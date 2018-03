Area running

SADD 5K

Men’s winner: Zachery Keller 18:13. Women’s winner: Casey Kelly 20:40

MALE

14 & under: Tyler Eisman 21:13. 15-19: Lucas Stockslader 23:52. 20-24: Andrew Puhacz 21:04. 25-29: Colin Sweeney 20:23. 30-34: Eric Wolski 20:29. 35-39: Brian Kushion 20:24. 40-44: Jodi Wilczak 21:49. 45-49: David George 23:44. 50-54: Ed Kamela 23:31. 55-59: Budd Bailey 29:18. 60-64: Barry Latner 21:35. 65-69: David Peterson 20:45. 70-74: Ed Russell 30:05.

FEMALE

14 & under: Kelly Rose Devine 26:42. 15-19: Oliva Reeb 51:59. 20-24: Alycia Sikora 32:12. 25-29: Casey Kelly 20:40. 30-34: Amanda Lupejkins 27:19. 35-39: Megan Pailler 27:28. 40-44: Nancy Marinelli 27:41. 45-49: Jackie MacDonald 24:51. 50-54: Andi Schalberg 35:41. 55-59: Susan Kapturowski 30:53. 60-64: none. 65-69: none. 70-74: Mac Mackenzie 35:23. 75-79: Edye Radice 40:35. 80-84: Edna Hyer 39:13.

Race calendar

• Grinder Trail Run, 3.5 miles, Sprague Brook park in Glenwood, 10 a.m. today.

• The Grace Race, 5K, 39 Academy St. in Williamsville, 7 p.m. Tuesday, 864-2700.

• Chasing Away the Stigma 5K, Chestnut Ridge Park in Orchard Park, 9:30 a.m. Saturday, 983-8062.

• Run the ‘Burg for Autism 5K, 4236 Clark St. in Hamburg, 11 a.m. Saturday, 572-3613.

• WAR 5K, 7071 Ridge Road in Lockport, 11 a.m. Saturday.

• Girls on the Run 5K, UB Amherst Campus, 9:30 a.m. on June 8, 645-6815.