High School standings, polls, schedules and leaders (May 1)

Baseball

WNY Coaches Poll

Small Schools

Record Pts

1. Fredonia (4) B1 5-1 40

2. Olean B1 6-1 28

3. Depew B1 3-2 24

4. RoyHart B2 * 5-1 22

4. Tonawanda B1 * 3-1 22

6. North Collins D 6-1 19

7. Akron B2 6-2 17

8. Wilson B2 2-1 13

9. St. Mary’s/Lancaster 1-1 12

10. Frewsburg D * 7-2 5

10. Southwestern B2 * 5-2 5

Others receiving votes: City Honors 4, Dunkirk 4, Medina 3, Albion 2.

* denotes tie

Msgr. Martin League All

St. Joe’s 5-0 6-1

Canisius 4-0 5-2

St. Francis 1-0 1-5

Nichols 0-2 1-2

Cardinal O’Hara 0-3 0-4

Timon/St. Jude 0-3 0-6

Christian Central 0-0 0-0

St. Mary’s/Lanc. 0-0 1-1

Cornell Cup I League All

City Honors 4-0 4-0

Olmsted 4-0 4-0

McKinley 3-2 3-2

Riverside 1-0 1-1

Hutch-Tech 1-1 1-3

South Park 0-3 0-4

Burgard 0-2 0-2

Cornell Cup II League All

da Vinci 1-0 1-1

Middle College 1-0 1-0

Lafayette 1-1 1-1

Emerson 1-3 1-3

I-Prep/Grover 0-1 0-1

MST Seneca 0-4 0-4

ECIC I League All

Lancaster 3-0 5-0

Clarence 5-1 7-1

Orchard Park 2-3 3-3

West Seneca West 2-3 3-5

Williamsville North 2-4 3-4

Jamestown 1-2 5-3

Frontier 1-3 1-3

ECIC II League All

Williamsville East 5-0 5-0

Hamburg 3-0 3-2

Williamsville South 4-1 5-2

Sweet Home 3-4 6-4

Starpoint 2-3 3-3

West Seneca East 0-4 0-6

Amherst 0-5 0-6

ECIC III League All

Maryvale 4-0 5-1

Lake Shore 1-0 1-0

East Aurora 3-1 3-1

Iroquois 1-1 4-4

Pioneer 2-3 3-4

Springville 1-2 1-6

Cheektowaga 0-5 2-5

ECIC IV League All

Tonawanda 4-0 4-1

Depew 3-0 3-2

Holland 2-1 2-1

JFK 2-2 4-2

Eden 2-4 2-4

Lackawanna 1-2 2-2

Alden 1-3 2-4

Cleveland Hill 0-3 0-3

Niagara Frontier League All

Grand Island 4-1 4-1

Lew-Port 5-2 5-2

Niagara Falls 5-2 7-2

Kenmore West 3-3 4-3

Niagara-Wheatfield 3-3 3-3

Lockport 2-2 2-2

Kenmore East 1-4 1-5

CSAT 0-2 1-2

North Tonawanda 0-4 0-4

Niagara Orleans League All

Roy-Hart 5-1-1 7-1-1

Akron 5-2 6-2

Albion 4-2 4-2

Medina 4-2 6-2

Wilson 2-1-1 2-3-1

Newfane 1-6 1-6

Barker 0-7 1-7

CCAA East I League All

Olean 4-0 6-1

Allegany-Limestone 3-1 4-2

Gowanda 2-2 2-6

Portville 2-2 5-2

Randolph 1-3 3-4

Salamanca 0-3 0-3

CCAA East II League All

North Collins 3-0 6-1

Franklinville 2-0-1 3-0-1

Frewsburg 3-2 7-2

Ellicottville 1-2 3-5

Cattaraugus/LV 1-3 3-3

Pine Valley 0-3-1 1-3-1

CCAA West I League All

Fredonia 5-0 5-1

Southwestern 3-2 4-2

Dunkirk 3-3 4-5

Chautauqua Lake 2-2 2-3

Silver Creek/Forestville 3-4 3-5

Maple Grove 2-3 2-3

Falconer 0-4 0-5

CCAA West II League All

Brocton 2-0 4-0

Cassdaga Valley 2-0 2-3

Panama 1-1 1-2

Clymer 1-2 1-3

Sherman 0-1 0-1

Westfield 0-2 0-3

Independent All

WNY Maritime 2-1

Softball

Monsignor Martin League All

Sacred Heart 1-0 2-1

Cardinal O’Hara 0-1 0-1

Archbishop Walsh 0-0 0-0

Buffalo Seminary 0-0 0-0

Christian Central 0-0 0-0

Mount Mercy 0-0 0-1

Mount St. Mary 0-0 1-0

Nardin 0-0 1-0

Niagara Catholic 0-0 0-0

Nichols 0-0 0-2

St. Mary’s/Lanc. 0-0 1-1

ECIC I League All

Orchard Park 5-0 6-1

Williamsville North 4-1 8-1

Frontier 2-1 3-2

Clarence 2-4 4-5

Jamestown 1-2 1-2

Lancaster 1-2 1-2

West Seneca West 0-5 0-8

ECIC II League All

Williamsville East 5-1 7-2

Williamsville South 4-1 6-2

Amherst 3-1 4-3

Hamburg 2-2 3-3

West Seneca East 2-2 3-3

Sweet Home 1-5 2-6

Starpoint 0-5 1-6

ECIC III League All

Iroquois 5-1 5-1

Lake Shore 3-1 3-2

Maryvale 2-1 3-1

East Aurora 2-2 2-2

Pioneer 2-2 2-4

Cheektowaga 3-4 3-5

Springville 0-6 0-8

ECIC IV League All

Eden 8-0 9-3

Alden 4-1 6-3

Cleveland Hill 3-1 5-1

Depew 2-3 3-4

Holland 0-3 0-3

JFK 0-3 0-3

Lackawanna 0-6 0-6

Niagara Frontier League All

Nia.-Wheatfield 5-0 5-0

Lew-Port 3-0 3-0

Kenmore West 5-3 5-3

Niagara Falls 3-2 3-2

Grand Island 4-3 4-3

Lockport 2-2 2-2

N. Tonawanda 1-4 1-4

Kenmore East 0-4 0-5

CSAT 0-5 0-5

Niagara Orleans League All

Roy-Hart 7-0 7-0

Medina 5-1 6-2

Wilson 2-2 2-3

Barker 2-3 3-4

Akron 1-2 1-2

Albion 1-4 2-4

Newfane 0-6 0-7

CCAA East I League All

Olean 4-0 5-5

Randolph 2-2 2-7

Portville 1-1 6-1

All.-Limestone 1-2 1-4

Gowanda 0-2 0-3

Salamanca 0-3 0-5

CCAA East II League All

Catt./LV 3-0 4-3

Frewsburg 3-1 3-4

North Collins 2-1 6-2

Franklinville 1-1 3-1

Ellicottville 0-3 2-4

Pine Valley 0-3 2-4

CCAA West I League All

Dunkirk 6-0 9-2

Chautaqua Lake 5-1 5-1

Fredonia 4-1 5-1

Silver Creek 3-3 4-5

Southwestern 1-4 1-5

Falconer 0-5 0-5

Maple Grove 0-5 0-5

CCAA West II League All

Cass. Valley 3-0 5-0

Forestville 2-1 4-3

Panama 2-1 3-1

Brocton 1-2 2-2

Sherman 0-1 0-1

Clymer 0-3 0-3

Thompson Trophy League All

Lafayette 2-0 2-0

Buffalo Arts 1-0 1-0

da Vinci 1-0 1-0

McKinley 1-0 1-0

Hutch-Tech 0-1 0-1

Middle College 0-1 0-1

MST Seneca 0-1 0-1

Riverside 0-1 0-1

South Park 0-1 0-1

Emerson 0-0 0-0

Olmsted 0-0 0-0

Independent All

City Honors 1-1

Tapestry 1-1

Boys lacrosse

Msgr. Martin League All

St. Joe’s 4-0 6-2

Nichols 2-1 5-3

Canisius 3-2 4-5

St. Francis 1-3 2-6

Timon-St. Jude 0-4 2-9

Goals: C. Watts (TSJ) 44, C. Campbell (SJ) 24, K. Pulera (SJ) 21, J. Freeman (N) 19, H. Popko (C) 19.

Assists: F. Gould (TSJ) 19, K. Pulera (SJ) 15, C. Kelly (SJ) 14, M. Berdysiak (N) 11, C. Campbell (SJ) 9.

Points: C. Watts (TSJ) 47, K. Pulera (SJ) 36, C. Campbell (SJ) 33, C. Kelly (SJ) 28, H. Popko (C) 27.

Ground Balls: B. Seigel (N) 74, T. Folsom (SJ) 56, C.J. Goss (SJ) 47, C. Donhauser (N) 30, J. Westermeier (N) 21.

Goals Against Avg.: W. Pfalzgraf (N) 5.2, J. Rapini (SJ) 8.0, C. Robinson (TSJ) 11.7.

Faceoff percentage: B. Seigel (N) .765, T. Folsom (SJ) .701

Class A League All

Lancaster 3-0 5-2

Orchard Park 1-0 5-2

Clarence 2-1 6-3

Frontier 1-2 2-4

Lockport 1-3 1-6

City Honors 0-2 1-5

Class B League All

Hamburg 4-0 7-2

West Seneca West 2-1 3-4

Williamsville North 1-1 2-4

Niagara-Wheatfield 1-2 3-4

North Tonawanda 0-1 0-4

Sweet Home 0-1 1-4

Williamsville East 0-2 6-3

Class C League All

Eden 4-0 5-0

Lake Shore 2-1 4-3

East Aurora 3-2 4-2

West Seneca East 3-2 4-4

Amherst 2-2 4-4

Grand Island 2-2 3-3

Iroquois 2-2 3-4

Williamsville South 2-2 3-3

Lew-Port 1-3 1-3

Depew 0-5 0-7

Class D League All

Akron 3-0 5-1

Gowanda 3-1 3-4

Medina 3-2 4-4

Salamanca 0-3 2-3

Wilson 0-3 0-4

Girls lacrosse

Msgr. Martin League All

Mt. St. Mary 2-0 5-2

Buff. Seminary 3-1 3-1

Sacred Heart 2-1 4-2

Nardin 1-1 1-1

Mt. Mercy 1-4 1-6

St. Mary’s/Lanc. 0-2 0-3

Class A League All

Orchard Park 2-0 7-1

Clarence 1-1 3-4

Lancaster 1-1 4-2

Niagara Falls 0-2 2-3

Leading scorers: Morgan Baxendale (OP) 40, Maddie Mazur (L) 23, Stephanie Herrnreiler (L) 17, Olivia Luciei (OP) 14, Madison Leeper (C) 12, Jesse Peters (OP) 12, Jess Notaro (L) 12.

Class B League All

Frontier 3-0 5-0-1

Hamburg 3-2 6-3

West Seneca West 2-2 5-3

Williamsville North 2-2 3-3

Niagara-Wheatfield 1-1 2-1

North Tonawanda 0-3 2-3

Lockport 0-1 1-5

Class C League All

Amherst 3-0 5-2

Lake Shore 1-0 2-1

Grand Island 3-1 3-5

West Seneca East 2-1 3-4

East Aurora 1-1 2-1

Williamsville East 1-1 3-5

Williamsville South 1-1 1-3

Sweet Home 0-2 1-4

Lew-Port 0-2 0-5

Iroquois 0-3 0-5

Class D League All

Gowanda 1-0 1-0

Eden 1-1 3-5

Springville 0-1 1-2

Salamanca 0-0 0-1

Boys tennis

Monsignor Martin

Division 1 Division Overall

Canisius 1-0 2-0

Nichols 1-0 4-1

St Joe’s 0-2 3-0

Division 2 Division Overall

Gow 2-0 3-1

Niagara Catholic 0-1 0-3

St. Francis 0-1 0-3

ECIC I ECIC II

Orchard Park 4-0 Starpoint 3-0

Lancaster 4-1 Wmsv. East 2-0

Wmsv. North 2-1 Amherst 1-0

Clarence 2-3 Sweet Home 2-2

West Seneca 0-2 Hamburg 2-3

Frontier 0-5 Wmsv. South 0-5

ECIC III ECIC IV

East Aurora 4-0 Alden 3-0

Cheektowaga 4-1 Depew 1-0

Springville 3-2 Eden 1-1

Iroquois 1-1 Cleveland Hill 0-1

Maryvale 2-3 Tonawanda 0-3

Lake Shore 1-4 JFK 0-0

Pioneer 0-1

Boys track and field

WNY leaders

100 meters

Nathaniel Davis (Sweet Home) 10.98, Javon Thomas (Cleveland Hill) 11.04, Peter Borzillieri (W.S. West) 11.33, Malik Brooks (Lockport) 11.37, Shawun Flynn (Clarence) 11.44, Jaylin Jones (Lockport) 11.49, Jacob Maurino (W.S. East) 11.49, Aaron Wahler (Cleveland Hill) 11.54, Issiah Velez (Dunkirk) 11.58, Anthony McCarley (St. Joe’s) 11.60.

200 meters

Borzillieri (W.S. West) 22.70, Brooks (Lockport) 22.70, Thomas (Cleveland Hill) 22.74, Davis (Sweet Home) 23.14, Josh Gabalski (St. Francis) 23.19, Christian Snell (Alden) 23.52, Nick Abdo (Springville) 23.59, Bo Sirieka (St. Francis) 23.59, Alhagie Sesay (Hutch-Tech) 23.64, Ethan Majewski (Starpoint) 23.79.

400 meters

Davis (Sweet Home) 49.32, Collan Zimmerman (East Aurora) 50.92, Brooks (Lockport) 51.25, Aaron Jones (Hutch-Tech) 51.74, Abdo (Springville) 51.80, Reese Casinelli (Newfane) 51.82, Tyeryan Burke (Hamburg) 52.53, Jeremy Jeziorski (Alden) 52.65, Roman Price (Wmsv. South) 52.77.

800 meters

Cal Puskar (Orchard Park) 2:01.92, Parker Tent (East Aurora) 2:04.21, Diego Rey (Fredonia) 2:04.98, Drew Pownall (Frewsburg) 2:05.06, Thomas Woods (W.S. West) 2:05.73, Ryan Buzby (Grand Island) 2:05.98, Grady Regan (Holland) 2:06.81, Johnathan Lang (Lockport) 2:06.96, Nate Brawdy (Gowanda) 2:08.26, David Bergamasco (Wmsv. South) 2:08.34.

1600 meters

Puskar (Orchard Park) 4:18.95, Ian Russ (East Aurora) 4:20.61, Bergamasco (Wmsv. South) 4:34.10, Lucas Beyer (Canisius) 4:37.77, Ryan Mitchell (Iroquois) 4:38.04, Josh Glaub (W.S. East) 4:38.78, Grey Connover (Clarence) 4:39.04, Buzby 4:41.81, Jack Heraty (Orchard Park) 4:43.41, Tom Appenheimer (O’Hara) 4:45.07.

3200 meters

Russ (East Aurora) 9:26.79, Dan Daddario (Clarence) 9:53.24, Appenheimer (O’Hara) 9:53.84, Ray Sambrotto (Sweet Home) 9:58.60, Anthony Ruiz (Dunkirk) 10:17.58, Aidan Winiewicz (Orchard Park) 10:24.80, Ken Abrahim (Wmsv. North) 10:24.84, Buzby (Grand Island) 10:25.10, David Russo (Depew) 10:25.20, Cole Hanks (Holland) 10:27.26.

110 meter hurdles

A. Jones (Hutch-Tech) 15.74, Robertino Mancabelli (Orchard Park) 16.04, Tre Yaskulski (Albion) 16.13, Kendall Mariacher (Hutch-Tech) 16.23, Mark Marrelli (Kenmore West) 16.23, Mark Manue (Hutch-Tech) 16.34, Nick Coburn (Kenmore East) 16.47, Jameson Reid (Wmsv. East) 16.48, Nick Hafner (Hamburg) 16.96, Kaleb Luton (Sweet Home) 17.19.

400 meter hurdles

Mancabelli (Orchard Park) 59.32, Nathan Hill (Jamestown) 59.86, Marrelli (Kenmore West) 1:00.13, Miguel Bautista (Lew-Port) 1:01.63, Derian Rowe (Wmsv. South) 1:01.34, Jeremy Anderson (Wmsv. North) 1:01.91, Gunnar Clothier (Holland) 1:02.42, Manue (Hutch-Tech) 1:03.04, Nick Clark (East Aurora) 1:03.91.

3000 meter steeplechase

Andrew Perreault (Lew-Port) 10:00.33, Mitchell (Iroquois) 10:10.95, Samuel Auernhamer (Newfane) 10:21.75, Ruiz (Dunkirk) 10:31.27, Dean Godios (Depew) 10:35.13, Josh Johnson (Fredonia) 10:41.74, Alexander Hillyard (East Aurora) 10:43.40, Simon Powley (Lockport) 10:45.43, Collin McCabe (Newfane) 10:48.29, Thoma Wlodarczyk (East Aurora) 10:55.46.

4x100 relay

Clarence 44.14, Hutch-Tech 45.40, Alden 45.51, St. Francis 45.63, Jamestown 45.86, St. Joe’s 46.12, Hamburg 46.18, Lancaster 46.25, Lockport 46.26, Newfane 46.47.

4x400 relay

St. Francis 3:36.32, Frewsburg 3:37.80, Hamburg 3:39.95, North Tonawanda 3:40.34, East Aurora 3:40.45, Tapestry 3:40.70, Dunkirk 3:40.86, Iroquois 3:40.90, Orchard Park 3:43.73, Hutch-Tech 3:41.79.

4x800 relay

East Aurora 8:22.46, Falconer 8:28.16, Holland 8:44.65, Fredonia 8:47.19, St. Joe’s 8:51.94, Niagara Falls 8:52.34, Newfane 8:55.76, Clarence 8:59.34, Williamsville East 9:06.07, Lockport 9:06.67.

Long Jump

Nqenda Elias (McKinley) 20-11.50, Matt Nowak (Lancaster) 20-3, Devin Eddy (Dunkirk) 20-3, Alex Leigh (Alden) 20-0.75, Velez (Dunkirk) 19-11.50, Luton (Sweet Home) 19-10, Miles Hunter (Tapestry) 19-8, Nino Rivera (Orchard Park) 19-6, Rashaun Johnson (Lockport) 19-6, Peter Borzillieri (W.S. West) 19-5.25.

Triple Jump

Jonathan Litten (Niagara Falls) 42-4, Leigh (Alden) 41-8.25, Yaskulski (Albion) 40-3.75, Kahlil O’Neil (Kenmore East) 40-2.75, Michael Towns (Tapestry) 40-2.25, Sesay (Hutch-Tech) 40-2, Hunter Barnes (Hamburg) 40-0.50, Eddy (Dunkirk) 35-9.25, Tamell Bass (Cheektowaga) 39-5, Alex Fusani (Kenmore West) 39-4.50.

High Jump

Sirieka (St. Francis) 6-4, Tommy Rivera (Sweet Home) 5-10, Johnson (Lockport) 5-10, Grant Moore (Jamestown) 5-10, Aidan Zerkowski (Lancaster) 5-10, Reid (Wmsv. East) 5-8, Trevor Book (North Tonawanda) 5-8, Jonathan Litten (Niagara Falls) 5-8, Nathan Lang (Starpoint) 5-8, John Lander (Orchard Park) 5-8, Jake Kaminski (Cheektowaga) 5-8.

Shot Put

John Surdej (Lancaster) 53-2, Mike Parisse (Starpoint) 49-5.75, Andy Pietrantoni (Lancaster) 48-6, Tyler Doty (St. Joe’s) 48-0, Mike Wolford (Lancaster) 46-1.50, Art Jordan (Cheektowaga) 46-1.25, Caden Jenson (Orchard Park) 48-11.25, Jon Banks (Cheektowaga) 43-2.50, James Wilson (Tapestry) 43-1, Joseph Castiore (W.S. West) 42-11.50.

Discus

Doty (St. Joe’s) 151-6, William Gross (St. Joe’s) 139-10, Castiore (W.S. West) 138-0, Parisse (Starpoint) 136-5, Pietrantoni (Lancaster) 134-4, Jenson (Orchard Park) 133-7, Caleb Nickens (Sweet Home) 128-10, Jacob Szymanski (Lockport) 126-9, Surdej (Lancaster) 126-8.

Pole Vault

Max Bowen (Starpoint) 12-1, Liam Doyle (Hamburg) 12-0, Kegan Mancabelli (Orchard Park) 11-6, Chris Kaszynski (Kenmore West) 11-3, Zac Chazen (Wmsv. North) 11-3, Jacob Agro (Starpoint) 11-0, Justin Zimmerman (East Aurora) 11-0, Louis Irazarry (Orchard Park) 11-0, Marshall Testa (Iroquois) 11-0.

Scalp and Blade Standings

Bennett 6-0 Lafayette 3-3

Hutch-Tech 6-0 I-Prep/Grover 2-4

McKinley 6-0 MST Seneca 2-4

City Honors 5-1 da Vinci 1-5

Olmsted 5-1 Middle College 1-5

Riverside 4-2 Buffalo Arts 0-5-1

East 3-3 Burgard 0-5-1

Emerson 3-3 South Park 0-6

Girls track and field

WNY leaders

100 meters

Markera Garner (McKinley) 12.34, Kahniya James (Lockport) 12.62, Tatiana Cook (McKinley) 12.74, Emily Oliverio (Lew-Port) 12.74, Jayden Moss (Cheektowaga) 12.84, Nisa Raqib (Hutch-Tech) 12.84, Samantha Gilbert (Falconer) 12.85, Emilee Hanlon (Dunkirk) 12.86, Taylor Hunter (Tapestry) 12.88, Hailey Hall (Akron) 13.04, Kameron Klass (Orchard Park) 13.04.

200 meters

James (Lockport) 25.87, T. Hunter (Tapestry) 25.95, Miquela Hunter (Olmsted) 26.14, Garner (McKinley) 26.64, Leah Pasqualetti (Orchard Park) 26.84, Hanlon (Dunkirk) 26.99, Amanda Konieczny (Lancaster) 27.01, Isabelle Licata (Lancaster) 27.19, Laina Caparaso (Iroquois) 27.46.

400 meters

Jenna Crean (Orchard Park) 58.42, M. Hunter (Olmsted) 58.94, Leah Streety (Iroquois) 1:00.61, Jericha Petrella (Dunkirk) 1:00.86, Licata (Lancaster) 1:01.00, Samantha Shea (Starpoint) 1:01.24, Anna Rybczynski (W.S. West) 1:01.67, Sydney Burgard (Lancaster) 1:02.03, Chloe Hurrell (Wmsv. North) 1:02.14, Grace DeCapua (All.-Limestone) 1:02.72.

800 meters

Molly McLaughlin (East Aurora) 2:18.43, Kathryn Blair (Iroquois) 2:19.45, Rybczynski (W.S. West) 2:23.49, Emily Brown (Fredonia) 2:27.52, Molly Kabza (Hamburg) 2:28.23, Gillian Fedor (Clarence) 2:28.85, Maggie McLaughlin (East Aurora) 2:31.06, Julianna Bouton (Niagara Falls) 2:31.17, Rachel Major (Orchard Park) 2:33.00, Ava Danieu (East Aurora) 2:33.14.

1500 meters

Megan McLaughlin (East Aurora) 4:50.83, Major (Orchard Park) 5:00.34, Rybczynski (W.S. West) 5:02.26, Blair (Iroquois) 5:02.65, Riley Jones (Holland) 5:03.78, Hannah Sullivan (Southwestern) 5:05.99, Amberlee Robertson (Wmsv. South) 5:06.22, Ally Ziudema (Lake Shore) 5:11.24, Mackenzie Marfurt (Clarence) 5:12.24, Samantha Evans (Clarence) 5:12.59.

3000 meters

Sydney Nowicki (Lockport) 10:31.83, Me. McLaughlin (East Aurora) 10:46.86, Christina Peppy (Maple Grove) 10:59.13, Jones (Holland) 11:00.37, Ariya Roberts (Wmsv. North) 11:05.83, Karis Ertel (East Aurora) 11:06.60, Major (Orchard Park) 11:08.49, Kayla Schmidt (Wmsv. South) 11:14.09, Elle Russell (Springville) 11:14.47, Sarah Mruk (W.S. West) 11:26.86.

100 meter hurdles

Raqib (Hutch-Tech) 14.74, Lydia Lanski (Fredonia) 15.68, Natalie Armon (Clarence) 15.84, Christina Wende (Kenmore West) 15.90, Marissa Klimczak (Pioneer) 16.01, Christina Funderburk (Cleveland Hill) 16.04, Gabrielle Gaygen (Wmsv. North) 16.14, Julia Peinkofer (Iroquois) 16.49, Lauren McGrath (Lew-Port) 16.60, Kalei Winter (Holland) 16.66.

400 meter hurdles

Klimczak (Pioneer) 1:07.34, Payton Rowe (Springville) 1:08.75, Olivia Grande (Clarence) 1:08.94, Peinkofer (Iroquois) 1:09.22, Armon (Clarence) 1:09.34, Lauren Swan (Southwestern) 1:09.42, Abigail Lillis (Orchard Park) 1:11.06, Celia Cocca (Orchard Park) 1:11.28, Katja Kranzo (Southwestern) 1:11.41, Ally Alvira (Cheektowaga) 1:11.64.

2000 meter steeplechase

Brown (Fredonia) 7:26.92, Margo Henley (Akron) 7:41.62, Marlin Bogulski (Orch. Park) 7:44.63, Kimberly Goerss (Newfane) 7:47.04, Sonya Krezmien (Springville) 7:47.49, Caitlin Caltagirone (Holland) 7:47.64, Hannah Goetz (Springville) 8:05.70, Laura Cohn (Ken. West) 8:07.32, Raechel Zielinski (Hamburg) 8:14.78, Caitlin O’Rourke (Orch .Park) 8:15.69.

Long Jump

Wende (Kenmore West) 17-2.25, Peinkofer (Iroquois) 16-11.50, Konieczny (Lancaster) 16-4, Alvira (Cheektowaga) 16-3, Sara Puskar (Orchard Park) 16-2, Hallie Perrino (Hamburg) 16-1.50, Hurrell (Wmsv. North) 15-9, Marissa Schuppenhauer (Maple Grove) 15-7, Olivia Carter (Medina) 15-6.50, Genevieve Arnold (Orchard Park) 15-5.50.

Triple Jump

Wende (Kenmore West) 38-1, Arnold (Orchard Park) 35-2.50, Alvira (Cheektowaga) 34-10, Raqib (Hutch-Tech) 34-10, Renaijah Purvis (Niagara Falls) 34-4.75, Jasmine Mings (W.S. West) 34-2.75, Alyssa Amirato (Depew) 34-0.50, Jaide Cummings (Clarence) 34-0, Alyssa Harrington (O’Hara) 34-0, Hurrell (Wmsv. North) 33-10.75.

High Jump

Marina Miketish (Olean) 5-1, Hanlon (Dunkirk) 5-0, Katelynn Hennesy (Orchard Park) 5-0, McGrath (Lew-Port) 5-0, Katelyn Bulega (Holland) 4-10, Olivia Buhn (Hamburg) 4-10, Devin Griffin (Medina) 4-10, LeGary Jackson (Niagara-Wheatfield) 4-10, Ma. McLaughlin (East Aurora) 4-10, Kayla Myers (Wmsv. East) 4-10, Logan Streety (Iroquois) 4-10, Mikayla Thompson (Hutch-Tech) 4-10, Sarah Wittek (Iroquois) 4-10, McKayla Wolfe (Westfield) 4-10.

Pole Vault

Gaygen (Wmsv. North) 11-0, Mushirah Shepard (Salamanca) 10-6, Rachel Ward (Falconer) 10-6, Meadow Wistner (Wmsv. North) 10-0, Julia Brundin (Kenmore East) 9-6, Kiara Smith (Kenmore East) 9-6, Kate Doherty (Orchard Park) 9-0, Eva Giancarlo (Sweet Home) 9-0, Victoria Rohrdanz (Lancaster) 9-0, Destiny Osby (Niagara-Wheatfield) 8-6, Jessica Ritchie (Catt./LV) 8-6.

Shot Put

Rachel Donner (Iroquois) 42-7, Maryam Akaic (Tapestry) 37-4.50, Natalia Surdaj (Lancaster) 34-6, Madelyn Harrison (Hamburg) 33-1.50, Madison Palmer (East Aurora) 32-8.50, Amy Lesinski (Holland) 31-10.50, Rena Riley (Franklinville) 31-10.50, Alyssa Steen (Maple Grove) 31-8, Karlie Hake (Alden), 31-3.50, Elanor Clark (Hamburg) 31-1.50.

Discus

Donner (Iroquois) 131-2, Ally Crisswell (Lockport) 109-0, Clark (Hamburg) 105-0, Kaylee Guy (Wmsv. South) 102-11, Lesinski (Holland) 101-7, Akaic (Tapestry) 100-9, Catherine Golden (Wmsv. North) 100-9, Surdej (Lancaster) 97-6, Gianna Hoose (Southwestern) 96-1, Morgan Tracy (Jamestown) 93-3.

4x100 relay

Tapestry 50.23, Orchard Park 51.42, Iroquois 51.50, Cleveland Hill 51.54, Lockport 51.60, Lancaster 51.71, Dunkirk 51.90, Hutch-Tech 51.94, Hamburg 52.12, McKinley 52.44.

4x400 relay

Iroquois 4:08.29, East Aurora 4:12.29, Starpoint 4:18.77, Pioneer 4:20.82, Hamburg 4:21.69, Springville 4:21.72, Orchard Park 4:23.17, Olmsted 4:23.74, All.-Limestone 4:24.32, Southwestern 4:27.07.

4x800 relay

East Aurora 9:53.87, Clarence 10:16.10, Springville 10:26.88, Wmsv. South 10:28.33, Lew-Port 10:29.82, Hamburg 10:32.15, Newfane 10:32.66, Orchard Park 10:35.85, Akron 10:37.92, Maple Grove 10:39.60.

Scalp and Blade Standings

da Vinci 3-0 Buffalo Arts 1-2

Hutch-Tech 3-0 East 1-2

Olmsted 3-0 Middle College 1-2

South Park 3-0 I-Prep 0-2-1

City Honors 2-1 MST Seneca 0-2-1

Emerson 2-1 Bennett 0-3

Lafayette 2-1 Burgard 0-3

McKinley 2-1 Riverside 0-3

High School standings, polls, schedules and leaders