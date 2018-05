Area golf

WNY PGA Senior-Junior Championship

at Niagara Frontier CC

Overall champions: Michael O’Connor (Kahkwa Club) and Sean Moffat (CC of Buffalo) 66; Runners-up: Dan Antonucci and Matt Clark (Niagara Frontier CC) 71, John Boss (Niagara Falls CC) and Mike Boss (River Oaks) 71, Rob Horak (Canandaigua CC) and Paul Sanders (Ravenwood) 71. 2 Best Ball of Four champions: Dan Antonucci, Matt Clark, Steve Broderick and Aaron Rotella (Niagara Frontier CC) 134.