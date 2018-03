Area bowling (March 13)

Area bowling

AIRPORT: Cold Spring Classic — Thomas Tucker 765, Gary Preston 734, Moe Davidson 722, Zane Tester 720, Myron Walker Jr. 710, Derrick Greene 705, Eric Williams 704, Connor LaJoy 704, Tavia Davidson 634, LaRhonda Johnson 633. BBS DBLS — Warren Wright 267, 748, Brian Norman 256-695, Carmen Evans 244-659-, Andre Sanders 718, Don’t Patterson 659.

BRAD ANGELO: Race and Roll — Jason Hillman 299-700, Kevin Ryan 670, Larry Ritz 258 669.

BRIERWOOD: Monday 3-Man — Randy Work 258-259-741, Mike Rudnicki 256-725, Tom Christiano 269-705, Nick Acanfora 256, Steven Scherer 253.

CHICK’S: Norco Don Guest Memorial — Mike D’Amico 250-268-764, Bob Paterson Jr. 254, Wayne Ames 251.

CLASSIC: Wright/Wangler Jr. Classic Doubles — Mike Zarcone 290-256-763, Krista Voelker-Burt 235-236-696, Pat Brick 255-685, Bill Baer 269-679, Mike Faliero 675, Maurice Davidson 669, Terry Zarcone 237-666, Carrie Racsumberger 231-649.

SPARETIME: Highway Men — Paul Pokorski 257, Dave Veto 676.

THE EDGE: Carl Reczek Memorial — Mark Garrett 300-720, Greg Dziadaszek 708, Jerome Mazurkiewicz 704, Matt Rokitka 269-702, Larry Zientek 267.

WIMBLEDON: Wild Irish Rose — Jerry Lewandowski 268-732, Tim Duck 278-726, Jeff Kosmoski 265-694, Jeff Dio 289, Jose Vazquez 278. Wild Irish Rose Doubles — Josh Nowak 716, James Duck 686, Jim Imbirowicz 265-682, James McNaney Sr. 258-682. Wild Irish Plus Two — Claudette Dzieciuch 600, James McNaney Jr. 265. No Round Holes Pro Shop Seniors — Lou Nicosia 299-717, Mark Ricci 256-697, Don Young 681, Mark Brinkel 661, Gary DeLang 656, Ange Ciminelli 225-632.