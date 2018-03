Area bowling (March 9)

Area bowling

ABBOTT: UAW 897 — John Mentlewski 254-279-760, Regis Royer 258, Ron Kolesar 256, Mike Goergen 251. Thurs. Seniors. — Dave Lucas 257- 689, Ron Sacilowski 655. Monday Night Trios — Branden Simone 268 764, Ken Gawel 267-755, Nick Chojecki 268-751, Dan Siescka 268-744, Jeff Rogalski 279-729.

AIRPORT: Glenn Staubitz Memorial — Pat Schultz 234. Postal Thruway — Griz Sojka 268-729, Mark Valenti 267-720, Paul Schnitzler 258.

ALLIE BRANDT: Lockport Businessmen — Craig Fontana 244-258-705, Ron Chatt 246-665, Ron Sementelli 242.

BRIERWOOD: Bob Binns Memorial — Pete Cambio 279-259-788, Brent Hardy 715, Jack Vogl 257, Frank Markott 257, Geoff Nowak 253.

CLASSIC: Clayhill Gang — Mark Masteller 268-680, Don Zack 254-677, Kevin Zitzka 279, Austin Simonds 278, Ken Stuhmiller 262. Major B — Ken Michaels 279-749, Casey Kacz 255-704, Shawn Bender 268-700, Jeff Blatz 250-682, Mike Adamek 257.

KENMORE: Thur. AM Chevy Doubles — Brandon Digati 279-266-257- 802, Joe Mercurio Jr. 289-718, Paul Scheib 676. Kenmore Schoolmasters — Ed Koeppel 289-742, Wayne Moose 269-684, Art Lazazerro 253-679, Paul Schroeder 246-651.

LANCASTER: Nickel Creek — Dave Kirsch 268-782, Mike Thrush 266-724, Mike Borodzik 258-712, Curk Burgess 264-708, Mike Pfeiffer 277-690.

MANOR: JJ Mover’s — Mike Platter 267-266-732, Jacob Coric 279, Kelly Brace 257. Local #135 Mixed — Herb Hout 681. Wednesday Night Men — Stephen Hussar 717, Jim Kinbaum 265-705, Rob Ricketts 254, Steve Phillips 257, Bill Fontana 257.

STRIKERS: Tuesday Night 3-Man — Steven Puckett 683, Chris Jentsch 682. Wednesday Night Businessmen — Dan Schutt 254-690, Dan Darnley 676, Jack Stressing 264-675.

THE EDGE: Let The Good Times Roll — Ryan Braun 255-255-753, Dan Smith 287-696.

TONAWANDA: Engineering Society — Julia Hay 225-638, Nino Milone 255, Kelly Mann 225. Jimmy Schroeder Senior Classic — George Thomas 258-724, Joe Strasser-650.

TRANSIT: Storm/Bowlers Choice Pro Shop Seniors — Jerry Sokolowski 279-761, Randy Faith 249-714, Gary Kinyon 257-707, Fred Back 246-693, John Masiello 692. Championship match: Bill Baer def. Mike Zarcone, Martin Hannah, Tom LaPenna and John Masiello, 242-226-196-195-193. Bowlers Choice 4 Man — Josh Weatherall 275-289-258-822, Brian Cline 289-278-803, Desron Weatherspoon 262-289-799, Joe Pohlman 279-762, Ron Stacy 259-279-751, Holly Parrish 258-673, Sue Nawojski 244-665, Jessica Mamon 245-645, Sue Schottke 246-629, Karen Covert 628.

WIMBLEDON: Tues W.S. Srs — Jim Gurowicz 258, Lou Rampino 250, Sande Olivate 212. Tues Srs — Jim Czuprynski 259-676, Larry Rybak 276-689, Sal Mendola 268-667, Paul Stein 257-656, Dan Kirsch 232. City Bowlers — Bob Zink 264-759, Al Harvey 255-683. Dave’s Snack Shack — Holly Johnson 269-267-773, Steve Dorobiala 259-719, Chris Brown 258-708. LT Vending — Jacob Hiam 259-269-722, Bill Swiat 684, John Kocz 258-675, Tim Bachert 266, Mike Bachert 264.