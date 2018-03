Erie County Real Estate Transactions

Following are real estate transactions over $5,000 as listed in records of the Erie County clerk’s office for the week ending Feb. 2.

AKRON

• 209 East Ave., Wells Fargo Bank NA to Mark Stanley Dean, $110,000.

ALDEN

• 1572 Meadow Drive, Charles F. Roberts Jr.; Charles Roberts; Teresa A. Roberts; Teresa Roberts to Nine Lives Holdings, $99,500.

AMHERST

• 233 Old Niagara Falls Boulevard, Menne Nursery Corporation to Dsmenn, $4,875,000.

• 165-215 Northpointe Parkway, 165-215 Northpointe Parkway Associates to Northpointe Commerce Park, $548,600.

• 8 Hoviland Court, Bashir Attuwaybi; Abeer Eddib to Carrie R. Rich; Randall H. Rich, $330,000.

• 69 Summerview Road, Francis B&thelma C Jenkins Living Trust Survivors Trust A 061796 Tr to Bui Anh Phuong T, $260,000.

• 30 Woodshire N, Ellen Z. Balthasar; John J. Balthasar to Carrie Ann Carbone; Dominic J. Carbone, $250,000.

• 103 North Forest Road, Ehome Properties to Angela J. Parish; Corey M. Parish, $235,000.

• 140 Parkwood Drive, Scott W. Lang to Elizabeth Kraemer; Erick Kraemer, $207,500.

• 106 Bucyrus Drive, Ann J. Wild to Joan M. Corona, $187,000.

• 4694 Harlem Road, Thomas Cordaro to Allison V. Boyer-Strang; Matthew R. Strang, $169,900.

• 256 Catherine St., Patricia L. Mounce; William S. Mounce to Aimee E. Erlandson; Ronald K. Erlandson, $166,000.

• 1935 Eggert Road, Norberto F. Disante to Bailey Properties, $160,000.

• 1935 Eggert Road, Julis C. Disante; Norberto F. Disante to Bailey Properties, $160,000.

• 2f Hickory Hill Road, Nogal to Cathleen A. Kollmar, $155,000.

• 221 Highland Drive, Cynthia Darling to Angela Cardena; Christopher A. Spengler, $140,000.

• 869 Wehrle Drive, Ross J. Christopher to Scott Gabrielli, $139,900.

• 50 West Royal Parkway, Cindy C. Stewart to Ahmed M. Ahmad; Alaa I. Alias, $130,000.

• 335 B South Cayuga Road, Jessica L. Andrews to Aslam Basrai, $126,000.

• 127 Lamont Drive, Isabel D. Jauch; James John Jauch to David E. Jauch, $122,000.

• 158 Burroughs Drive, Patrice Dobbins to Erin M. Barnes, $105,000.

• 256 Park Forest Drive, Herman E Allespach Testamentary Trust Tr to Francia Z. Aldao, $90,000.

• 115 Layton Ave., Cecilia R. Lenz to Gardenview Properties, $85,000.

• 48 Leonore Road, Christiana Trust Tr; Normandy Mortgage Loan Trust Series 2015-1 Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb dba to Andy A. Pham, $84,000.

• 10f Cambridge Sq, Phillip N. Andreozzi Jr. to Marjorie A. Schillo, $79,000.

• 518 Sweet Home Road, Dale Radecki; Jennifer Radecki to Gabiel Guzman, $70,000.

• 196 Meadow Lea Drive, Bulan Harold P Bkr Tr; Henel-Mattison Holdings to WNY Real Property Holdings, $6,242.

AURORA/EAST AURORA

• 2139 Blakeley Road, Frank J. Dandrea to Bruce W. Smith; Pamela B. Smith, $155,000.

BUFFALO

• 369 Franklin, 554 Pearl St. Associates; Cyclorama Associates to Cyclorama Building Investor, $3,630,000.

• 2424 Delaware, 2420-24 Delaware Ave. to Padda Dabadi, $1,025,000.

• 160 Kerns, US Exp Group to Jcu International, $430,000.

• 33 West Ave., Scar-Pasq Realty to Morris M. Aiken III, $379,900.

• 112 Carmel Road, Kimberly L. Benton; Gabriel C. Spasiano to Rosemary Garvey, $203,233.

• 62 Traymore, City of Buffalo; Seaman Michael A to Natural Health USA, $170,000.

• 31 Eaglewood Ave., Buffalo Improvement Group to Jean Marie Branicky, $169,900.

• 226 Bird Ave., Migdalia N. Castillo to Amanda Y. Ferreira; Nathan A. Ignatz, $160,000.

• 44 Montrose, Kenton Anderson to Jianheng Liu, $155,000.

• 154 St Lawrence Ave., Anna Schwartz; Miles Schwartz to Rebecca J. Meissner, $135,154.

• 1532 Genesee St., Abdulqawi A. Abbadi to Myran Horton, $135,000.

• 583 Masten, Dag Group to Julian Hayashi, $127,000.

• 228 Ora Wrighter Drive, True St Holdings; True St. Holdings to L&r Lighthouse, $100,000.

• 139 Ramona, James J. Kaufmann to Michael J. Ernest; Richard J. Page, $100,000.

• 38 Harvey Place, Angel Cortes; Angel J. Cortes; Rosa J. Cortes to Brandon J. Woodcock, $90,000.

• 242 East Ferry, Blondine Harvin to Tsegai Mesfin, $88,000.

• 101 Grey St., Habitat For Humanity/buffalo to Chandrawati Play Gurung; Dhan Play Gurung, $85,000.

• 47 Armin, Aj Medda Holding Co to Deneb L. Pirrone, $85,000.

• 53 Littlefield, Joseph Maccagano to Philip J. Davis Sr., $80,000.

• 51 Ladner, Kristine E. Denecke; Matthew G. Denecke to Eric D. Massenburg; Nicole M. Massenburg, $77,500.

• 253 La Salle, Kaaj to Md Mahabubul Alam; Nure Alam Siddique, $72,000.

• 29 Weaver, Christiana Trust Tr; Pretium Mortgage Acquistion Trust Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb dba to Leslie Mcbarnette-Carter, $71,515.

• 29 Weaver, Jason Milks; Lana Tupchik to Christiana Trust Tr; Pretium Mortgage Acquistion Trust; Wilmington Savings Fund Society Fsb dba, $70,000.

• 68 Davidson, Lawrence Williams; Tamara J. Williams to Nghia Quang Duong, $65,900.

• 303 East, Nancy M. Picone to Thomas W. Picone, $59,000.

• 113 Deerfield, Faith Good Shepherd Chapel to Azizul Hogue, $56,000.

• 138 Central, Thomas P. Schuster to Craig Santos Jr., $55,000.

• 980 North French Road, County of Erie to Rich Labarba, $55,000.

• 48 Alice, Keith Canazzi to Daniel I. Mcskimming, $52,500.

• 160 Hampshire, City of Buffalo; Seaman Michael A to Arfil Properties, $51,000.

• 86 Beverly, Tyrenza M. Hall to Deyron R. Tabb, $50,000.

• 104 Crystal, Bank of America NA to Denise Carol Dunkle; John Wayne Dunkle3, $47,711.

• 468 Dartmouth, City of Buffalo; Seaman Michael A to Axa Property, $45,000.

• 584 William, City of Buffalo; Seaman Michael A to Andre Carmichael, $42,000.

• 1981 Niagara St., Jane Bonadonna to West Apple Properties, $40,000.

• 2463 Niagara, Chikwanine Babwiriza to Asmahan Fadhel, $40,000.

• 149 Stockbridge Ave., Geraldine D. Burrell; Geraldine Burrell; Gerlene D. Burrell; Johnson Le Roi C to Kskc Properties, $36,100.

• 51 Weber Ave., Michelle Clark; Deborah J. Scinta to Rsr Homes, $33,398.

• 36 Rogers, City of Buffalo; Seaman Michael A to Dozer Development, $32,000.

• 28 Shepard, City of Buffalo; Seaman Michael A to Bismillah Properties USA Corp, $31,000.

• 437 Wyomingave, Dickinson Willie A Est; Daniel Killelea to Rsr Homes, $26,700.

• 106 Ericson, Nelson Duran Jr. to Monowara Hoque Obaid; Mohammed Obaid Ullah, $26,000.

• 114 Abbott, Jaw Development to Atlas Enterprises of WNY, $26,000.

• 473 Woodlawn, City of Buffalo; Seaman Michael A to Syeda Mustary, $22,000.

• 84 Coit St., Gillham Christina Lynne Ridgeway; Russell Gillham to 52 Consulting, $21,000.

• 484 Minnesota, Benoy Majumader to Mohammed Hossain, $15,000.

• 168 Austin, Farid Kebaj to Kurtz Development, $14,500.

• 122 Sherman, City of Buffalo; Seaman Michael A to Jushna Begum, $14,000.

• 156 Brinkman Ave., Nps Enterprises of Buffalo to Md S. Rana, $10,000.

• 2550 Main, Bulan Harold P Bkr Tr to Henel-Mattison Holdings, $9,080.

• 46 Winter, City of Buffalo; Seaman Michael A to Winter In Buffalo, $8,500.

• 401 Koons Ave., Lamaks Realty&management to US Shelltech Construction, $7,000.

• 131 Reed, Jasim Mohammed Uddin to Ummay Qulsum, $6,000.

CHEEKTOWAGA

• 30 Crisfield Ave., Daniel J. Hartman; Michael P. Mcmann; Michaelref Mcmann to Stanwich Mortgage Loan Trust A Tr; Wilmington Savings Fund Society Fsb Tr, $147,906.

• 125 Lemoine Ave., Eric Ellis to Emily Groves-Pilc, $135,000.

• 18 Vegola Ave., Mark J. Szczygielski to Janice M. Lowe, $135,000.

• 103 Seton Road, Rush Creek Properties to Marissa A. Hoegerl; Brandon Wroblewski, $128,500.

• 212 Yeager Drive, Xinzhi Yuan to Nicholas P. Sutton, $127,500.

• 39 Tillotson Ave., Karen Wojcik to Katelyn Bandinelli; David J. Weltz, $125,000.

• 1226 George Urban Boulevard, Colleen M. Gorman; Robin Kurtz to Andrea M. Sikora, $114,893.

• 302 Columbia Ave., Diplomat Property Manager to Jordan Mcgregor, $114,870.

• 183 Gardenvale Drive, Ashley M. Chudy to Paige A. Gutowski, $104,500.

• 22 Mayberry Drive, Kelly S. Jensen; Kara A. Lawrence to Andrew Graziano, $100,000.

• 548 Penora St., Comfort Home Builders to Dennis M. Abbey, $75,000.

• 178 Heather Road, Morgan L. Davis; Thomas Krauss to Plantation Homes, $62,575.

• 225 Wagner St., Mtglq Investors to William Medina Jr., $30,000.

CLARENCE

• 4310 Fairfield Drive, Gerald T. Schutz; Jane Schutz; Jane F. Schutz to Victoria M. Green; Akexander A. Podvezko, $164,300.

• Sublot 76 Woodbine Court, Robert A. Carrubba to Joshua Cohen, $95,000.

COLDEN

• Vacant land Knapp Road, Robert L. Eliis; Judith E. Ellis to Molly Leeann Hale; Scott Edward Stang, $37,500.

CONCORD

• 5910 Genesee Road, Joseph D. Novoa; Catherine Riley to Joseph D. Novoa, $30,075.

EDEN

• 3873 North Boston Road, Carol A. Whalen; James E. Whalen to Fannie Mae, $326,465.

• 2172 Hemlock Road, William R. Keller; Ralph M. Mohr to Fv-I Tr; Morgan Stanley Mortgage Capital Holdings Tr, $287,887.

• 2172 Hemlock Road, Fv-I Tr; Morgan Stanley Mortgage Capital Holdings Tr to Lynn Milligan; Robert Milligan, $69,250.

ELMA

• 8091 Clinton St., Schreiner Investments Lllp I to Heath Clemens; Karen Walsh Clemens, $96,500.

GRAND ISLAND

• 346 Quarry Run, Ryan Homes of New York to Jennifer E. Kramer; Joseph M. Kramer, $329,470.

• 52 Woodstream Drive, Frank R. Vacanti; Nicole Vacanti to Pablo N. Hurtado, $274,000.

• 107 Stonebridge Road, Ryan Homes of New York to Angela S. Wallace; Carlos H. Wallace, $272,385.

• 37 Cottagewood Lane, Michelle R. Saltino; Thomas J. Saltino to Robin M. Coffey, $249,000.

• 87 Jenell Drive, Daneen M. Gallagher; Michael T. Gallagher to Brian Booker; Elizabeth Booker, $127,500.

HAMBURG

• 4251 Arthur Court, Ryan Homes of New York to Erin Gormley, $205,880.

• 13 Hawkins Ave., Angela B. Mirusso to Olivia M. Kiesic, $166,000.

• 4637 Morgan Parkway, Jennifer Grace Flannery; Jeremy C. Rosen; Stacey A. Rosen to Lsf9 Master Participation Trust Tr; U S Bank Trust NA Tr, $164,134.

• 4928 Lynwood Ave., Dustin Gills to Daniel Gorham, $162,500.

• 4605 Wilson Drive, Damian P. Gregoire to Cassandra A. Haberer, $135,000.

• 5048 Roseview Ave., Mohamed H. Abdulla to Amanda M. Geiger; Cole B. Geiger, $120,000.

• 4876 Southwestern Boulevard, Daniel Johnston; Ellen M. Scroggs; Ellen Scroggs; Ellen M. Zsiros; Ellen Zsiros to Bmg Property Holdings; Milhap Capitla Group, $60,600.

HOLLAND

• 7140 Olean Road, Carl Metzler to David A. Deperno, $75,000.

• 9044 Vermont Hill, Brian E. Fischer; Heide L. Fischer to Liza L. Fischer, $50,000.

LACKAWANNA

• 124 Milnor Ave., Stanley Motyka; Susan Motyka; Suzanne M. Motyka; Suzanna M. Motykca to Tiffani W. May, $79,787.

• 1 St Anthony Drive, Jeanna M. Cellino-Pignataro; Irene Mayne to Highland Properties of Buffalo, $77,000.

• 13 Joseph Court, City of Lackawanna to Sunset Custom Homes, $30,000.

LANCASTER

• 6 Pauline Court, Janet R. Dominiak; Kevin R. Dominiak to Amanda S. Gerhardt; Michael J. Gerhardt Jr., $215,777.

• 92 Old Stone Lane, Judice Nancy La; Nancy G. Lajudice to Kimberly M. Mecca, $130,000.

• 5587 Broadway St., Martin P. Hannah to Paul R. Blatner Jr., $126,000.

• 14 Camner Ave., Marvin P. Gracie to Jeffrey L. Zgoda, $115,000.

NORTH COLLINS

• 10727 Sisson Hwy, Langford House to Castle Redevelopment Group, $245,000.

• 2009 Kimble Ave., Gsaa Home Equity Trust 2006-6 Tr; US Bank NA Tr to Castlerock 2017, $20,100.

ORCHARD PARK

• 65 Birdsong, Jamie A. Sinicropi; Michael J. Sinicropi to Timothy P. Strzalka, $793,000.

• 170 Fox Meadow Drive, Ruben P. Brown to Linda N. Capicotto; Thomas R. Capicotto, $420,000.

• 70 Minden Drive, Alma T. Germain; Philip W. Germain to Katie Lynn Call; Nathan Joseph Call, $219,900.

• 100-8 Carriage Drive, Shannon K. Holland to Pamela A. Premo, $83,000.

SPRINGVILLE

• 240 Mill St., Heidi L. Wright; Benjamin M. Zuffranieri to Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-Cl1 Asset-Backed Certificates&see; Wilmington Trust NA Tr, $152,688.

• 322 West Main St., Michael A. Benson; Darnley William A Est to Bank of New York Mellon Tr; Centex Home Equity Loan Trust 2003-B Tr, $111,201.

CITY OF TONAWANDA

• 152 Frederick Road, Christy Lynne Edwards to Crystal Jefferlone, $117,000.

• 18 Koch St., Dianna L. Brock; Jason A. Brock to Manfia Zaman, $84,000.

TONAWANDA

• 3494 Delaware Ave., Tonawanda Equity Partners to Citizen Delaware Ave. , $1,600,000.

• 7 Winchester Place, Mje Enterprises of WNY to Dqd Enterprises, $759,000.

• 2939 Elmwood Ave., Elibol Tarik Tr Bkr to Ahad Ventures, $425,000.

• 201 Deumant Terrace, Jpt Capital Partners to Daniel Chamberlin; Melissa Turski, $186,500.

• 145 Wrexham Ct S, Ryan J. Gawrys; Kori Ortt-Gawrys to Jeremy B. Janese, $180,000.

• 48 Quaker Ridge Road, Wne Property Acquisition; Wne Property Acquisitions to Deanna L. Muir; Robert E. Muir, $173,500.

• 33 Eiseman Ave., Rose Marie Szabo to Michael G. Tasevski, $160,500.

• 220 Bering Ave., Kenneth Calvin Kather; Mary S. Kather to Brian J. Sciortino; Tara L. Sciortino, $160,000.

• 21 June Road, Richard A. Perillo to Courtney L. Rentschler, $155,000.

• 109 Coventry Road, Rachel Larson to Ryan Wilson, $146,000.

• 598 Lynbrook Ave., Kevin A. Borth to Mary F. Etu; Peter M. Etu, $142,500.

• 115 Werkley Road, Brian Mamizuka to Jessica Roalsvig; Staffan Roalsvig, $127,200.

• 18 Old Colony Ave., Brian J. Sciortino; Tara L. Sciortino to Renaldo Lorenzo, $126,140.

• 137 Hawthorne Ave., Karen Guggemos; William J. Guggemos to Djb Residences, $115,000.

• 732 Montrose Ave., Jena L. Mueller; Brian Warren to Tyler Bosch, $87,874.

WALES

• 5755 Hunters Creek Road, David Dauer to Michael A. Berdych III, $113,900.

WEST SENECA

• 192 Tim Tam Terrace, Donald J Foser Revocable Trust 062714 Tr to Joseph J. Werneiwski; Michelle A. Werneiwski, $200,000.

• 120 Cloverside Ct2907, Michael G. Lindstrom to Russell F. Wright, $190,000.

• 204 French Lea Rd1612, Karen Brooks; Leonard J. Brooks; Mary Ann Brooks; Michael Brooks to Amanda Thompson; Michael A. Thompson, $170,000.

• 47 Hi View Terr, James A. Gaul to Katie A. Fattey; Marc B. Fattey, $149,350.

• 78 Briarwood Drive, George P. Gallagher; Sharon A. Gallagher to Rebecca Kmitch, $139,900.

• 56 Summit Ave., Brian J. Connors; Jeanette A. Connors to Jamie L. Gallagher; Michael P. Gallagher, $99,900.

• 139 North Ave., Anna S. Thompson; Michael Alexander Thompson to Brandon Allen, $92,000.

• 149 Harlem Road, Edward T. Wrzos; Eileen M. Wrzos to Cory C. Wils, $30,000.