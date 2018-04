Area bowling (April 5)

Area bowling

ABBOTT: UAW Thursday Night — John Ochal 664, Wayne Ochal 286-719. UAW 897 — John Petkovsky 274-701, John Mentlewski 278-682, Joe Zdybowicz 269, Jim Mcclellan 257, Jerry Scheib 252.

AIRPORT: Quality Bindery — Ray Murphy 297, Dan Stachowiak 258-722, Dave Klawon 255-722, Brian Carrier 258-709, Ricky Fuller Jr. 706.

ALLIE BRANDTS: Lockport Businessmen — Ron Kipp 225-243-216-684, Milan Carr 259, Jason Volschow 256.

BRIERWOOD: Bob Binns Memorial — George Majkut 266-705, Dave McIvor 260-690, Dan Gump 266, Ray Latona 259, Frank Markott 256, Jim Staub 256.

BROADWAY: Zielinski/Ast Memorial — Steve Fiorella 265-751, Jeff Rejewski 733, A.J. Harhigh 267-703, Steve Lezynski 258-685, Dave Harhigh 680. Tuesday Hi Rollers — Steve Krieger 290-749, Bobby Kaznica 705, Andy Bielanin 255-702, Jon Monkelbaan 267, Tom Orlowski 267. Whitey Kiszewski Memorial — Nick Marciniak 259-290-767, Steve Szuder 268-763, Janet Onisk 278-746, Joe Bielanin 259-732, Colin Suto 255-720.

KENMORE: Leo Greenauer Memorial — Joe Montante Jr 290-750, Juile Selk 246-712, Josh Moore 267-688, Dennis Loomis 297-682, Jim Purpura 257-677, Barry Clark 676. Auburis — Donna Fitzpatrick 246-667. Joan Bovo Memorial — Ron Chader 257-677, Nicole Bongiovanni 234-637.

MANOR: Wednesday Night Men — Mike Gilbert 289-759, Rob Piccoli 254-264-755, Greg Sacco 728, Stephen Hussar 693, Rob Ricketts 258- 685, Ben Swanson 685. JJ Mover’s — Tate Wilson 288-760, Ronnie Corp 278-257-712, Mike Wozniak 258-698, Brian McClure 258-695, Joe Leber 255-685, Kelly Brace 256, LaRhonda Johnson 226.

MANOR II: Pete Stasio Memorial — Henry Allenbach 258-263-276-797, Sam Turner 257-297-739, Brian Fleischman 709, Mike Grimmer 679, Shaun Louis 268-676.

SPARETIME: Tuesday Night Firefighters — Scott Wisz 278-703, Tim Strauch 269-694, Greg Lund 279-683, Andy Pruitt 677, Dale Bless 278. Broad Spectrum 3-Man — Pete Zmozynski 289-268-801, Tom Sorce 278-289-782, Steve Kosut 259-695.

STRIKERS: Wednesday Night Businessmen — Chad Joseph 279-741, Alvin Leith 264-693, Tom Zimmerman 268-687, Dan Darnley 678. Labatts Blue Men — Dan Schutt 256-700, Dave Darnley 269-691, Bill Widmer 684, Ron Haase 676.

THE EDGE: Let The Good Times Roll — Rick Bartoszek 259-693, Russ Braun 257, Chris Ormond 255.

TRANSIT: Jeff Giancarlo Memorial — Mark Skimmer 717, Dan Antkowiak 710. Bowlers Choice 4 Man — Brian Cline 268-268-784, Ryan Ciminelli 259-268-253-780, Kevin Smith 279-250-745, Josh Shoemaker 255-743, Chuck Jagodzinski 278-739, Holly Parrish 235-268-234-737, Tammy Derkovitz 228-244-684, Kelly Blaszak 258-676, Jessica Mamon 255-668, Brianna Larson 238-665.

TONAWANDA: Boulevard Produce — Kevin Volker 278-749, Jim McDonald III 257-715, John Volker 278-676, Dan Eberl 669, Mike Puglisi 662. Tuesday Night Bowlers — Steven Krafft 256-706

Sean Roberts 668, Nick Byers 667, Paul Pittner 666, Don Zak 663. Engineering Society — Tom Mann 267-709, Nino Milone 259.

WIMBLEDON: Tues. West Seneca Srs. — Ron Janish 254, Sal Mendola 254-664, John Olivate 254-653, Dan Pause 268. City Bowlers — Pat Wangler 267, Mick Nowak 263, Mike Trautman 257. LT Vending — Steve Dorobiala 256-279-720, Mike Rosenhahn 693, Jacob Hiam 688, Jim Lamancuso 255-682, Holly Johnson 257-643.

11th FRAME: Tuesday Night — Ray Schultz Jr. 255-732, Greg Merkle 279-696, Wayne Gee 680, Dan Streer 256-675, Jim Reese Jr. 267.