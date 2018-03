Area bowling (March 18)

area bowling

BPA of WNY Travel

at Abbott

Joe DiNardo 265-267-279-811, Andy Rettig 258-276-778, Joe Wagner 280-751, Mike Manley 267-751, Joe Pohlman 300-747. Next week at The Edge, 2 p.m.

ABBOTT: Hammond Pro Shop — Nolan Caswell 266-267-297-830, Tony Dolan 299-750, Dave Arida 259-732, Chris Gable 300-717, Tim Jensen 266-714. Darin Tesmer Memorial — Frank Martin 709, Dave Lindstrom 266-703, Holly Johnson 253-702, Justin Gawron 254-696, Jamie Burke 690.

AIRPORT: Frank D’Addario Recreation — Connor LaJoy 269-764, Spencer LaJoy 278-722, Terrell Leslie 257-679, Jim McCaffery 257, George Wesolowski 257.

ALLIE BRANDT: Empire Coating — Matt McKee 267-736, Todd Wheeler 279-722, Jamison Neglia 254-686, Rick Mussell Jr 689, Brian Johengen 279. Niagara County Firemen — Jeff Baes 264-693, Nick Baes 683, Victor Kons 255. Moose 617 — Ted Denniston 701, Jeremy Hejza 695, Everett Skutt 256.

BRAD ANGELO: League Of Our Own — Louise Renna III 224-609. Nin Angelo Memorial — Vern Dietz 266-225-227-718, Greg Priebe Jr. 250-255-704, Brad Angelo 715, Ryan Kress 268, Justin Solokowski 256, Kyle McKintyre 256. Midnight Bombers — Jim McNaney 268-705, Dan Bush 651, Mike O’Grady 255.

CLASSIC: Night Strikers — Will Slaughter 719, Willie Nelson 258-680, Bryan Murzynowski 268- 676, Scott McKay 678, Bob Kirbis 674, Corey Bernard 263.

ISLAND: Whitey Dlugosz Memorial — Tim Gorrell 252-733, Roy Redlein 279-724, Jeremy Zimmerman 257-721, Chris Wilkinson 266-708, Darryl Nowak 279-698.

KENMORE: Friday Senior Men — John Ivancie 254-676, Ray Perrish 277, Matt Marzec 257.

LANCASTER: Eagles — Matt Mikula 256-746, Jim Reese 266-740, Joey Morrone 278-715, Darrell Kolp 692, Ken Phillips 277-685.

SPRINGVILLE: Freedom Tire Men’s — Travis Ward 289-257-715, Eric Tingue 696, Mark Glass 675.

TONAWANDA: Birzon Jewelers — Ricky Austin 258-280-771, Tim Christie 279-719, Dom Bellanti 270-685, Wesley Thompson 267-680. TBC Friday — Cody Westfield 258-739, Kurt Haentges 274-717, Eric Spahr 279-710, Eric Westfield 279-686, Ken Herby 686. Gem Design — Eric Hockenberry 266-742, Tom Plau 255-718, Brian Fleischman 699, James Garrow 259-675, Tony Cich 675. Friday Majors — Ken White 701, Jamie Decaire 264-696, Andy Shindledecker 256-686, Ryan Flatley 675, Jim Wangler 258. Vitos Sports Bar —Daryl Bako 279-712, Joe Desiderio 254-675.

TRANSIT: Homerun Creative — Rich Parrish 267-745, Rob Piccoli 256-720, JJ Gabor 257-733, Michael Kwiatkowski 240-695, Dave Dietl 234-676. Major B — Robert Hasbleback 269-725, Tom Banaszak 258-706, Mark Kline 263-711, Michael Kemp 243-685. Friday 4-Man — Nick Greco 265-257-746, Brian Busse 262-696, Gary Empson 255-690, Chris Brendel 286.

WIMBLEDON: Friday Nite 3 Man — Jason Barren 258-714, Ricky Thomas 266-699, Samantha Scioli 243-606, Michael Rizzo 269, Jim Dunphy 258. Dick Smith Memorial — Dave Sherman 691, Tony Kohl 256-689, Rich Hapeman 269, Joe Pazych 267, Nick Marciniak 258.