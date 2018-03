Area bowling (March 25)

AREA BOWLING

BPA of WNY Travel

at The Edge

Joe DiNardo 268-300-804, Larry Fiorella 257-268-269-794, Jeff Pohlman 258-279-785, Ron Stacy 259-294-775, Joe Wagner 257-259-259-775. Next week at Allie Brandt at 3 p.m.

ABBOTT: Hammond Pro Shop — Chris Gable 279-791, Dave Evans 278-781, Steve Dorobiala 279-711, Dave Arida 731, Ken Gawel 279-729. Darin Tesmer Memorial — Tom Baldi Jr. 269-723, Jamie Burke 258-718, Dan Gizzi 298-701, Tim Jensen 258-696, Dave Lindstrom 255-692.

AIRPORT: Frank D’Addario Recreation — Jim McCaffrey 269-300-752, Spencer LaJoy 719, Eric Shine 276-709, Tim Willard 257-704, Iram Torres 265.

ALLIE BRANDT: US Postal — Jeff Dio 299-721, Josh Weatherall 268-715, Mark Doel 714, Mike Phillips 280-711, Steve Robinson 265-710, Mike Weber 699. Sportsmen — Rich Lamont 679, Garry Kling 267-675, Frank Burns 253. Niagara County Firemen — Jeff Baes 255-715, Jim Coughlin 267-708, Garan Willis 251-682, Melissa Rutty 246-634. Brandt Memorial — Mark Cummings 256-735, Carl Kinyon 266-729, Justin Thering 267-728, Ted Denniston 269-723, Steve Robinson 256-735, Andy Spike 268-698, Jackie Kinyon 685. Moose 617 — Everett Skutt 257-723. Empire Coating — Ricky Mussell Jr. 279-258-255-792, Gary Kinyon 265-729, Dave Monte 258-706, Deanna Turco 299-696, Jamison Neglia 277-698, Brian Borowski 253-679.

BRAD ANGELO: Friday Night No Shows — Ray Sherman Jr. 279-707, Jason Hillman 259-697.

BRIERWOOD: John Rosiek Memorial — Frank Kwiatkowski 287-734, Chad Joseph 701, Alex Haley 255-699, Greg Beckwith 255-695, Ed Jensen 687.

MANOR: Sips & Splits — Jim Kinbaum 267-278-729.

STRIKERS: Tim Burns Memorial — John Sniegowski Jr. 267-707, John Sniegowski 258-706, Gregory Mankowski 268-714, Charlie Wannemacher 279-721, Jerry Lewandowski Jr. 257-267-728, Peter Lee-Kwen 676.

THE EDGE: Mike Becker Memorial — Anthony Gioia 254-256-755, Pete Zmozynski 277-263-744, Bill Priester 718, Andy Ochal 255-717, Dave Guindon 279-716, Sue Jeziorski 264-679, Anna McIntyre 663. Sloan Businessmen — Anthony Garofalo 259-257-752, Mike Stebbins 268-266-727, John Jankowski 257-269-718, Tim Glaz 278-717, Eric Clifford 259-710. Donnie O Memorial — Mike Hermanski 255-730, John Winslow 265-695, Bob Jans 691, Brandon Klein 689, Dan Stachowiak 679. Saturday Night Mixers — Art Lazazzero 276-258-773

TONAWANDA: TBC Friday — Sam Carson 289-764, Mike Nucci Jr. 706, Cody Westfield 675, Don Kiblin 675, Mike Sanchez 267-675. Gem Design — Daryl Bako 268-720, Eric Hockenberry 689, Ryan Flatley 279-676, Karl Minklei 269-675, Jeff Werth 675. Birzon Jewelers — Tony Christie 259-279-742, Dave Bishop 255-724, Brian Armstrong 256-258-718, Ben Murray 258-698, Lenn Pimm 278-686.

TRANSIT: Friday 4-Man — Nick Greco 265-299-783, Gary Empson 267.