High school scores & schedules (Sept. 29)

Boys soccer

Wednesday’s games

Monsignor Martin

Canisius 7, Bishop Timon-St. Jude 0

C: J.P. Bobak 2g; Connor O’Keefe g-a; Charlie Stube 3a

St. Joe’s 1, Nichols 0

SJ: Logan Sherman gwg; Carmine Tronolone sho

ECIC II

Hamburg 6, Amherst 0

H: Gabe Mastrangelo 3g; Tim Oswald 2g

Niagara Frontier

Kenmore East 7, CSAT 0

KE: Dylan Cunningham 3g; Papouch Schmoyer 2g; Dylan Guarino sho

Kenmore West 3, Lockport 2

Niagara Falls 3, North Tonawanda 2

NF: Nick McKean 2g; Michael Ranieri g

Grand Island 1, Niagara-Wheatfield 0

GI: Garrett Robinson gwg; Steven Pufpaff sho 9 saves

Nonleague

Depew 2, Holland 0

D: Matt Wilson, Andreas Pyc g; Tyler Sodaro sho

Lackawanna 3, Hutch-Tech 0

L: Abdul Albaneh, Hamidou Balde, Jabreel Almontaser g; Ali Mosed sho

Medina 4, Niagara Catholic 0

Lancaster 4, Iroquois 1

L: Brandon Driscoll 2a

Today’s games

ECIC I

West Seneca West at Orchard Park, 5 p.m.

ECIC III

Maryvale at Cheektowaga, 4:45 p.m.

Niagara-Orleans

Roy-Hart at Wilson, 4:30 p.m.

Newfane at Albion, 6:30 p.m.

IAC

Christian Central at Park, 4 p.m.

Gow at Walsh, 4:30 p.m.

DYouville Cup

Emerson at East, 4 p.m.

I-Prep/Grover at McKinley, 4 p.m.

Burgard at Middle Early College, 4 p.m.

Hutch-Tech at Riverside, 4 p.m.

City Honors at Lafayette, 5:45 p.m.

MST Seneca at South Park, 5:45 p.m.

CCAA East

Salamanca at Franklinville, 4:30 p.m.

All.-Limestone at Randolph, 4:30 p.m.

CCAA Central

Chautauqua Lk. at Silver Creek, 4:30 p.m.

Frewsburg at North Collins, 4:30 p.m.

CCAA West

Fredonia at Maple Grove, 7 p.m.

Falconer at Southwestern, 7 p.m.

Nonleague

Stanley G. Falk at Christian Academy of WNY, 4 p.m.

Academy of Aurora at St. Mary’s School for the Deaf, 4 p.m.

Williamsville East at Akron, 4:30 p.m.

Pioneer at Tapestry, 4:30 p.m.

Portville at Pine Valley, 5 p.m.

Girls soccer

Wednesday’s games

Monsignor Martin

Cardinal O’Hara 3, Buffalo Seminary 2

COH: Maddie Sowinski 3g

Nichols 4, Mount St. Mary 1

Sacred Heart 9, Niagara Catholic 1

St. Mary’s/Lanc. 1, Christian Central 0

SML: Grace Fuller gwg

ECIC III

East Aurora 4, Depew 0

EA: Kacie Pierce sho 3 saves

ECIC IV

Holland 4, Alden 0

H: Laura Schiltz 2g

Niagara Frontier

Kenmore West 1, Lockport 0

KW: Hannah Gallivan gwg; Milena Ellis sho 8 saves

Grand Island 5, Niagara-Wheatfield 0

GI: Madisyn Pezzino 4g

CCAA East

Cattaraugus/Little Valley 1, Randolph 0

Ellicottville 3, Franklinville 1

Westfield 3, Pine Valley 1

Portville 7, Salamanca 1

CCAA Central

Chautauqua Lake 4, Cassadaga Valley 0

Frewsburg 3, Silver Creek 0

F: Gabby Iucalano g

CCAA West

Fredonia 4, Dunkirk 0

Nonleague

Lancaster 1, Hamburg 0

L: Molly Preston gwg; Stephanie Herrnreiter/Anya Achtyl sho

Nardin 4, Lew-Port 1

N: Sydney Scello 2g; Ally Evoniuk g-a

North Collins 3, Eden 0

Today’s games

ECIC I

Orchard Park at Clarence, 5 p.m.

W.S. West at Williamsville North, 5 p.m.

Jamestown at Frontier, 5:30 p.m.

ECIC II

Wmsv. South at Sweet Home, 4:15 p.m.

Wmsv. East at West Seneca East, 4:45 p.m.

Iroquois at Amherst, 5:30 p.m.

ECIC III

Cheektowaga at Lake Shore, 5 p.m.

JFK at Holland, 6:30 p.m.

Niagara Frontier

Kenmore East at Lew-Port, 7 p.m.

Girls volleyball

Wednesday’s games

Monsignor Martin

Nichols 13-25-25-25, Mt. Mercy 25-16-18-21

N: Imani Dockery 10 blocks, 7 kills

Sacred Heart 25-25-25, Nia. Catholic 6-11-9

SH: Micaela Ryan 8 aces

St. Mary’s/L. 25-25-25, Mt. St. Mary 6-19-14

SML: Emily Pijacki 15 assists

ECIC III

Lake Shore 25-25-18-25, Depew 19-14-25-23

LS: Talia Wright 14 kills; Erika Deangelis 20 assts

ECIC IV

Alden 25-25-25, JFK 16-7-6

CCAA East

Portville 25-25-25, Cattaraugus/LV 9-13-9

P: Beth Miller 11 kills, 7 blocks, 4 aces; Sierra Keim 7 kills, 3 aces

Allegany-Limestone 26-25-25, Randolph 24-16-20

Niagara Frontier

Grand Island 25-25-25, Lew-Port 14-19-23

GI: Lindsay Proctor 7 kills, 4 aces, 9 assts

Nonleague

St. Mary’s/D 25-25-25, Rochester/D 16-11-17

SMD (3-1): Fatima Al Sabounji 4 digs, 2 kills; Sabina Bagjai 5 kills

Nardin 25-25-25, City Honors 5-9-17

N: Leah Nanna 9 aces, 7 kills

Lockport 25-25-25, Wmsv. South 17-16-15

L: Kathryn Krchniak 9 kills, 3 aces

Cheektowaga 21-25-25-25, Cleveland Hill 25-15-5-14

Chk: Paige Onisk 9 kills, 3 aces; Jena Ponosny 8 kills, 4 aces

Maryvale 25-25-23-25, West Seneca East 22-23-25-13

M: Julia Carter 21 kills, 12 aces

Hutch-Tech 25-17-25-25, Pioneer 23-25-23-12

Sweet Home 25-25-22-25, Starpoint 18-22-25-18

SH: Tirzah Peters 14 kills, 9 blocks, ace; Christie Ackendorf 10 kills, 10 digs, 5 blocks, 5 aces;

W.S. West 25-25-25, Iroquois 19-22-20

WSW: Katie Todaro 9 digs; Rebecca Patrick 8 kills

Williamsville East 25-26-19-25, Lancaster 20-24-25-13

WE: Rachel Steffan 11 kills, 10 aces; Lexi Novak 24 kills, 15 digs

East Aurora 25-25-25, Amherst 21-15-15

EA: Olivia Alessi 8 aces, 2 kills, 19 assts

Today’s games

ECIC I

Clarence at Orchard Park, 6 p.m.

Niagara-Orleans

Akron at Medina, 5 p.m.

Wilson at Newfane, 5 p.m.

Albion at Roy-Hart, 5 p.m.

Buffalo Public Schools

East at I-Prep/Grover, 4:30 p.m.

Lafayette at Middle Early Coll., 4:30 p.m.

Emerson at Riverside, 4:30 p.m.

McKinley at Buffalo Arts, 5:30 p.m.

da Vinci at Hutch-Tech, 5:30 p.m.

MST Seneca at South Park, 5:30 p.m.

Nonleague

Forestville at Cattaraugus/LV, 6 p.m.

Hamburg at Frontier, 6 p.m.

Cassadaga Valley at Pine Valley, 6 p.m.

Boys volleyball

Wednesday’s games

Monsignor Martin

Canisius 25-22-25-25, St. Francis 18-25-18-20

C: Chas Palka 23 kills; Griffin Schmit 12 kills, 6 aces, 4 blocks; Kevin Joslyn 14 kills, 3 blocks

St. Joe’s 22-26-25-21-15, St. Mary’s/Lanc. 25-24-19-25-13

SJ: Keith Norward 10 kills, 5 blocks; Matthew Duke 10 kills

ECIC I

Lancaster 21-25-25-25, Williamsville North 25-21-15-10

L: Brock Santoro 18 kills; Nick Cumbo 30 digs

ECIC III

Starpoint 25-25-25, East Aurora 3-20-13

S: Alex Ehrenberg 16 assists

Nonleague

Cheektowaga 25-25-25, Ken. East 10-23-21

Maryvale 25-28-25-25, Iroquois 16-30-23-22

M: Zach Amato 14 digs; Jason McCarthy 10 digs

Today’s games

ECIC I

Williamsville North at Clarence, 6 p.m.

Hamburg at Lancaster, 6 p.m.

Orchard Park at West Seneca West, 6 p.m.

ECIC II

Amherst at Williamsville East, 5 p.m.

Sweet Home at Iroquois, 6 p.m.

Lake Shore at Wmsv. South, 6:30 p.m.

ECIC III

Depew at East Aurora, 5 p.m.

Holland at Starpoint, 5 p.m.

Cheektowaga at Eden, 6 p.m.

Niagara Frontier

Lockport at Kenmore East, 4:30 p.m.

N. Tonawanda at Kenmore West, 4:30 p.m.

Nia.-Wheatfield at Niagara Falls, 4:30 p.m.

Nonleague

Frontier at Canisius, 6:30 p.m.

Field hockey

Wednesday’s games

ECIC I

Williamsville North 2, Clarence 1 (OT)

WN: Emma Roland 2g

ECIC III

Pioneer 6, Holland 0

P: Riley McMahon 3g-a; Destiny Silsby 2g

CISAA

Ridley (Ont.) 1, Nichols 0

Nonleague

West Seneca West 6, West Seneca East 4

WSW: Katie Ziemba 3g-a; Abby Breen 2g

Williamsville South 2, Amherst 0

WS: Leah Czerwinski 2g; Delaney Dillman sho

Williamsville East 2, East Aurora 0

WE: C.J. McDermott 2g; Hannah Nurse sho

Hamburg 3, Starpoint 1

H: Kara Violanti 2g

Sweet Home 4, Eden 0

SH: Kaylee Pistner 2g; Renee Lauer g-a

Iroquois 4, Orchard Park 0

I: Riley DeGrace 2g; Abby Grier sho

Today’s games

Niagara-Orleans

Newfane at Barker, 4:45 p.m.

Wilson at Roy-Hart, 4:45 p.m.

Kenmore at Medina, 5 p.m.

Nonleague

Wmsv. North at Hamburg, 5:30 p.m.

Pioneer at Orchard Park, 5:30 p.m.

Boys cross country

Monsignor Martin

Canisius 15, Gow 49

Canisius 15, Timon/St. Jude 50

Gow 15, Timon/St. Jude 50

C: Mac Granto 17:28

St. Francis 15, Nichols 50

Nichols 15, Christian Central 50

SF: Andrew Michalski 17:22

St. Joe’s 20, Cardinal O’Hara 43

OH: Tom Appenheimer 17:50

Girls tennis

ECIC I

Frontier 3, West Seneca West 2

Lancaster 4, Williamsville North 1

ECIC II

Wmsv. East 5, West Seneca East 0

Williamsville South 4, Sweet Home 1

ECIC III

Lake Shore 5, Cheektowaga 0

Maryvale 3, Starpoint 2

ECIC IV

Alden 5, Tonawanda 0

East Aurora 5, Depew 0

Springville 3, Eden 2

Niagara Frontier

Lockport 5, Kenmore West 0

Niagara-Wheatfield 4, Grand Island 1

North Tonawanda 4, Kenmore East 1

CCAA

Jamestown 5, Salamanca 0

Boys golf

ECIC Large South

Orchard Park 238, Hamburg 293

M: Mitchell Smith, Ben Spitz (OP) 36 at Orchard Park CC

ECIC Large North

Clarence 264, Wmsv. South 295

M: Zach Peters (C) 40 at Brookfield

ECIC Small South

Iroquois 267, Lake Shore 289

M: Sean Hoellig (I) 39 at Gowanda CC

Pioneer 282, Eden 376

M: Chris Flood (P) 43 at Gowanda CC

ECIC Small North

Starpoint 258, Maryvale 316

M: Braden Zdrojewski (S) 40 at Shawnee CC

Niagara Frontier

North Tonawanda 291, Lockport 292

M: Andrew Borek (L) 39 at Lockport T&CC

Niagara-Orleans

Wilson 204, Albion inc.

M: Jonah Miller (W) 36 at Hickory Ridge

Akron 264, Newfane 270

M: Brennan Murty (A), Vincent Strollo (A) 46 at Dande Farms

Monsignor Martin

St. Joe’s 198, Nichols 208

M: Jacob Mertz (SJ) 36 at Sheridan

Cardinal O’Hara 188, St. Mary’s/L. 189

Cardinal O’Hara 188, Park 193

St. Mary’s/Lan. 189, Park 193

M: Zack Doel, Seiki Kawahara (COH) 43 at Brighton

Canisius 207, Timon/SJ 36

John Jenkins (C) 40 at Cherry Hill CC

Girls golf

ECIC

Lancaster 226, Depew 228

M: Kali Boguhn (L) 54 at Lancaster CC

Williamsville East 192, Depew 228

M: Jersey Phillips (WE) 45 at Lancaster CC

Williamsville North 187, Lancaster 205

M: Alex Mucci (WN) 40 at Oakwood

Monsignor Martin

Sacred Heart 240, Nardin 246

M: Emily Kase (SH) 42 at Cazenovia

Mount Sr. Mary 300, Buffalo Sem. 360

M: Hannah Carey (M) 50 at Sheridan Park

Girls gymnastics

Nonleague

Clarence 139.70, Kenmore 133.40, Maryvale 128.40, Williamsville East 107.50

Caila Wagar (WE) 33.75

Lancaster 164.25, Frontier 152.60, Hamburg 149.55