Area bowling (March 11)

Area bowling

BPA of WNY Travel

at Manor II

Tom Harkins 279-290-791, Tom Brennan 277-759, Mike Zarcone 258-751, Ron Stacy 278-747, John Willard 275-726. Next week at Abbott at 3 p.m.

ABBOTT: Dick Robinson Insurance — Scott Barrow 279-717, Joe Doxbeck 279-707, Mike Manley 267-718, Tom Bigaj 279-710, Chris Kuzan 256. Hammond Pro Shop — Tom Bigaj 268-749, Ken Kuebler 279-747, Mike Faliero 260-734, Chris Gable 257-734, George Szczublewski 264-730. Darin Tesmer Memorial — Geno Walh 257-729, Dan Gizzi 277-710, Tony Dolan 256-709, Luke Hammond 257-708, Kevin Bienko 269-706.

AIRPORT: George Vallas Memorial — Chris Weiler 268-705, Justin Zimmerman 279-711, Bob Senker 254-706, Mark Streebel 256-682, Dave Okulewicz 668.

ALLIE BRANDT: US Postal — Mike Hulbert 299-765, Rick Mussell Sr. 280-743, Tony Caraco 257-740, Ricky Mussell Jr. 259-721, Mike Phillips 267-717, Dan Kinyon 259-715. DRI — Ricky Mussell Jr. 268-690. Niagara Orleans CC — Andrew Aldrow 269-722, Patrick Powers 258-720, David Kenjockety 254. Sportsmen — Rick Annalora 266, Frank Burns 257. Moose 617 — Ted Denniston 300-279-813, Allie Nerber 257-280-257-794, Jeremy Hezja 268-717, Don Voss 674, Angel Ritz 286, Bill Farone 279. Niagara County Firemen — Josh Seward 267-698, Jeff Baes 679, Garan Wills 258. Empire Coating — Gary Kinyon 259-700, Brian Borowski 290, Justin Thering 278, Mitch Tomtishen 254. Brandt Memorial — Steve Robinson 728, Henry Poole 279-716, Chris Landry 257-699, Mike Philipps 256-678, Erik Henriksen 260.

BRAD ANGELO: Friday Night No Shows — Bobby Guyett 251-667, Ray Sherman Jr. 650. Nin Angelo Memorial — Justin Sokolowski 707, Ryan Kress 279-257-738, Darryll Nowak 253-266-758, Vern Dietz 268-718, Brad Angelo 717, Brandon Kipp 255-719, Jon Willard 267-723, Greg Priebe 279-266-790, Bryan Mussell 279, Rib Kipp 268, LaRae Hens-Bryant 258. Midnight Bombers — Mike O’Grady 298-257-765, Frank Zappia 268-257-727, Terry Bennetti 248-244-709, Gary Smith 266.

BROADWAY: Suburban Eagles — Brian Garvin 268-762, Andy Buckholtz 258-297-753, Joe Piejda 267-279-752, Jim Pfeiffer 255-258-722, Thomas Kress 726. Friday Night Bowling — John Bolognese 257-717, Mike Nowak 712, Doug Petti 704, Mark Visbisky 699, Kevin Olesky 696, Richard Goettel 256-696.

CLASSIC: Night Strikers — David Maciejewski 254-259-266-779, Rick Palmer 717, Rafy Matas 255-693, Corey Bernard 227.

ISLAND: Whitey Dlugosz Memorial — Glenn Rosenberg 259-720, Joel Backstrom 269-683, Chris Wilkinson 269-676, Lisa Bugenhagen 235-239-668, Ron Krywcum 258-666, Art Mallwitz 661.

SPRINGVILLE: Freedom Tire Men’s — Kevin Rowland 712.

THE EDGE: Mike Becker Memorial — Anthony Gioia 278-299-815, Pete Zmozynski 300-257-792, Dave Guindon 279-760, Drew Cirbus 269-750, Andy Ochal 268-731, Julie Selk 656, Sue Jeziorski 646, Jocelyn Stutz-Krempa 256-638. Sloan Businessmen — Jon Kroll 268-278-772, Dan Stachowiak 279-758, Jim Maskal Sr. 258-706, Mike Stebbins 700, Art Lazazzero 263-690.

TONAWANDA: TBC Friday — Ryan Ciminelli 258-742, Jeff Werth 266-686, Tom Meaney 278-675, Eric Westfield 258-675. Gem Design — Eric Spahr 279-727, Chris Sherk 675, Jere Kiblin 679, Mike Nucci Sr. 254-675, Don Kiblin 675. Friday Majors — Dave Catalano 265.

TRANSIT: Homerun Creative — Terry Kuhn 277-770, Ryan McIntyre 279-727, Andy Swiat 259-706, Robert Lang 267-701, Brandon Korczykowski 684. Major ‘B’ — Rich Parrish 279-744, Mark Mastellier 279-724, Al Doyle 255-707, Eric Springer 699, Michael Kemp 254-685. Friday 4-Man — Rob Ritzman 287-705, Bob Ehrmann Jr. 705, Nick Greco 256-688, Ralph Meccay 258-686, Mike DiBartolomeo 264.

WIMBLEDON: Dick Smith Memorial — George Raiford 255-258-747, Steve Wood 712, Don Young 258-697, Scott Ziolkowski 681. Friday Nite 3-Man — Bob Wright 257-287-762, Keith Schubbee 276-758, Pete Piazza Jr. 258-728, Paul Russo 260.