd ....$215,000

Dave Manson ....$215,000

Al Secord ....$200,000

Duane Sutter ....$200,000

Jacques Cloutier ....y-$200,000

Dirk Graham ....$190,000

Adam Creighton ....$175,000

Greg Gilbert ....$170,000

Bob McGill ....$170,000

Wayne Presley ....$170,000

Trent Yawney ....$170,000

Mike Eagles ....$150,000

Mike Hudson ....$150,000

Darren Pang ....$150,000

Jocelyn Lemieux ....$130,000

Jeremy Roenick ....$115,000

Jim Waite ....$110,000

DETROIT RED WINGS

Steve Yzerman ....$700,000

Borje Salming ....$435,000

Jimmy Carson ....$400,000

Gerard Gallant ....y-$350,000

Bernie Federko ....$335,000

Glen Hanlon ....$235,000

Marc Habscheid ....$210,000

Robert Picard ....$200,000

Greg Stefan ....y-$200,000

Lee Norwood ....$190,000

Steve Chiasson ....$185,000

Shawn Burr ....$180,000

Kevin McClelland ....$180,000

Torrie Robertson ....$170,000

John Chabot ....$165,000

Rick Zombo ....$150,000

Joey Kocur ....$140,000

Mike O'Connell ....y-$135,000

Doug Houda ....$125,000

Jim Nill ....$125,000

Sam St. Laurent ....$125,000

Sheldon Kennedy ....$115,000

John Mokosak ....$115,000

Daniel Shank ....$100,000

EDMONTON OILERS

Mark Messier ....y-$1,033,500

Jari Kurri ....$500,000

Esa Tikkanen ....$400,000

Craig Simpson ....$365,000

Glenn Anderson ....$330,000

Grant Fuhr ....y-$310,000

Randy Gregg ....$275,000

Kevin Lowe ....$260,000

Joe Murphy ....$225,000

Steve Smith ....$210,000

Charlie Huddy ....$200,000

Craig MacTavish ....$200,000

Craig Muni ....$180,000

Bill Ranford ....$175,000

Dave Brown ....x-$170,000

Petr Klima ....x-$150,000

Jeff Beukeboom ....$142,500

Mark Lamb ....$142,500

Adam Graves ....x-$130,000

Eldon Reddick ....$120,000

Peter Eriksson ....$110,000

Kelly Buchberger ....$105,000

Martin Gelinas ....$ 90,000

Geoff Smith ....$ 90,000

HARTFORD WHALERS

Mike Liut ....$455,000

Ron Francis ....$350,000

Kevin Dineen ....y-$330,000

Dave Babych ....$300,000

Ulf Samuelsson ....$275,000

Pat Verbeek ....$240,000

R. Cunneyworth....$200,000

Ray Ferraro ....$200,000

Dave Tippett ....$200,000

Joel Quenneville ....$195,000

Sylvain Cote ....$170,000

Randy Ladouceur ....$167,000

Peter Sidorkiewicz ....$160,000

Mikael Andersson ....$145,000

Tom Martin ....$145,000

Dean Evason ....$140,000

Brad Shaw ....$140,000

Scott Young ....$125,000

Mike Tomlak ....$125,000

Ed Kastelic ....$120,000

Kay Whitmore ....$115,000

Todd Krygier ....$110,000

Grant Jennings ....$110,000

Chris Govedaris ....$100,000

Adam Burt ....$ 95,000

LOS ANGELES KINGS

Wayne Gretzky ....$1,720,000

Dave Taylor ....y-$950,000

Larry Robinson ....$550,000

Tomas Sandstrom ....$410,000

John Tonelli ....$290,000

Kelly Hrudey ....$280,000

Steve Duchesne ....$275,000

Tom Laidlaw ....$260,000

Mike Krushelnyski ....$250,000

Mikko Makela ....$250,000

Keith Crowder ....$225,000

Steve Kasper ....$225,000

Marty McSorley ....$220,000

Luc Robitaille ....$210,000

Tim Watters ....$210,000

Tony Granato ....$190,000

Mike Allison ....$175,000

Scott Bjugstad ....$175,000

Mario Gosselin ....$175,000

Petr Prajsler ....$175,000

Jay Miller ....$170,000

Brian Benning ....$165,000

Gord Walker ....$160,000

Bob Halkidis ....$130,000

Mikael Lindholm ....$125,000

Barry Beck ....$100,000

Todd Elik ....$100,000

Bob Kudelski ....$100,000

MINN. NORTH STARS

Mike Gartner ....$400,000

Neal Broten ....$347,500

Brian Bellows ....$300,000

Larry Murphy ....$260,000

Curt Giles ....$220,000

Bob Brooke ....$215,000

Kari Takko ....$215,000

Curt Fraser ....$205,000

Aaron Broten ....$195,000

Stewart Gavin ....$193,500

Basil McRae ....$190,000

Ville Siren ....$190,000

Perry Berezan ....$160,000

Daniel Berthiaume ....$155,000

Frantisek Musil ....$155,000

Helmut Balderis ....$150,000

Shane Churla ....$150,000

Gaetan Duchesne ....$150,000

Jon Casey ....$145,000

Don Barber ....$140,000

Mark Tinordi ....$140,000

Shawn Chambers ....$135,000

Mike Modano ....$135,000

Rob Zettler ....$130,000

Dave Mackey ....$120,000

MONTREAL CANADIENS

Chris Chelios ....$575,000

Bobby Smith ....$385,000

Mats Naslund ....$380,000

Guy Carbonneau ....$360,000

Claude Lemieux ....$300,000

Craig Ludwig ....$300,000

Mike McPhee ....$300,000

Patrick Roy ....$300,000

Petr Svoboda ....$300,000

Russ Courtnall ....$280,000

Stephane Richer ....$275,000

Ryan Walter ....$260,000

Shayne Corson ....$240,000

Brian Hayward ....$230,000

Brian Skrudland ....$205,000

Jyrki Lumme ....$150,000

Brent Gilchrist ....$140,000

Eric Desjardins ....$130,000

Mike Keane ....$130,000

Stephan Lebeau ....$130,000

Sylvain Lefebvre ....$130,000

Todd Ewen ....x-$120,000

Mathieu Schneider ....$110,000

NEW JERSEY DEVILS

Kirk Muller ....$300,000

Walt Poddubny ....$300,000

Patrik Sundstrom ....$270,000

John MacLean ....$265,000

Viacheslav Fetisov ....$250,000

Reijo Ruotsalainen ....$250,000

Sylvain Turgeon ....$250,000

Bob Brooke ....$215,000

Sean Burke ....$210,000

Alex Kasatonov ....$200,000

Mark Johnson ....$185,000

Ken Daneyko ....$175,000

Craig Wolanin ....$175,000

Jim Korn ....$155,000

Randy Velischek ....$155,000

Tommy Albelin ....$150,000

Bruce Driver ....$150,000

Dave Maley ....$145,000

Doug Brown ....$135,000

Janne Ojanen ....$127,000

Neil Brady ....$115,000

Brendan Shanahan ....$110,000

Jamie Huscroft ....$110,000

Chris Terreri ....$110,000

NEW YORK ISLANDERS

Bryan Trottier ....$575,000

Pat LaFontaine ....$400,000

Brent Sutter ....$310,000

Doug Crossman ....$210,000

Don Maloney ....$200,000

Gary Nylund ....$195,000

Patrick Flatley ....$185,000

Glenn Healy ....$180,000

Alan Kerr ....$175,000

Jari Gronstrand ....$160,000

Gerald Diduck ....$150,000

Brad Lauer ....$140,000

Dave Volek ....$140,000

Ken Baumgartner ....$130,000

Dale Henry ....$130,000

Jeff Norton ....$130,000

Joe Reekie ....$130,000

Hubie McDonough ....$125,000

Dean Chynoweth ....$115,000

Dave Chyzowski ....$115,000

Mick Vukota ....$115,000

Mark Fitzpatrick ....$100,000

Derek King ....$100,000

Rich Pilon ....$ 95,000

NEW YORK RANGERS

Bernie Nicholls ....y-$700,000

John Ogrodnick ....$365,000

Ron Greschner ....$360,000

J. Vanbiesbrouck....$350,000

James Patrick ....$315,000

Randy Moller ....$285,000

N. Rochefort....$280,000

Mark Hardy ....$255,000

Chris Nilan ....$250,000

Kelly Kisio ....y-$245,000

Bob Froese ....$240,000

Jan Erixon ....$225,000

Lindy Ruff ....$220,000

Carey Wilson ....$220,000

Brian Leetch ....$210,000

David Shaw ....$210,000

Brian Mullen ....$180,000

Paul Cyr ....$175,000

Ulf Dahlen ....$160,000

Corey Millen ....$150,000

Kris King ....$130,000

Kevin Miller ....$130,000

Mike Richter ....$130,000

Mark Janssens ....$125,000

Jeff Bloemberg ....$120,000

Darren Turcotte ....$120,000

Paul Broten ....$110,000

Troy Mallette ....$110,000

Miloslav Horava ....$ 50,000

PHILADELPHIA FLYERS

Ron Hextall ....$500,000

Tim Kerr ....$500,000

Mark Howe ....$425,000

Pete Peeters ....$275,000

Brian Propp ....$250,000

Ilkka Sinisalo ....$250,000

Rick Tocchet ....$250,000

Ron Sutter ....$235,000

Jay Wells ....$230,000

Keith Acton ....$227,500

Kjell Samuelsson ....$225,000

Ken Wregget ....$225,000

Mike Bullard ....$220,000

Pelle Eklund ....$215,000

Murray Craven ....$185,000

Terry Carkner ....$170,000

Scott Mellanby ....$170,000

Doug Sulliman ....$155,000

Gord Murphy ....$150,000

Normand Lacombe ....$140,000

Derrick Smith ....$140,000

Craig Berube ....$130,000

Dave Fenyves ....$125,000

Jeff Harding ....$115,000

John Stevens ....$115,000

Kerry Huffman ....$110,000

Jiri Latal ....$100,000

Tony Horacek ....$ 90,000

PITTSBURGH PENGUINS

Mario Lemieux ....y-$2,000,000

Paul Coffey ....$450,000

Barry Pederson ....$355,000

Tony Tanti ....$330,000

Tom Barrasso ....$325,000

Rob Brown ....$310,000

Zarley Zalapski ....$240,000

Jim Kyte ....$225,000

Jim Johnson ....$210,000

Bob Errey ....$187,500

Gilbert Delorme ....$180,000

Gord Dineen ....$170,000

Randy Hillier ....$165,000

Wendell Young ....155,000

Phil Bourque ....$150,000

Kevin Stevens ....$150,000

Rod Buskas ....$145,000

Jay Caufield ....$140,000

Troy Loney ....$135,000

John Cullen ....$120,000

Randy Gilhen ....$105,000

Mark Recchi ....$105,000

Chris Dahlquist ....$100,000

QUEBEC NORDIQUES

Michel Goulet ....$600,000

Peter Stastny ....$480,000

Guy Lafleur ....$400,000

Greg Millen ....x-$280,000

Tony McKegney ....x-$270,000

Joe Cirella ....$250,000

Mario Marois ....$225,000

Paul Gillis ....$190,000

Lucien DeBlois ....$180,000

Jeff Jackson ....$180,000

Michel Petit ....$175,000

Brain Lawton ....x-$172,500

Claude Loiselle ....x-$160,000

Steven Finn ....$150,000

Marc Fortier ....$140,000

Mike Hough ....$125,000

Tony Hrkac ....x-$125,000

Bryan Fogarty ....$120,000

Curtis Leschyshyn ....$115,000

Darin Kimble ....$100,000

Ken McRae ....$100,000

Joe Sakic ....$100,000

Brent Severyn ....$100,000

Stephane Guerard ....$ 95,000

Ron Tugnutt ....$ 85,000

Sergei Mylnikov ....$ 50,000

ST. LOUIS BLUES

Paul MacLean ....$250,000

Adam Oates ....$230,000

Gordie Roberts ....$210,000

Peter Zezel ....$200,000

Mike Lalor ....$190,000

Rick Meagher ....$190,000

Jeff Brown ....$185,000

Gino Cavallini ....$160,000

Rod Brind'Amour ....$135,000

Paul Cavallini ....$135,000

Sergio Momesso ....$135,000

Herb Raglan ....$135,000

Vincent Riendeau ....$135,000

Doug Evans ....$130,000

Brett Hull ....$125,000

Curtis Joseph ....$125,000

Dave Lowry ....$125,000

Adrien Plavsic ....$115,000

Steve Tuttle ....$110,000

Dave Thomlinson ....$105,000

Dominic Lavoie ....$100,000

Pat Jablonski ....$ 95,000

Kelly Chase ....$ 85,000

Tony Twist ....$ 85,000

TORONTO MAPLE LEAFS

Gary Leeman ....$350,000

Rob Ramage ....x-$300,000

Ed Olczyk ....x-$275,000

Wendel Clark ....$265,000

V. Damphousse ....$215,000

Brad Marsh ....x-$210,000

Mark Osborne ....x-$210,000

Allan Bester ....$200,000

Al Iafrate ....$197,500

Tom Fergus ....x-$195,000

Brian Curran ....x-$170,000

Lou Franceschetti ....$170,000

Todd Gill ....$160,000

Dan Daoust ....$152,500

Dave Reid ....$150,000

Tom Kurvers ....x-$145,000

John Kordic ....$145,000

Dave Hannan ....x-$140,000

Mark LaForest ....x-$135,000

Jeff Reese ....$135,000

G. Thibaudeau ....x-$130,000

Luke Richardson ....$115,000

Scott Pearson ....$105,000

Dan Marois ....$100,000

John McIntyre ....$100,000

VANCOUVER CANUCKS

Vladimir Krutov ....$375,000

Igor Larionov ....$375,000

Stan Smyl ....$350,000

Paul Reinhart ....$300,000

Dan Quinn ....x-$275,000

Garth Butcher ....$255,000

Doug Lidster ....$240,000

Andrew McBain ....x-$230,000

Larry Melnyk ....x-$220,000

Greg Adams ....$220,000

Rich Sutter ....x-$210,000

Steve Bozek ....x-$200,000

R. Nordmark ....x-$200,000

Steve Weeks ....x-$200,000

Jim Benning ....$200,000

Doug Smith ....$180,000

Jim Sandlak ....$170,000

Brian Bradley ....$155,000

Craig Coxe ....$150,000

Harold Snepsts ....$150,000

Kirk McLean ....$145,000

Todd Hawkins ....$140,000

Trevor Linden ....$125,000

Daryl Stanley ....x-$120,000

Petri Skriko ....xy-$ 90,600

WASHINGTON CAPITALS

Rod Langway ....y-$417,500

Dino Ciccarelli ....$360,000

Scott Stevens ....$300,000

Dale Hunter ....y-$250,000

Don Beaupre ....$225,000

Geoff Courtnall ....$210,000

Mike Ridley ....$197,500

Kevin Hatcher ....$185,000

Kelly Miller ....$170,000

Neil Sheehy ....$170,000

Bob Rouse ....$155,000

Scot Kleinendorst ....$150,000

Steve Leach ....$130,000

Calle Johansson ....$125,000

Bob Mason ....$125,000

Michal Pivonka ....$125,000

Bob Joyce ....$120,000

Kent Paynter ....$115,000

Nick Kypreos ....$110,000

Dennis Smith ....$110,000

John Druce ....$105,000

Rob Murray ....$105,000

Yvon Corriveau ....$ 90,000

Bill Houlder ....$ 85,000

Alan May ....$ 50,000

Doug Wickenheiser ....$ 25,000

WINNIPEG JETS

Dale Hawerchuk ....y-$500,000

Dave Ellett ....$325,000

Thomas Steen ....$325,000

Brent Ashton ....x-$265,000

Randy Carlyle ....$250,000

Laurie Boschman ....$200,000

Paul MacDermid ....$200,000

Doug Smail ....$200,000

Greg Paslawski ....x-$180,000

Gord Donnelly ....$170,000

Moe Mantha ....$165,000

Peter Taglianetti ....$165,000

Paul Fenton ....$155,000

Fredrik Olausson ....x-$150,000

Mark Kumpel ....$150,000

Bob Essensa ....$135,000

Shawn Cronin ....x-$130,000

T. Numminen ....x-$127,000

Pat Elynuik ....$125,000

Dave McLlwain ....$110,000