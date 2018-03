Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Feb. 16.

ALDEN

• 3600 Crittenden Road, Pmt Npl Financing 2014-1 to Randall B. Moyer, $22,000.

AMHERST

• 711 Smith, Golf&country Clubs to Fitc Golf Developments, $2,783,000.

• 51 Crestwood Lane, Laura Marino; Gary Taylor to Jewish Discovery Center, $386,000.

• 10 Bridgehampton Circle, John H. Leitten Jr.; Sheila T. Leitten to Brice Derry; Roni Birdsall, $357,000.

• 1225 Campbell Boulevard, Joseph W. Bielmeier; Mary Bielmeier to Sean Lewis, $260,000.

• 5 Eagles Trace, Dordy Bales to Shounak U. Gore, $257,000.

• 321 North Forest Road, Jason Swanson to Julia Rosic Brueckl, $250,000.

• 24 Mission Drive, Alexander Segal; Valentina Segal to Dennis P. Bialkowski; Michelle F. Bialkowski, $245,000.

• 152 Roycroft Boulevard, Frank A. Caruana; Lori A. Koenig to Danielle C. Brawn; Patrick A. Sullivan, $235,000.

• 45 Cascade Drive, Happy B. Laskar to Johir Hussain, $215,000.

• 92 Sweetwood Drive, Tjm of WNY to Lindsay Juliano; Zachary Juliano, $204,092.

• 3994 Harlem Road, Hobart&william Smith Colleges to Teg Harlem, $200,000.

• 232 Sunrise Boulevard, Kathy D. Gorski to Joshua Feiler; Marina Feiler, $192,000.

• 36 Patrice Terrace, Angelica Janz; Angelika Janz; Angelika Janz-Fronczak to Christopher Cowell; Effie Cowell, $184,900.

• 293 Capen Boulevard, Ga Equities to Laura C. Fehringer; Trevor T. Sokolowski, $184,750.

• 93 Telfair Drive, Mohamed S Megahed Living Trust 091108 Tr to Donald J. Flaglor, $171,000.

• 280 Walton, Tjf Property Holdings to Christina M. Kulifaj, $166,000.

• 67 Fawn Meadows Court, Anthony J. Lana; John G. Widmer; John Widmer; Marian K. Widmer; Marian Widmer to Bmg Property Holdings; Milhap Capital Group, $165,000.

• 44 Harwood Drive, Adam S. Unkle to Helen C. Escoto, $154,000.

• 20 Jasmine Court, Betty L. Schoof; Carl William Schoof to Ralph Dailey, $140,000.

• 30 Chateau Terrace, Timothy M. Devine to Bonnie M. Fitzgerald; Richard J. Fitzgerald, $140,000.

• 43b Foxberry Drive, Louis C. Gnagnarelli; Tamara Gnagnarelli to Adam John Tanalski; Linda Tanalski, $96,000.

• 7226 Transit Road, Morgans Point to Gejel Management, $23,000.

ANGOLA

• 57 Sunset Boulevard, Barbara A. Guest; Brian T. Guest to Christina G. Compise, $134,900.

AURORA/EAST AURORA

• 1530 Quaker Road, Buffalo Bungalow to Kairstin Lindstrom; Michael Lindstrom, $431,754.

• 366 Sycamore St., Heather A. Braun; Brian D. Buccieri to Amy M. Ratajczak, $255,000.

• 655 Quaker Road, Collin M. Folger to Daniel R. Dayton; Katie J. Dayton, $145,000.

• 1757 Emery Road, Dawn M. Vogel; William T. Vogel to Craig Polston; Cristina Polston, $117,000.

BLASDELL

• 2100 Electric Ave., Mary Skora; Richard W. Skora to 3974 Grant Ave. , $125,000.

• 52 Frontier Drive, HUD to Peter E. Murphy, $93,000.

• 105 Martin Ave., Bank of New York; C-Bass Mortgage Loan Asset-Backed Certificates Series 2006-Rp1 Tr; JPMorgan Chase Bank NA Suc Tr to Sherlock Properties, $76,584.

• 3651 South Park Ave., Joanne Eckman; Paul F. Eckman to Kelly L. Zielinski; Stephen M. Zielinski Sr., $30,000.

• 17 Gilbert Ave., Of Erie County; Joseph L. Maciejewski to Rich Labarba, $25,000.

BOSTON

• 5450 Creekside Court, James O&margaret T Klinger 091708 Tr to Oakridge Mfr Holdings, $1,600,000.

• 9373 State Road, Lisa M. Dellamore; Ralph M. Mohr to Zjp of Boston Incorporated, $170,073.

BUFFALO

• 137 Sanders, Sanders Road Apartments to 296 Main, $3,525,000.

• 200 Delaware Unit 1509, Ivano Toscani to Jeffrey S. Meyer; Karin N. Meyer, $1,050,000.

• 56 Dana, Victoria J. Saxon; Daniel J. Morrow to Christine M. Dwyer; Sean Dwyer, $582,080.

• 363 Norwood, Steven J. Gerfin to Nicholas Varelakis, $459,900.

• 94 Rumsey Road, Penelope C. Cataldi; Ronald L. Cataldi to Barry D. Olson, $425,000.

• 31 Norwood, Steven J. Gerfin to Nicholas Varelakis, $365,000.

• 39 Park St., Paul Carroll to Andrew Church; Cassandra D. Church, $270,000.

• 412 Baynes St., Michael Piazza to Kevin C. Thomasula, $255,000.

• 353 Norwalk, Roni Birdsall to Kelly Cali; Victor C. Cali, $232,000.

• 531 Massachusetts Ave., William E. Seychew to Brian Penepent, $230,000.

• 65 Abbott Road, St Agathas Roman Catholic Church Society of Buffalo to Abboid Holdings, $220,000.

• 63 Greenfield St., John P. Hamels; Robert J. Hamels to Canfield Patrick K Greene, $196,000.

• 64 Crestwood, Damon L. Woods to Nakia S. Brice, $195,000.

• 840 Robin Road, Sean Lewis to Giray Gebes, $185,000.

• 82 Dakota, Daniel Classer; Garret Peters to Kumar Shah, $180,000.

• 54 Coolidge, Helen M. Munch to Andrea Duvall; Tyler Duvall, $180,000.

• 297 Choate Ave., Charles P. Comerford to Garrett T. Breindel, $170,000.

• 174 Breckenridge St., Osiris M. Gomez; Vidalina Gomez to Abdullah Man, $150,000.

• 1667 Seneca, John Roberts Sr Trust 0923607 Tr to Atlas Enterprises of WNY, $147,000.

• 43 Mesmer Ave., Celeste Holihan; Celeste M. Holihan to Joshua M. Ries, $145,000.

• 187 Heath St., In I. Lei; Wun I. Lei to Mary Owusu, $117,500.

• 959 West Ave., Yaffa Epstein; Irina Shamova to Vincent Derobertis; Steve Frangioni, $110,000.

• 25 Cecil, Dag Group to Liam T. Doud; Julie R. Mazur, $105,000.

• 96 Academy Road, 716 Estates to Anab, $100,000.

• 310 Auburn Ave., Florentina Ostolaza to Tho Le, $94,500.

• 54 Alamo, Abboid Holdings to Dharold J. West, $92,118.

• 24 Altruria St., Erica N. Wray to Jeffrey Borowiak, $90,000.

• 305 King Peterson Road, John Brenon; Bernard F. Dolan to Bernard Dolan, $89,170.

• 49 Massachusetts, Rita A. Appia; Rita A. Appiah to Joelle Bence, $74,000.

• 313 Cumberland Ave., Michael Gulino to Robert Cattarin Jr., $74,000.

• 117 Central, James Malinowski to Nazmin Chowdhury; Afruz Miah, $70,000.

• 964 Fillmore Ave., Decent Property NY to Kazi Rahatul Islam; Md Yasib Joarder, $67,000.

• 506 Hertel, Adam Hanna; Justen Hanna; Kevin Hanna to Gayle Ann Geiger, $63,600.

• 46 Gail, Charles M. Humphrey; Suzette Hr Humphrey; Ralph Mohr to Lsf9 Master Participation Trust Tr; US Bank Trust NA Tr, $61,218.

• 82 Block, Shahena Parvin to Mohammad A. Hossain, $60,000.

• 89 Sattler, Kong Yin Mei to Jennifer Lynn Dixon, $53,000.

• 332 Deerfield, Theodis Fields to Mimmoon Chowdhury, $50,000.

• 60 Central North, Jamie Marie Strong to Yeasmin Jahan, $48,000.

• 248 Davidson, William C. Curtain; Stokes Yvonne Annette Dec to Sohana Akter Moni, $47,065.

• 395 Hampshire St., Jason Z. Minnaing to Aharon Raychman; Chava Raychman; David M. Yakovson; Gitl Yakovson, $46,000.

• 96 Gallatin Ave., Leonard J. Brudecki to Andrew Christopher Carducci, $45,800.

• 69 Potomac, John P. Yeager; Paul Yeager to Lmb Capital, $45,000.

• 67 Moeller, Kevin Clark to Prymont Management, $44,600.

• 41 Eller Ave., Maksudur Rahman to Md Masud Rana, $42,000.

• 611 Lasalle Ave., Leigh E. Anderson; Charlita A. Barnes to Kalam Azad; Musfiqun Nahar, $41,400.

• 258 East St., Ralph M. Monk Sr. to Dearborn Development, $40,000.

• 494 Moselle St., 716 Estates to Syed Najmul Huq, $39,500.

• 98 Parkridge, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Jacquelin Salvador, $38,000.

• 311 Northland Ave., Lillian C. Johnson to Syed Ruhul Karim, $38,000.

• 57 Thornton, Whyte House Investments to Hossain Mohammad Mamun; Mosammat H. Sultana, $35,100.

• 210 Gibson St., Aklima Akter to Rowson Akter; Balal Hossain, $35,000.

• 37 Minton St., Al Shaqfa Laila Mohd Saad Mohd Basheer Husain to Imtiaz Nasim, $35,000.

• 9 Indian Church Road, Dewang Zheng to Nguyen Tu, $35,000.

• 441 Cornwall, Hasina Momtaj Maya to Vision Niagara International, $30,000.

• 52 Navel Ave., Live Well Financial to Ferdousi Begum, $30,000.

• 61 Aldrich, Stephen Warren; Stephen Blair Warren; Steven Warren; Steven Blair Warren to Thabit Hussoni, $25,000.

• 109 Roesch, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Abrehet Berhe, $25,000.

• 74 Langmeyer, Milestone Empire Group to Three Ocean Business International, $25,000.

• 383 Wyoming, Milestone Empire Group to Nr Trade International, $25,000.

• 58 Wilkes, Kabir Miah to Sufia Begum; Ibrahim Khalil, $25,000.

• 106 Eller, Liberty Enterprises to Nur Uddin, $24,500.

• 22 Hirschbeck St., Frances A. Schuster to Md Assrafull Kabir, $24,000.

• 422 Willett, Brandie G. Miltko to Kaitlyn M. Mccarthy; Joseph J. Rodriguez, $23,000.

• 118 Rano, Anjo Buffalo One to Fast Link, $22,500.

• 57 South Crossman St., US Bank NA to Zevi, $22,150.

• 457 East Ferry St., Nathaniel W. Means to Abdul Mannan, $22,000.

• 262 Cedar St., Edward M. Harris; Tasha N. Shanklin to Pedro J. Estrada, $20,000.

• 392 Fulton, Parikh Real Estate North to Wendy Schwenker, $20,000.

• 79 Kilhoffer, Michael A. Seaman; City of Buffalo to Bailey Green, $18,000.

• 139 Krettner, Aaww Management to Shoriful Humayra, $17,000.

• 68 Deshler, Latoya Washington to Shoriful Humayra, $17,000.

• 20 Pleasant Place, Edd Workman; Martha Workman to Nancy Rodriguez, $15,000.

• 280 Davidson, Kevin L. Tate to Amaari Properties, $10,000.

• 772 Genesee, Hijra Properties to Amaari Properties, $10,000.

CHEEKTOWAGA

• 462 Walton Drive, Annie L. Anderson; Charlotte M. Erbes to Karen K. Chambers, $180,000.

• 82 Madaline Lane, Kim M. Koenig to Donna Lorraine Florian; John P. Florian, $171,000.

• 98 Dubonnet Drive, Linda Marie Boyle; Terrence James Boyle to Yanqing Liu; Jin Zou, $166,500.

• 41 Vern Lane, Lolita Tramel to Diane J. Roesler, $159,900.

• 14 Cavalier Drive, Russell J. Andolina Jr.; Linda Romano to Dadhi R. Niroula; Toya Niroula, $153,000.

• 176 Hyland Road, John V. Cwiklinski; Jerome D. Schad to Residential Asset Securities Corporation Home Equity Mortgage&see; US Bank NA Tr, $147,812.

• 108 Sable Palm Drive, Carole Weigel to Jason Kozak, $143,520.

• 226 Temple, Jessica M. Moffitt to Beverly R. Neumeister, $140,000.

• 103 Rosewood Terrace, Beast To Beauty Development to Cleveland Jones Jr.; Devonte L. Jones, $134,900.

• 74 Madaline Lane, Andrew Hofmann; Andrew J. Hofmann; Kathleen Hofmann; Kathleen Sanborn; Mary Jo Wind to Jillian Hofmann; Jillian Tresch; Jonathan Tresch, $132,000.

• 569 French Road, Paul Adamaszek to James D. Harrington; Judy A. Harrington, $130,000.

• 34 Arlington Place, Gerald R. Smith to Kevin J. Marek, $128,000.

• 333 Reiman St., Elaine K. Reinhardt to Maple Leaf Capital Corp, $115,000.

• 375 Danbury Drive, Joyce A. Hayes to Samuel J. Urbino, $110,900.

• 164 Helen St., Joan M. Battaglia; Diane Gawronski; David Stachewicz; John Stachewicz to Maple Leaf Capital Corp, $105,000.

• 270 Straley Ave., Roger H. Wiseman to Kelly R. Mccarthy; April L. Mccune, $105,000.

• 113 South Transithill Drive, Citimortgage to Mz&dz Properties, $101,100.

• 174 Nokomis Parkway, Debra Lynn Carlson to Za Hlei Kim; Shui Yo, $98,000.

• 2533 Genesee St., Linda Gebard; Linda Gebhard; Carol E. Gold; Alan Mages; Lester A. Mages; Theresa G. Pritchard to James Lewandowski, $95,400.

• 14 Lee St., Paul A. Bender; Glen E. Frink to Deutsche Bank National Trust Company Tr; Hsi Asset Securitization Corporation Trust 2006-Opt2 Tr, $93,625.

• 48 Colden Court, Brandon W. Everson; Karen M. Everson to Christopher J. Santora, $92,000.

• 269 Beale Ave., Thomas J. Futsch; Patricia A. Randall; Barbara A. Tavares to Alexander J. Janikowski, $79,000.

• 12 Randy Way, Corine M. Bermudez; Dominic Saraceno to Kc Buffalo Enterprises, $76,500.

• 83 Claude Drive, Secretary of Veterans Affairs to Daren J. Wozniak, $70,111.

• 75 Cresthaven Drive, Joseph O. Dagostino; Terri Lynn Lotempio to Queen City Visions, $65,550.

• 206 Crisfield Ave., Florence M. Ignatowski to Olive M. Hill, $65,100.

• 63 Michele Drive, John M. Frelock; Laura M. Frelock; Steve Frelock to Offer Advantage, $53,000.

• 42 Barrymore Road, Kenneth H. Szymczak to Connie Cooper-Szymczak; Kevin Szymczak, $29,584.

CLARENCE

• 9842 Longleaf Trl, Forbes Homes to Gregory S. Fuhrer; Priscilla V. Fuhrer, $604,670.

• 8219 Oakway Lane, Kenneth W. Novak to James M. Kelly, $525,000.

• 5494 Marguerites Way, Forbes Homes to Annmarie E. Dirlam; Mark C. Dirlam, $487,788.

• 6358 Pin Cherry Court, Antonia Zacchigna Revocable Trust 110209 Tr to Dordy Bales, $440,000.

• 8085 Old Post Rd W, James M. Kelly to Althea L. Foster, $399,900.

• 8140 Old Post Road West, Deborah A. Igoe; Michael J. Igoe to Jeffrey D. Bernard; Kelly E. Bernard, $277,000.

• 5041 Winding Lane, Winding Lane Living Trust Tr to Abigail T. Harning; Michael K. Harning, $236,900.

• 4765 Margaret Drive, Kimberly Diebold; Paul D. Diebold to Corey W. Kruss; Matthew D. Kruss, $220,000.

• 5446 Village Station Circle, Rice 2013 Family Trust 011813 Tr to Kristen M. Latona, $210,000.

COLDEN

• 9562 Crump Road, Patrick R. Gard to Katelyn E. Mowry, $95,000.

COLLINS

• 2214 Main St., Allen C. Peters; Beatrice J. Peters to Daniel B. Runyan Sr., $122,000.

• 14897 South Quaker Road, Cynthia M. Hirschman; Kurt R. Hirschman to Brittany M. Hirschman; Garrett J. Hirschman, $100,000.

CONCORD

• 6675 Collins Springville Road, Alexander Tuttle; Nancy L. Tuttle to Lindsay Coulombe; Michael Coulombe, $129,900.

EDEN

• 3165 Cherry Lane, Joseph W. Pentasuglio; Pentasuglio Margaret J Connors to Julie Ray; Ryan R. Ray, $285,000.

• 2844 Paxon Road, John Bischof; Joyce Ann Bischof to Megan C. Bischof; Ryan J. Bischof, $232,000.

• 8969 Hammond Drive, Adam D. Bush; Kara B. Henneberry-Bush to Sean Scinta, $220,000.

ELMA

• 82 Springbrook Shores Drive, Marne Griffin; Patrick Griffin to Brian Freier; Kathleen Freier, $328,000.

• 6121 Clinton St., John A. Simme to Jeffrey Brodowski, $125,000.

• Vacant land Clinton St., Frances Todaro to Ronald H. Lewecki; Judith Biondi, $67,000.

• Vacant land Bullis Road, Rita F. Nowicki; Rita R. Nowicki to Donna M. Franz; Karl H. Franz, $55,000.

EVANS

• 1422 Pontiac Road, Robert O. Meyer to Kathryn E. Rodgers; Owen Rodgers III, $216,500.

• 1440 Darlington Drive, James A. Hamerski; Lucille T. Hamerski to Reid E. Matecki, $165,000.

• 7559 Erie Road, Richard C. Dryer to Jennifer Greene, $150,500.

• 363 Taft Ave., Jillian Burke; Jillian Harner to Nicholas Brumagin, $117,000.

• 1586 Gowans Road, HUD to Amy Heller; William M. Heller, $48,609.

• 454 Eisenhower Ave., Larry Daurelio to John Kroll, $28,500.

• 9370 Lemon St., David Holfoth to David Lathrop; Linda Lathrop, $20,000.

GRAND ISLAND

• 84 Castlewood Court, John W Stickl Construction Co to Donna A. Muoio, $447,500.

• 179 Cardinal Lane, Howard B. Frank; Peter J. Pitts to Deutsche Bank National Trust Company Tr; Soundview Home Loan Trust 2006-Opt5 Asset-Backed Certificates Series 2006-Opt5 Tr, $290,603.

• 49 Schwegler Road, Bb Property Holdings to Jason L. Doxsee, $220,000.

• 2749 Stony Point Road, Stanwich Mortgage Loan Trust A Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr to David S. Falletta, $114,100.

• Vacant land Grand Island Boulevard, Jacqueline Mordaunt; Cheryl Organ to 1958 Grand Island Boulevard, $50,000.

HAMBURG

• 4183 Ridgefield Terrace, Lenore Nigrelli; Steven Nigrelli to Justin J. Cook, $445,000.

• 4546 Clark St., Greg Phillies Enterprises to Erie County Agricultural Society, $245,000.

• 22 Sickmon Ave., Katelyn Schreiber; Eric Wastl to Emma M. Glasgow; Matthew Glasgow, $210,000.

• 163 Brookwood Drive, Edward T. Tirpak; Penny L. Tirpak to Michael L. Russo, $176,490.

• 34 Kenton Place, Michael F. Bamrick; Suzanne M. Bamrick to Linda S. Hayden, $160,000.

• 5062 Overlook Pt, Clarence T. St.y Sr. to Samantha R. Herberger, $152,000.

• 6125 Fairway Court, Wells Fargo Bank NA to Theresa M. Mosey; Theresa Marie Mosey, $147,000.

• 2 Brendel Ave., William M Ganey to Sunshine House of Style, $145,000.

• 5073 Glendale Ave., Nyc Reo to Jesse Brown; Allison Myszka, $114,900.

• 4927 Chapman Parkway, Anthony C. Desalvo to Daniel Clayton Wicks, $105,000.

• 57 Pierce Ave., James Dematteo; Julianne C. Hughes to Park Place Securites Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-Whoq3 Tr; Wells Fargo Bank NA Tr, $85,837.

• 3779 Lakeshore Road, Hamburg New York Land Development Corporation to Farrell North Properties, $77,000.

• 232 Prospect Ave., Herbert C. Zinter; Paula L. Zinter to Michael Celani, $60,000.

• 4258 Arthur Court, Peter Liberatore Sr Family Limited Partnership to Ryan Homes of New York, $27,000.

HOLLAND

• 17 North Main St., Claire B. Mackiewicz to Southern Tier Holdings, $175,000.

LACKAWANNA

• 191 Orchard Place, Joseph S. Ricotta to Helen M. Marsillo; Patrick N. Marsillo Jr.; Patrick N. Marsillo Sr., $120,000.

• 53 Nelson Place, Suntrust Mortgage to Bennett Enterprises of Buffalo, $30,100.

LANCASTER

• 16 Jonquille Court, Natalie E. Johnson; Randy N. Johnson to Fannie Mae, $393,781.

• 8 Commonwealth Lane, Cheryl M. Lazzarfo to Selma Bektesevic; Haris Ligata, $334,000.

• 35 Lake Forest Parkway, Jeffrey M. Clark; Kimberly R. Obrien to Stan Chryniewicz Jr.; Linda Sunley, $250,000.

• 91 Pheasant Run Lane, Agatha D. Sprada; James P. Sprada to Kim M. Benson, $235,000.

• 26 Hanover St., Adam R. Goraj to Sharon Novak, $171,000.

• 66 Roosevelt Ave., Ann Agt Freeman; John V. Freeman to Joel K. Backstrom; Renee E. Backstrom, $135,000.

• 70 Brunswick Road, Candace E. Lanigan to Julia Savaglia, $119,900.

• 84 Hawley St., Phyllis A. Orourke; Mark A. Worrell to Bank of New York Mellon Tr; Structured Asset Securities Corporation Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-Bc3 Tr, $111,520.

• 994 Town Line Road, Beth C. Quenzler to Margaret L. Saia, $110,000.

• 26 Benson Drive, James A. Serafin; Kenneth J. Serafin; Robert C. Serafin; Stephen A. Serafin; Mary Ann Topping to Barbara Ryan; Kenneth M. Ryan, $101,000.

• 26 Weathersfield Lane, David Neighborhoods to Brian P. Corbett; Melissa R. Corbett, $76,000.

• 554 Pavement Road, Essex Homes of WNY to David Neighborhoods, $57,000.

MARILLA

• S-3238 Two Rod Road, Bradley D. Wurthner to Andrew D. Hoelscher; Taylor C. Hoelscher, $180,000.

• 1601 Greenwood Terrace, Carolyn Hurley to Dawn M. Clotfelter; Phillip E. Clotfelter, $140,000.

NEWSTEAD

• 6776 Cedar St., Eugene A. Boris Jr.; Judith Marie Boris to Meghan Kozlowski; Michael A. Kozlowski, $143,000.

• 12345 Stage Road, Daniel J. Springer; Michael J. Springer to Casey Keppler, $142,000.

ORCHARD PARK

• 33 Deer Run, Christopher R. Pumm; Kimberly M. Pumm to Candace L. St.er; Edwin C. St.er, $560,000.

• 18 Melberry Trail, Louise D. Graham; Kenneth L. Koczur; Judy A. Lamb to Ronald Auer, $228,000.

• 36 Hastings Drive, Patricia A. Dapolito to Anne Spadone, $190,000.

• 6607 Milestrip Road, Douglas B. Spoonley; Hazel M. Spoonley to Aaron R. Sieczkarek, $176,645.

• 40 Oakwood St., Sarah L. Schmidt to Taylor K. Gasper; James D. Monin, $156,000.

• 7135 Michael Road, Davina Development Associates to Oakridge Mfr Holdings, $125,907.

• 75-7 Carriage Drive, Maureen Moran to Margaret Alexander, $87,000.

• 7218 Ellicott Road, Saurabh Khanna to Edwards Cindy R; Edwards Geoffrey A, $40,000.

SPRINGVILLE

• 310 East Main St., Steve Guntrum; Steven Guntrum to Nicolas A. Hunt, $140,000.

CITY OF TONAWANDA

• 138 Penarrow Drive, Donald Martin Astridge; Susan Ruth Astridge to Charles W. Speaker; Judith L. Speaker, $144,900.

• 11 Clinton St., Robert F. Semple; Karlynn R. Zielan; Karlynn R. Zielen to David Michael, $125,500.

• 224 Kohler St., Stephen D. Bentley to Sarah Ohar, $92,700.

TONAWANDA

• 614 Englewood Ave., Frank Ventura to Matlis Four, $820,000.

• 1909 Sheridan Drive, Survey Service; Survey Service of Western New York to 1909 Sheridan Drive, $625,000.

• 17 Euclid Ave., Shaffer Road to Angela M. Rice; William J. Rice, $210,000.

• 205 Euclid Ave., Nicholas S. Wildey to Meghan E. Diehl; Joshua V. Fuller, $180,000.

• 60 Alder Place, Charles L. Spencer; Judith L. Spencer to Amanda Shaw-Juen, $169,900.

• 353 Dushane Drive, Njt Unlimited to Ashleigh M. Cook, $160,680.

• 82 Thistle Ave., Kenneth C Jr&judith A Peterson Irrevocable Trust 111516 Tr to Laura E. Giunta; Brian M. Vitello, $158,999.

• 65 Byron Ave., Nancy Saxton Miller to William T. Hoffstetter, $155,000.

• 117 Ralston Ave., Suzanne L. Friedman; Arcangelo J. Petricca to Structured Asset Securities Corporation Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-Ar1 Tr; US Bank NA Tr, $146,458.

• 451 Moore Ave., Nancy Cooke Carlson; Nancy Rae Carlson to Johanna V. Macdonald, $135,000.

• 278 Claremont Ave., Jamie L. Zientek; Scott A. Zientek to Michael A. Peltier Jr.; Rachael G. Szelest, $133,000.

• 950 Highland Ave., Diehl Apartments Series H to Preferred Rentals II, $127,000.

• 74 Grayton Road, HSBC Bank USA NA to Allpro Service, $124,500.

• 511 Somerville Ave., Clyde A. Richter to Brian A. Egan, $115,000.

• 195 Calvert Boulevard, Fannie Mae to Safehome Property Services, $97,000.

• 580 Brighton Road, George E. Berlinghoff; Richard E. Berlinghoff; Richard Earle Berlinghoff to Stanley L. Lisowski, $77,200.

• 157 Moulton Ave., Anne L. Shaffer to Ellen K. Fronczak; Christian J. Panepinto, $76,300.

• 225 Kenmore Ave., HUD to Robert E. Niebuhr, $73,000.

• 431 Zimmerman Boulevard, Keybank NA to Jack Berkley; Sean Lintz, $71,200.

• 1 Halsey Court, Pavel Nezgovorov; Yekaterina Nezgovorov to Ilya Nezgovorov; Pavel Nezgovorov; Yekaterina Nezgovorov, $36,936.

WALES

• 13062 Warner Hill, Cynthia M. Reifsteck; Frederick Reifsteck to Adam D. Bush; Kara B. Henneberry-Bush, $285,000.

WEST SENECA

• 1190 Orchard Park Road, James O&margaret Klinger Trust 091708 to Oakridge Mfr Holdings, $750,000.

• 18 Treehaven Road, Robert M Mahany Trust 083117 Tr to David Milley; Julie Milley, $180,000.

• 92 Sibley Drive, Carol L. Warnes to Tomas C. Warnes, $131,250.

• 268 Ehinger Drive, Christina M. Deufemia; Christina M. Funk to Christopher M. Krowka, $130,000.

• 106 Almont Ave., David Milley; Julie Milley to Joseph S. Goff Jr.; Casandra Pawlikowski, $118,000.

• 28 Willink Ave., Donald James Slough to Leon Yarrington, $110,000.

• 79 Dirkson Ave., Debra S. Brogan; Sean Brogan; Sean P. Brogan; Shawn Brogan to Lsf9 Master Participation Trust Tr; US Bank Trust NA Tr, $61,028.

• 1021 Reserve Rd4326, Frank Perez to Thomas Hausberger, $58,500.