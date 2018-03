Area bowling (March 10)

Area bowling

BPA of WNY Senior Travel

at Transit

Jessee Hipkiss Jr. 253-684, Zach Mangrum 257-658, Dave Jarnot 252, Ray Pacer 250. Next week at Tonawanda.

AIRPORT: CAL/BCG — Gary Masterson 298-691. Cheektowaga Firemen — Roger Schmitt 276-698, Tom Burgio 257-731, Rick Starzynski Jr. 256-683, Jamey Alexander 254-681, Derrick Greene 675, Chet Lent 666.

BROADWAY: BASCO — Tom McKeever 258. Neil Schmidt Memorial — Greg Harris 268-717, Anthony Fraccica 276-698, Matt Hiam 277, Phil Bradley 255, Louis Siegel 254.

CHICKS: Harrity Optical — Alicia Bernhard 241, Dennis Martin 268, Dawn Ritz 247-649, Jim DePasqual 689, Tom Storey 266-724.

EDEN: Jerry Haag Memorial — Matt Williams 258-716, Derek Szymkowiak 253-700, Paul Krayna 268-678, Gerald Kopack 268, Rod Haag 256.

KENMORE: Friday Senior Men — John Ivancie 279-712. Kenmore Renting — Matt Zasowski 278-256-768, Tony Dolan 701, Joe Czyrny 685, Vinny Fermo 680, Krista Voelker-Burt 267-673. Tom Foley All-Stars — Dave Ponkow 258-714, Ken Moen Jr. 694, Joe Mercurio Jr. 258-684, Peggy Kuhn 257-244-679, Greg Pienkowski 268. BS Classic — Jerry Lewandowski 279-711, Sean Bentley 691, Stephano Cirrito 257-682, Eric Johns 279-678, Dave Tolkacz 255. Johnny O Classic — Chris Patterson 256-703, Jeff Booker 685, Paul Biondi 255-680, Dave Zajac 675, Amanda Zastrow 235. CPC — Jim Diehl 256-684, Chris Cartone 279-678, Dave Bundy Jr. 279.

LANCASTER: Eagles — Dan Streer 265-735, Joey Marrone 257-724, Mike Borodzik 278-708, Jessie Fazzio 258-708, Matt Mikula 279-704.

MANOR: Not Just Tonawanda Firemen — Mike Gullia 258-258-751, Kyle Doody 254-680, Andy Morath 257-675.

STRIKERS: Dick Baldwin Memorial — Joe DePalma 712, Dan Fisher 255-693, Joe Dorobiala 264-676, Ryan Kreuzer 266, Kevin Smith 251.

THE EDGE: Armed Forces — Randy Miracle 728, Ed Gelster 258.

TONAWANDA: Brady Electric Men’s — Derrick Schmidt 288-756, Bob Edmonds Jr. 279-727, Jim Daugherty 719, Tom Brady 707, Doug Mellott 276-701, Scott Dale 267-691, Andy Short 255-255-691, Scott Barker 267-686, Bill Bronson 685, Ray Vance 669, Tony Galfo Jr. 277-653, Mike Short 257-651, Adam Galligan 263.

WIMBLEDON: Fran Schenck Memorial — Larry Rybak 267-676, Linus Ratajczak 257-668, Sal Mendola 265-653, Kevin Michalskiy 254. Memorial — Bill Swiat 263-257-768, James Thompson 257-728, Andy Nawrocki 685, Mark McMahnn 256-676, Don Kubicki 269. South Buffalo Church — Nino Cantanzaru 300-757, Tony Kohl 300, Bob Zink 712, Jeff Kotowski 251.

300 Games

Nino Catanzaru, in a 757 series in South Buffalo Church at Wimbledon.

Dave Guindon, his 89th, in Mike Becker Memorial at The Edge.

Tony Kohl, in South Buffalo Church at Wimbledon.

John Masiello, in a 767 series in Hammond Pro Shop at Abbott.

Julie Selk, her 20th, in Mike Becker Memorial at The Edge.

Bob Senker, in a 770 series in Buffalo Firefighters at Sparetime.

Will Slaughter, in a 707 series in Night Strikers at Classic.